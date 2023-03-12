Бесплатные билеты на «Зенит» раздают через школы и бюджетные организации. Вот доказательства

Публичные объявления в ВК.

Вы помните, что окружало первый матч «Зенита» в эпоху Fan ID:

• антирекорд посещаемости арены в РПЛ (19 705 человек) – даже на тестовой игре перед полноценным открытием стадиона, когда был закрыт верхний ярус, людей собралось чуть больше

• из динамиков прямо по ходу игры неслись записи фанатских зарядов из прошлого – чтобы стадион звучал чуть живее

• розыгрыш «Лады», бесплатный набор с перекусом и напитками для каждого болельщика, скидки на еду в точках питания

• как сообщало издание «Север.Реалии» (признано иностранным агентом), на матч сгоняли сотрудников бюджетных спортивных школ – в зависимости от числа штатных сотрудников набрать нужно было 30-50 человек.

Впереди – игра с безнадежно страдающими «Химками» и новая угроза падения посещаемости.

Накануне игры в редакцию Sports.ru поступило обращение от одного из читателей из Санкт-Петербурга. Он сообщил, что на официальных страницах ряда школ города (как общеобразовательных, так и спортивных) висят объявления о возможности получить бесплатные билеты на игру «Зенит» – «Химки».

Sports.ru проверил эту информацию своими руками. Мы обнаружили десятки однотипных объявлений, где всем желающим подписчикам сообществ без каких-либо условий предлагается получить промокод на бесплатный билет.

Ни одно такое сообщество никак не связано с «Зенитом».

Примеры сообществ:

• Комитет по образованию Санкт-Петербурга

• Официальная группа Администрации Кировского района Санкт-Петербурга

• Подростково-молодёжный центр «СНАЙПЕР». «Объединение подростково-молодежных клубов Центрального района «Перспектива». Подростково-молодежный клуб «Лидер». Подростково-молодёжный центр «Невский». Районный подростковый центр «Пушкинец». Дом молодёжи «Царскосельский»| Новости. ДМК — Дом молодёжи «Колпинец».

• Центр патриотического воспитания БалтийскийБерег

• Детские сады номер 6 и 15 Василеостровского района

• Обычные школы номер 19, 255, 525, 527, 619. Лицей 488.

• Рабочая группа ШСК / ОДОДиВ «Сириус» физкультурно-спортивной направленности школы №234. Центр внешкольной работы «Академический». Школьный спортивный клуб «Метеор».

• Колледж Судостроения и прикладных технологий и группа студентов Санкт-Петербургского колледжа информационных технологий. Студенческий сектор профкома ППО СПбГУТ. РГУП | Северо-Западный филиал (Санкт-Петербург)

• Актив молодёжи АО»Концерн»ЦНИИ»Электроприбор»

• Мамы | Центральный район | Санкт-Петербург

• Футбольная школа «Гол». ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга. ГБУ СШ по футболу Пушкинского района СПб. Центр спорта Красногвардейского района. Спортивная школа №2 Красногвардейского района. Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село».

• Муниципальное образование Сергиевское. Группа внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское

Механика получения бесплатного билета предельно проста: человеку нужно иметь карту болельщика и вбить промокод, который раздается сразу в сообществе ВК.

В редких случаях промокод выдается индивидуально по запросу – например, профком РГПУ им. А.И. Герцена требовал, чтобы все писали комментарии с номером карты болельщика, а Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга раздавал промокод в сообщениях.

Также Sports.ru обнаружил уникальный промокод, который в ВК раздавала пользовательница Илона Ханина – на личной странице и сообществах «Жители центра – Центральный район», «Друг Центрального района» и «Жители МО Литейный округ». Она писала: «Уважаемые жители! Депутат Государственной Думы Романов Михаил Валентинович предоставил билеты на Футбольный матч «Зенит» и «Химки», который состоится 12 марта 2023 года в 14:00 в «Газпром Арене».

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Мы не знаем, сколько именно бесплатных билетов выделено на матч «Зенит» – «Химки». Но охват публикаций о них позволяет говорить как минимум о нескольких тысячах билетов. Тем более некоторые бюджетные организации оповещали свои сообщества непублично.

Поэтому, когда вы увидите цифры посещаемости в Санкт-Петербурге, помните: как минимум часть этой аудитории не дошла бы до стадиона, если бы не усилия бюджетных организаций.