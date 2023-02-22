«Локо» был ооочень близок к спасению со «Спартаком»: штанга, убойная позиция Дзюбы и гол, отмененный ВАР
«Спартак» бодро начал матч с «Локомотивом»: был намного лучше в первом тайме, забил красивый гол (усилиями Данила Пруцева).
Завершение было топовым, но обратите внимание и на начало атаки – «Спартак» задавил «Локо» прессингом! Как будто «Ман Сити» вышел на три часа раньше!
«Спартак» доминировал и мог забивать еще.
А вот во втором тайме «Локомотив» ожил и был опаснее
Самый яркий момент произошел на 78-й минуте – после очередного углового хозяева наконец-то забили: Магкеев здорово с линии вратарской воткнул мяч в ворота после повторной подачи Глушенкова.
После гола Владислав Безбородов долго стоял и слушал коллег по ВАР. Артем Дзюба даже поинтересовался: «А че смотрим-то?». Оказалось, что голу помешал Франсуа Камано: в момент подачи он был в офсайде и блокировал Кристофера Мартинса, который рвался на перехват.
В итоге Безбородова позвали к монитору, и после четырех минут общего просмотра арбитр согласился – гол нужно отменять, Камано действительно мешал. И решение бригады поддержал экс-арбитр Сергей Лапочкин.
А ведь до этого «Локо» мог забивать еще дважды – но оба момента упустил Дзюба. Сначала экс-форвард «Спартака», которого тепло встретили трибуны «РЖД Арены», после углового пробил в штангу.
Потом, выскочив на ворота один на один под углом, пробил выше.
В итоге ни этих моментов, ни даже гола Магкеева не хватило «Локомотиву» для того, чтобы отыграться. Но это еще не все!
«Локо» еще не вылетел из Кубка. И даже вылет – еще не вылет (чего?)
Из-за изменившегося регламента в этом сезоне четвертьфиналы Пути РПЛ состоят из двух матчей. Ответная игра будет на «Открытие Арене» уже 27 февраля – там «Локо» нужно будет побеждать с разницей в 2+ мяча, чтобы пройти в следующий раунд в основное время (правило гостевого гола в Кубке не действует).
Более того, из-за формата double elimination даже вылет от «Спартака» оставит «Локо» шансы на победу в Кубке. Проигравшие в каждой стадии Пути РПЛ отправляются в нижнюю часть сетки – там они играют в Пути регионов с победителями каждого раунда. Теоретически может случиться так, что «Локо» вылетит от «Спартака» и сразу попадет на «Зенит». И даже может встретиться со «Спартаком» уже в полуфинале Пути регионов – если красно-белые вылетят на этой стадии Пути РПЛ.
Для наглядности – схема. Весной она точно пригодится не раз.
- Дата проведения
- 22 февраля, 20.00, «стадион Локомотив»
- Гол:
- 0:1 – 16 Пруцев.
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Локомотив –
Лантратов, Смольников (Тикнизян, 59), Магкеев, Кузьмичев, Ненахов, Баринов, Куликов (Миранчук, 59), Карпукас, Пиняев (Глушенков, 67), Дзюба, Камано (Игнатьев, 87).
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Спартак –
Максименко, Джикия, Чернов, Литвинов, Хлусевич, Зобнин, Пруцев, Денисов (Томаш Тавареш, 88), Зиньковский (Мартинс Перейра, 74), Игнатов (Кейта Бальде, 74), Мелешин (Промес, 60).
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Абаскаль опоздал с заменами, Игнатов уже которую игру не впечатляет.