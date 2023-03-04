Хет-трик Дзюбы – вот это возвращение в РПЛ! Победил Карпина
Три!
Артем Дзюба вернулся в РПЛ – теперь окончательно. И сразу же начал зажигать.
Открыл счет уже на 33-й минуте – с линии вратарской площади замкнул прострел Наира Тикнизяна. Есть первый гол в РПЛ после возвращения.
На этом Артем не остановился. На старте второго тайма из-за неразберихи в штрафной «Ростова» мяч нелепо выкатился прямо на ногу Дзюбе, ну а тот сделал пару шагов вперед и проткнул его в ворота. Спокойный дубль.
Через семь минут Артем и вовсе отмечал хет-трик: новичок «Локомотива» оказался в нужное время в нужном месте и просто внес в сетку с пары метров после скидки Глушенкова.
Три! В первом же матче! Празднование – в стиле любимого Криштиану Роналду, которого Дзюба так яростно защищал в интервью.
«Локо» выиграл 3:1 – на 87-й Комличенко отыграл один мяч.
У «Локо» первая победа в РПЛ с октября
Эффект Дзюбы.
• «Локо» прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате: еще до паузы железнодорожники проиграли ЦСКА и «Динамо», сыграли вничью с «Уралом», закрыли первую часть сезона поражением от «Спартака». Победа над «Ростовом» – первая с октября: тогда обыграли «Торпедо» (1:0).
• Сам Артем уже стал третьим бомбардиром «Локо» в этом сезоне. Больше него забили только Иван Игнатьев с четырьмя голами в 12 матчах и Антон Миранчук с пятью.
Кстати, благодаря Дзюбе «Локо» вылез на 13-е место – зона стыков. До «Пари НН» всего три очка.
В Дзюбу верил только 1% – а он сразу оправдал высокую цену. Fantasy-взгляд на хет-трик
- Дата проведения
- 4 марта, 19.30, «Ростов-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 33 Дзюба, 0:2 – 57 Дзюба, 0:3 – 64 Дзюба, 1:3 – 87 Комличенко.
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Ростов –
Песьяков, Глебов, Осипенко, Мелехин, Сильянов (Лангович, 71), Селява (Миронов, 46), Уткин (Комаров, 72), Чернов, Комличенко, Голенков (Щетинин, 46), Байрамян (Полоз, 74).
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Локомотив –
Лантратов, Кузьмичев, Конти, Баринов, Пиняев (Митай, 75), Ненахов, Карпукас (Марадишвили, 79), Глушенков (Жемалетдинов, 83), Тикнизян, Камано (Раков, 79), Дзюба (Игнатьев, 75).
- Предупреждения:
- Кузьмичев (34), Комличенко (54), Баринов (60), Глушенков (77).
Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности
Фото: ФК «Локомотив» Москва
Подписант-94 сегодня не уснет...
Болею за Зенит, позицию виража и прочих моралистов по поводу Дзюбы не разделяю, так как с точки зрения человеческих качеств от футболистов многого не жду. (исключение - Зырянов)
По тому же интервью понятно, что Артём больше умеет играть в футбол, чем строить логические цепочки.
При всем этом, Дзюба является величайшим российским нападающим последних 5-6 лет, нравится это кому-то или нет. И прежде всего целеустремленным профессионалом, стремящимся доказывать в каждом матче.
И хоть Зенит лишился той агрессии с уходом его и Ярика, расставание считаю правильным, потому что Артём хорош тогда, когда у него есть новые вызовы, да и старый футбол Зенита достиг своего максимума при нём и требовалось пробовать что-то новое и двигаться дальше.
Удачи в паровозах! Локо с шарлатанской немецкой перестройкой погрузился в болото и хотелось бы увидеть возрождение бывшего гранда РПЛ. Как зрители мы выиграем от этого.
Но Артём хорош, спору нет.