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Бердыев получил 0:4 дома. От худшей гостевой команды РПЛ

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Футбол Футбол

Тот же состав «Сочи» 5 дней назад победил ЦСКА.

«Оренбург» в первой игре 19-го тура РПЛ в гостях расколотил «Сочи» Курбана Бердыева – 4:0. В первом тайме хозяева играли лучше и пропустили с единственного удара по своим воротам, после перерыва идеально отыграли гости.

А «Сочи» будто бы продолжал сборы.

Победный у «Оренбурга» – супергол из-за штрафной. Оцените попадание

Кирилл Капленко до этого сезона лишь эпизодически появлялся в Мир РПЛ. Сейчас он чаще играет за «Оренбург» в лиге с первых минут. На исходе тайма Капленко здорово сыграл на подборе и впервые забил на топ-уровне, пушечным ударом.

«Оренбург» забил второй после подачи со штрафного: Кристиан Нобоа переправил в свои. Третий мяч у Ивана Башича – снова ударом из-за штрафной.

Юрий Ковалев ближе к концу добил – в атаке, которую сложно себе представить против команды Курбана Бердыева. На одного защитника вываливались сразу три соперника.

У «Сочи» явно что-то сломалось.

Итого 0:4, пропустили три гола за 24 минуты второго тайма. И четыре мяча после четырех ударов в створ.

Вот как все это было:

План Бердыева точно работал лучше до голов, отмечает у себя в телеграм-канале автор Sports.ru Илья Васильев. И добавляет деталей: «Сочи» закрывал розыгрыши от ворот, зажимал гостей на фланге (не проходили передачи вперед), классно комбинировал на третьего и создал несколько моментов. «Оренбург» вовремя закатил второй гол – вполне вероятно, что это убило «Сочи», а затем гости успешно разбегались в контратаках».

У «Сочи» вышел тот же состав, каким обыграли ЦСКА. Но что-то пошло не так

5 марта Бердыев выстроил 3-4-2-1 и победил ЦСКА с помощью дубля вышедшего на замену Луки Джорджевича.

Через пять дней он выставил тех же против «Оренбурга».

Против ЦСКА две замены (Бурмистров и Джорджевич вместо Сарвели и Мелкадзе) тренер провел к 71-й минуте. Ровно такие же были и на 60-й в матче с «Оренбургом». Третья – тоже как из прошлой игры, Маргасов заменил Заику.

Поразительно, как одна и та же команда с одними и теми же заменами во вполне бердыевском стиле разобралась с ЦСКА, но совершенно не справилась с лихим «Оренбургом».

А ведь играли худшая гостевая команда РПЛ с одной из лучших домашних 🤷‍♂️

«Оренбург» в этом сезоне уже здорово натерпелся на выезде – и 0:8 в Санкт-Петербурге, и 1:5 с 1:4 в Москве. К туру он подходил худшей гостевой командой РПЛ – набрал всего три очка, проиграл восемь игр из девяти. У «Торпедо» тоже три очка, но лучше разница.

Оренбуржцы пропустил аж 29 голов в девяти выездных играх. А теперь вдруг сами всухую разгромили «Сочи».

Команду, которая дома не проигрывала почти год – с 20 марта 2022-го, тогда было 2:3 от «Крыльев». С тех пор 13 матчей без поражений: семь побед, шесть ничьих (правда, три кубковых поражения, но это все же другое). До этого дня.

Но в других цифрах есть логика: одна из самых забивных команд накидала одной из самых пропускающих. В 15 матчах из 18 «Оренбург» забивал, а «Сочи» пропускал. Обе прибавили по единичке к своим показателям.

Для Курбана Бердыева, кстати, это не первые 0:4 в РПЛ: так же он в 2003-м с «Рубином» проиграл ЦСКА в первом же туре после выхода из первой лиги. С тем же счетом казанцы и с ним казанцы проигрывали «Томи» в 2006-м, ЦСКА в 2008-м и «Локомотиву» в 2019-м. Еще бывали 0:5 от «Баварии» в ЛЧ с «Ростовом», но тогда Бердыев официально уже не был тренером.

«Нужно быть более требовательным к себе как в обороне, так и в атаке, – признал тренер «Сочи» после матча. – У нас не было того, что мы показали в матче с ЦСКА. В первом тайме владели преимуществом, создали достаточно моментов, во втором потеряли концентрацию в первые 15 минут. Быстрый второй гол и желание команды отыграть, авантюрная игра в обороне позволили «Оренбургу» контратаковать, что они хорошо умеют делать».

У Курбана Бекиевича намного больше работы, чем могло показаться по первому матчу.

