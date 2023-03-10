Бердыев получил 0:4 дома. От худшей гостевой команды РПЛ

Тот же состав «Сочи» 5 дней назад победил ЦСКА.

«Оренбург» в первой игре 19-го тура РПЛ в гостях расколотил «Сочи» Курбана Бердыева – 4:0. В первом тайме хозяева играли лучше и пропустили с единственного удара по своим воротам, после перерыва идеально отыграли гости.

А «Сочи» будто бы продолжал сборы.

Победный у «Оренбурга» – супергол из-за штрафной. Оцените попадание

Кирилл Капленко до этого сезона лишь эпизодически появлялся в Мир РПЛ. Сейчас он чаще играет за «Оренбург» в лиге с первых минут. На исходе тайма Капленко здорово сыграл на подборе и впервые забил на топ-уровне, пушечным ударом.

«Оренбург» забил второй после подачи со штрафного: Кристиан Нобоа переправил в свои. Третий мяч у Ивана Башича – снова ударом из-за штрафной.

Юрий Ковалев ближе к концу добил – в атаке, которую сложно себе представить против команды Курбана Бердыева. На одного защитника вываливались сразу три соперника.

У «Сочи» явно что-то сломалось.

Итого 0:4, пропустили три гола за 24 минуты второго тайма. И четыре мяча после четырех ударов в створ.

Вот как все это было:

План Бердыева точно работал лучше до голов, отмечает у себя в телеграм-канале автор Sports.ru Илья Васильев. И добавляет деталей: «Сочи» закрывал розыгрыши от ворот, зажимал гостей на фланге (не проходили передачи вперед), классно комбинировал на третьего и создал несколько моментов. «Оренбург» вовремя закатил второй гол – вполне вероятно, что это убило «Сочи», а затем гости успешно разбегались в контратаках».

У «Сочи» вышел тот же состав, каким обыграли ЦСКА. Но что-то пошло не так

5 марта Бердыев выстроил 3-4-2-1 и победил ЦСКА с помощью дубля вышедшего на замену Луки Джорджевича.

Через пять дней он выставил тех же против «Оренбурга».

Против ЦСКА две замены (Бурмистров и Джорджевич вместо Сарвели и Мелкадзе) тренер провел к 71-й минуте. Ровно такие же были и на 60-й в матче с «Оренбургом». Третья – тоже как из прошлой игры, Маргасов заменил Заику.

Поразительно, как одна и та же команда с одними и теми же заменами во вполне бердыевском стиле разобралась с ЦСКА, но совершенно не справилась с лихим «Оренбургом».

А ведь играли худшая гостевая команда РПЛ с одной из лучших домашних 🤷‍♂️

«Оренбург» в этом сезоне уже здорово натерпелся на выезде – и 0:8 в Санкт-Петербурге, и 1:5 с 1:4 в Москве. К туру он подходил худшей гостевой командой РПЛ – набрал всего три очка, проиграл восемь игр из девяти. У «Торпедо» тоже три очка, но лучше разница.

Оренбуржцы пропустил аж 29 голов в девяти выездных играх. А теперь вдруг сами всухую разгромили «Сочи».

Команду, которая дома не проигрывала почти год – с 20 марта 2022-го, тогда было 2:3 от «Крыльев». С тех пор 13 матчей без поражений: семь побед, шесть ничьих (правда, три кубковых поражения, но это все же другое). До этого дня.

Но в других цифрах есть логика: одна из самых забивных команд накидала одной из самых пропускающих. В 15 матчах из 18 «Оренбург» забивал, а «Сочи» пропускал. Обе прибавили по единичке к своим показателям.

Для Курбана Бердыева, кстати, это не первые 0:4 в РПЛ: так же он в 2003-м с «Рубином» проиграл ЦСКА в первом же туре после выхода из первой лиги. С тем же счетом казанцы и с ним казанцы проигрывали «Томи» в 2006-м, ЦСКА в 2008-м и «Локомотиву» в 2019-м. Еще бывали 0:5 от «Баварии» в ЛЧ с «Ростовом», но тогда Бердыев официально уже не был тренером.

«Нужно быть более требовательным к себе как в обороне, так и в атаке, – признал тренер «Сочи» после матча. – У нас не было того, что мы показали в матче с ЦСКА. В первом тайме владели преимуществом, создали достаточно моментов, во втором потеряли концентрацию в первые 15 минут. Быстрый второй гол и желание команды отыграть, авантюрная игра в обороне позволили «Оренбургу» контратаковать, что они хорошо умеют делать».

У Курбана Бекиевича намного больше работы, чем могло показаться по первому матчу.

Фото: vk.com/pfcsochi