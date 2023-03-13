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Fan ID и трибуны: «Спартак» падает почти в 3 раза, ЦСКА – в 4, у «Зенита» новый антирекорд (но он не согласен)

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Вторые выходные тотального паспорта болельщика.

Fan ID – по-прежнему главная тема нашего чемпионата. Пора подвести полноценные итоги после 18-го и 19-го туров. 

На «Спартак» ходят почти в 3 раза меньше, чем осенью!

Посещаемость игры с «Факелом» на «Открытие Банк Арене» – печаль.  5002 человека. 

Получше, чем 4 281 на «Урале» неделей ранее, но цифры для «Спартака» все равно тотально низкие. 

Осенью клуб в среднем собирал 12 584 зрителя – и это на фоне начавшегося фанатского бойкота и ограничений вместимости из-за приказа МВД (на стадион не пускали более 15 тысяч человек). Антирекордом сезона до марта была игра с «Химками» на 10 631 человека. 

На двух весенних матчах средняя посещаемость – 4 642 человека. То есть из-за Fan ID на «Спартак» ходит в 2,7 раза меньше людей, чем осенью.

Игрокам тоже непривычно: «Пять тысяч зрителей на «Спартаке»? Я не вспомню, когда на «Спартаке» было столько зрителей. Это «Спартак»! Даже при такой погоде было бы минимум 20 тысяч, – считает Александр Соболев. – Когда полный стадион, атмосфера совсем другая. А так слышу комментатора с бровки. Играем для болельщиков, а их нет».

ЦСКА – минус 8,5 тысяч даже от средней посещаемости

У ЦСКА все совсем плохо. Матч против «Крыльев Советов» посетили менее 3 тысяч болельщиков: на 30-тысячной «ВЭБ Арене» собралось всего 2 680 человек.

Так плохо не было с далекого 2011 года – тогда игра с «Тереком» на «Арене Химки» собрала всего 3 200 зрителей. 

А в этом сезоне худшая посещаемость была на матче первого тура с «Уралом» – всего 6 202 зрителя. Потом меньше 7 733 уже не приходило. 

В среднем до зимнего перерыва на ЦСКА ходили 11 604 человека. В 4,3 раза больше, чем собралось на «Крылья Советов».

«Зенит» – новый антирекорд на «Газпром Арене». Но клуб не согласен и дает другие цифры

По данным РПЛ, на игру лидера чемпионата с «Химками» пришли всего 15 965 зрителей. Но питерский клуб не согласен – он сообщил о 20 638 зрителях.

Если брать данные РПЛ, у «Зенита» новый антирекорд посещаемости в матчах чемпионата России на «Газпром Арене». Рядом лишь игра с «Пари НН» на прошлой неделе – 19 705 человек. Собрать сильно больше зрителей на «Химки» не помогли даже бесплатные билеты для школ и других бюджетных учреждений Санкт-Петербурга.

После зимнего перерыва средняя посещаемость «Зенита» упала почти на 48%. В первой части сезона на чемпиона ходили в среднем 34 029 болельщиков, на двух матчах весны – в среднем 17 835. 

Даже на «Петровский» зачастую ходили больше.

Даже на «Петровский» ходили больше – при вместимости арены чуть больше 20 тысяч человек на матчи «Зенита» почти всегда собиралось больше, чем на «Химки» в это воскресенье.

«Краснодар» – лучше первого раза, но на 11 тысяч меньше средней посещаемости

На матч с «Динамо» пришли 13 256 зрителей.

На фоне остальных – мощный результат, ведь на «Торпедо» неделю назад пришли всего-то 7 965 человек. 

Осенью на «Краснодар» стабильно собиралось по 20-30 тысяч зрителей (в среднем – 24 336). Антирекорд первой части сезона – 16 125 на «Оренбурге» в первом туре.

Сейчас такая цифра выглядит космосом. Ведь «Динамо» – бренд гораздо сильнее «Оренбурга», а зрителей – заметно меньше.

«Ахмат» – лучше, чем после рестарта, но на 22% меньше, чем осенью

Поражение команды Ташуева от «Локомотива» (0:1) смотрели 6 322 человека.

Это лучше, чем на первом матче после рестарта – на встречу с «Оренбургом» в Грозном пришли всего 4100 зрителей. 

