Не остановить.

Александр Головин отрывается в Лиге 1: забил после красивой трехходовки с 18-летним Элиссом Бен-Сегиром и Виссамом Бен-Йеддером. На этот раз от него пострадал «Брест», а «Монако» победил 2:1.

Бен-Сегир проткнул мяч на Бен-Йеддера, а тот выкатил Головину на линию вратарской – Александр опередил соперников и воткнул в пустой угол.

«Нам сейчас очень важно стабильно набирать очки в каждом туре. Выиграли сегодня закономерно и по делу. Имели преимущество и моменты, забив по голу в каждом тайме. Рад и победе, и своему голу. В том эпизоде нужно поблагодарить за своевременную передачу партнера, все удачно получилось.

Какие эмоции в связи с тем, что мой гол признали лучшим в чемпионате в январе? Конечно, такая оценка со стороны лиги и болельщиков очень приятны. Но это уже история, нужно смотреть и двигаться вперед. Самое главное, чтобы мои голы, ассисты и в целом моя игра приносили пользу команде», – сказал Головин Sport24.

За матч с «Брестом» L’Equipe поставила Головину шестерку – выше в команде нет ни у кого, такая же оценка только у Бен-Йеддера и Фофана.

6+6 в 23 матчах. После ЧМ «Монако» не проигрывает

• У Головина уже 3 гола и 3 ассиста после паузы на ЧМ-2022, он радует успешными действиями три последних матча: ассист с «Клермоном», гол «ПСЖ» и теперь мяч «Бресту». За весь сезон в Лиге 1 Александр оформил 6+6 в 23 матчах.

Это уже заход на самый результативный сезон – не только в «Монако», а вообще в карьере. Пока лучшим для Головина по цифрам был сезон-2020/21 с 5 голами и 9 ассистами. Все остальные сезоны не переваливали за 7 результативных действий.

Но вот по голам – это уже лучший сезон Головина в карьере. Он никогда не забивал так много в чемпионате. 5 голов были в сезоне-2020/21 за «Монако» и в сезоне-2017/18 за ЦСКА.

• Прямо сейчас Головин с 6 голами – четвертый бомбардир «Монако» во всех турнирах. Больше только у тройки профильных нападающих. А еще Александр – второй ассистент с 7 голевыми передачами, впереди лишь Кайо Энрике (8).

• Кстати, тройка Головин/Бен-Йеддер/Эмболо – одна из самых результативных в Европе. У них 32 гола. Круче только тройки «ПСЖ» (Месси/Неймар/Мбаппе), «Ман Сити» (Холанд/Фоден/Марез) и «Наполи» (Хвича/Осимхен/Элмас).

• Ну а «Монако» в целом в порядке – монегаски не проигрывают после ЧМ-2022. В 11 матчах во всех турнирах у них 8 побед (в том числе над «ПСЖ») и 3 ничьи. «Монако» зацепился за «Марсель» и теперь вместе с ним гонится за «Парижем» – команда Головина отстает от лидера на 7 очков, а «Марсель» – на 8 (но есть матч в запасе).

Во Франции Головина сравнивают с Гризманном, в «Монако» – называют «Царем»

«Монако» регулярно называет Головина в соцсетях «Царем» – разумеется, это не могло не вызвать реакции сами-знаете-кого.

«Вы помните, сколько раз на меня нападали и говорили, что так еще кого-то назвали. Это уже глупости. Ясно, что поколения проходят. Головин намного моложе меня. Проходит 15 лет, и эта фраза опять вылезает. Подумаешь, назвали его. Но лишний раз убеждаешься, что царь у нас был один в футболе. Его непросто так называли. Смысл на эту тему говорить», – сказал Александр Мостовой.

Официальный сайт Лиги 1 в январе сделал Александра героем рубрики One to watch, куда попадают игроки, к которым стоит присмотреться. В материале говорится, что Александр наконец-то реализовал потенциал. Французы видят в этом влияние тренера Филиппа Клемана.

«На тренировке я увидел игрока, который очень талантлив, но в очень плохой форме, – рассказывал бельгийский тренер в интервью BeIN Sports, удивляясь, что тот почти не проводил полные матчи за предыдущие 16 месяцев. – Мы понимали, что с нашей помощью он может стать топом, а он много работал. Сейчас он стал свежее, сильнее и более взрывным. Только сейчас он осознает весь потенциал. Разница видна невооруженным взглядом».

Клеман рассказывал, как индивидуальная работа с Головиным помогла ему прокачать дальние удары. В L’Equipe перед матчем с «ПСЖ» сравнили движение и стиль Головина с Антуаном Гризманном. «Он один из самых атлетичных игроков», – хвалил полузащитника директор по развитию «Монако» Джеймс Банс.

Еще одна важная деталь – Александр проводит сезон без травм.

Гол Головина «Бресту» был признан лучшим в Лиге 1 в январе! Да-да, не удивляйтесь: из-за ЧМ-2022 календарь слегка сдвинулся, поэтому две игры «Монако» с «Брестом» разделило всего полтора месяца.

Фото: eastnews.ru/Martin Meissner