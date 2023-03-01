«За что фанаты меня не любят? За дрочку, условно?» 20 лучших цитат Дзюбы из интервью Нобелю
Артем Дзюба дал двухчасовое интервью Нобелю Арустамяну. И там не только цитаты о «Зените», Карпине, Семаке, Монтелле, Эмери и других людях, которые мешали Дзюбе стать суперзвездой, но и философские мысли. Тянет на целый цитатник с правилами жизни. Наслаждайтесь!
• «В чем [моя] конфликтность? Вот скажи мне, с кем у меня был конфликт?»
• «Как вы можете что-то говорить про меня, когда вы даже со мной не знакомы. Узнайте, пообщайтесь и тогда говорите свое мнение».
• «В этом и суть, с которой я столкнулся: выигрывают иностранцы, а проигрывают — россияне. И это классика! Ты с этим живешь».
• «Они [фанаты] озлобленные кричат и визжат! Ну пусть визжат».
• «И по сей день много людей, которые меня любят и обожают».
• «Эмери — тренер, конечно, не «тренеришка». Но в любом случае, как он себя вел с нами, так нельзя. Приезжай и уважай культуру другой страны. Уважай ее историю, а не просто: «Я приехал, вы здесь все крестьяне и клоуны».
• «За что фанаты меня не любят? За дрочку, условно? Господи, да они все там дрочат. Все мальчики, все люди это делают».
• «Искренне не понимаю, что такое депрессия. Я не признаю это слово. Может, мне скажут, что это научно доказано. Но депрессия у тебя от безделья. Это оправдание, чтобы пожалеть себя».
• «Считаю, что у мужиков должно быть принято говорить в лицо, а не за спиной. Мы, россияне, этим и должны отличаться: сказал и сказал, а потом помирились».
• «В футболе только по бегу решают? Я тебе открою секрет: в футболе самый быстрый – мяч».
• «Боятся личностей [вроде Криштиану]. Боятся везде. Бо-ят-ся. Не думаю, что только в футболе. Трусы».
• «Ты подойди и в лицо мне это скажи по-мужски. Сейчас же кого тронешь, сразу побежит бежать заявление. Они все только рассказывают».
• «Как случилось – сразу все налетели. У нас это есть в менталитете: мы сначала возносим до небес, а потом прибиваем. Прям прибивают!»
• «Пусть буду таким неудобным, пусть агенты меня все не любят, но я говорю правду».
• «Журналисты что угодно говорят, не проверяя информации: «Дзюба – такой». Потому что не нужно отвечать. А если встретиться, раз в лоб дать за слова, пусть скажет что-то».
• «Русский – это же душа прям. Нас выставляют, а мы добряки нереальные. Да, бываем угрюмыми в большинстве случаев – но если нас расшевелить и познать, то все обалдеют»
• «Столько мифических созданий появляется, небинарных личностей, еще что-то. Горжусь, что мы этого не позволяем, что у нас есть это и всегда будет – в нашей стране мужчина с женщиной».
• «Если мне дадут ресурсы и возможности, то я бы шороху навел».
• «Хоть убейте, до конца буду за свою страну. История рассудит, кто прав, кто не прав, а я до конца буду верить: мы за правое дело».
• «Я в Турции почувствовал, что мне не хватает русской речи. Когда вернулся в Россию, я вот так вышел (вдыхает носом): «Ах! Наконец-то я дома».
Если мы что-то упустили, добавляйте в комментариях!
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Даничев
Очень сомневаюсь, что Эмери говорил такое. К тому же, как показало время, результаты и титулы Эмери говорят сами за себя.
И без того детский и глупый аргумент сами низвели до ещё более маргинального уровня.
Не томите, мне надо правильно минусы распределить между претендентами.
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Неудивительно. Человек вырос в тепличных условиях, к адаптации он не готов от слова совсем.
Мощнейшая заявка на самый заминусованный пост года
Честно, сам не смотрел интервью, и не планирую по очень простой причине. История потом действительно сама все расставит на свои места. Когда-то было модно отмечать день Октябрьской революции например, а сейчас что это такое? Возможно, так же будет и с нынешним временем. Возможно, та публичность, которая не ставила не на одну из лошадей в итоге и будет всех умней.
Я к этому проще отношусь. Высказался, ну и х#р с ним, я прочитал, и пошёл дальше. От этого, я не перестану болеть за Локомотив, и пойду болеть за ФК Красава условно, потому что там другая позиция.
Такая позиция, как у него, она у многих в нашей стране, это надо понимать прежде всего, и у публичностей тоже. Кто-то может приводить какие - то аргументы, а кто-то вот просто за, как и все. Если кто-то из в будущем планирует становиться прокурором и судьёй по этому вопросу ну ок, удачи. Кто-то молчит, и будет умнее. Откуда мне знать, мб в команде с ним согласны? А может и не согласны, и обниматься при победах будут через силу. В любом случае, есть и те, и те. Мне от этого что?
Я одно понимаю, они все на гос контрактах, в значит, правила игры принимают.
Почему - то у нас стало принято, и чуть - ли необходимо, чтобы публичности высказались на эту тему, обязательно без этого никак. А после того, как высказался, нельзя просто пройти мимо - ну и х#р с ним, пусть считает, как хочет, футболисты в принципе не самые умные люди. Обязательно надо повесить какое - нибудь клеймо.
И работает это в обе стороны:
1) Ты высказался за? Красавчик, наш, а все кто против - предатели, ах они ещё и уехали? Вдвойне предатели, где они раньше были?
2) Ты высказался против, а желательно ещё и уехал? Красава, мы в тебе никогда не сомневались, ты наш, от народа! И позор всем, кто тебя клеймит.
А тех, кто вдруг высказался за клеймить будем мы, потому что правильно думать только так, как мы решили, и никак иначе.
Я предпочетаю болеть за футболистов на поле, мне в общем и целом плевать, что они думают и говорят за его пределами. Я с ними не знаком, чтобы близко к сердцу принимать, или наоборот отталкивать. Умных мыслей про жизнь там можно найти у ну скажем пальцев одной руки хватит посчитать футболистов.
Поэтому сегодня Дзюба есть в Локомотиве? Я буду рад за его голы, и буду крыть его х@@ми, если голов не будет. Уйдёт Дзюба и Локомотива - до свидания, вообще не интересен.
Так же условно с Овечкиным: есть новость про голы и рекорды - молодец. Есть новость про Путинтим - не интересно. Быть Шмурновым в этом смысле - фу.
Но если кто - то очень сильно переживает по поводу его слов, тогда лучше не знать, кто что и как думает по этому поводу в его любимой команде.