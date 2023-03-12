Бесплатные билеты на «Зенит» раздают через школы и бюджетные организации. Вот доказательства
Публичные объявления в ВК.
Вы помните, что окружало первый матч «Зенита» в эпоху Fan ID:
• антирекорд посещаемости арены в РПЛ (19 705 человек) – даже на тестовой игре перед полноценным открытием стадиона, когда был закрыт верхний ярус, людей собралось чуть больше
• из динамиков прямо по ходу игры неслись записи фанатских зарядов из прошлого – чтобы стадион звучал чуть живее
• розыгрыш «Лады», бесплатный набор с перекусом и напитками для каждого болельщика, скидки на еду в точках питания
• как сообщало издание «Север.Реалии» (признано иностранным агентом), на матч сгоняли сотрудников бюджетных спортивных школ – в зависимости от числа штатных сотрудников набрать нужно было 30-50 человек.
Впереди – игра с безнадежно страдающими «Химками» и новая угроза падения посещаемости.
Накануне игры в редакцию Sports.ru поступило обращение от одного из читателей из Санкт-Петербурга. Он сообщил, что на официальных страницах ряда школ города (как общеобразовательных, так и спортивных) висят объявления о возможности получить бесплатные билеты на игру «Зенит» – «Химки».
Sports.ru проверил эту информацию своими руками. Мы обнаружили десятки однотипных объявлений, где всем желающим подписчикам сообществ без каких-либо условий предлагается получить промокод на бесплатный билет.
Ни одно такое сообщество никак не связано с «Зенитом».
Примеры сообществ:
• Комитет по образованию Санкт-Петербурга
• Официальная группа Администрации Кировского района Санкт-Петербурга
• Подростково-молодёжный центр «СНАЙПЕР». «Объединение подростково-молодежных клубов Центрального района «Перспектива». Подростково-молодежный клуб «Лидер». Подростково-молодёжный центр «Невский». Районный подростковый центр «Пушкинец». Дом молодёжи «Царскосельский»| Новости. ДМК — Дом молодёжи «Колпинец».
• Центр патриотического воспитания БалтийскийБерег
• Детские сады номер 6 и 15 Василеостровского района
• Обычные школы номер 19, 255, 525, 527, 619. Лицей 488.
• Рабочая группа ШСК / ОДОДиВ «Сириус» физкультурно-спортивной направленности школы №234. Центр внешкольной работы «Академический». Школьный спортивный клуб «Метеор».
• Колледж Судостроения и прикладных технологий и группа студентов Санкт-Петербургского колледжа информационных технологий. Студенческий сектор профкома ППО СПбГУТ. РГУП | Северо-Западный филиал (Санкт-Петербург)
• Актив молодёжи АО»Концерн»ЦНИИ»Электроприбор»
• Мамы | Центральный район | Санкт-Петербург
• Футбольная школа «Гол». ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга. ГБУ СШ по футболу Пушкинского района СПб. Центр спорта Красногвардейского района. Спортивная школа №2 Красногвардейского района. Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село».
• Муниципальное образование Сергиевское. Группа внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское
Механика получения бесплатного билета предельно проста: человеку нужно иметь карту болельщика и вбить промокод, который раздается сразу в сообществе ВК.
В редких случаях промокод выдается индивидуально по запросу – например, профком РГПУ им. А.И. Герцена требовал, чтобы все писали комментарии с номером карты болельщика, а Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга раздавал промокод в сообщениях.
Также Sports.ru обнаружил уникальный промокод, который в ВК раздавала пользовательница Илона Ханина – на личной странице и сообществах «Жители центра – Центральный район», «Друг Центрального района» и «Жители МО Литейный округ». Она писала: «Уважаемые жители! Депутат Государственной Думы Романов Михаил Валентинович предоставил билеты на Футбольный матч «Зенит» и «Химки», который состоится 12 марта 2023 года в 14:00 в «Газпром Арене».
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Мы не знаем, сколько именно бесплатных билетов выделено на матч «Зенит» – «Химки». Но охват публикаций о них позволяет говорить как минимум о нескольких тысячах билетов. Тем более некоторые бюджетные организации оповещали свои сообщества непублично.
Поэтому, когда вы увидите цифры посещаемости в Санкт-Петербурге, помните: как минимум часть этой аудитории не дошла бы до стадиона, если бы не усилия бюджетных организаций.
Печально это? Да. Ну а что поделать, клуб вертится как может, чтобы на трибунах кто-то был в условиях фан-уйди. До него таких проблем не было.
Думаю, через пару игр сделают обязаловку, типа, не пришел - не получил премию.
Итого - вместо настоящих болельшиков декорация, запись фанатских песен вместо кричалок, вместо праздника и удовольствия обязаловка.
Болел никто и не трогал.
Расследование уровня ФБК и Маргариты Симонян.
И главный вопрос!
"Бюджетные организации" и их работники, члены - граждане РФ? Да, граждане РФ.
Кто решает как распространять билеты? Клуб.
Собственник имущества (билета) по ГК РФ может его подарить? Да, может.
Клуб для формирования спроса может давать бонусы? Да, может.
И спортс этим также занимается: "Фрибет 1 000 руб. для новых пользователей Фонбета".
А так Зенит молодцы. Клуб несет социальную функцию и популяризирует футбол среди волонтеров, детей и жителей города. Клуб как собственника вправе решать, как распоряжаться билетами.
Плюс мы не знаем % этих бесплатных билетов.
Статья больше похожа на попытку поднять хайп. Пока другие бюджетные клубы РПЛ: ЦСКА, Спартак, Ростов и т.д., не могут вообще привлечь аудитория, а получают больше зп и ничего не делают для своих болельщиков, Зенит что то пытается делать в условиях работы глупых законов.