Чудо-гол «Спартака»: в 7 касаний за 5 секунд! Дубль Литвинова спас от поражения
Возобновление сезона Мир РПЛ для «Спартака» получилось гораздо более сложным, чем можно было предполагать после бодрого кубкового прохода «Локо».
«Урал» в Москве не стеснялся, два раза выходил вперед, «Спартаку» два раза пришлось отыгрываться.
Два мяча забил Руслан Литвинов – игрок центра поля, обычно заточенный на оборону, реализовывал тут за всех. В первом тайме ему помог рикошет, но вот во втором получилась настоящая красота.
Сначала смотрим видео, потом обратим внимание на детали.
«Спартак» пробрался с правого фланга, где волну атаки запустил Антон Зиньковский, в центр штрафной за пять секунд и семь касаний. Только Кристоферу Мартинсу понадобилось два на голевой пас, чтобы подстроиться и выкатить Литвинову пяткой.
Оцените расположение: вот Руслан готовится принимать пас Зиньковского, он совсем один. И дальше он будет постепенно продвигаться к центру штрафной, а партнеры станут обыгрываться с ним в стеночку.
Шикарная комбинация, впечатляющий гол.
«Моментами получалась комбинационная игра, – признал после матча во флеш-интервью на «Матч Премьере» сам Литвинов. – Правда, все приятные эмоции перекрыло то, что игра завершилась вничью».
• Руслан Литвинов сделал первый дубль во взрослой карьере, он проводил за «Спартак» 40-й матч в своем третьем сезоне за основной состав (и во втором – как основной игрок).
• Для Литвинова это всего четвертый и пятый голы за основу «Спартака»: до этого в нынешнем сезоне он забил только один раз, четвертый гол летом при победе над «Крыльями» (5:2), в прошлом у него были мячи в обоих матчах с «Ростовом» – проигранном и ничейном (1:1).
• Благодаря голу Литвинова «Спартак» продлил беспроигрышную серию в РПЛ: теперь девять матчей. На этом отрезке шесть побед и третья ничья. С учетом кубковых матчей – 16 матчей без поражений. Спартаковцы предыдущий раз проигрывали в сентябре: подряд «Зениту» и «Ростову». Следующий матч у них с «Факелом».
На зимнюю паузу «Спартак» уходил в шести очках от «Зенита», потеря очков с «Уралом» – шанс петербуржцев оторваться на восемь.
У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?
- Дата проведения
- 4 марта, 14.00, «Открытие Банк Арена»
-
Спартак –
Селихов, Денисов, Чернов (Маслов, 15), Дуарте (Мартинс Перейра, 74), Хлусевич (Томаш Тавареш, 60), Пруцев, Литвинов, Зобнин, Игнатов (Зиньковский, 75), Николсон (Соболев, 59), Промес.
-
Урал –
Помазун, Бевеев, Иллой-Айет, Филипенко, Гогличидзе (Бегич, 79), Сунгатулин (Мишкич, 63), Бикфалви (Татаринов, 90), Влут, Ранджелович (Юшин, 63), Каштанов, Егорычев.
- Предупреждения:
- Влут (19), Дуарте (29), Маслов (57), Гогличидзе (68), Кейта Бальде (76), Пруцев (90).
Дважды успел вовремя свистнуть и лишил Спартак двух голов.
Пусть и не мечтают о чемпионстве (судьи Мллера не позволят!), а забивают вот такие голы и радуют немногочисленных болельщиков на стадионе.
Договорились отдавать кубки, видимо, + на юбилеи соперников круглые одну чашку в пять лет. Сами понимаете, что сейчас должен и будет выигрывать Зенит.
А у Мешкова юбилей! Двухсотая попытка кражи,сегодня не поймали,карманнику опять повезло…