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Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства

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Да, мы не закончили.

РПЛ вернулась после четырех месяцев перерыва, но мы не только радуемся матчам, но и очень переживаем из-за посещаемости. Fan ID распространился на все стадионы – и это настоящая катастрофа. 

Мы уже рассказывали, как внедряют Fan ID, кто и сколько за него платит. Показали тоскливые общие планы стадионов. И даже поискали во всем этом плюсы (составили список из 10 пунктов, но есть нюанс).  

А теперь – графики и цифры, которые покажут, как Fan ID меняет наш футбол.

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

Мы поискали плюсы Fan ID. Вот что получилось

8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

25 комментариев

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Илья Савчук
Ответ Paolo77
Самый большой эффект от фан уйди, ещё впереди, это финал Кубка России, где скорее всего будут играть, либо Спартак, либо ЦСКА. Пустые Лужники, это будет кричащая тишина...
а финал кубка что ли с Id будет?
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Ilya Bobrin
Ответ Андрей Аксютин
Введение Fan ID показало, сколько в стране болельщиков на самом деле. Вы можете сколько угодно имитировать "боление за любимую команду", но все уже убедились в том, что вы палец о палец не ударите чтобы на неё посмотреть. Вот собственно и вся цена вашего футбола, и вот то о чём сказал Роман Игоревич Терюшков. Можете дальше верещать, но это ничего не изменит. Ах, да, и продолжайте бессмысленно завешивать свои профили Спартаками, Зенитами, ЦСКА, Динамо, к счастью я других команд не знаю так как не интересуюсь футболом. Это ничего уже не поменяет, все всё поняли про так называемых "болельщиков". Больше вам никто не поверит, никто ваш Fan ID уже не отменит, можете даже не скулить. А лучше и вообще свернуть футбол пока не поздно, вместе с этим бесполезным сайтом Sports.ru.
введение fanid показало насколько государство хочет развивать футбол и умеет работать с болельщиками. ничего лучше создания очередной попытки контролировать через силу, потому что может - придумать не смогло. можете скулить сколько угодно.
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Gleboff
Ну, поняли же уже, что ерунду сморозили с этим фан-уйди, ну, дайте заднюю технично! И время сейчас не то, чтобы народ лишний раз нагибать. Где вообще пиарщики правительственные, что же они такие недалекие?! Ловите момент очков подрастерянных набрать!!!
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aslvowk@mail.ru
Ответ Андрей Аксютин
Введение Fan ID показало, сколько в стране болельщиков на самом деле. Вы можете сколько угодно имитировать "боление за любимую команду", но все уже убедились в том, что вы палец о палец не ударите чтобы на неё посмотреть. Вот собственно и вся цена вашего футбола, и вот то о чём сказал Роман Игоревич Терюшков. Можете дальше верещать, но это ничего не изменит. Ах, да, и продолжайте бессмысленно завешивать свои профили Спартаками, Зенитами, ЦСКА, Динамо, к счастью я других команд не знаю так как не интересуюсь футболом. Это ничего уже не поменяет, все всё поняли про так называемых "болельщиков". Больше вам никто не поверит, никто ваш Fan ID уже не отменит, можете даже не скулить. А лучше и вообще свернуть футбол пока не поздно, вместе с этим бесполезным сайтом Sports.ru.
Молодец, сержант. Отработал премию от начальства, можешь идти спать с чувством выполненного долга.
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Гекдениз Кардениз
Ответ Andrey Maximkin
Сравните фото с игры Спартака где, допустим, реальные 4500 и из Грозного, где якобы 4100, они никак не +- равны. В Грозном максимум человек 400
ВВ - Ври и Воруй
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Paolo77
Самый большой эффект от фан уйди, ещё впереди, это финал Кубка России, где скорее всего будут играть, либо Спартак, либо ЦСКА. Пустые Лужники, это будет кричащая тишина...
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Adilet Abdyramanov
Зенит впереди! Значит они провластные
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МТБ
Ответ Sinister Kid
Главное великий вождь доволен. Он может спать спокойно, никто манежку не разнесёт.
Ну да, разносившие машежку сейчас где-то в районе Брянска
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Андрей Аксютин
Введение Fan ID показало, сколько в стране болельщиков на самом деле. Вы можете сколько угодно имитировать "боление за любимую команду", но все уже убедились в том, что вы палец о палец не ударите чтобы на неё посмотреть. Вот собственно и вся цена вашего футбола, и вот то о чём сказал Роман Игоревич Терюшков. Можете дальше верещать, но это ничего не изменит. Ах, да, и продолжайте бессмысленно завешивать свои профили Спартаками, Зенитами, ЦСКА, Динамо, к счастью я других команд не знаю так как не интересуюсь футболом. Это ничего уже не поменяет, все всё поняли про так называемых "болельщиков". Больше вам никто не поверит, никто ваш Fan ID уже не отменит, можете даже не скулить. А лучше и вообще свернуть футбол пока не поздно, вместе с этим бесполезным сайтом Sports.ru.
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МТБ
Ответ Стас Бахарев
Он обрушил посещаемость стадиона от быдла бросающего бананы в темнокожих игроков, и проносящего на стадионы петарды, фаеры и другую пиротехнику. Со временем посещаемость повысится, просто нужно время.
чо там, почём у вас нынче плата на вашей фабрике троллей за пост?
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Аталанта расправила плечи
Ждём тупые шуточки от пыни в стиле: меньше народу-больше кислороду. Бгг. Кхе-кхе, ну вы поняли.
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МТБ
Я понимаю, что Фишт вмещает что-то типа 40-45 тысяч человек и получается, что на Сочи наполнилась одна десятая стадиона, но визуально небыло ощущения, что пришло 4 тысячи человек
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Zeitgeist Zeppelin
Гипотетически можно было бы сказать, что от FanID есть польза, если бы человек, который его получил, полностью освобождался бы от всех досмотров (тоже унизительных для нормального человека, на самом деле). Сэкономили бы на полиции. Но, насколько я понимаю, об этом-то речь и не идет даже. Те же досмотры + еще дополнительная бумажка.
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PsichoEscape
Ответ Стас Бахарев
Он обрушил посещаемость стадиона от быдла бросающего бананы в темнокожих игроков, и проносящего на стадионы петарды, фаеры и другую пиротехнику. Со временем посещаемость повысится, просто нужно время.
Вам рублей по пятнадцать-двадцать платят за эти комментарии?
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Злой Руся
Ответ Стас Бахарев
Он обрушил посещаемость стадиона от быдла бросающего бананы в темнокожих игроков, и проносящего на стадионы петарды, фаеры и другую пиротехнику. Со временем посещаемость повысится, просто нужно время.
какой же ты далекий, трындец! Таблетки не забудь попить
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Нагрузки Сборной
Я тоже против фануйди и конечно понимаю, что ничего в динамике существенно не изменится, но позвольте подушнить науки ради: неправильно сравнивать средние значения с частным случаем (особенно на уровне конкретных процентных значений) и делать выводы.

