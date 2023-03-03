Промес не получил паспорт РФ. Минспорт отказал «Спартаку» из-за уголовного дела в Нидерландах

Клуб попросит повторно.

Квинси Промесу отказали в особом порядке получения гражданства РФ – об этом рассказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Спартак» просил гражданство РФ для Промеса в ноябре 2022-го. Отказали из-за уголовного дела в Нидерландах

Вот комментарий Зеленова:

«В ноябре прошлого года мы действительно подготовили ходатайство в министерство спорта. Это был запрос о направлении материалов в соответствующие компетентные органы, которые принимают решение о предоставлении гражданства.

Отказ в направлении материалов связан с тем, что в Нидерландах продолжается рассмотрение дел, в которых участвует Квинси Промес . Одно из них практически завершено, во втором Квинси не является ни подозреваемым, ни тем более осужденным.

Прокуратура хочет его опросить в качестве свидетеля, но настаивает на личном участии, хотя есть возможность это сделать по ВКС или через адвоката. Также законом предусмотрено предоставление гарантий, чтобы личное участие не было связано с ограничением свободы, но таких гарантий стороне Квинси не предоставляют. Возможно, это связано с тем, что, будучи известным человеком в Нидерландах, Промес живет и работает в России – во всяком случае, такое впечатление складывается у юристов голландца.

Тем не менее, рассчитываем, что дело разрешится благополучным для нашего футболиста образом. Когда это произойдет, попросим министерство спорта повторно рассмотреть наше обращение, так как считаем, что Промес осуществил значительный вклад в развитие российского спорта, и, кроме того, у него самого есть желание стать гражданином Российской Федерации».

Напоминание о делах Промеса – по одному грозит до 4 лет тюрьмы

Первое дело тянется с конца 2020 года, когда он еще играл в Нидерландах за «Аякс». По нему Квинси проходит подозреваемым, из-за него, вероятно, не ездил на сборы «Спартака» в ОАЭ и Турцию: опасался экстрадиции.

В 2020-м двоюродный брат Проомеса пошел в полицию с заявлением о покушении на жизнь: якобы во время ссоры Квинси обвинил родственника в краже цепочки и ударил ножом в ногу. Полиция начала расследование и даже забрала его на двухдневный допрос, но потом отпустила, сохранив статус подозреваемого. Вскоре после этого он уехал из Нидерландов в «Спартак» – и с тех пор выступает в России. По информации De Telegraaf, Промеса обвинили в покушении на непредумышленное убийство – из-за близости артерии к месту, куда Квинси наносил удары. Футболисту грозит до 4 лет тюрьмы.

Во время расследования журналисты NOS выяснили, что полиция почему-то прослушивает телефон Промеса. В Нидерландах такая мера применяется для борьбы с организованной преступностью, а Промес к ней вроде как отношения как не имел.

Позже De Telegraaf рассказала, что параллельно с этим делом полиция расследовала и второе – о торговле наркотиками и предполагаемом участии Промеса в преступной организации. Якобы он с родственниками был в числе тех, кто вложился в крупную партию кокаина. И именно поэтому его телефон прослушивался.

Квинси наблюдал за ходом дела из Москвы, в феврале 2021-го он перешел в «Спартак».

Когда суд?

По первому делу – сегодня, 3 марта. Прокуратура предъявляет доказательства, чтобы обвинить игрока в непредумышленном убийстве. Тогда его могут приговорить к реальному сроку – те самые 4 года колонии. А его двоюродный брат требует компенсацию в размере 1 млн евро.

Квинси на сегодняшнее заседание не явился, так как его могли взять под арест. На заседании присутствуют адвокаты футболиста.

Что за особый порядок получения гражданства РФ, которым хотел воспользоваться Промес?

Получить само гражданство РФ – отдельный квест. Если делать это в общем порядке, нужно провести в стране непрерывно пять лет с видом на жительство (под непрерывностью тут понимается жизнь без выездов более, чем на три месяца в течение года). Промес уезжал играть в Европу, поэтому в России он всего два года (с весны 2021-го).

Но в 2020-м Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке вступления в гражданство. Теперь можно получить его быстрее – например, после года проживания по ВНЖ. Но для получения российского паспорта в особом порядке нужно выполнить некоторые критерии. Откинем очевидно невыполнимые или пока не выполненные условия вроде рождения на территории стран бывшего СССР или брака с россиянкой.

Для Промеса, как ранее для Малкома и Клаудиньо из «Зенита», самый очевидный критерий к упрощенной процедуре, которым наверняка и хотели воспользоваться – «обладание высокими достижениями в области науки, техники и культуры или обладание профессией либо квалификацией, представляющей интерес для РФ».

Чтобы попасть под этот пункт, нужно было предоставить «мотивированное ходатайство заинтересованного федерального органа исполнительной власти или высшего должностного лица субъекта РФ о приеме заявителя в гражданство РФ». «Спартак» именно за этим обращался в Минспорт.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander. www.imago-images.de