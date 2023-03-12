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Бесплатные билеты на «Зенит» раздают через школы и бюджетные организации. Вот доказательства

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Футбол Футбол

Публичные объявления в ВК.

Вы помните, что окружало первый матч «Зенита» в эпоху Fan ID:

• антирекорд посещаемости арены в РПЛ (19 705 человек) – даже на тестовой игре перед полноценным открытием стадиона, когда был закрыт верхний ярус, людей собралось чуть больше

• из динамиков прямо по ходу игры неслись записи фанатских зарядов из прошлого – чтобы стадион звучал чуть живее

• розыгрыш «Лады», бесплатный набор с перекусом и напитками для каждого болельщика, скидки на еду в точках питания

• как сообщало издание «Север.Реалии» (признано иностранным агентом), на матч сгоняли сотрудников бюджетных спортивных школ – в зависимости от числа штатных сотрудников набрать нужно было 30-50 человек. 

Впереди – игра с безнадежно страдающими «Химками» и новая угроза падения посещаемости. 

Накануне игры в редакцию Sports.ru поступило обращение от одного из читателей из Санкт-Петербурга. Он сообщил, что на официальных страницах ряда школ города (как общеобразовательных, так и спортивных) висят объявления о возможности получить бесплатные билеты на игру «Зенит» – «Химки».  

Sports.ru проверил эту информацию своими руками. Мы обнаружили десятки однотипных объявлений, где всем желающим подписчикам сообществ без каких-либо условий предлагается получить промокод на бесплатный билет. 

 

Ни одно такое сообщество никак не связано с «Зенитом». 

Примеры сообществ: 

• Комитет по образованию Санкт-Петербурга

• Официальная группа Администрации Кировского района Санкт-Петербурга

• Подростково-молодёжный центр «СНАЙПЕР». «Объединение подростково-молодежных клубов Центрального района «Перспектива». Подростково-молодежный клуб «Лидер». Подростково-молодёжный центр «Невский». Районный подростковый центр «Пушкинец». Дом молодёжи «Царскосельский»| Новости. ДМК — Дом молодёжи «Колпинец». 

• Центр патриотического воспитания БалтийскийБерег

• Детские сады номер 6 и 15 Василеостровского района

• Обычные школы номер 19, 255, 525, 527, 619. Лицей 488.

• Рабочая группа ШСК / ОДОДиВ «Сириус» физкультурно-спортивной направленности школы №234. Центр внешкольной работы «Академический». Школьный спортивный клуб «Метеор». 

• Колледж Судостроения и прикладных технологий и группа студентов Санкт-Петербургского колледжа информационных технологий. Студенческий сектор профкома ППО СПбГУТ. РГУП | Северо-Западный филиал (Санкт-Петербург)

• Актив молодёжи АО»Концерн»ЦНИИ»Электроприбор»

• Мамы | Центральный район | Санкт-Петербург

• Футбольная школа «Гол». ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга. ГБУ СШ по футболу Пушкинского района СПб. Центр спорта Красногвардейского района. Спортивная школа №2 Красногвардейского района. Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село».

• Муниципальное образование Сергиевское. Группа внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 

Механика получения бесплатного билета предельно проста: человеку нужно иметь карту болельщика и вбить промокод, который раздается сразу в сообществе ВК.

В редких случаях промокод выдается индивидуально по запросу – например, профком РГПУ им. А.И. Герцена требовал, чтобы все писали комментарии с номером карты болельщика, а Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга раздавал промокод в сообщениях. 

Также Sports.ru обнаружил уникальный промокод, который в ВК раздавала пользовательница Илона Ханина – на личной странице и сообществах «Жители центра – Центральный район», «Друг Центрального района» и «Жители МО Литейный округ». Она писала: «Уважаемые жители! Депутат Государственной Думы Романов Михаил Валентинович предоставил билеты на Футбольный матч «Зенит» и «Химки», который состоится 12 марта 2023 года в 14:00 в «Газпром Арене». 

***

Мы не знаем, сколько именно бесплатных билетов выделено на матч «Зенит» – «Химки». Но охват публикаций о них позволяет говорить как минимум о нескольких тысячах билетов. Тем более некоторые бюджетные организации оповещали свои сообщества непублично. 

Поэтому, когда вы увидите цифры посещаемости в Санкт-Петербурге, помните: как минимум часть этой аудитории не дошла бы до стадиона, если бы не усилия бюджетных организаций.

