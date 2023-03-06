Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства

Да, мы не закончили.

РПЛ вернулась после четырех месяцев перерыва, но мы не только радуемся матчам, но и очень переживаем из-за посещаемости. Fan ID распространился на все стадионы – и это настоящая катастрофа.

Мы уже рассказывали, как внедряют Fan ID, кто и сколько за него платит. Показали тоскливые общие планы стадионов. И даже поискали во всем этом плюсы (составили список из 10 пунктов, но есть нюанс).

А теперь – графики и цифры, которые покажут, как Fan ID меняет наш футбол.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев