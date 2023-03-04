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Чудо-гол «Спартака»: в 7 касаний за 5 секунд! Дубль Литвинова спас от поражения

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Руслан Литвинов Руслан Литвинов
Спартак Спартак
Зенит Зенит
Футбол Футбол

Возобновление сезона Мир РПЛ для «Спартака» получилось гораздо более сложным, чем можно было предполагать после бодрого кубкового прохода «Локо».

«Урал» в Москве не стеснялся, два раза выходил вперед, «Спартаку» два раза пришлось отыгрываться.

Два мяча забил Руслан Литвинов – игрок центра поля, обычно заточенный на оборону, реализовывал тут за всех. В первом тайме ему помог рикошет, но вот во втором получилась настоящая красота.

Сначала смотрим видео, потом обратим внимание на детали.

«Спартак» пробрался с правого фланга, где волну атаки запустил Антон Зиньковский, в центр штрафной за пять секунд и семь касаний. Только Кристоферу Мартинсу понадобилось два на голевой пас, чтобы подстроиться и выкатить Литвинову пяткой.

Оцените расположение: вот Руслан готовится принимать пас Зиньковского, он совсем один. И дальше он будет постепенно продвигаться к центру штрафной, а партнеры станут обыгрываться с ним в стеночку.

Шикарная комбинация, впечатляющий гол.

«Моментами получалась комбинационная игра, – признал после матча во флеш-интервью на «Матч Премьере» сам Литвинов. – Правда, все приятные эмоции перекрыло то, что игра завершилась вничью».

• Руслан Литвинов сделал первый дубль во взрослой карьере, он проводил за «Спартак» 40-й матч в своем третьем сезоне за основной состав (и во втором – как основной игрок).

• Для Литвинова это всего четвертый и пятый голы за основу «Спартака»: до этого в нынешнем сезоне он забил только один раз, четвертый гол летом при победе над «Крыльями» (5:2), в прошлом у него были мячи в обоих матчах с «Ростовом» – проигранном и ничейном (1:1).

• Благодаря голу Литвинова «Спартак» продлил беспроигрышную серию в РПЛ: теперь девять матчей. На этом отрезке шесть побед и третья ничья. С учетом кубковых матчей – 16 матчей без поражений. Спартаковцы предыдущий раз проигрывали в сентябре: подряд «Зениту» и «Ростову». Следующий матч у них с «Факелом».

На зимнюю паузу «Спартак» уходил в шести очках от «Зенита», потеря очков с «Уралом» – шанс петербуржцев оторваться на восемь.

У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?

Спартак – Урал 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
4 марта, 14.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 29, пенальти Влут, 1:1 – 45 Литвинов, 1:2 – 64 Бикфалви, 2:2 – 75 Литвинов.
СпартакСелихов, Денисов, Чернов (Маслов, 15), Дуарте (Мартинс Перейра, 74), Хлусевич (Томаш Тавареш, 60), Пруцев, Литвинов, Зобнин, Игнатов (Зиньковский, 75), Николсон (Соболев, 59), Промес.
УралПомазун, Бевеев, Иллой-Айет, Филипенко, Гогличидзе (Бегич, 79), Сунгатулин (Мишкич, 63), Бикфалви (Татаринов, 90), Влут, Ранджелович (Юшин, 63), Каштанов, Егорычев.
Предупреждения:
Влут (19), Дуарте (29), Маслов (57), Гогличидзе (68), Кейта Бальде (76), Пруцев (90).

11 комментариев

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Ice-9
Какую красоту не придумай, всё равно судья - герой.
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bedLaM
Красивый гол! Молодцы! В следующий раз забьем еще, что ни один судья не поможет!
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Олег Ивакин
Ответ Седой Петрович
Литвинов красавчик! А у Мешкова юбилей! Двухсотая попытка кражи,сегодня не поймали,карманнику опять повезло…
Хорошую премию получит за этот юбилейный матч.
Дважды успел вовремя свистнуть и лишил Спартак двух голов.
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Олег Ивакин
Спартак при Абаскале лучшая команда РПЛ.
Пусть и не мечтают о чемпионстве (судьи Мллера не позволят!), а забивают вот такие голы и радуют немногочисленных болельщиков на стадионе.
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Ильдар Фарукшин
Ответ сам ГазПром
Только порадуюсь за земляка.
А так, что херня полная? Тогда не надо. Литвинов сам бы вам тоже самое сказал
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Alex Rhea
Ответ Седой Петрович
Литвинов красавчик! А у Мешкова юбилей! Двухсотая попытка кражи,сегодня не поймали,карманнику опять повезло…
Да успокойтесь вы уже, ну нельзя титул забрать у зенита в текущих условиях - состав в два раза дороже второй команды, паспорта раздают + политика, где сами не могут, там чуть подтащат.
Договорились отдавать кубки, видимо, + на юбилеи соперников круглые одну чашку в пять лет. Сами понимаете, что сейчас должен и будет выигрывать Зенит.
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сам ГазПром
Только порадуюсь за земляка.
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sfilatov13
Дубль Литвинова спас от поражения, продажность Мешкова спасла от победы
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+8
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Ильдар Фарукшин
Шедевр
+6
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+5
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Александр Баскаков
Чё там чудного ? Ростов каждый 4 такой забивает )) даже лучше
+1
-7
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Седой Петрович
Литвинов красавчик!
А у Мешкова юбилей! Двухсотая попытка кражи,сегодня не поймали,карманнику опять повезло…
+16
-2
+14
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