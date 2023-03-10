В РПЛ кризис судейства: два дебютанта, один из них – сын директора лиги

После судейского концерта на прошлых выходных в РПЛ, где был отменен чистый гол, особенно интересно последить за назначениями на следующий тур.

За день до его начала стали известны все фамилии. И накопилось несколько интриг.

Мешков работать не будет

Промахи Виталия Мешкова в матче «Спартака» и «Урала» в итоге привели к отстранению. В 19-м туре команды РПЛ обойдутся без него. Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев пояснил, что ошибку с неназначенным пенальти исправил ВАР, но была и другая – с отмененным голом Соболева, а две ключевых ошибки – это низкая оценка.

«На 19-й тур получили назначения судьи, у которых оценка была выше, кто выше в рейтинге. Эта ситуация аналогична той, что была у Владимира Москалева, который допустил ошибку в матче «Зенит» – «Спартак», и других арбитров ранее», – отметил Каманцев.

В туре дебютирует сын директора лиги

Сергей Чебан – это исполнительный директор Мир РПЛ. А еще Сергей Чебан – это главный арбитр матча «Сочи» – «Оренбург», который и откроет 19-й тур Мир РПЛ. Новый судья – сын футбольного функционера.

Что мы о знаем об этом арбитре:

• В январе ему исполнилось 33 года.

• Десять лет назад он впервые отработал на матче молодежного первенства – тогда в сентябре 2013-го «Спартак» с Митрюшкиным, Гулиевым, Зуевым и Бакаевым минимально обыграл «Краснодар» с Жигулевым и Чуперкой. Чебан в этом турнире периодически получал назначения на протяжении четырех сезонов.

• Судил во втором дивизионе. Как-то раз попал в список судей, которых костерит Валерий Петраков – это случилось после матча «Чертаново» – «Торпедо»: «Крайне недоволен судейством. Арбитр сегодня набезобразничал. Считаю, что он обязан был назначать пенальти в ворота чертановцев во втором тайме. Почему не назначил? Не увидел. А, может быть, не захотел увидеть».

• Назначался на матчи ФНЛ. Например, через месяц после скандала вокруг Василия Казарцева в игре «Спартак» – «Сочи» поставил похожий пенальти после падения Хызыра Аппаева в игре «Томи» и «Текстильщика».

• С сезона-2017/18 следующие неполные шесть лет работал резервным судьей на играх РПЛ. Дебют – в Хабаровске против «Рубина»: видел вживую Карадениза и выход на замену Сонга. Вот как давно это было.

• В ноябре 2022-го Чебан поработал на матче Кубка России в Пути РПЛ. Тогда «Пари НН» сыграл вничью с «Химками» и победил в серии пенальти, а судья раздал пять желтых карточек.

Через месяц его упомянул бывший российский арбитр Игорь Федотов после матча за третье место на ЧМ-2022. Покритиковал катарского судью и сказал «Чемпионату»: «Можно было и Чебана поставить, он бы справился».

Будет еще один дебют

Второй дебютант в туре – Артур Федоров. Этот 32-летний судья пять лет работал на матчах молодежного первенства, а с 2018 года получал назначения в РПЛ в качестве резервного арбитра. Но в сезоне-2022/23 впервые поработает на матче Премьер-лиги. И сразу в качестве главного судьи.

Это будет вторая для него игра на неделе. В понедельник он показал четыре желтые карточки в матче Первой лиги «Кубань» – «Рубин», а в воскресенье обслужит встречу «Зенита» и «Химок».

Федоров – первый судья из Петрозаводска после Владимира Петтая, который добрался до Премьер-лиги. А еще в этом сезоне он судил игру «Амкала» и питерской «Звезды» в Кубке России – и, по версии амкаловцев, очень помог сопернику. Любительский клуб даже собирался обратиться в ЭСК.

Галимов четыре года не работал в РПЛ, теперь – вторая игра подряд

В 2018 году он был отстранен после проверки на полиграфе, а в 2019-м не попал в группу судей, которых обучали работе с ВАР. Подробнее мы писали об этом на прошлой неделе.

На «Зените» отработает судья после 4-летнего бана в РПЛ. Галимов проходил полиграф – и до сих пор не понимает смысла

Галимов вернулся в РПЛ в 2023-м – на игру 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН». И отработает в 19-м – на матче «Торпедо» и «Урала».

Любимов допустил ключевую ошибку в игре «Краснодара» и «Динамо». И теперь обслужит игру «Краснодара» и «Динамо»

В 23-м туре прошлого сезона эти соперники играли в Краснодаре. Судьбу встречи решил точный удар Даниила Фомина с пенальти, назначенного арбитром Алексеем Сухим после проверки ВАР, на котором работал Артем Любимов. Позже ЭСК постановил, что пенальти был назначен неверно, так что Сухой и Любимов отправились отдыхать до конца сезона.

Теперь Любимов снова будет работать в Краснодаре на игре «Динамо», но уже в качестве главного.

Другие назначения на 19-й тур РПЛ можно посмотреть здесь.

Фото: spartak.com; fckhimki.com; РИА Новости/Александр Гальперин