«Выиграли 3:2. Претензий к судьям вообще нет». Соболев все равно засчитал себе гол «Уралу»

Матч «Спартака» и «Урала» – главное событие РПЛ после возвращения.

Жаль, что совсем не по игровым причинам.

Все из-за странного решения Виталия Мешкова: на 85-й минуте рефери не засчитал победный (скорее всего) гол москвичей, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. На самом деле голкипер «Урала» столкнулся со своим же защитником.

Ярче всех после матча высказался Александр Соболев: «Хочу поздравить всех болельщиков «Спартака» с победой. Считаю, что забил красивый гол! Мы выиграли со счетом 3:2, претензий к судьям вообще нет. «Урал» молодцы, мы тоже, но надо исправляться.

Если брать игру, которую мы сегодня выиграли, то оценю «Спартак» на пять баллов».

Цитата дня.

«Мешков убил интригу в чемпионате». Что говорят другие?

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что клуб не обратится в ЭСК РФС по итогам матча: «Ошибка, с нашей точки зрения, настолько очевидна, что судейское ведомство самостоятельно даст оценку эпизоду. Насколько мы знаем, такая возможность предусмотрена и это будет сделано»

А вот Абаскаль предельно тактичен: «То, что произошло, все видели. Но это не мое дело – оценивать работу арбитров. Есть инстанции, которые с этим разберутся и дадут оценку. Мое дело – комментировать игру, тренировки и то, что происходит на поле. Арбитры – не моя зона ответственности».

Виктор Гончаренко возмущен другим моментом: «Там свисток был до того, как что-то произошло. Так что нечего было смотреть. Мяч полетел в штрафную – свисток. Не говорим, правильно или нет. Не понимаю, почему ВАР смотрели».

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун категоричен: «Увы, я не судейская комиссия. Но Мешков испортил себе юбилей и фактически убил интригу в чемпионате. Есть возможность отыграться в Кубке. Впереди два матча»

Отрыв «Зенита» в чемпионате вырос до 8 очков.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander