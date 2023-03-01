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«Вот я его встречу и разочек вспылю». Новый эпизод зарубы Генича и Дзюбы

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Артем Дзюба в большом интервью Нобелю Арустамяну вспомнил медийный конфликт с Константином Геничем. В 2021 году комментатор и футболист поспорили, забьет ли 8 голов за сезон форвард «Крыльев» Иван Сергеев. По стечению обстоятельств футболист в зимнее трансферное окно перебрался в «Зенит».

Претензия Дзюбы в том, что Генич обнародовал частный спор.

«Мы разговариваем о чем-то с ним, тет-а-тет. Еще люди подходили, мы это не скрывали, но разговор был между нами. Прежде чем в массы это говорить, он должен был как минимум спросить у меня. Можно ли этот спор как-то освещать. Если бы он от меня разрешение получил – не вопрос. Я люблю сам поспорить, считаю, что священный долг отдать, если проиграл.

Но не так, как он. Он захотел на этом пиариться, захотел этого шума, хайпа. Он даже не допустил мысли спросить у меня, можно ли это говорить. Я же не рассказываю много вещей, которые знаю о Гениче. Почему я никого не оскорбляю, хотя много знаю про каждого. Но я себя сдерживаю. Даже не сдерживаю, а просто понимаю, что это некрасиво. Я вот сильно кого-то оскорблю, пройдусь по нему, а у него дети, семья, родители. Зачем это надо? Если я про кого-то рубану, уверяю, будет миллион просмотров. А если рубану жестко, так вообще.

Но я же себе это не позволяю. А почему Костя позволяет какие-то фразы? Он же сказал, что я сливаюсь со спора. За эти слова Генич готов ответить один в один? Я очень сильно сомневаюсь. Я понимаю, что Косте это нравится, он это любит, питается этим. Но потом искренне пытаться борзеть и так разговаривать – это я считаю некрасиво. За свои слова надо отвечать.

Костя мог мне написать или позвонить прежде, чем это раздувать. Мог? Да. Но ему же не 12 лет. Я не его папа, чтобы объяснять, что нормально, а что нет. Мы же спорили не на камеру, Генич это понимал. Он же не идиот. Есть разговоры, о которых надо говорить и о которых не надо. Генич это понимает. Вот и все. Он раз, два, три, четыре, пять… Думаю: «Да когда же ты заткнешься?» Он не затыкается, все это раздувает, кайфует. Ну вот и получил. Потом что-то ляпнул, потом извинялся, вспылил. Ну вот я его встречу и разочек вспылю. Посмотрим, что Генич будет делать. Вот это я не понимаю – у нас все что угодно говорят.

Мне обидно – ладно, это был бы хер с горы. Вообще по барабану. Но я его знаю хорошо, он знает меня. И так многие журналисты с тобой. Обсирай меня – твое право. Я не могу тебе запретить, но тогда не обнимайся со мной. Это лицемерие. Ты даешь интервью по-нормальному, а потом он же тебя прибивает. Ну тогда иди нахрен, зачем мне с тобой разговаривать. Я же не хожу, за шкирбан не беру. Ты подойди и в лицо мне это скажи по-мужски. Сейчас же кого тронешь, сразу побежит бежать заявление. Они все только рассказывают. Поэтому мне непонятна вся эта желтая журналистика».

Генич уже отреагировал на слова Дзюбы – и готов с ним встретиться

«Пусть встречает. Я готов, нет вопросов. И он в интервью сказал, что любой журналист побежит заявление в полицию писать, то я сразу говорю: никуда не побегу. Никаких заявлений. Хочет «всыпать» – не проблема. Жаль, что заблокировал везде. Попрошу Слуцкого, чтобы нам встречу организовал», – написал Генич.

Как вообще Генич объяснил эту историю? 

«Мы были на юбилее Леонида Слуцкого в мае прошлого года, и Артем мне сказал: «Ну что ты все расхваливаешь этого Сергеева? Вот увидишь, они сейчас в РПЛ выйдут – и он там забьет максимум 2-3». Я говорю: «Давай поспорим, что он забьет минимум семь». Он сказал: «Давай так: семь – выиграл я, восемь – выиграл ты». Я ответил, что вопросов нет, и стал болеть за Ивана Сергеева. На деньги спорить было бессмысленно и неинтересно, и я предложил: «Давай тот, кто проигрывает, исполняет желание». Он сказал: «Ну, хорошо», – рассказывал Генич в 2022-м.

