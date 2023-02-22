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Россия-2023
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«Локо» был ооочень близок к спасению со «Спартаком»: штанга, убойная позиция Дзюбы и гол, отмененный ВАР

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«Спартак» бодро начал матч с «Локомотивом»: был намного лучше в первом тайме, забил красивый гол (усилиями Данила Пруцева).

Завершение было топовым, но обратите внимание и на начало атаки – «Спартак» задавил «Локо» прессингом! Как будто «Ман Сити» вышел на три часа раньше!

«Спартак» доминировал и мог забивать еще.

А вот во втором тайме «Локомотив» ожил и был опаснее

Самый яркий момент произошел на 78-й минуте – после очередного углового хозяева наконец-то забили: Магкеев здорово с линии вратарской воткнул мяч в ворота после повторной подачи Глушенкова.

После гола Владислав Безбородов долго стоял и слушал коллег по ВАР. Артем Дзюба даже поинтересовался: «А че смотрим-то?». Оказалось, что голу помешал Франсуа Камано: в момент подачи он был в офсайде и блокировал Кристофера Мартинса, который рвался на перехват.

В итоге Безбородова позвали к монитору, и после четырех минут общего просмотра арбитр согласился – гол нужно отменять, Камано действительно мешал. И решение бригады поддержал экс-арбитр Сергей Лапочкин.

А ведь до этого «Локо» мог забивать еще дважды – но оба момента упустил Дзюба. Сначала экс-форвард «Спартака», которого тепло встретили трибуны «РЖД Арены», после углового пробил в штангу.

Потом, выскочив на ворота один на один под углом, пробил выше.

В итоге ни этих моментов, ни даже гола Магкеева не хватило «Локомотиву» для того, чтобы отыграться. Но это еще не все!

«Локо» еще не вылетел из Кубка. И даже вылет – еще не вылет (чего?)

Из-за изменившегося регламента в этом сезоне четвертьфиналы Пути РПЛ состоят из двух матчей. Ответная игра будет на «Открытие Арене» уже 27 февраля – там «Локо» нужно будет побеждать с разницей в 2+ мяча, чтобы пройти в следующий раунд в основное время (правило гостевого гола в Кубке не действует).

Более того, из-за формата double elimination даже вылет от «Спартака» оставит «Локо» шансы на победу в Кубке. Проигравшие в каждой стадии Пути РПЛ отправляются в нижнюю часть сетки – там они играют в Пути регионов с победителями каждого раунда. Теоретически может случиться так, что «Локо» вылетит от «Спартака» и сразу попадет на «Зенит». И даже может встретиться со «Спартаком» уже в полуфинале Пути регионов – если красно-белые вылетят на этой стадии Пути РПЛ.

Для наглядности – схема. Весной она точно пригодится не раз. 

 

Локомотив – Спартак 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
22 февраля, 20.00, «стадион Локомотив»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 16 Пруцев.
ЛокомотивЛантратов, Смольников (Тикнизян, 59), Магкеев, Кузьмичев, Ненахов, Баринов, Куликов (Миранчук, 59), Карпукас, Пиняев (Глушенков, 67), Дзюба, Камано (Игнатьев, 87).
СпартакМаксименко, Джикия, Чернов, Литвинов, Хлусевич, Зобнин, Пруцев, Денисов (Томаш Тавареш, 88), Зиньковский (Мартинс Перейра, 74), Игнатов (Кейта Бальде, 74), Мелешин (Промес, 60).
Предупреждения:
Литвинов (42), Магкеев (71), Баринов (89).

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

10 комментариев

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mahurat
Спартак слишком легко забил гол, потом не реализовал, потом еле отбился с "Божьей" помощью (штанга, мимо, отмена), потом мог забивать второй.
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Георгий Михеев
Схема конечно на редкость укуренная, верните старую. Если надо больше играть пусть с 1/8 по два матча гоняют как в ЕК.
+2
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0
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Карпов Стас
Ответ Gremlin
Только прежде чем попасть в штангу, Дзюба нарушил правила в атаке.
Как всегда.
+1
-1
0
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Хортон
Дзюба на удивление неплох физически, в такой форме Локо точно поможет.
+5
-1
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maximus388
Спартак был очень близок к разгрому в первом тайме. Один Мелешин, начав еще в зимнюю паузу, снова запорол несколько хороших голевых моментов.
Абаскаль опоздал с заменами, Игнатов уже которую игру не впечатляет.
0
-1
-1
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Gremlin
Только прежде чем попасть в штангу, Дзюба нарушил правила в атаке.
+12
-9
+3
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MatrosBabay
Я не знаю, после появления вар всё как-то через одно место пошло. Трактовки правил меняются чуть ли не каждый день. Гол локо назревал и, как по мне,забили они нормально. Но на данный момент гол отменили правильно, потому что в данную минуту правила такие. Сначала я думал, что Вар сделает игру более справедливой, но чем дальше, тем больше я хочу, чтобы его убрали. Все эти разглядывания миллиметров с разными трактовками и решениями порядком утомили
+7
-8
-1
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Посторонним В
Близок Локо, да не укусит)
+1
-1
0
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Дмитрий Калашников
Ответ Михаил Максаков
Обязательно в этом году вылетят, даже без стыковых игр - напрямую вылетят.
к сожалению нет!
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Максаков
Обязательно в этом году вылетят, даже без стыковых игр - напрямую вылетят.
+4
-6
-2
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