Сочи – Оренбург 0:4 (0:1, 0:3)
Дата проведения
10 марта, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 45 Капленко, 0:2 – 50 Перес, 0:3 – 67 Башич, 0:4 – 74 Ковалев.
СочиДжанаев, Мещанинов, Дркушич, Терехов, Заика (Маргасов, 60), Цаллагов (Кравцов, 76), Нобоа, Макарчук, Сарвели (Бурмистров, 60), Юсупов (Жоаозиньо, 80), Мелкадзе (Джорджевич, 60).
ОренбургСысуев, Эктов, Гойкович, Перес, Стаматов (Полуяхтов, 81), Башич (Титков, 85), Капленко, Вера (Аюпов, 76), Ковалев, Воробьев (Обухов, 76), Мансилья.
Предупреждения:
Заика (34), Мансилья (36), Капленко (42), Мелкадзе (43), Нобоа (56), Гойкович (60), Воробьев (70).

Фото: vk.com/pfcsochi

31 комментарий

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Shuller18
Ответ Медельин
Тут спорить не готов, статистики такой у меня нет, но не думаю, что Бекиич на предматчевой ставит цель: так, ребята, сегодня 70% точности пасов. Больше не надо, это не мой стиль. Опять же, немало зависит от того, кем ты играешь, и в какой они форме
Конечно же не говорит так, но основная идея Бердыева это в первую очередь помешать сопернику, создать ту самую вязкость, а там как пойдет.
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Медельин
Ответ Shuller18
Точность передач игроков Сочи в матче с ЦСКА была 70%, это стиль Бердыева
Тут спорить не готов, статистики такой у меня нет, но не думаю, что Бекиич на предматчевой ставит цель: так, ребята, сегодня 70% точности пасов. Больше не надо, это не мой стиль. Опять же, немало зависит от того, кем ты играешь, и в какой они форме
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Dmitrii Serebrennikov
В России люди любят конечно крайности. Победил Сочи ЦСКА в равной игре, все начали писать маэстро вернулся. Теперь вот слетел 0-4 Оренбургу дома, что на это скажут эти господа?
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Shuller18
Ответ Медельин
Ты все утрируешь, кмк, у нас большая часть РПЛ так себе позиционно атакует, а тому же Сочи в матче с вами часто точности не хватало... Ну и когда у тебя впереди Сарвели (в меньшей степени) и Мелкадзе (в большей степени), то брак - это неотъемлемая часть футбола, хоть Клоппа с Пепом поставь тренировать
Точность передач игроков Сочи в матче с ЦСКА была 70%, это стиль Бердыева
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Trash Talking
Команды Бердыева всегда стрясают очки с грандов и отдают их аутсайдерам
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Shuller18
Ответ Максим Фролов
Вы бредете? Команда Курбана в створ ворот ЦСКА нанесла больше ударов, привольный автобус😁.
А с каких пор атакующая активность команды измеряется исключительно по ударам в створ?
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Медельин
Ответ Shuller18
Типичная бердыевщина была с ЦСКА: тупо отнять мяч и не знать, что с ним дальше делать. Куча брака, борьбы, возни, короче антифутбол. Тогда повезло, сегодня получили по щам
Ты все утрируешь, кмк, у нас большая часть РПЛ так себе позиционно атакует, а тому же Сочи в матче с вами часто точности не хватало... Ну и когда у тебя впереди Сарвели (в меньшей степени) и Мелкадзе (в большей степени), то брак - это неотъемлемая часть футбола, хоть Клоппа с Пепом поставь тренировать
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Максим Фролов
Ответ Shuller18
Да в том-то и дело, что в Европе даже средние команды учатся играть от себя, хоть вторым номером, но это не всегда автобус. А Курбан это прямо архаизм со своим футболом, где во главу угла ставится в первую очередь помешать сопернику. К сожалению, большинство российских тренеров, которых так просят почаще назначать в РПЛ, точно такие же архаизмы, только еще и хуже.
Вы бредете? Команда Курбана в створ ворот ЦСКА нанесла больше ударов, привольный автобус😁.
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Shuller18
Ответ eyeballerswow
фанбои курбана, что у вас с лицом?
Зато он Барселону победил 150 лет назад!
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Shuller18
Ответ Медельин
Сегодняшний матч не смотрел, смотрел второй тайм ЦСКА - Сочи. К обеим командам отношусь ровно, и не могу сказать, что Сочи в матче с Вами ставили автобус, больше себе возня в центре поля. На мой взгляд, все дело в концентрации, гол пропустили, потом еще и срезка от своего, руки у всех почему-то в этом сезоне опускаются быстро. Тот же Локо в матче с Сочи, как пример, или тот же Оренбург и его 0:8. P.S. а ведь если подумать, так не только у нас. Тот же МЮ неделю назад 0:7 получил
Типичная бердыевщина была с ЦСКА: тупо отнять мяч и не знать, что с ним дальше делать. Куча брака, борьбы, возни, короче антифутбол. Тогда повезло, сегодня получили по щам
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Shuller18
Ответ Артем Зуев