В данном случае даже легко быть адвокатом дъявола и сказать что-то в духе Свищева: просто холодно, экономика упала, не успели оформить документ и т.п.
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Злой Руся
Я сейчас смотрел матч Рома - Ювентус. Так вот , там весь матч пел стадион! Весь МАТЧ! Пели!!
Антураж - мурашки по коже! Завидую, по доброму.
Вы что сделали, со своим Fan ID, что натворили!
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_FoX-
Ответ Стас Бахарев
Он обрушил посещаемость стадиона от быдла бросающего бананы в темнокожих игроков, и проносящего на стадионы петарды, фаеры и другую пиротехнику. Со временем посещаемость повысится, просто нужно время.
Стас! Я с вами согласен! Нужно просто подождать!
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Владимир Туаев
Теперь рассчитайте на сколько процентов упала посещаемость РПЛ после введения fan-id, оставшийся прлцент это и есть рейтинг доверия(не будем уточнять кому)...
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Стас Бахарев
Он обрушил посещаемость стадиона от быдла бросающего бананы в темнокожих игроков, и проносящего на стадионы петарды, фаеры и другую пиротехнику. Со временем посещаемость повысится, просто нужно время.
+3
-5
-2
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Andrey Maximkin
Сравните фото с игры Спартака где, допустим, реальные 4500 и из Грозного, где якобы 4100, они никак не +- равны. В Грозном максимум человек 400
+15
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Egor Misnikov
Интересно будет посмотреть на посещаемость следующего тура, все ли фанаты поддержат бойкот или будут отличившиеся
+1
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26cfrh4wrm
Отрицательный рост. Что вы панику разводите
+24
-1
+23
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Sinister Kid
Главное великий вождь доволен. Он может спать спокойно, никто манежку не разнесёт.
+4
-2
+2
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igls54
Кто придумал Fan ID
На прием к врачу иди
И про слово - безопасность
Ты нам больше не #####
+24
0
+24
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