Игра с «Локо» выглядит мощнее, хотя на фоне стабильных осенних 7-8 тысяч (в среднем – 8126) все равно удручает. Минус 22%.

Худший показатель «Ахмата» в первой части этого сезона – 7 120 зрителей. А тут – меньше на «Локомотиве».

В Ростове – худшая цифра сезона (4 394 человека), а ведь там Fan ID работает с лета…

В Ростове-на-Дону зафиксирована худшая посещаемость команды Валерия Карпина в этом сезоне – на игру с «Пари НН» пришли всего 4 394 человека.

Предыдущий антирекорд – 4458 зрителей на «Оренбурге» в начале августа. 

В Ростове Fan ID действует с начала сезона, до зимнего перерыва средняя посещаемость держалась в районе 6,5 тысячи. Но в двух матчах после паузы не набиралось даже по пять.

«Торпедо» – легендарные 207 человек. Это в 11 раз меньше, чем ездило в Химки в начале сезона (мы уж молчим про «Лужники»)

207 человек на «Торпедо» – «Урал» – второй снизу результат в современной истории лиги. В сезоне-2014/15 игра «Уфы» и «Мордовии» собрала 200 зрителей – вот только встречались команды в Перми. 

Да, «Торпедо» вовсе не чемпион по посещаемости, но 207 человек – это безумный провал даже для него. Для сравнения: средняя посещаемость домашних матчей «Торпедо» в первой части сезона – 4 339 человек, в 21 раз выше посещаемости игры с «Уралом». 

 

Ок, можно сказать, что посреди той части «Торпедо» переехало в «Лужники» – целевой аудитории стало проще добираться на стадион. Посмотрим отдельно на среднюю посещаемость 4 домашних матчей на «Арене Химки» – 2 243 человека. В 11 раз выше, чем посещаемость игры с «Уралом»! 

Даже на пяти домашних играх «Торпедо-2» из Второй лиги в этом сезоне людей собиралось больше!

«Сочи» – второй результат снизу даже в эпоху Fan ID

Поражение команды Бердыева от «Оренбурга» (0:4) смотрели 1 711 человек.

Это не худший результат в сезоне: в октябре на игру 15-го тура с «Уралом» дошли всего 1 664 зрителя. При этом «Сочи» всячески зазывал людей на матч: среди оформивших карту болельщика разыгрывали экскурсию по клубной базе, а еще давали 25-процентную скидку на билет.

Не помогло. 

До зимнего перерыва «Фишт» принимал в среднем по 3 586 зрителей. И Fan ID действовал на сочинской арене с начала чемпионата. 

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства

Фото: Трансляция «Матч ТВ»

6 комментариев

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Владимир Гостев
Ответ Georgy Berezin
видимо в говно-стране это сводится к одному: путин рад?
В вашей говно-стране это сводится к одному - выключат сегодня свет или нет.
+1
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Georgy Berezin
видимо в говно-стране это сводится к одному: путин рад?
0
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Evgeny Valyaev
Такими трибуны и нужно оставлять дол тех пор, пока будет работать фан айди. Более того - нужно, чтобы все стадионы были как в Химках. Чтобы пару сотен человек, не более.
+1
0
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Severfan
собственно фанаты оказались правы: «fan id - убийца футбола»
+3
0
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ART DK
Грусть и тоска конечно. Я начал футбол смотреть в 93-94 годах , вот тогда плюс/минус такая же картина была на трибунах. И самое главное , что государство все устраивает- особенно силовиков. Никто не ходит- и проблем нет. Я тут попытался сделать FAN ID , скачал приложение, загрузил фотку итд , но оно по-прежнему путается в показаниях : то выдает «ваши данные на проверке», то «выберите МФЦ». Я на чемпионате мира сделал Fan id минут за 30 , нельзя если уж решились как то так процесс настроить? Если бы государство было заинтересовано открывали бы пункты выдачи у стадионов , но ему глубоко фиолетово сейчас че там с этим футболом
+1
-2
-1
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ПьяныйКот
"Играем для болельщиков, а их нет"
Когда это они играли для болельщиков? Играют они за деньги, а не для, врать не надо.
+9
-1
+8
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