В итоге Константин выиграл (благодаря 8 голам от Сергеева) и просил Дзюбу надеть майку «Спартак», разбань Генича», но Дзюба от этого открестился и условия спора не выполнил.

После чемпионского матча Артем даже назвал Генича желтой прессой за вынос разговора в паблик: «Мы не спорили на что-то. Константин Генич как желтая пресса. Мы разговаривали тет-а-тет. Он из этого раздул такую космическую [историю]... Не знает, как привлечь к себе внимание. Для меня это позорно, честно. Мне кажется, Ване Сергееву самому неудобно. Я Ваньку до этого не видел и не знал. Он очень хороший футболист, я рад, что он забивает, искренне переживал. Как Генич себя ведет... Это вообще фу. Правильно «Спартак» его забанил. Я его тоже забанил».

Комментатор разозлился. «Дзюба фуфло! Позорник. Вокруг было человек 10, какой тет-а-тет?! И он сам предложил спор. А теперь «Фу»! ###### [пипец]», – писал Генич в своем телеграм-канале. 

Позже он еще сильнее разошелся в эфире «Матч Премьер»: «Я всегда защищал Дзюбу и был на его стороне. И в ситуации с болельщиками в Сан-Марино, и в истории, когда болельщики хейтили его и на «вираже», и у «Спартака». Но то, что вот он сказал сейчас, что я желтая пресса и раздул все до космического масштаба... Это первый человек, который обвинил меня в желтизне. Я вообще не склонен к категоричности и оскорблениям, но то, как повел себя сейчас Артем, который сказал, что «Спартак» правильно меня забанил... Пусть он меня забанил, но он фуфло. Просто фуфло.

Я вынес наш спор с Дзюбой на публичное обсуждение почти сразу. Уже много времени прошло, а он теперь выходит после чемпионского матча и говорит, что я «фу» и «желтая пресса». Уже после проигранного спора. Это мерзковато с его стороны. Лично для меня такого футболиста, такого человека, как Артем Дзюба с этой минуты больше не существует».

Правда, потом Генич извинился за резкость

«Мне бы хотелось извиниться за оскорбления. Я прав по сути, но не по форме. Негоже мне было опускаться до уровня оскорблений, называть человека агрессивными словами». За Генича заступались его коллеги (в том числе и бывшие), а вот Леонид Слуцкий заявил, что он не был свидетелем спора, но позиция Дзюбы ему ближе.

«Когда они спорили, Сергеев не был его партнером. Артем не мог предположить, что будет с ним конкурировать, когда этот спор реализуется. Это другая история. У Генича есть свое видение ситуации, а у Дзюбы свое. Позиции не совпали. Мне, как человеку, который находится внутри футбольных процессов, который понимает, как ситуация может влиять, ближе сторона Дзюбы, но и Костю я понимаю», – сказал главный тренер «Рубина» в интервью Василию Уткину.

«За что фанаты меня не любят? За дрочку, условно?» 20 лучших цитат Дзюбы из интервью Нобелю

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев, Александр Гальперин; Instagram/genichkonstantin

