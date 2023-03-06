Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства
Да, мы не закончили.
РПЛ вернулась после четырех месяцев перерыва, но мы не только радуемся матчам, но и очень переживаем из-за посещаемости. Fan ID распространился на все стадионы – и это настоящая катастрофа.
Мы уже рассказывали, как внедряют Fan ID, кто и сколько за него платит. Показали тоскливые общие планы стадионов. И даже поискали во всем этом плюсы (составили список из 10 пунктов, но есть нюанс).
А теперь – графики и цифры, которые покажут, как Fan ID меняет наш футбол.
Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?
Мы поискали плюсы Fan ID. Вот что получилось
8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
В данном случае даже легко быть адвокатом дъявола и сказать что-то в духе Свищева: просто холодно, экономика упала, не успели оформить документ и т.п.
Антураж - мурашки по коже! Завидую, по доброму.
Вы что сделали, со своим Fan ID, что натворили!
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И про слово - безопасность
Ты нам больше не #####