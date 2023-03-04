Чудо-гол «Спартака»: в 7 касаний за 5 секунд! Дубль Литвинова спас от поражения

Возобновление сезона Мир РПЛ для «Спартака» получилось гораздо более сложным, чем можно было предполагать после бодрого кубкового прохода «Локо».

«Урал» в Москве не стеснялся, два раза выходил вперед, «Спартаку» два раза пришлось отыгрываться.

Два мяча забил Руслан Литвинов – игрок центра поля, обычно заточенный на оборону, реализовывал тут за всех. В первом тайме ему помог рикошет, но вот во втором получилась настоящая красота.

Сначала смотрим видео, потом обратим внимание на детали.

«Спартак» пробрался с правого фланга, где волну атаки запустил Антон Зиньковский, в центр штрафной за пять секунд и семь касаний. Только Кристоферу Мартинсу понадобилось два на голевой пас, чтобы подстроиться и выкатить Литвинову пяткой.

Оцените расположение: вот Руслан готовится принимать пас Зиньковского, он совсем один. И дальше он будет постепенно продвигаться к центру штрафной, а партнеры станут обыгрываться с ним в стеночку.

Шикарная комбинация, впечатляющий гол.

«Моментами получалась комбинационная игра, – признал после матча во флеш-интервью на «Матч Премьере» сам Литвинов. – Правда, все приятные эмоции перекрыло то, что игра завершилась вничью».

• Руслан Литвинов сделал первый дубль во взрослой карьере, он проводил за «Спартак» 40-й матч в своем третьем сезоне за основной состав (и во втором – как основной игрок).

• Для Литвинова это всего четвертый и пятый голы за основу «Спартака»: до этого в нынешнем сезоне он забил только один раз, четвертый гол летом при победе над «Крыльями» (5:2), в прошлом у него были мячи в обоих матчах с «Ростовом» – проигранном и ничейном (1:1).

• Благодаря голу Литвинова «Спартак» продлил беспроигрышную серию в РПЛ: теперь девять матчей. На этом отрезке шесть побед и третья ничья. С учетом кубковых матчей – 16 матчей без поражений. Спартаковцы предыдущий раз проигрывали в сентябре: подряд «Зениту» и «Ростову». Следующий матч у них с «Факелом».

На зимнюю паузу «Спартак» уходил в шести очках от «Зенита», потеря очков с «Уралом» – шанс петербуржцев оторваться на восемь.