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Хет-трик Дзюбы – вот это возвращение в РПЛ! Победил Карпина

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Артем Дзюба Артем Дзюба
Локомотив Локомотив
Валерий Карпин Валерий Карпин
Футбол Футбол

Три!

Артем Дзюба вернулся в РПЛ – теперь окончательно. И сразу же начал зажигать.

Открыл счет уже на 33-й минуте – с линии вратарской площади замкнул прострел Наира Тикнизяна. Есть первый гол в РПЛ после возвращения.

На этом Артем не остановился. На старте второго тайма из-за неразберихи в штрафной «Ростова» мяч нелепо выкатился прямо на ногу Дзюбе, ну а тот сделал пару шагов вперед и проткнул его в ворота. Спокойный дубль.

Через семь минут Артем и вовсе отмечал хет-трик: новичок «Локомотива» оказался в нужное время в нужном месте и просто внес в сетку с пары метров после скидки Глушенкова.

Три! В первом же матче! Празднование – в стиле любимого Криштиану Роналду, которого Дзюба так яростно защищал в интервью. 

«Локо» выиграл 3:1 – на 87-й Комличенко отыграл один мяч. 

У «Локо» первая победа в РПЛ с октября

Эффект Дзюбы.

• «Локо» прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате: еще до паузы железнодорожники проиграли ЦСКА и «Динамо», сыграли вничью с «Уралом», закрыли первую часть сезона поражением от «Спартака». Победа над «Ростовом» – первая с октября: тогда обыграли «Торпедо» (1:0).

• Сам Артем уже стал третьим бомбардиром «Локо» в этом сезоне. Больше него забили только Иван Игнатьев с четырьмя голами в 12 матчах и Антон Миранчук с пятью.

Кстати, благодаря Дзюбе «Локо» вылез на 13-е место – зона стыков. До «Пари НН» всего три очка.

В Дзюбу верил только 1% – а он сразу оправдал высокую цену. Fantasy-взгляд на хет-трик 

Ростов – Локомотив 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
4 марта, 19.30, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 33 Дзюба, 0:2 – 57 Дзюба, 0:3 – 64 Дзюба, 1:3 – 87 Комличенко.
РостовПесьяков, Глебов, Осипенко, Мелехин, Сильянов (Лангович, 71), Селява (Миронов, 46), Уткин (Комаров, 72), Чернов, Комличенко, Голенков (Щетинин, 46), Байрамян (Полоз, 74).
ЛокомотивЛантратов, Кузьмичев, Конти, Баринов, Пиняев (Митай, 75), Ненахов, Карпукас (Марадишвили, 79), Глушенков (Жемалетдинов, 83), Тикнизян, Камано (Раков, 79), Дзюба (Игнатьев, 75).
Предупреждения:
Кузьмичев (34), Комличенко (54), Баринов (60), Глушенков (77).

Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности

Фото: ФК «Локомотив» Москва

41 комментарий

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Анатолий Дмитриевич
Ответ Кирилл Ботнарюк
Ну что, Спортс, от кого веет безнадёжностью - от Дзюбы или от российской, прости Господи, журналистики?!
после хет-трика Дзюба перестал быть глупым и мерзким персонажем? кстати, от таких комментариев еще больше безнадежностью веет, чем от интервью Дзюбы))
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napoli_14
Ответ Леонид Гвоздев
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается
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Ivanov Vano
Ответ Серж
Рад за Артема !!! Хейтеришки - рыдайте
До конца сезона еще долго. Посмотрим.
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Серж
Рад за Артема !!! Хейтеришки - рыдайте
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Qazan
Ответ Phoebe
Болел за Ростов. Но Артём хорош, спору нет.
Уничтожил свой бывший клуб
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Qazan
Ответ Nogoi89
Тренер сборной должен заметить этого парня!
Мб тренеришка?
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Qazan
Тpeнepишкa и ненависть в Ростов-папе
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napoli_14
Ответ Кирилл Ботнарюк
Ну что, Спортс, от кого веет безнадёжностью - от Дзюбы или от российской, прости Господи, журналистики?!
Ну как к футболисту претензии могут только у самых упоротых быть.
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Тулуп
Дураку везёт. Надеюсь, что он весь лимит сегодня забил, вскоре сядет на лавку и с неё не вылезет
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Qazan
Ответ kbakha
Классная новость. И Дзюба, не играющий полгода, в первом же матче кладет хет-трик. И Карпин, который не может сдержать 34-летнего игрока
Тренеришка
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Qazan
Ответ Nogoi89
Тренер сборной должен заметить этого парня!
Карпин его теперь точно не вызовет никогда. Он очень обидчивый и злопамятный.
+1
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YOKODZUMA
Ростов кончено с обороной чего от странное учудил. Но во втором голе прям видно - дзюба просто чудовищно медленный.
+1
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Ivanov Vano
Все голы - косяки обороны. Молодец, конечно. Отлично выбрал позицию. Тут нечего сказать. Но сама игра была медленная и очень слабая оборона у Ростова.
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Alexander Adamich
Дзюба > Роналдо
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-3
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Alex Legend
Красивый камбэк, ничего не скажешь
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interested
Устроил праздник невзначай! ))
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Stas Nadtochy
Раз в год и палка стреляет получается 😄
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я Руни купил
Когда этого самого долго не было и наконец дорвался!
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Дрю2
да, красиво))
Подписант-94 сегодня не уснет...
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Hollywood Hogan
Рад за Дзюбу) По стопам Роналду не только языком) Интервью дал, глупостей наговорил про бывших партнёров, теперь хет-трик оформил не последней команде.

Болею за Зенит, позицию виража и прочих моралистов по поводу Дзюбы не разделяю, так как с точки зрения человеческих качеств от футболистов многого не жду. (исключение - Зырянов)
По тому же интервью понятно, что Артём больше умеет играть в футбол, чем строить логические цепочки.
При всем этом, Дзюба является величайшим российским нападающим последних 5-6 лет, нравится это кому-то или нет. И прежде всего целеустремленным профессионалом, стремящимся доказывать в каждом матче.
И хоть Зенит лишился той агрессии с уходом его и Ярика, расставание считаю правильным, потому что Артём хорош тогда, когда у него есть новые вызовы, да и старый футбол Зенита достиг своего максимума при нём и требовалось пробовать что-то новое и двигаться дальше.
Удачи в паровозах! Локо с шарлатанской немецкой перестройкой погрузился в болото и хотелось бы увидеть возрождение бывшего гранда РПЛ. Как зрители мы выиграем от этого.
+20
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+18
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такс что у нас тут?!
Легенда! Месси, подвинься)
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-1
-1
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Евгений Ясенович
Ростов сдался вместе с Карпиным до дворовой команды, боятся мяча играют на отбой, опустятся до 11-12 места.
0
0
0
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Дмитрий Тихонов
Ответ Thunder.bull
ну там еще и защи тупили просто ужас :)
Это конечно так, но заслуг Дзюбы это не отменяет, так как нужно суметь воспользоваться ошибками соперника максимально быстро и хладнокровно, что он сегодня и сделал.
+6
0
+6
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Мурад Салманов
Вот вам и Дзюба
+1
-1
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Phoebe
Болел за Ростов.
Но Артём хорош, спору нет.
+3
-1
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