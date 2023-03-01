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«За что фанаты меня не любят? За дрочку, условно?» 20 лучших цитат Дзюбы из интервью Нобелю

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Артем Дзюба дал двухчасовое интервью Нобелю Арустамяну. И там не только цитаты о «Зените», Карпине, Семаке, Монтелле, Эмери и других людях, которые мешали Дзюбе стать суперзвездой, но и философские мысли. Тянет на целый цитатник с правилами жизни. Наслаждайтесь!  

• «В чем [моя] конфликтность? Вот скажи мне, с кем у меня был конфликт?»

• «Как вы можете что-то говорить про меня, когда вы даже со мной не знакомы. Узнайте, пообщайтесь и тогда говорите свое мнение».

• «В этом и суть, с которой я столкнулся: выигрывают иностранцы, а проигрывают — россияне. И это классика! Ты с этим живешь».

• «Они [фанаты] озлобленные кричат и визжат! Ну пусть визжат».

• «И по сей день много людей, которые меня любят и обожают».

• «Эмери — тренер, конечно, не «тренеришка». Но в любом случае, как он себя вел с нами, так нельзя. Приезжай и уважай культуру другой страны. Уважай ее историю, а не просто: «Я приехал, вы здесь все крестьяне и клоуны».

• «За что фанаты меня не любят? За дрочку, условно? Господи, да они все там дрочат. Все мальчики, все люди это делают».

• «Искренне не понимаю, что такое депрессия. Я не признаю это слово. Может, мне скажут, что это научно доказано. Но депрессия у тебя от безделья. Это оправдание, чтобы пожалеть себя».

• «Считаю, что у мужиков должно быть принято говорить в лицо, а не за спиной. Мы, россияне, этим и должны отличаться: сказал и сказал, а потом помирились».

• «В футболе только по бегу решают? Я тебе открою секрет: в футболе самый быстрый – мяч».

• «Боятся личностей [вроде Криштиану]. Боятся везде. Бо-ят-ся. Не думаю, что только в футболе. Трусы».

• «Ты подойди и в лицо мне это скажи по-мужски. Сейчас же кого тронешь, сразу побежит бежать заявление. Они все только рассказывают».

• «Как случилось – сразу все налетели. У нас это есть в менталитете: мы сначала возносим до небес, а потом прибиваем. Прям прибивают!»

• «Пусть буду таким неудобным, пусть агенты меня все не любят, но я говорю правду».

• «Журналисты что угодно говорят, не проверяя информации: «Дзюба – такой». Потому что не нужно отвечать. А если встретиться, раз в лоб дать за слова, пусть скажет что-то».

• «Русский – это же душа прям. Нас выставляют, а мы добряки нереальные. Да, бываем угрюмыми в большинстве случаев – но если нас расшевелить и познать, то все обалдеют»

• «Столько мифических созданий появляется, небинарных личностей, еще что-то. Горжусь, что мы этого не позволяем, что у нас есть это и всегда будет – в нашей стране мужчина с женщиной».

• «Если мне дадут ресурсы и возможности, то я бы шороху навел».

• «Хоть убейте, до конца буду за свою страну. История рассудит, кто прав, кто не прав, а я до конца буду верить: мы за правое дело».

• «Я в Турции почувствовал, что мне не хватает русской речи. Когда вернулся в Россию, я вот так вышел (вдыхает носом): «Ах! Наконец-то я дома».

Если мы что-то упустили, добавляйте в комментариях! 

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Даничев

38 комментариев

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Dirk13
Ответ Ахимассс
На самом деле хорошо ,что у зю-пропаганды такие представители как Дзюба ,Тарасов и подобные. Они дискредитируют эту тупую движуху намного эффективнее.
Всё так, но когда показывают их оппонентов по типу Кличка и Усика, то в принципе Тарасов и Дзюба даже выигрышно начинают смотреться.
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Stepashkin Nickita
В депутаты метит что ли?
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yulay
Ответ UseR
«Если мне дадут ресурсы и возможности, то я бы шороху навел» - Дзюба о карьере порно режиссера.
Но там двигаться надо, а не стоять
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teddy10
"Приезжай и уважай культуру другой страны. Уважай ее историю, а не просто: «Я приехал, вы здесь все крестьяне и клоуны»"
Очень сомневаюсь, что Эмери говорил такое. К тому же, как показало время, результаты и титулы Эмери говорят сами за себя.
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Naidz NAU
фу
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Alex.Spurs
Мне вот интересно, а это чудовище действительно верит во всю чушь, которую говорит, или это очередной будущий депутат-прихлебатель? Я понимаю, что интеллектом Дзюба не блистал никогда, но как-то уж очень сложно поверить, что всё может быть так плохо в голове у человека.
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Alex.Spurs
Ответ Vasily Stavchansky
Добрый день. Ваши слова звучали бы гораздо весомее, если бы вы писать научились. А то вы пишите как ребёнок. И это очень смешно, когда ребёнок учит взрослых дядей жизни.
А вы не знаете, что слово "писать" во втором лице множественного числа настоящего времени пишется через букву "е" ("пишЕте", а не "пишИте").

И без того детский и глупый аргумент сами низвели до ещё более маргинального уровня.
+10
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Kranmeister
Великий Мастурбатор
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Владимир Данилов
Интервью с Агузаровым вышло, с Дзюбой вышло. Кто оставшиеся всадники апокалипсиса? Кадыров и Миллер? Или, прости Господи, САМ?