207 человек на матче РПЛ! 207! Цифра дна

«Арена Химки», Байкал, озеро в Магадане и еще 7 самых тихих мест России 🤫

257 комментариев

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Раменки за Динамо
Ничего нового, ФК Hочлежка в своём репертуаре.
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FNT
Ответ Kiruga
Позорище
Почему? Включите логику человека, а не хейтера. Эти места либо бы остались пустыми, как на Спартаке вчера, либо на них вот так кто-то придёт и картинка будет лучше. Людей не заставляют приходить, им просто дают бесплатные билеты.

Печально это? Да. Ну а что поделать, клуб вертится как может, чтобы на трибунах кто-то был в условиях фан-уйди. До него таких проблем не было.
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Vова Быстрый
Ответ theuser
Гляжу в книгу, вижу фигу... Раздают не билеты, а заставляют оформить fun id. Чтобы отчитаться, что закон - работает.. Или вы думаете, что те, кто оформили fun id в следующий раз тоже "бесплатно" пойдут? :))
Тугодумы какие-то .
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ДудьСдулся
Ответ Георгий Михеев
Ну до Лужников все таки проще добраться, там метро и МЦК, чем пилить в Химки -)
кому-то ближе до Химок...
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Поцелуй Оздоева
Ответ Олег Иванов
Требовать его отмены
Что-нибудь не из разряда фантазии будет?
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шампион
Об этом говорили сразу, когда ввели фан-уйди. Что будут бюджетниками заполнять пустые места.
Думаю, через пару игр сделают обязаловку, типа, не пришел - не получил премию.
Итого - вместо настоящих болельшиков декорация, запись фанатских песен вместо кричалок, вместо праздника и удовольствия обязаловка.
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GromwuD
так этож отлично... бесплатные билеты..
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Akselson
Продолжайте вести наблюдение.
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kombat87
Ответ Карл_Иваныч
Прямо с "Госуслуг": 1 Войдите на Госуслуги и выберите услугу «Карта болельщика» 2 Подтвердите свои персональные и контактные данные 3 Загрузите своё портретное фото 4 Дождитесь уведомления о посещении МФЦ для подтверждения личности 5 Посетите МФЦ, возьмите с собой паспорт, для детей — свидетельство о рождении. Сообщите сотруднику центра, что вам необходимо подтвердить личность для получения карты болельщика Сотрудник МФЦ проверит данные. Процесс займёт 2—3 минуты 6 После проверки данных в ведомствах карта появится в личном кабинете Загрузить фото - не проблема, но лучше взять то же что в паспорте (лучше уж быть одинаково страшным во всех документах). Вот ПЯТЫЙ пункт и напрягает больше всего! Надо тащиться в МФЦ и чего-то ещё подтверждать, при том что все данные обо мне и так есть в "Госуслугах" :-(
В Москве в мфц на пражской у меня это заняло 10 минут от входа в тц до выхода... Я так понимаю, что все тааааак сильно любят футбол, что 10 минут времени это не посильная ноша
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Hong Kil
Ответ Павел Мельников
Ага, это же на все матчи клубов РПЛ бесплатные билеты раздают, а не на один Зенит только. Еще раз - у Торпедо в целом низкая посещаемость, но даже от нее не набралось и ОДНОЙ ДЕСЯТОЙ.
А, так Вы обиделись, что за оформление фан-айди вам ничего не положено? Ну я думаю, Вы можете воспользоваться промокодами указанными в VK и получить за оформление фан айди бесплатный билет на Зенит. Бесплатный билет на Торпэдо, это со стороны бюджета будет выглядеть, как издевательство.
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sanek_rabona
Ответ Адепт Суперлиги
так а зачем пытаться во всём винить Зенит и его болел? я вот этого не понимаю, принадлежность к родному городу тех самых братков и кумов автоматически делает тебя изгоем? и все прекрасно понимают, что если сверху указка поступит сгонять бюджетников на все матчи, то подобными раздачами будут заниматься все клубы без исключения
Потому что зенит это производное, калька на действия этих управленцев - принять тупой закон и всеми силами его оправдать и тут зенит впереди планеты всей.
Болел никто и не трогал.
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kacnep
скинуть вам еще пару пруфов? )
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onsigne
Ответ Карл_Иваныч
Прямо с "Госуслуг": 1 Войдите на Госуслуги и выберите услугу «Карта болельщика» 2 Подтвердите свои персональные и контактные данные 3 Загрузите своё портретное фото 4 Дождитесь уведомления о посещении МФЦ для подтверждения личности 5 Посетите МФЦ, возьмите с собой паспорт, для детей — свидетельство о рождении. Сообщите сотруднику центра, что вам необходимо подтвердить личность для получения карты болельщика Сотрудник МФЦ проверит данные. Процесс займёт 2—3 минуты 6 После проверки данных в ведомствах карта появится в личном кабинете Загрузить фото - не проблема, но лучше взять то же что в паспорте (лучше уж быть одинаково страшным во всех документах). Вот ПЯТЫЙ пункт и напрягает больше всего! Надо тащиться в МФЦ и чего-то ещё подтверждать, при том что все данные обо мне и так есть в "Госуслугах" :-(
Напрагять должен не пятый пункт и не необходимость тащиться в мфц, а сам факт того, что людям нужно иметь именную карту для доступа на развлекательное мероприятие, где омона и так больше чем нормальных людей.
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Олег Иванов
Ответ Поцелуй Оздоева
Может мне кто-нибудь объяснить в чем позор? Как должен действовать клуб в ситуации с fanid?
Требовать его отмены
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Виктор "мешок с гавном" Пипихин
чёт не вижу ничего криминального и тем более удивительного.
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Святогор
можете тереть коменты😂😂😂
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Макинтош Шевченко
Ответ deepinmyass
А ты пробовал активировать промокод или просто пукнул про "заведомо ложные"?
пусть билет покажут!
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Поцелуй Оздоева
Ответ Олег Иванов
Самый позорный клуб
Может мне кто-нибудь объяснить в чем позор? Как должен действовать клуб в ситуации с fanid?
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FNT
Ответ Иван Никитенко
это не новость,все в питере об этом знают,что на зените половина бюджетников и детворы
Чушь полная. До фан-уйди ничего подобного и близко не было.
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frontman5
Ответ Красно - Синий КОНЬ
Кто бы сомневался. Везде одно враньё, что популярность газовика в народе, что выборы, что опросы населения.... Пока этот питерский клан у власти ничего не изменится.
Ах ты, мой зайка, как он старается))
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belikovda.90
О ужас! " Мы не знаем сколько. Мы не знаем где. Мы не знаем когда. Мы не знаем почему. Но знайте! Зенит плохой. Бла, бла,бла!".