Изучите принципы игры Курбана Бердыева, перед тем как делать такие выводы.
Принципы?)) 5 защитников, 3 опорника, впереди бегунки. Низкий блок. Главная задача: это всей командой отнять мяч, а дальше тупо вынести вперёд, авось бегунки убегут. Хорошо, когда помимо бегунка впереди есть индивидуально сильный футболист, который умеет решать индивидуально, тогда тактика сводится еще к "отдай ему мяч".
Современный футбол как он есть.
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Shuller18
Ответ Брэд Либил
другое дело выпускать трио космодзю, чтобы отбиваться на своей половине поля. вот это передовые методы - гений не был понят современниками 😂
А я вроде нигде не говорил, что Слуцкий современный тренер, и никогда не считал Космодзю удачным решением.
Просто для Сочи вернуть главного автобусника РПЛ, который уже несколько лет пикирует в тренерской карьере и жутко устарел со своим футболом, это так себе решение. Но поглядим
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Медельин
Ответ Shuller18
Нежданчик) и тогда что было у Сочи с ЦСКА? Это мы настолько слабы, или все-таки случайность?
Сегодняшний матч не смотрел, смотрел второй тайм ЦСКА - Сочи. К обеим командам отношусь ровно, и не могу сказать, что Сочи в матче с Вами ставили автобус, больше себе возня в центре поля. На мой взгляд, все дело в концентрации, гол пропустили, потом еще и срезка от своего, руки у всех почему-то в этом сезоне опускаются быстро. Тот же Локо в матче с Сочи, как пример, или тот же Оренбург и его 0:8.
P.S. а ведь если подумать, так не только у нас. Тот же МЮ неделю назад 0:7 получил
0
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Dmitry Belikov
Слушайте, в чемпионате Италии Интер обыграл безоговорочного лидера Наполи, но в следующем туре умудрился слить Кремонезе с последнего места.... и так бывает.
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Karamazoff
Сочи - проклятый клуб, голый проект без истории и фанатов, но с мерзопакостными пунктиками.
Напрасно Бердыев туда сунулся.
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Иван-крестьянский сын
Поразительно, как одна и та же команда с одними и теми же заменами во вполне бердыевском стиле разобралась с ЦСКА, но совершенно не справилась с лихим «Оренбургом».________Это только говорит о том, что ЦСКА сейчас команда-середняк. В последние годы она уверенно движется в 80-е годы прошлого века. У команды не игры, не результата. У игроков ни мастерства, ни стержня!
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waleri
Помнится была такая команда Мордовия Саранск....
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Антон Трифонов
Удивительный у нас чемпионат.У нас все могут проиграть всем,но не потому что все сильные,а потому что слабые и залетают больше на удаче или на ошибках соперников
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Spuki _Plai
Как-то быстро их с неба на землю опустили !!!
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Брэд Либил
Ответ Илья Савчук
Победить уверенно ЦСКА и слить в салат Оренбургу, как???
с армейцами по Краснодару ещё было понятно, что всё не очень хорошо в данный момент
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sergspartak
Ну расслабились после коней, обычное дело, любой бы расслабился, это не говорит о силе команды.
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Брэд Либил
Ответ Shuller18
Да в том-то и дело, что в Европе даже средние команды учатся играть от себя, хоть вторым номером, но это не всегда автобус. А Курбан это прямо архаизм со своим футболом, где во главу угла ставится в первую очередь помешать сопернику. К сожалению, большинство российских тренеров, которых так просят почаще назначать в РПЛ, точно такие же архаизмы, только еще и хуже.
другое дело выпускать трио космодзю, чтобы отбиваться на своей половине поля. вот это передовые методы - гений не был понят современниками 😂
+1
-1
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eyeballerswow
фанбои курбана, что у вас с лицом?
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-3
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Илья Савчук
Победить уверенно ЦСКА и слить в салат Оренбургу, как???
0
0
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Артем Зуев
Ответ Shuller18
Да в том-то и дело, что в Европе даже средние команды учатся играть от себя, хоть вторым номером, но это не всегда автобус. А Курбан это прямо архаизм со своим футболом, где во главу угла ставится в первую очередь помешать сопернику. К сожалению, большинство российских тренеров, которых так просят почаще назначать в РПЛ, точно такие же архаизмы, только еще и хуже.
Изучите принципы игры Курбана Бердыева, перед тем как делать такие выводы.
+2
-2
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