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В РПЛ кризис судейства: два дебютанта, один из них – сын директора лиги

Сергей Чебан
Виталий Мешков Виталий Мешков
Артем Любимов
Роман Галимов
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Футбол Футбол

После судейского концерта на прошлых выходных в РПЛ, где был отменен чистый гол, особенно интересно последить за назначениями на следующий тур.

За день до его начала стали известны все фамилии. И накопилось несколько интриг.

Мешков работать не будет

Промахи Виталия Мешкова в матче «Спартака» и «Урала» в итоге привели к отстранению. В 19-м туре команды РПЛ обойдутся без него. Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев пояснил, что ошибку с неназначенным пенальти исправил ВАР, но была и другая – с отмененным голом Соболева, а две ключевых ошибки – это низкая оценка.

«На 19-й тур получили назначения судьи, у которых оценка была выше, кто выше в рейтинге. Эта ситуация аналогична той, что была у Владимира Москалева, который допустил ошибку в матче «Зенит» – «Спартак», и других арбитров ранее», – отметил Каманцев.

В туре дебютирует сын директора лиги

Сергей Чебан – это исполнительный директор Мир РПЛ. А еще Сергей Чебан – это главный арбитр матча «Сочи» – «Оренбург», который и откроет 19-й тур Мир РПЛ. Новый судья – сын футбольного функционера.

Что мы о знаем об этом арбитре:

• В январе ему исполнилось 33 года.

• Десять лет назад он впервые отработал на матче молодежного первенства – тогда в сентябре 2013-го «Спартак» с Митрюшкиным, Гулиевым, Зуевым и Бакаевым минимально обыграл «Краснодар» с Жигулевым и Чуперкой. Чебан в этом турнире периодически получал назначения на протяжении четырех сезонов.

• Судил во втором дивизионе. Как-то раз попал в список судей, которых костерит Валерий Петраков – это случилось после матча «Чертаново» – «Торпедо»: «Крайне недоволен судейством. Арбитр сегодня набезобразничал. Считаю, что он обязан был назначать пенальти в ворота чертановцев во втором тайме. Почему не назначил? Не увидел. А, может быть, не захотел увидеть».

• Назначался на матчи ФНЛ. Например, через месяц после скандала вокруг Василия Казарцева в игре «Спартак» – «Сочи» поставил похожий пенальти после падения Хызыра Аппаева в игре «Томи» и «Текстильщика».

• С сезона-2017/18 следующие неполные шесть лет работал резервным судьей на играх РПЛ. Дебют – в Хабаровске против «Рубина»: видел вживую Карадениза и выход на замену Сонга. Вот как давно это было.

• В ноябре 2022-го Чебан поработал на матче Кубка России в Пути РПЛ. Тогда «Пари НН» сыграл вничью с «Химками» и победил в серии пенальти, а судья раздал пять желтых карточек.

Через месяц его упомянул бывший российский арбитр Игорь Федотов после матча за третье место на ЧМ-2022. Покритиковал катарского судью и сказал «Чемпионату»: «Можно было и Чебана поставить, он бы справился».

Будет еще один дебют

Второй дебютант в туре – Артур Федоров. Этот 32-летний судья пять лет работал на матчах молодежного первенства, а с 2018 года получал назначения в РПЛ в качестве резервного арбитра. Но в сезоне-2022/23 впервые поработает на матче Премьер-лиги. И сразу в качестве главного судьи.

Это будет вторая для него игра на неделе. В понедельник он показал четыре желтые карточки в матче Первой лиги «Кубань» – «Рубин», а в воскресенье обслужит встречу «Зенита» и «Химок».

Федоров – первый судья из Петрозаводска после Владимира Петтая, который добрался до Премьер-лиги. А еще в этом сезоне он судил игру «Амкала» и питерской «Звезды» в Кубке России – и, по версии амкаловцев, очень помог сопернику. Любительский клуб даже собирался обратиться в ЭСК.

Галимов четыре года не работал в РПЛ, теперь – вторая игра подряд

В 2018 году он был отстранен после проверки на полиграфе, а в 2019-м не попал в группу судей, которых обучали работе с ВАР. Подробнее мы писали об этом на прошлой неделе.

На «Зените» отработает судья после 4-летнего бана в РПЛ. Галимов проходил полиграф – и до сих пор не понимает смысла

Галимов вернулся в РПЛ в 2023-м – на игру 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН». И отработает в 19-м – на матче «Торпедо» и «Урала».

