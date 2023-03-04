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«Выиграли 3:2. Претензий к судьям вообще нет». Соболев все равно засчитал себе гол «Уралу»

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Матч «Спартака» и «Урала» – главное событие РПЛ после возвращения.

Жаль, что совсем не по игровым причинам.

Все из-за странного решения Виталия Мешкова: на 85-й минуте рефери не засчитал победный (скорее всего) гол москвичей, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. На самом деле голкипер «Урала» столкнулся со своим же защитником.

Ярче всех после матча высказался Александр Соболев: «Хочу поздравить всех болельщиков «Спартака» с победой. Считаю, что забил красивый гол! Мы выиграли со счетом 3:2, претензий к судьям вообще нет. «Урал» молодцы, мы тоже, но надо исправляться.

Если брать игру, которую мы сегодня выиграли, то оценю «Спартак» на пять баллов».

Цитата дня.

«Мешков убил интригу в чемпионате». Что говорят другие?

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что клуб не обратится в ЭСК РФС по итогам матча: «Ошибка, с нашей точки зрения, настолько очевидна, что судейское ведомство самостоятельно даст оценку эпизоду. Насколько мы знаем, такая возможность предусмотрена и это будет сделано»

А вот Абаскаль предельно тактичен: «То, что произошло, все видели. Но это не мое дело – оценивать работу арбитров. Есть инстанции, которые с этим разберутся и дадут оценку. Мое дело – комментировать игру, тренировки и то, что происходит на поле. Арбитры – не моя зона ответственности».

Виктор Гончаренко возмущен другим моментом: «Там свисток был до того, как что-то произошло. Так что нечего было смотреть. Мяч полетел в штрафную – свисток. Не говорим, правильно или нет. Не понимаю, почему ВАР смотрели».

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун категоричен: «Увы, я не судейская комиссия. Но Мешков испортил себе юбилей и фактически убил интригу в чемпионате. Есть возможность отыграться в Кубке. Впереди два матча»

Отрыв «Зенита» в чемпионате вырос до 8 очков.

Спартак – Урал 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
4 марта, 14.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 29, пенальти Влут, 1:1 – 45 Литвинов, 1:2 – 64 Бикфалви, 2:2 – 75 Литвинов.
СпартакСелихов, Денисов, Чернов (Маслов, 15), Дуарте (Мартинс Перейра, 74), Хлусевич (Томаш Тавареш, 60), Пруцев, Литвинов, Зобнин, Игнатов (Зиньковский, 75), Николсон (Соболев, 59), Промес.
УралПомазун, Бевеев, Иллой-Айет, Филипенко, Гогличидзе (Бегич, 79), Сунгатулин (Мишкич, 63), Бикфалви (Татаринов, 90), Влут, Ранджелович (Юшин, 63), Каштанов, Егорычев.
Предупреждения:
Влут (19), Дуарте (29), Маслов (57), Гогличидзе (68), Кейта Бальде (76), Пруцев (90).

Мешков отобрал чистый гол «Спартака». Это затмило все другие сюжеты

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander

21 комментарий

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Max9999
Так и надо. Плюс 3 очка. Победа. Чемпионство все ближе.
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Ильдар Фарукшин
Ответ Сергей Крижанов
Комментарий удален модератором
Все говорят Джикия ни какой, а когда нету в составе сразу видно. Чернов травма. Маслов с Дуарте первый раз. Ну а "3"гола за игру норм. Так то победа была бы
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Александр Колчак
Ответ Amroyan
Можно пойти дальше и поздравить болельщиков с победой в финале ЛЧ со счётом 5:0
зенит может себя уже с купленным чемпионством поздравить, собственно ничего нового
+7
-2
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Football Forever
Ответ серж
Обратка за Локомотив быстро пришла!
Если по-честному, там были спорные эпизоды, здесь беспредел.
Сравнивать некорректно.
+3
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Остап Бендер
"Жаль, что в кубке дальше не смогли пройти, Локомотиву повезло" - добавил форвард
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Сергей Крижанов
Ответ Ильдар Фарукшин
Ещё больше люблю Спартак. Мешок оказался "дырявый". Наши не ноют. Уважуха. Идём дальше. Урал понравился. 3 игры более менее хорошие. Смотреть приятно
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3a_3eHuT
Соболев недалекий человек. Даже правил игры в которую играет всю жизнь выучить не может... Свисток судьи-все мяч вне игры. Какой гол?!
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trav
Почему все молчат, что Соболева надо было удалить за то что локтем ударил в лицо сзади игрока Урала? Комментаторы язык засунули в одно место, я понимаю
+4
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Сергей Крижанов
Саша, работаем на тренировках. Стараемся дружище
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Олег Сагайдачный
Зимний кубок-кубок зимних чемпионов.
А. Соболев.
Чудить, так Чудить.
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brig_Mercury
Да, ладно, сказал и сказал на эмоциях. Выходит на эмоциях, старается сделать волевую победу, получается. И такое чудо в полосатом купальнике со своим свистком. Это действительно обесценивает все приложеннные усилия.
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Ильдар Фарукшин
Ответ Trash Talking
Позволю не согласиться с Александром про красивый гол. Обычный удар в створ, чтоб лишь бы был, причем даже не в угол.
Тролил
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Faust Doc
Завтра дельфин сам себе золотые медальки на шею повесит)))
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Ильдар Фарукшин
Ответ серж
Обратка за Локомотив быстро пришла!
Все ноете, ну нойте, нойте
+3
-5
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Mixet.spb
Поздравляю дельфина с хет-триком)
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prus_3
Деперсонализация предполагает отрешённость от самого себя, люди с дереализацией чувствуют себя оторванными от окружения, как будто мир вокруг них в тумане, похож на сон или визуально искажён (что нельзя приравнивать к галлюцинациям).
+1
-3
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Trash Talking
Позволю не согласиться с Александром про красивый гол. Обычный удар в створ, чтоб лишь бы был, причем даже не в угол.
+4
-1
+3
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серж
Обратка за Локомотив быстро пришла!
+19
-6
+13
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Виталий
Жаль вот только в таблице баллы не прибавятся
+5
-1
+4
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Ильдар Фарукшин
Ещё больше люблю Спартак. Мешок оказался "дырявый". Наши не ноют. Уважуха. Идём дальше. Урал понравился. 3 игры более менее хорошие. Смотреть приятно
+7
-5
+2
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Amroyan
Со Бо Лев из КНДР: поздравляю болельщиков с победой над Португалией на ЧМ-2010 со счётом 7:0!
+8
-5
+3
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Amroyan
Можно пойти дальше и поздравить болельщиков с победой в финале ЛЧ со счётом 5:0
+12
-6
+6
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