В РПЛ кризис судейства: два дебютанта, один из них – сын директора лиги
После судейского концерта на прошлых выходных в РПЛ, где был отменен чистый гол, особенно интересно последить за назначениями на следующий тур.
За день до его начала стали известны все фамилии. И накопилось несколько интриг.
Мешков работать не будет
Промахи Виталия Мешкова в матче «Спартака» и «Урала» в итоге привели к отстранению. В 19-м туре команды РПЛ обойдутся без него. Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев пояснил, что ошибку с неназначенным пенальти исправил ВАР, но была и другая – с отмененным голом Соболева, а две ключевых ошибки – это низкая оценка.
«На 19-й тур получили назначения судьи, у которых оценка была выше, кто выше в рейтинге. Эта ситуация аналогична той, что была у Владимира Москалева, который допустил ошибку в матче «Зенит» – «Спартак», и других арбитров ранее», – отметил Каманцев.
В туре дебютирует сын директора лиги
Сергей Чебан – это исполнительный директор Мир РПЛ. А еще Сергей Чебан – это главный арбитр матча «Сочи» – «Оренбург», который и откроет 19-й тур Мир РПЛ. Новый судья – сын футбольного функционера.
Что мы о знаем об этом арбитре:
• В январе ему исполнилось 33 года.
• Десять лет назад он впервые отработал на матче молодежного первенства – тогда в сентябре 2013-го «Спартак» с Митрюшкиным, Гулиевым, Зуевым и Бакаевым минимально обыграл «Краснодар» с Жигулевым и Чуперкой. Чебан в этом турнире периодически получал назначения на протяжении четырех сезонов.
• Судил во втором дивизионе. Как-то раз попал в список судей, которых костерит Валерий Петраков – это случилось после матча «Чертаново» – «Торпедо»: «Крайне недоволен судейством. Арбитр сегодня набезобразничал. Считаю, что он обязан был назначать пенальти в ворота чертановцев во втором тайме. Почему не назначил? Не увидел. А, может быть, не захотел увидеть».
• Назначался на матчи ФНЛ. Например, через месяц после скандала вокруг Василия Казарцева в игре «Спартак» – «Сочи» поставил похожий пенальти после падения Хызыра Аппаева в игре «Томи» и «Текстильщика».
• С сезона-2017/18 следующие неполные шесть лет работал резервным судьей на играх РПЛ. Дебют – в Хабаровске против «Рубина»: видел вживую Карадениза и выход на замену Сонга. Вот как давно это было.
• В ноябре 2022-го Чебан поработал на матче Кубка России в Пути РПЛ. Тогда «Пари НН» сыграл вничью с «Химками» и победил в серии пенальти, а судья раздал пять желтых карточек.
Через месяц его упомянул бывший российский арбитр Игорь Федотов после матча за третье место на ЧМ-2022. Покритиковал катарского судью и сказал «Чемпионату»: «Можно было и Чебана поставить, он бы справился».
Будет еще один дебют
Второй дебютант в туре – Артур Федоров. Этот 32-летний судья пять лет работал на матчах молодежного первенства, а с 2018 года получал назначения в РПЛ в качестве резервного арбитра. Но в сезоне-2022/23 впервые поработает на матче Премьер-лиги. И сразу в качестве главного судьи.
Это будет вторая для него игра на неделе. В понедельник он показал четыре желтые карточки в матче Первой лиги «Кубань» – «Рубин», а в воскресенье обслужит встречу «Зенита» и «Химок».
Федоров – первый судья из Петрозаводска после Владимира Петтая, который добрался до Премьер-лиги. А еще в этом сезоне он судил игру «Амкала» и питерской «Звезды» в Кубке России – и, по версии амкаловцев, очень помог сопернику. Любительский клуб даже собирался обратиться в ЭСК.
Галимов четыре года не работал в РПЛ, теперь – вторая игра подряд
В 2018 году он был отстранен после проверки на полиграфе, а в 2019-м не попал в группу судей, которых обучали работе с ВАР. Подробнее мы писали об этом на прошлой неделе.
На «Зените» отработает судья после 4-летнего бана в РПЛ. Галимов проходил полиграф – и до сих пор не понимает смысла
Галимов вернулся в РПЛ в 2023-м – на игру 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН». И отработает в 19-м – на матче «Торпедо» и «Урала».
Любимов допустил ключевую ошибку в игре «Краснодара» и «Динамо». И теперь обслужит игру «Краснодара» и «Динамо»
В 23-м туре прошлого сезона эти соперники играли в Краснодаре. Судьбу встречи решил точный удар Даниила Фомина с пенальти, назначенного арбитром Алексеем Сухим после проверки ВАР, на котором работал Артем Любимов. Позже ЭСК постановил, что пенальти был назначен неверно, так что Сухой и Любимов отправились отдыхать до конца сезона.
Теперь Любимов снова будет работать в Краснодаре на игре «Динамо», но уже в качестве главного.
Другие назначения на 19-й тур РПЛ можно посмотреть здесь.
Фото: spartak.com; fckhimki.com; РИА Новости/Александр Гальперин
Почему этого не делают, если такой дефицит образовался?
Как скоро его вернут на поле?
Я думал, что отдохнет 2-3 тура.
Похоже, что я ошибся :)
Это кризис системы с её вертикалью и "кадровым резервом".
Но ведь и вертикаль не из воздуха родилась.
Обернитесь вокруг. Подумайте, как мы живем. Как относимся к профессионализму и как готовы его немного разменять на лояльность.
У нас под двуглавым орлом на гербе уже пора девиз новый писать.
Воплощение национальной идеи. Настоящей! Такой, какая есть.
"РУКА РУКУ МОЕТ"
может, хотя бы подождете пока пару матчей отсудит, а, иксперты?
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не страшно. главное, чтобы не роттенберг...