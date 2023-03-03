ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Дзюба забьет «Зениту», «Ростов» выпадет из топ-3, а Садыгов останется в составе «Химок». Ожидания авторов Sports.ru от второй части РПЛ

Федор Чалов Федор Чалов
Эрик Бикфалви Эрик Бикфалви
Кайо Панталеао Кайо Панталеао
Квинси Промес Квинси Промес
Иван Ломаев Иван Ломаев
Юрий Газинский Юрий Газинский
Зенит Зенит
Николай Комличенко Николай Комличенко
Александр Черников Александр Черников
Локомотив Локомотив
Малком Малком
Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Сочи Сочи
Крылья Советов Крылья Советов
Fan ID Fan ID
Илья Садыгов Илья Садыгов
Денис Глушаков Денис Глушаков
Химки Химки
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Краснодар Краснодар
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Курбан Бердыев Курбан Бердыев
Андрей Талалаев Андрей Талалаев
Владимир Писарский (Сычевой) Владимир Писарский (Сычевой)
Артем Дзюба Артем Дзюба
Ростов Ростов
Факел Факел
Торпедо Торпедо
Пари НН Пари НН
Футбол Футбол

А какие у вас?

Всем привет! Сегодня наконец-то возвращается РПЛ, без которой мы жили четыре месяца. К рестарту авторы Sports.ru подготовили бинго – девять событий, которые точно случаться по их мнению.   Обязательно пишите в комментариях, чье бинго вам понравилось больше всего, и составляйте свои топы событий!

Александр Головин

Я бы очень хотел составить бинго из чего-то положительного: загадать, что «Спартак» соберет пять аншлагов, власть отменит Fan ID, судьи перестанут косячить, а Гогниев скопирует Бьелсу не только поведением. Практика показывает, что это далекие мечты – и готовится надо к худшему, где неприход Бердыева на пресс-конференцию после болезненного поражения (обычно отправлял вместо себя помощника) – меньшая из бед. 

Но даже при таких вводных я люблю русский футбол. В нем часто творится безумие, но, в отличие от реальности, он не делает нашу жизнь хуже. Еще там нет повсеместной цензуры – написать можно плюс-минус обо всем, а иногда и безумие рождает вечные мемы, как слитое видео Дзюбы или «Аркаша и чехи» от Глушакова. 

Если не самое веселое бинго закроется полностью, я не расстроюсь и буду жадно ждать новый сезон – точно так же, как ждал возобновление этого. Главное – не относиться к произошедшему серьезно.

Александр Дорский

В первой части сезона «Оренбург» был одной из самых открытых команд лиги – не думаю, что весной что-то изменится. Марцел Личка прекрасно настроил атаку – должен забивать любой, кто окажется в центре нападения.   «Ростов» сильно перебрал очков осенью, не впечатлил на Зимнем Кубке и в матчах против «Урала». Конечно, как минимум пару пенальти Николай Комличенко заработает, но этого не хватит для обхода ЦСКА и «Динамо».   Дзюба впервые в карьере забьет бразильскому клубу, Дмитрий Баринов расскажет об улучшении атмосферы в раздевалке (вы же не думаете, что Сергей Егоров не задаст этот вопрос?) – это позволит «Локо» взобраться выше 13-го места и опередить «Пари НН».   «Химки», которые по-прежнему в любой ситуации будут оставлять впереди трех игроков, пропустят больше всех (допускаю больше 25 голов). Кайо пока сохраняет место в старте – и не может обойтись без глупого удаления. Ну а Эрик Бикфалви не потянет скорости все еще прибавляющего «Урала» и уступит место в старте более оборонительному игроку (например, Гончаренко поставит на тройку Сиссе – Газинский – Мишкич). 

Глеб Чернявский

 

После интервью Дзюбы все очевидно. Не удивлюсь, если его пошлют даже болельщики «Локомотива». По бразильцам: допускаю, что уедут оба, но оставлю себе зазор. Слуцкому давно пора тренировать, а назначит его Дзюба – он же у нас общается с высшими чинами. 

По Ломаеву, думаю, вопросов меньше всего. Про «Спартак» тоже все очевидно, а вот с «Торпедо» рискую – чтобы повторить рекорд «Тюмени», за второй круг им надо набрать всего два очка. Но почему бы и нет? 

«Сочи» – «Зенит» – тут тоже все понятно, с Садыговым прогноз даже робкий, а вот в Глушакове уверен – что-то залетит из пушки, инфа сотка.

Илья Васильев

В осенней части чемпионата зенитовские россияне играли очень мало, но 1000 минут – достаточно рискованная ставка из-за отъезда Деяна Ловрена (возможные перестановки могут ввести в состав Дмитрия Чистякова или Данила Кругового).

«Ростов» не впечатлил в Кубке плюс на сборах мы так и не увидели улучшений на финальной трети. Тяжелые весенние поля могут убить еще и начало атак.

Спартак Гогниев регулярно выпускал сына инвестора Илью Садыгова на несколько минут, Владимир Писарский в постоянном творческом поиске, а Федор Чалов прекрасно ищет голевые моменты – не вижу причин для того, чтобы что-то изменилось.

Максимилиан Алфимов

«Спартак» Абаскаля в этом сезоне заслужил трофей. Только он кажется серьезным соперником «Зениту» в РПЛ, и в Кубке у «Спартака» тоже хорошие шансы на титул. Сила команды поможет Промесу в гонке бомбардиров. 

О статистике: Черников стабилен только в одном (удалениях), для этого нужно лишь оказаться в старте. Стандарты «Урала» – оружие, о котором знают все, но не могут нейтрализовать. Естественно, тут выделяется Газинский. Дзюба обязан забить «Зениту» из Рио-де-Жанейро. Обведите 9 апреля в календаре.

Fan ID окончательно добьет посещаемость – особенно это скажется на топ-клубах, где самые принципиальные фанаты. Внизу все будет запутано: «Химкам» не поможет тотальный футбол Гогниева и Зе Луиш, удивлюсь, если Талалаев доработает в «Торпедо» до конца сезона, ну а «Факелу» просто нужно шесть раз сыграть вничью в тринадцати матчах.

Возвращается и Fantasy РПЛ! Самое время обновить состав: замен в два раза больше обычного

«Спартак» потратил больше всех, Португалия, Беларусь и Сербия – центры закупки, из РПЛ в Европу – лишь одна продажа

Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий