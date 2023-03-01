«Вот я его встречу и разочек вспылю». Новый эпизод зарубы Генича и Дзюбы

Артем Дзюба в большом интервью Нобелю Арустамяну вспомнил медийный конфликт с Константином Геничем. В 2021 году комментатор и футболист поспорили, забьет ли 8 голов за сезон форвард «Крыльев» Иван Сергеев. По стечению обстоятельств футболист в зимнее трансферное окно перебрался в «Зенит».

Претензия Дзюбы в том, что Генич обнародовал частный спор.

«Мы разговариваем о чем-то с ним, тет-а-тет. Еще люди подходили, мы это не скрывали, но разговор был между нами. Прежде чем в массы это говорить, он должен был как минимум спросить у меня. Можно ли этот спор как-то освещать. Если бы он от меня разрешение получил – не вопрос. Я люблю сам поспорить, считаю, что священный долг отдать, если проиграл.

Но не так, как он. Он захотел на этом пиариться, захотел этого шума, хайпа. Он даже не допустил мысли спросить у меня, можно ли это говорить. Я же не рассказываю много вещей, которые знаю о Гениче. Почему я никого не оскорбляю, хотя много знаю про каждого. Но я себя сдерживаю. Даже не сдерживаю, а просто понимаю, что это некрасиво. Я вот сильно кого-то оскорблю, пройдусь по нему, а у него дети, семья, родители. Зачем это надо? Если я про кого-то рубану, уверяю, будет миллион просмотров. А если рубану жестко, так вообще.

Но я же себе это не позволяю. А почему Костя позволяет какие-то фразы? Он же сказал, что я сливаюсь со спора. За эти слова Генич готов ответить один в один? Я очень сильно сомневаюсь. Я понимаю, что Косте это нравится, он это любит, питается этим. Но потом искренне пытаться борзеть и так разговаривать – это я считаю некрасиво. За свои слова надо отвечать.

Костя мог мне написать или позвонить прежде, чем это раздувать. Мог? Да. Но ему же не 12 лет. Я не его папа, чтобы объяснять, что нормально, а что нет. Мы же спорили не на камеру, Генич это понимал. Он же не идиот. Есть разговоры, о которых надо говорить и о которых не надо. Генич это понимает. Вот и все. Он раз, два, три, четыре, пять… Думаю: «Да когда же ты заткнешься?» Он не затыкается, все это раздувает, кайфует. Ну вот и получил. Потом что-то ляпнул, потом извинялся, вспылил. Ну вот я его встречу и разочек вспылю . Посмотрим, что Генич будет делать. Вот это я не понимаю – у нас все что угодно говорят.

Мне обидно – ладно, это был бы хер с горы. Вообще по барабану. Но я его знаю хорошо, он знает меня. И так многие журналисты с тобой. Обсирай меня – твое право. Я не могу тебе запретить, но тогда не обнимайся со мной. Это лицемерие. Ты даешь интервью по-нормальному, а потом он же тебя прибивает. Ну тогда иди нахрен, зачем мне с тобой разговаривать. Я же не хожу, за шкирбан не беру. Ты подойди и в лицо мне это скажи по-мужски. Сейчас же кого тронешь, сразу побежит бежать заявление . Они все только рассказывают. Поэтому мне непонятна вся эта желтая журналистика».

Генич уже отреагировал на слова Дзюбы – и готов с ним встретиться

«Пусть встречает. Я готов, нет вопросов. И он в интервью сказал, что любой журналист побежит заявление в полицию писать, то я сразу говорю: никуда не побегу. Никаких заявлений. Хочет «всыпать» – не проблема. Жаль, что заблокировал везде. Попрошу Слуцкого, чтобы нам встречу организовал», – написал Генич.

Как вообще Генич объяснил эту историю?

«Мы были на юбилее Леонида Слуцкого в мае прошлого года, и Артем мне сказал: «Ну что ты все расхваливаешь этого Сергеева? Вот увидишь, они сейчас в РПЛ выйдут – и он там забьет максимум 2-3». Я говорю: «Давай поспорим, что он забьет минимум семь». Он сказал: «Давай так: семь – выиграл я, восемь – выиграл ты». Я ответил, что вопросов нет, и стал болеть за Ивана Сергеева. На деньги спорить было бессмысленно и неинтересно, и я предложил: «Давай тот, кто проигрывает, исполняет желание». Он сказал: «Ну, хорошо», – рассказывал Генич в 2022-м.

В итоге Константин выиграл (благодаря 8 голам от Сергеева) и просил Дзюбу надеть майку «Спартак», разбань Генича», но Дзюба от этого открестился и условия спора не выполнил.

После чемпионского матча Артем даже назвал Генича желтой прессой за вынос разговора в паблик: «Мы не спорили на что-то. Константин Генич как желтая пресса. Мы разговаривали тет-а-тет. Он из этого раздул такую космическую [историю]... Не знает, как привлечь к себе внимание. Для меня это позорно, честно. Мне кажется, Ване Сергееву самому неудобно. Я Ваньку до этого не видел и не знал. Он очень хороший футболист, я рад, что он забивает, искренне переживал. Как Генич себя ведет... Это вообще фу. Правильно «Спартак» его забанил. Я его тоже забанил ».

Комментатор разозлился. «Дзюба фуфло! Позорник. Вокруг было человек 10, какой тет-а-тет?! И он сам предложил спор. А теперь «Фу»! ###### [пипец]», – писал Генич в своем телеграм-канале.

Позже он еще сильнее разошелся в эфире «Матч Премьер»: «Я всегда защищал Дзюбу и был на его стороне. И в ситуации с болельщиками в Сан-Марино, и в истории, когда болельщики хейтили его и на «вираже», и у «Спартака». Но то, что вот он сказал сейчас, что я желтая пресса и раздул все до космического масштаба... Это первый человек, который обвинил меня в желтизне. Я вообще не склонен к категоричности и оскорблениям, но то, как повел себя сейчас Артем, который сказал, что «Спартак» правильно меня забанил... Пусть он меня забанил, но он фуфло. Просто фуфло.

Я вынес наш спор с Дзюбой на публичное обсуждение почти сразу. Уже много времени прошло, а он теперь выходит после чемпионского матча и говорит, что я «фу» и «желтая пресса». Уже после проигранного спора. Это мерзковато с его стороны. Лично для меня такого футболиста, такого человека, как Артем Дзюба с этой минуты больше не существует».

Правда, потом Генич извинился за резкость

«Мне бы хотелось извиниться за оскорбления. Я прав по сути, но не по форме. Негоже мне было опускаться до уровня оскорблений, называть человека агрессивными словами». За Генича заступались его коллеги (в том числе и бывшие), а вот Леонид Слуцкий заявил, что он не был свидетелем спора, но позиция Дзюбы ему ближе.

«Когда они спорили, Сергеев не был его партнером. Артем не мог предположить, что будет с ним конкурировать, когда этот спор реализуется. Это другая история. У Генича есть свое видение ситуации, а у Дзюбы свое. Позиции не совпали. Мне, как человеку, который находится внутри футбольных процессов, который понимает, как ситуация может влиять, ближе сторона Дзюбы, но и Костю я понимаю», – сказал главный тренер «Рубина» в интервью Василию Уткину.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев, Александр Гальперин; Instagram/genichkonstantin