Не томите, мне надо правильно минусы распределить между претендентами.
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Vanek1411
Первая фраза "в чём моя конфликтность?" и дальше "ты за базар ответь, ты в лицо скажи, ты раз на раз выйди". Фееричный персонаж.
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toxasel
Ответ toxasel
Др*чка - меньшее из зол
почему-то это слово спортс может на главной вывешивать, а мне в комментариях его использовать низзя
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barbarian1991
Единственное интервью, где сабж адекватен - шоу Плюшки на одноименном ютуб-канале.
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toxasel
Др*чка - меньшее из зол
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max0129
Хорошо, хоть, про турму ничего не сказал
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Алекс75
Обструктивный абьюз у него по жизни.
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vinsant62
Ответ greenkIII
Он так ничего и понял
пояснительную бригаду, пожалуйста. "чего он не понял?"
+2
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roni11
Дзюба всегда был неприятным типом..но после этого въю прямо хочется сказать иди на дзяба
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СержМиранэн
Ответ Александр Цигельников
Дзюба, Дзюба пошёл *****
кричалка уровня Дзюбы. поздравляю, ты сравнялся с ним по уровню интеллекта
+10
-4
+6
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privet100
«Я в Турции почувствовал, что мне не хватает русской речи. Когда вернулся в Россию, я вот так вышел (вдыхает носом): «Ах! Наконец-то я дома».
---------------------------------
Неудивительно. Человек вырос в тепличных условиях, к адаптации он не готов от слова совсем.
+3
0
+3
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langoth
А нельзя ли сделать так, чтобы в следующий раз интервью у Дзюбы брал Мостовой? Это будет хит на все времена - Дудь удавится от зависти.
+6
0
+6
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Vasily Stavchansky
Ответ Ахимассс
На самом деле хорошо ,что у зю-пропаганды такие представители как Дзюба ,Тарасов и подобные. Они дискредитируют эту тупую движуху намного эффективнее.
Комментарий скрыт
+1
-25
-24
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пенис лукаку
Рукаку после года молчания решил напомнить всем за что его ненавидят.
Мощнейшая заявка на самый заминусованный пост года
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-2
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Иван Зз
Ответ Trash Talking
Самое токсичное интервью Дзюбы, что я читал. Если ему не давать выговариваться - он будет все это копить в себе и лопнет.
Он будет все это копить... и опять передернет
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Кирилл Польский
Вы же уже выпустили материал на главной, зачем ещё один? При всей вроде бы мерзости, такой Дзюба соберёт кучу кликов? Это как с Кучерой у Дудя. Вроде и фу, но и сам оригинал кучу просмотров за пару дней собрал, одно из самых популярных видео за последнее время стало, и те, кто никому не был интересен на "обзоре" Кучеры нормально так по просмотрам поднялись.
Честно, сам не смотрел интервью, и не планирую по очень простой причине. История потом действительно сама все расставит на свои места. Когда-то было модно отмечать день Октябрьской революции например, а сейчас что это такое? Возможно, так же будет и с нынешним временем. Возможно, та публичность, которая не ставила не на одну из лошадей в итоге и будет всех умней.
Я к этому проще отношусь. Высказался, ну и х#р с ним, я прочитал, и пошёл дальше. От этого, я не перестану болеть за Локомотив, и пойду болеть за ФК Красава условно, потому что там другая позиция.
Такая позиция, как у него, она у многих в нашей стране, это надо понимать прежде всего, и у публичностей тоже. Кто-то может приводить какие - то аргументы, а кто-то вот просто за, как и все. Если кто-то из в будущем планирует становиться прокурором и судьёй по этому вопросу ну ок, удачи. Кто-то молчит, и будет умнее. Откуда мне знать, мб в команде с ним согласны? А может и не согласны, и обниматься при победах будут через силу. В любом случае, есть и те, и те. Мне от этого что?
Я одно понимаю, они все на гос контрактах, в значит, правила игры принимают.
Почему - то у нас стало принято, и чуть - ли необходимо, чтобы публичности высказались на эту тему, обязательно без этого никак. А после того, как высказался, нельзя просто пройти мимо - ну и х#р с ним, пусть считает, как хочет, футболисты в принципе не самые умные люди. Обязательно надо повесить какое - нибудь клеймо.
И работает это в обе стороны:
1) Ты высказался за? Красавчик, наш, а все кто против - предатели, ах они ещё и уехали? Вдвойне предатели, где они раньше были?
2) Ты высказался против, а желательно ещё и уехал? Красава, мы в тебе никогда не сомневались, ты наш, от народа! И позор всем, кто тебя клеймит.
А тех, кто вдруг высказался за клеймить будем мы, потому что правильно думать только так, как мы решили, и никак иначе.
Я предпочетаю болеть за футболистов на поле, мне в общем и целом плевать, что они думают и говорят за его пределами. Я с ними не знаком, чтобы близко к сердцу принимать, или наоборот отталкивать. Умных мыслей про жизнь там можно найти у ну скажем пальцев одной руки хватит посчитать футболистов.
Поэтому сегодня Дзюба есть в Локомотиве? Я буду рад за его голы, и буду крыть его х@@ми, если голов не будет. Уйдёт Дзюба и Локомотива - до свидания, вообще не интересен.
Так же условно с Овечкиным: есть новость про голы и рекорды - молодец. Есть новость про Путинтим - не интересно. Быть Шмурновым в этом смысле - фу.
Но если кто - то очень сильно переживает по поводу его слов, тогда лучше не знать, кто что и как думает по этому поводу в его любимой команде.
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Docentr9
К вечеру выяснится, что дзюба и не рукоблудил.
+1
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