Любимов допустил ключевую ошибку в игре «Краснодара» и «Динамо». И теперь обслужит игру «Краснодара» и «Динамо»

В 23-м туре прошлого сезона эти соперники играли в Краснодаре. Судьбу встречи решил точный удар Даниила Фомина с пенальти, назначенного арбитром Алексеем Сухим после проверки ВАР, на котором работал Артем Любимов. Позже ЭСК постановил, что пенальти был назначен неверно, так что Сухой и Любимов отправились отдыхать до конца сезона.

Теперь Любимов снова будет работать в Краснодаре на игре «Динамо», но уже в качестве главного.

Другие назначения на 19-й тур РПЛ можно посмотреть здесь.

Фото: spartak.com; fckhimki.com; РИА Новости/Александр Гальперин

17 комментариев

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Genius Alex
Ответ Slavnov
с 2000 года, каждый год,судейский кризис у них,как судили,так и судят,ныть больше стали,после любой спорной ситуации,разглядывать ее под микроскопом
При Ельцине было лучше?
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Lavochkin12
эти забавные люди, которые детей в честь себя называют. Черчесов и Аджоев одобряют
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Олег Ивакин
Ответ spartak-v
А как насчет Анастасии Пустовойтовой? Что она должна сделать, чтобы назначение получить?
На ВАР можно смело женщин-судей приглашать.
Почему этого не делают, если такой дефицит образовался?
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sbvinn
Ответ ericssons
Я теперь в каждом туре слежу куда засунули бестолкового Казарцева. Пока садят на ВАР.
Ложут
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Олег Ивакин
Следим за Мешковым!
Как скоро его вернут на поле?
Я думал, что отдохнет 2-3 тура.
Похоже, что я ошибся :)
0
0
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Vladooss S
- Мой сын... простите, судья Сергей Чебан отлично отработал матч, думаем об обращении всей коллегией о его повышении
0
0
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Slavnov
с 2000 года, каждый год,судейский кризис у них,как судили,так и судят,ныть больше стали,после любой спорной ситуации,разглядывать ее под микроскопом
0
0
0
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Алар
Как будто это происходит только в футболе?! Ребята, это происходит везде!
+3
0
+3
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Павел Родин
Ответ Александр Ерохин
Все таки у нас веселые люди руководят футболом. Судья Любимов на матч Краснодара с Динамо - это прям ирония над болельщиками - чих-пых мы на скандал прошлого года. Веселые. Ну, или тупые, беспринципные, самовлюбленные и уверенные в своей власти и безнаказанности.
ждем пенальти в ворота Краснодара))
0
0
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Павел Родин
Ответ ericssons
Я теперь в каждом туре слежу куда засунули бестолкового Казарцева. Пока садят на ВАР.
о-да
0
0
0
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Любинко Друловича дрель
Никакой отмены гола после свистка быть не может. Его просто не было, т.к. уже был свисток. Учите правила, бездари
0
-1
-1
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ericssons
Я теперь в каждом туре слежу куда засунули бестолкового Казарцева. Пока садят на ВАР.
+2
0
+2
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spartak-v
А как насчет Анастасии Пустовойтовой? Что она должна сделать, чтобы назначение получить?
+10
0
+10
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Александр Ерохин
Все таки у нас веселые люди руководят футболом. Судья Любимов на матч Краснодара с Динамо - это прям ирония над болельщиками - чих-пых мы на скандал прошлого года. Веселые. Ну, или тупые, беспринципные, самовлюбленные и уверенные в своей власти и безнаказанности.
+5
0
+5
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Мельников Михаил
Это не кризис судейства. И это не кризис РПЛ.
Это кризис системы с её вертикалью и "кадровым резервом".
Но ведь и вертикаль не из воздуха родилась.
Обернитесь вокруг. Подумайте, как мы живем. Как относимся к профессионализму и как готовы его немного разменять на лояльность.

У нас под двуглавым орлом на гербе уже пора девиз новый писать.
Воплощение национальной идеи. Настоящей! Такой, какая есть.
"РУКА РУКУ МОЕТ"
+19
-2
+17
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JBa
ну да, сейчас набегут любители заговоров

может, хотя бы подождете пока пару матчей отсудит, а, иксперты?
+1
-5
-4
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BeastI666I
сын директора лиги
-----------------
не страшно. главное, чтобы не роттенберг...
0
0
0
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