Расследование уровня ФБК и Маргариты Симонян.

И главный вопрос!
"Бюджетные организации" и их работники, члены - граждане РФ? Да, граждане РФ.

Кто решает как распространять билеты? Клуб.

Собственник имущества (билета) по ГК РФ может его подарить? Да, может.

Клуб для формирования спроса может давать бонусы? Да, может.

И спортс этим также занимается: "Фрибет 1 000 руб. для новых пользователей Фонбета".

А так Зенит молодцы. Клуб несет социальную функцию и популяризирует футбол среди волонтеров, детей и жителей города. Клуб как собственника вправе решать, как распоряжаться билетами.

Плюс мы не знаем % этих бесплатных билетов.

Статья больше похожа на попытку поднять хайп. Пока другие бюджетные клубы РПЛ: ЦСКА, Спартак, Ростов и т.д., не могут вообще привлечь аудитория, а получают больше зп и ничего не делают для своих болельщиков, Зенит что то пытается делать в условиях работы глупых законов.
+3
-6
-3
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dem
Очередное дно
+3
-1
+2
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Маргарита Михайловна
Намордники же носили. А здесь чего стесняются?
+1
-1
0
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SMART789
Ответ Владислав Романов
в моей шараге, на эти "бесплатные" билеты, от профсоюза, только скидку делают 10%😁🤗
ну вот вы все сломали)
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Павел Мельников
Ответ Hong Kil
Не совсем понимаю, админресурс у кого, у государства?! Ну да у него он и должен быть. Ему не важно сколько придет на конкретный матч, ему важно, что бы было оформлено как можно больше фан-айди. Допустим фан-айди получит 3 мил. человек, значит закон хороший, вон сколько народу получило. А то что никто не ходит на матчи, ну значит футбол не интересен. Такая логика у чиновников. Наверное в Москве это сделать сложнее, потому что клубов несколько, но получили фан айди в Москве и области в несколько раз больше людей, чем в Питере. Вон, на Торпедо пришли все болельщики этого клуба, к примеру.
Ага, это же на все матчи клубов РПЛ бесплатные билеты раздают, а не на один Зенит только. Еще раз - у Торпедо в целом низкая посещаемость, но даже от нее не набралось и ОДНОЙ ДЕСЯТОЙ.
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