23 комментария

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Гриззли
Ответ daniil_35
Дзюба - обычный шкаф, который пытается запугать. Не удивлюсь, если Генич его укатает. Такие могут только страху нагонять, а на деле может быть пшик...
Да какой он шкаф? Высокий просто.
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Sivka
Тэги: светская хроника
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Александр Кудрявцев
Встречу и всыплю разочек 😁😁😁😁😁
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garp
всем конечно же интересно моё ценное мнение
так вот: против Генича ничего не имею
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Алексей Кокорин
Ответ Алексей Кокорин
Я так понимаю, что Слуцкий теперь еще и промоутер медиа боев? В красном углу Артем Турок, в синем Костя Микрофон!! Они хотят всыпать, вспылить и найти друг у друга шкирбан. Не пропустите на МатчТВ, рефери Аннниисссимов!!
Соберут ли Бомбонеру?
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DosSantosAveiro
Два сапога пара
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daniil_35
Дзюба - обычный шкаф, который пытается запугать. Не удивлюсь, если Генич его укатает. Такие могут только страху нагонять, а на деле может быть пшик...
+1
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Серый
На фоне Дзюбы даже Генич кажется гением
+2
0
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Алексей Кокорин
Я так понимаю, что Слуцкий теперь еще и промоутер медиа боев? В красном углу Артем Турок, в синем Костя Микрофон!! Они хотят всыпать, вспылить и найти друг у друга шкирбан. Не пропустите на МатчТВ, рефери Аннниисссимов!!
0
0
0
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Сергей Орлов
Ответ Carlitto
Без опроса этот пост выглядит постом ради поста Где опрос: кто кому разобьет ебaло?
Почему не удаляют комментарий с таким хлёстким определением лиц Генича и Дзюбы? Зависть(
+4
0
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lemming
Ответ MagicWithoutBorders
"Вот я его встречу и разочек ВСПЫЛЮ" Так дзюба собирается всПЫлить или всЫПать?))) Чего-то непонятно)) и в новостях и здесь указано, что дзюба собирается всПЫлить, что это он собирается сделать?))
Распылить, скорее всего. Что именно, лучше не уточнять.
+1
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Dylan Walker
Пирс Морган и Роналду отдыхают 🤣
+1
-1
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pq
Ответ Плеймейкер87
Российский футбол без Дзюбы явно не был бы столь веселым:)
что за российский футбол?
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Baggio79
Если бы футбол в России был безнесом, а Дзюба получал з/п не по странной прихоти госкорпораций, а в результате продажи билетов, телеправ и сосисок на стадионе, он бы быстро научился любой инфоповод (тем более, такой безобидный, как этот) конвертировать в повышение своей медийности, узнаваемости и популярности, а не выставлял себя агрессивным идиотом.
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Ole Gunor
Генич в целом, тоже не особо приятен, но читая его версию как то больше веришь в нее и он при этом описание не вызывает никаких отрицательных эмоций или подозрения, что врет. А вот Дзюба, куда не плюнь, он все понимает, а все вокруг только врут. Мне кажется, что более менее адекватный, разумный а главное профессиональный спортсмен, при описание конфликтов с тренерами уровня Манчини или Монтеллы с Эмери, высказав свой негатив все-таки нашел пару пунктов, чему так или иначе можно было у них либо научиться либо просто взять на вооружение, тем более с учетом того, что никакого евро опыта других чемпионатов у великого Дзюбы нет вообще. И даже в Турции он сезон не смог доиграть или хотя бы досидеть. Но когда называя из имена, местный "идол" описывает насколько они все не его уровня как тренеры, то кроме отвращения к нему как к личности не испытываешь. Даже если как тренеры они его не смогли устроить, было бы наверное адекватно просто сказать, что так или иначе что Монталла, что тем более Манчини были игроками высокого уровня и хотя бы в этом плане испытывать степень уважения к ним, как профессионал. Но для этого надо быть профессионалом, а не Дзюбой.
+3
0
+3
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Carlitto
Без опроса этот пост выглядит постом ради поста

Где опрос: кто кому разобьет ебaло?
+16
-2
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Михаил Максаков
«Вот я его встречу и разочек вздрочну. А если не встречу, то тоже вздрочну». Готовится новый видеоэпос от Дзюбы
0
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Плеймейкер87
Российский футбол без Дзюбы явно не был бы столь веселым:)
0
0
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Сергей Орлов
Два сапога - пара.
0
0
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MagicWithoutBorders
"Вот я его встречу и разочек ВСПЫЛЮ"
Так дзюба собирается всПЫлить или всЫПать?)))
Чего-то непонятно)) и в новостях и здесь указано, что дзюба собирается всПЫлить, что это он собирается сделать?))
+1
0
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Tyler Durden
О, новый романтический эпос жабы и гадюки намечается!
+9
0
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Антон
Хотя Генич меня тоже забанил в твиттере, но ему верится больше.
+3
0
+3
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Александр Беляков
Генич , конечно, не самый приятный персонаж , но с Дзюбой тягаться ему в этом бесполезно
После этого интервью этот товарищ с отрывом лидирует в списке мерзости
+26
-3
+23
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