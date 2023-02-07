«Матч ТВ» ушел с ютуба. Не хотят там работать из-за мартовских банов НТВ и ТНТ
Теперь только рутуб.
Кто-то наверняка заметил: канал «Матч ТВ» на ютубе не обновляется уже неделю. На 24-минутном ролике о спорте в Челябинске – пауза, свежие хайлайты Серии А и Бундеслиги там уже не найти.
Во вторник стало ясно, в чем дело.
Оказывается, сами решили уйти. Говорят, работать с гуглом невозможно
Следом за инсайдом Baza о том, что не выкладывать на ютубе видео – решение высшего руководства, сопряженное с полным переходом на рутуб, канал обозначил свою позицию:
«В марте прошлого года корпорация Google незаконно заблокировала каналы «Газпром‑Медиа Холдинга» ТНТ и НТВ на YouTube, и по этим фактам мы инициировали судебные процессы. Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно», – ключевая фраза из комментария пресс-службы холдинга, с полностью сохраненными формулировками.
Да, отсылают к событиям 11-месячной давности: ютуб быстро отреагировал на обострение политической ситуации и раздал баны государственным и окологосударственным медиа в первых числах марта 2022-го.
Дальше в релизе уточнение, что с рутубом подобных проблем быть не может в принципе, потому что это российский ресурс, к тому же и принадлежащий «Газпром-Медиа».
И самореклама: напоминание, что аудитория рутуба за год утроилась, и что там все в порядке с системой монетизации.
Вероятно, запрет ввели 1 февраля. Но пойдут ли люди вообще на рутуб?
Кстати, кроме «Матч ТВ» семь дней нет контента и на странице телеканала «Пятница!».
Телеграм-канал Baza со ссылкой на источники пишет, что это игра на опережение: проекты «Газпром-Медиа» перестали выкладывать контент на ютубе, потому что готовятся к блокировке сервиса в России.
По такой логике, чтобы это не стало ударом в момент самого потенциального решения, миграцию запустили заранее. Baza утверждает, что гендиректор «Газпром-Медиа», бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров подписал распоряжение о запрете публикациф на ютубе – оно действует с 1 февраля.
В эту логику вписывается то, что последний ролик у «Матч ТВ» выложен 31 января.
А канал на рутубе заполнен контентом.
Большой вопрос – пойдет ли аудитория следом за контентом на новую (не такую знакомую, для многих не такую удобную) площадку? Или у «Матча» просто упадут просмотры?
Например, автор телеграм-канала «Русский маркетинг» Семен Ефимов считает, что риск остаться без аудитории очень велик:
«Очень грустно наблюдать, как некомпетентные действия одного человека убивают результаты работы сотен других, которые все эти годы создавали и развивали каналы на ютубе, – отреагировал он у себя в телеграме. – Как показывает практика, подобные «односторонние» инициативы ни к чему хорошему не ведут. В ГПМ наивно полагают, что аудитория пойдет за ними, но этого, уверен, не произойдет: пользователи ютуба очень любят эту площадку, и когда им, фактически, ставят ультиматум, ожидать их молчаливого согласия как минимум глупо.
В этом и заключается основная проблема тех, кто принимает такие решения: если они чем-то не пользуются, это не значит, что этим не пользуются простые смертные россияне. Ау, очнитесь, ребята, вы убиваете соцсети телеканалов. Вы дизморалите тех, кто работает в маркетинге внутри вашего холдинга, вы лишаете доли развлечений и отдыха тех, кто привык такой контент потреблять там, где ему это удобно, а не там, где решите вы».
У «Матч ТВ» на ютубе 3,5 миллиона подписчиков, с сентября 2015-го, когда канал начал работу, у него суммарно 1,7 млрд просмотров на платформе.
Заблокируют ли ютуб в России – пока неясно. Разговорам об этом почти год
С прошлой весны блокировку ютуба в России обсуждают постоянно – с разной интенсивностью. Разговор начался, когда гугл заблокировал несколько официальных государственных источников (например, каналы Минобороны РФ, «Думу ТВ») и медиа, связанных с государством.
