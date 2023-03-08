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«Лужники» опять недоступны для «Торпедо». Газон непригоден для футбола (кажется, после 23 февраля)

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«Химки» выручат.

«Торпедо» опять съезжает из «Лужников» – ближайший домашний матч с «Уралом», вероятно, пройдет на стадионе-спасателе московских клубов «Арене Химки».

Комиссия не допустила «Лужники» к проведению футбольных матчей

Совместная комиссия РФС и РПЛ осмотрела самый большой московский стадион, качество газона не устроило проверяющих. Поэтому «Торпедо» отправили на резервную арену, а это «Арена Химки».

«Химки» не против, тем более что свой матч проводят на выезде. «На данный момент мне ничего об этом неизвестно. Тут больше вопросов к самой арене. Главное, чтобы стадион технически был готов провести матч «Торпедо». Если все будет хорошо, то почему мы должны быть против?» – сказал гендиректор «Химок» Николай Оленев.

Что стряслось с газоном?

Одна из возможных причин – митинг-концерт, который власти устроили в «Лужниках» на 23 февраля.

Вышло масштабно – МВД РФ отчиталось, что в мероприятии участвовали 200 тысяч человек (как и на предыдущем концерте в «Лужниках» в годовщину присоединения Крыма).

Люди находились как на самой арене, так и за ее пределами. На поле монтировали массивные конструкции, по газону также активно перемещались участники.

Сезон у «Торпедо» тоже начинался в Химках – и там точно была причина в концертах. За два месяца в «Лужниках» выступили «Руки вверх!», «Ленинград» и Григорий Лепс, из-за чего москвичи добрались до крупнейшей арены страны только в середине сентября.

Без системы уборки газона массовые мероприятия и правда сильно вредят полю. После них траву срезают, затем добавляется новый песок, после чего поле засеивается. Перед любым концертом все поле застилается защитным покрытием. Перед тем, как поле накроют, нужно подготовить газон, чтобы он получил как можно меньше повреждений за время мероприятия.

«Каждый стадион уникален: экосистема, воздухообмен, влажность и затененность. Причем для подготовки к футбольному матчу недостаточно только покосить траву – нужно нанести разметку и расставить все необходимое спортивное оборудование, – рассказывал в апреле 2019-го главный технолог стадиона Кирилл Кистерский. – После таких крупных концертов, которые нам предстоят в этом летнем сезоне, мы готовы, что нужно будет проводить реновацию – полное восстановления газона».

Почему вообще «Торпедо» играет в «Лужниках»?

Новая арена для легендарного клуба все еще строится.

Стадион имени Эдуарда Стрельцова на Восточной закрыли еще в 2020-м. «Торпедо» продолжало на нем тренироваться, но осенью 2021-го решили сносить: в конце октября команда провела на нем последнюю тренировку – и уже 1 ноября арену заняли рабочие.

По планам новый дом «Торпедо» должен появиться к 2026 году. Хотя изначально говорили о 2024-м – в год столетия клуба, но затем даты немного съехали. Строительством занимается компания INGRAD – один из бизнес-проектов владельца Романа Авдеева. В 2017-м его концерн «Россиум» выкупил 75,5% акций клуба.

Стройка масштабная, потому что подразумевает строительство не только нового стадиона, но и модернизацию всей территории вокруг. Здесь будут три тренировочных поля с искусственным газоном: 60х40 м рядом с улицей Восточная и на юге, а еще 105х68 м – на западе.

Предполагаемая вместимость – 15 тысяч человек. В планах четыре этажа плюс подземный: в их составе предусмотрены вип-зоны, парковка и спортивная школа под южной трибуной, плюс парочка заведений общепита. Помимо этого хотят построить пресс-центр, центр технических служб и управления стадионом, магазин клубной атрибутики и клубный музей.

В «Лужниках» снова 200 тысяч. И снова не на футболе

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Илья Питалев; VK/public64198898torpedo.ru

