«За что фанаты меня не любят? За дрочку, условно?» 20 лучших цитат Дзюбы из интервью Нобелю

Артем Дзюба дал двухчасовое интервью Нобелю Арустамяну. И там не только цитаты о «Зените», Карпине, Семаке, Монтелле, Эмери и других людях, которые мешали Дзюбе стать суперзвездой, но и философские мысли. Тянет на целый цитатник с правилами жизни. Наслаждайтесь!

• «В чем [моя] конфликтность? Вот скажи мне, с кем у меня был конфликт?»

• «Как вы можете что-то говорить про меня, когда вы даже со мной не знакомы. Узнайте, пообщайтесь и тогда говорите свое мнение».

• «В этом и суть, с которой я столкнулся: выигрывают иностранцы, а проигрывают — россияне. И это классика! Ты с этим живешь».

• «Они [фанаты] озлобленные кричат и визжат! Ну пусть визжат».

• «И по сей день много людей, которые меня любят и обожают».

• «Эмери — тренер, конечно, не «тренеришка». Но в любом случае, как он себя вел с нами, так нельзя. Приезжай и уважай культуру другой страны. Уважай ее историю, а не просто: «Я приехал, вы здесь все крестьяне и клоуны».

• «За что фанаты меня не любят? За дрочку, условно? Господи, да они все там дрочат. Все мальчики, все люди это делают».

• «Искренне не понимаю, что такое депрессия. Я не признаю это слово. Может, мне скажут, что это научно доказано. Но депрессия у тебя от безделья. Это оправдание, чтобы пожалеть себя».

• «Считаю, что у мужиков должно быть принято говорить в лицо, а не за спиной. Мы, россияне, этим и должны отличаться: сказал и сказал, а потом помирились».

• «В футболе только по бегу решают? Я тебе открою секрет: в футболе самый быстрый – мяч».

• «Боятся личностей [вроде Криштиану]. Боятся везде. Бо-ят-ся. Не думаю, что только в футболе. Трусы».

• «Ты подойди и в лицо мне это скажи по-мужски. Сейчас же кого тронешь, сразу побежит бежать заявление. Они все только рассказывают».

• «Как случилось – сразу все налетели. У нас это есть в менталитете: мы сначала возносим до небес, а потом прибиваем. Прям прибивают!»

• «Пусть буду таким неудобным, пусть агенты меня все не любят, но я говорю правду».

• «Журналисты что угодно говорят, не проверяя информации: «Дзюба – такой». Потому что не нужно отвечать. А если встретиться, раз в лоб дать за слова, пусть скажет что-то».

• «Русский – это же душа прям. Нас выставляют, а мы добряки нереальные. Да, бываем угрюмыми в большинстве случаев – но если нас расшевелить и познать, то все обалдеют»

• «Столько мифических созданий появляется, небинарных личностей, еще что-то. Горжусь, что мы этого не позволяем, что у нас есть это и всегда будет – в нашей стране мужчина с женщиной».

• «Если мне дадут ресурсы и возможности, то я бы шороху навел».

• «Хоть убейте, до конца буду за свою страну. История рассудит, кто прав, кто не прав, а я до конца буду верить: мы за правое дело».

• «Я в Турции почувствовал, что мне не хватает русской речи. Когда вернулся в Россию, я вот так вышел (вдыхает носом): «Ах! Наконец-то я дома».

Если мы что-то упустили, добавляйте в комментариях!

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Даничев