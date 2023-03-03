Дзюба забьет «Зениту», «Ростов» выпадет из топ-3, а Садыгов останется в составе «Химок». Ожидания авторов Sports.ru от второй части РПЛ

А какие у вас?

Всем привет! Сегодня наконец-то возвращается РПЛ, без которой мы жили четыре месяца. К рестарту авторы Sports.ru подготовили бинго – девять событий, которые точно случаться по их мнению. Обязательно пишите в комментариях, чье бинго вам понравилось больше всего, и составляйте свои топы событий!

Александр Головин

Я бы очень хотел составить бинго из чего-то положительного: загадать, что «Спартак» соберет пять аншлагов, власть отменит Fan ID, судьи перестанут косячить, а Гогниев скопирует Бьелсу не только поведением. Практика показывает, что это далекие мечты – и готовится надо к худшему, где неприход Бердыева на пресс-конференцию после болезненного поражения (обычно отправлял вместо себя помощника) – меньшая из бед.

Но даже при таких вводных я люблю русский футбол. В нем часто творится безумие, но, в отличие от реальности, он не делает нашу жизнь хуже. Еще там нет повсеместной цензуры – написать можно плюс-минус обо всем, а иногда и безумие рождает вечные мемы, как слитое видео Дзюбы или «Аркаша и чехи» от Глушакова.

Если не самое веселое бинго закроется полностью, я не расстроюсь и буду жадно ждать новый сезон – точно так же, как ждал возобновление этого. Главное – не относиться к произошедшему серьезно.

В первой части сезона «Оренбург» был одной из самых открытых команд лиги – не думаю, что весной что-то изменится. Марцел Личка прекрасно настроил атаку – должен забивать любой, кто окажется в центре нападения. «Ростов» сильно перебрал очков осенью, не впечатлил на Зимнем Кубке и в матчах против «Урала». Конечно, как минимум пару пенальти Николай Комличенко заработает, но этого не хватит для обхода ЦСКА и «Динамо». Дзюба впервые в карьере забьет бразильскому клубу, Дмитрий Баринов расскажет об улучшении атмосферы в раздевалке (вы же не думаете, что Сергей Егоров не задаст этот вопрос?) – это позволит «Локо» взобраться выше 13-го места и опередить «Пари НН». «Химки», которые по-прежнему в любой ситуации будут оставлять впереди трех игроков, пропустят больше всех (допускаю больше 25 голов). Кайо пока сохраняет место в старте – и не может обойтись без глупого удаления. Ну а Эрик Бикфалви не потянет скорости все еще прибавляющего «Урала» и уступит место в старте более оборонительному игроку (например, Гончаренко поставит на тройку Сиссе – Газинский – Мишкич).

После интервью Дзюбы все очевидно. Не удивлюсь, если его пошлют даже болельщики «Локомотива». По бразильцам: допускаю, что уедут оба, но оставлю себе зазор. Слуцкому давно пора тренировать, а назначит его Дзюба – он же у нас общается с высшими чинами.

По Ломаеву, думаю, вопросов меньше всего. Про «Спартак» тоже все очевидно, а вот с «Торпедо» рискую – чтобы повторить рекорд «Тюмени», за второй круг им надо набрать всего два очка. Но почему бы и нет?

«Сочи» – «Зенит» – тут тоже все понятно, с Садыговым прогноз даже робкий, а вот в Глушакове уверен – что-то залетит из пушки, инфа сотка.

В осенней части чемпионата зенитовские россияне играли очень мало, но 1000 минут – достаточно рискованная ставка из-за отъезда Деяна Ловрена (возможные перестановки могут ввести в состав Дмитрия Чистякова или Данила Кругового).

«Ростов» не впечатлил в Кубке плюс на сборах мы так и не увидели улучшений на финальной трети. Тяжелые весенние поля могут убить еще и начало атак.

Спартак Гогниев регулярно выпускал сына инвестора Илью Садыгова на несколько минут, Владимир Писарский в постоянном творческом поиске, а Федор Чалов прекрасно ищет голевые моменты – не вижу причин для того, чтобы что-то изменилось.

«Спартак» Абаскаля в этом сезоне заслужил трофей. Только он кажется серьезным соперником «Зениту» в РПЛ, и в Кубке у «Спартака» тоже хорошие шансы на титул. Сила команды поможет Промесу в гонке бомбардиров.

О статистике: Черников стабилен только в одном (удалениях), для этого нужно лишь оказаться в старте. Стандарты «Урала» – оружие, о котором знают все, но не могут нейтрализовать. Естественно, тут выделяется Газинский. Дзюба обязан забить «Зениту» из Рио-де-Жанейро. Обведите 9 апреля в календаре.

Fan ID окончательно добьет посещаемость – особенно это скажется на топ-клубах, где самые принципиальные фанаты. Внизу все будет запутано: «Химкам» не поможет тотальный футбол Гогниева и Зе Луиш, удивлюсь, если Талалаев доработает в «Торпедо» до конца сезона, ну а «Факелу» просто нужно шесть раз сыграть вничью в тринадцати матчах.