Хет-трик Дзюбы – вот это возвращение в РПЛ! Победил Карпина

Три!

Артем Дзюба вернулся в РПЛ – теперь окончательно. И сразу же начал зажигать.

Открыл счет уже на 33-й минуте – с линии вратарской площади замкнул прострел Наира Тикнизяна. Есть первый гол в РПЛ после возвращения.

На этом Артем не остановился. На старте второго тайма из-за неразберихи в штрафной «Ростова» мяч нелепо выкатился прямо на ногу Дзюбе, ну а тот сделал пару шагов вперед и проткнул его в ворота. Спокойный дубль.

Через семь минут Артем и вовсе отмечал хет-трик: новичок «Локомотива» оказался в нужное время в нужном месте и просто внес в сетку с пары метров после скидки Глушенкова.

Три! В первом же матче! Празднование – в стиле любимого Криштиану Роналду, которого Дзюба так яростно защищал в интервью.

«Локо» выиграл 3:1 – на 87-й Комличенко отыграл один мяч.

У «Локо» первая победа в РПЛ с октября

Эффект Дзюбы.

• «Локо» прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате: еще до паузы железнодорожники проиграли ЦСКА и «Динамо», сыграли вничью с «Уралом», закрыли первую часть сезона поражением от «Спартака». Победа над «Ростовом» – первая с октября: тогда обыграли «Торпедо» (1:0).

• Сам Артем уже стал третьим бомбардиром «Локо» в этом сезоне. Больше него забили только Иван Игнатьев с четырьмя голами в 12 матчах и Антон Миранчук с пятью.

Кстати, благодаря Дзюбе «Локо» вылез на 13-е место – зона стыков. До «Пари НН» всего три очка.

Фото: ФК «Локомотив» Москва