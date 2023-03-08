«Лужники» опять недоступны для «Торпедо». Газон непригоден для футбола (кажется, после 23 февраля)

«Химки» выручат.

«Торпедо» опять съезжает из «Лужников» – ближайший домашний матч с «Уралом», вероятно, пройдет на стадионе-спасателе московских клубов «Арене Химки».

Комиссия не допустила «Лужники» к проведению футбольных матчей

Совместная комиссия РФС и РПЛ осмотрела самый большой московский стадион, качество газона не устроило проверяющих. Поэтому «Торпедо» отправили на резервную арену, а это «Арена Химки».

«Химки» не против, тем более что свой матч проводят на выезде. «На данный момент мне ничего об этом неизвестно. Тут больше вопросов к самой арене. Главное, чтобы стадион технически был готов провести матч «Торпедо». Если все будет хорошо, то почему мы должны быть против?» – сказал гендиректор «Химок» Николай Оленев.

Что стряслось с газоном?

Одна из возможных причин – митинг-концерт, который власти устроили в «Лужниках» на 23 февраля.

Вышло масштабно – МВД РФ отчиталось, что в мероприятии участвовали 200 тысяч человек (как и на предыдущем концерте в «Лужниках» в годовщину присоединения Крыма).

Люди находились как на самой арене, так и за ее пределами. На поле монтировали массивные конструкции, по газону также активно перемещались участники.

Сезон у «Торпедо» тоже начинался в Химках – и там точно была причина в концертах. За два месяца в «Лужниках» выступили «Руки вверх!», «Ленинград» и Григорий Лепс, из-за чего москвичи добрались до крупнейшей арены страны только в середине сентября.

Без системы уборки газона массовые мероприятия и правда сильно вредят полю. После них траву срезают, затем добавляется новый песок, после чего поле засеивается. Перед любым концертом все поле застилается защитным покрытием. Перед тем, как поле накроют, нужно подготовить газон, чтобы он получил как можно меньше повреждений за время мероприятия.

«Каждый стадион уникален: экосистема, воздухообмен, влажность и затененность. Причем для подготовки к футбольному матчу недостаточно только покосить траву – нужно нанести разметку и расставить все необходимое спортивное оборудование, – рассказывал в апреле 2019-го главный технолог стадиона Кирилл Кистерский. – После таких крупных концертов, которые нам предстоят в этом летнем сезоне, мы готовы, что нужно будет проводить реновацию – полное восстановления газона».

Почему вообще «Торпедо» играет в «Лужниках»?

Новая арена для легендарного клуба все еще строится.

Стадион имени Эдуарда Стрельцова на Восточной закрыли еще в 2020-м. «Торпедо» продолжало на нем тренироваться, но осенью 2021-го решили сносить: в конце октября команда провела на нем последнюю тренировку – и уже 1 ноября арену заняли рабочие.

По планам новый дом «Торпедо» должен появиться к 2026 году. Хотя изначально говорили о 2024-м – в год столетия клуба, но затем даты немного съехали. Строительством занимается компания INGRAD – один из бизнес-проектов владельца Романа Авдеева. В 2017-м его концерн «Россиум» выкупил 75,5% акций клуба.

Стройка масштабная, потому что подразумевает строительство не только нового стадиона, но и модернизацию всей территории вокруг. Здесь будут три тренировочных поля с искусственным газоном: 60х40 м рядом с улицей Восточная и на юге, а еще 105х68 м – на западе.

Предполагаемая вместимость – 15 тысяч человек. В планах четыре этажа плюс подземный: в их составе предусмотрены вип-зоны, парковка и спортивная школа под южной трибуной, плюс парочка заведений общепита. Помимо этого хотят построить пресс-центр, центр технических служб и управления стадионом, магазин клубной атрибутики и клубный музей.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Илья Питалев; VK/public64198898; torpedo.ru