22 комментария

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Бобынин
После шабаша не разгребли.
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ilmir84
Ответ Vint-Z
Какое-же мракобесие на втором фото...
абсолютно согласен
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ilmir84
Ответ Alex Titov
Стадион строили для Газманова и путингов, а не для вашего футбола
в точку. повыпендривались с чм и практически увели футбол из лужников. он превратился в арену для пропаганды и промывания мозгов овцам
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ilmir84
Ответ BillShen
Россия - проводим никому не нужный митинг, куда сгоняем бюджетников, которые поддерживают военные действия в соседнем государстве, из-за митинга убиваем поле и отправляем футбольную команду в Химки, поскольку домашний стадион реконструируется за счет денег от соседнего жилищного комплекса. Интересно, когда количество всяких шабашей и концертов в Луже превысит количество футбольных матчей.
а стадион как и крымский мост для него сакральное значение имеет. ничего общего с германией 30-х не видите? гитлер тоже был любителем сбора своих ополоумевших фанатов на стадионах. яблоко от яблони ... как говорится. сколько не искал в источниках-не нашел того, чтобы Сталин, Хрущев или Брежнев собирали стадионы для промывания мозгов
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Tun
Ответ BillShen
Россия - проводим никому не нужный митинг, куда сгоняем бюджетников, которые поддерживают военные действия в соседнем государстве, из-за митинга убиваем поле и отправляем футбольную команду в Химки, поскольку домашний стадион реконструируется за счет денег от соседнего жилищного комплекса. Интересно, когда количество всяких шабашей и концертов в Луже превысит количество футбольных матчей.
Вы так пишите, будто "никому не нужный митинг" (по факту его смотрели десятки тысяч ваты, но для вас они не люди, потому что их позиция не совпадает с вашей) менее популярен, чем Торпедо(клуб с хорошей историей, но без крупной фанбазы, по факту несколько тысяч на них ходили). Я против войны, но от реальности тоже не надо отрываться
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ilmir84
а на концерт фан-айди не нужен был да))) ах, там же все свои-нет хулиганов и отморозков с петардами. на ярмарку меда царствующей особы футбольные фанаты не ходят. там все свои, знакомые до блевоты рожы
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velvetdust2008
Ответ Дуойка Бубнова
ну серьезно, кому не пох на торпедо и его 200 болельщиков?
Им в пустых Химках даже поуютнее будет играть, нежели в пустой Луже. И аренда дешевле наверняка. Одни плюсы
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prus_3
Кажется... снова Путин виноват.
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Утя Ваткин
Ответ Vint-Z
Какое-же мракобесие на втором фото...
Звуки строгого режима
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Мукунку хороший
Нашаманили)
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путин вовка
Ответ БАБАНГИДА
Жаль! Стадион в Химках не вместит всех желающих попасть на матч.
😂😂😂😂😂
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кuraakula belov
Так ответа на вопрос почему Торпедо играет в Лужниках нет. Понятно что стадион свой строится, но гигантские Лужники, зачем? Почему совместно не использовать стадионы Спартака, ЦСКА, Динамо? У Динамо вполне себе играет в ФНЛ Родина и ничего. Идеальным вариантом была бы Сапсан Арена, но с Локо враждуют же. Если делить не хотят, почему не Раменское в конце концов? Или Химки те же на постоянку
+1
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Петр Титов
на такие мероприятия тоже нужно вводить фуфелди
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Sarumian
И тут "победа".
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Дуойка Бубнова
Ответ BillShen
Россия - проводим никому не нужный митинг, куда сгоняем бюджетников, которые поддерживают военные действия в соседнем государстве, из-за митинга убиваем поле и отправляем футбольную команду в Химки, поскольку домашний стадион реконструируется за счет денег от соседнего жилищного комплекса. Интересно, когда количество всяких шабашей и концертов в Луже превысит количество футбольных матчей.
ну серьезно, кому не пох на торпедо и его 200 болельщиков?
+10
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Дуойка Бубнова
топ-клуб посыпался без геркуса
0
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BillShen
Россия - проводим никому не нужный митинг, куда сгоняем бюджетников, которые поддерживают военные действия в соседнем государстве, из-за митинга убиваем поле и отправляем футбольную команду в Химки, поскольку домашний стадион реконструируется за счет денег от соседнего жилищного комплекса.
Интересно, когда количество всяких шабашей и концертов в Луже превысит количество футбольных матчей.
+17
-4
+13
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Alex Titov
Стадион строили для Газманова и путингов, а не для вашего футбола
+5
-3
+2
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ДМ-1чемпион
Химки всегда не против! А что нормальный, уютный стадион. Сам там бывал десятки раз. В Химках ещё "Родина" есть. Тоже нормуль для "Торпедо"! Раменское ещё простаивает.
+1
-1
0
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Marienburg
Ответ БАБАНГИДА
Жаль! Стадион в Химках не вместит всех желающих попасть на матч.
Истина. За всеми клубами РПЛ миллионы
+2
0
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Vint-Z
Какое-же мракобесие на втором фото...
+29
-6
+23
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БАБАНГИДА
Жаль! Стадион в Химках не вместит всех желающих попасть на матч.
+57
0
+57
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