В октябре основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность ютуба, а в январе заявил: «В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен».
При этом глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство свою позицию не изменило – ранее оно выступало против блокировки ютуба.
Вместе с угрозой блокировки появилась даже предполагаемая дата – 28 февраля. О ней говорилось в фэйковом телеграм-канале от лица директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Сама Мизулина выступила с опровержением в интервью ТАСС: «Заявление, распространенное от моего имени, о возможной блокировке YouTube в России 28 февраля не соответствует действительности».
Как будут привыкать клубы РПЛ? Пока не у всех есть даже каналы на рутубе
Главная сложность для тех, кто привык к ютубу «Матча» – где теперь смотреть хайлайты, в том числе игр РПЛ. Очевидно, они будут на рутубе, но еще канал распространяет видео через собственную платформу.
В ее плеере вы видите ролики на главной странице нашего сайта и в материалах Sports.ru, когда мы добавляем хайлаты для иллюстрации. Этот источник пострадать не должен, он никак не связан с ютубом.
Другой вопрос – клубы, у которых тоже все больше и больше видео. Само собой, в полном доступе остается ВК, но некоторые получше готовы и к перемещению на рутуб.
Как поднялся вопрос о блокировке ютуба, «Факел» напомнил подписчикам, что у него есть аккаунт на рутубе – видео появляются уже почти три недели: «Если вам неудобен YouTube, у нашего клуба появился канал на Rutube – видеоконтент теперь выходит еще и там, присоединяйтесь!»
Ютуб-канал «Ахмата» заблокирован еще с января 2021-го. «Без каких-либо оснований», как заявил сам клуб. Гугл тогда объяснил, что дело в санкционных списках, тем решением зацепило в том числе чеченский клуб и ММА-промоушен ACA. Теперь у «Ахмата» все больше видео в телеграм-канале.
В марте 2022-го из-за санкций заблокировали и официальный канал ЦСКА, клуб заявил о размещении видео на рутубе, но через месяц запустил ютуб-канал CSKA TV, названный как «не официально официальный».
Вообще из клубов РПЛ рабочие аккаунты на рутубе сейчас есть у «Зенита», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», «Факела» и «Оренбурга». Если мы кого-то пропустили – пишите в комментарии.
Фото: globallookpress.com/Pavel Kashaev; РИА Новости/Антон Денисов
размещение роликов, содержащих призывы к ненависти по национальному, половому, религиозному, возрастному признаку;
Опасный и вредный контент:
призывы к насилию, самоубийству, жесткому обращению с людьми или животными.
Открываете видео любого политического ток-шоу или выпуск новостей на любом госканале - что на телевидении, что в ютубе - и полный букет этих нарушений.
Не говоря о фейках госпропаганды. Ютуб блокировал фейки о коронавирусе, теперь также блокирует и росгосфейки о "СВО".
То есть блокировки абсолютно законны и обоснованы.
В контексте блокировки ютуба с этим тезисом согласен полностью. Только есть одна проблема: аргумент «от действия вреда будет больше, чем пользы», все чаще не останавливает от этих самых действий людей, принимающих решения.
Не зря говорят, что американская демократия - это три соломинки, торчащие из одного стакана Кока Колы. Адепты на Спортсе не дадут соврать.
Добавьте вариант ответа - "Мне нет разницы, где смотреть контент, лишь бы он был", так что ли, честнее будет
Что мешает сделать «свою нормальную площадку», не закрывая существующую, не очень понятно.
1. Рутуб - говно. Это если вкратце. Если более обширно, то ужасный плеер, и ООООЧЕНЬ много рекламы. Заходил несколько раз ради интереса, несравнимо даже с ютубом без премиума. А учитывая, что года три уже вообще все смотрю без рекламы (хотя сейчас рекламы на русских ip, вроде, вообще нет), пользоваться этим сервисом, желания нет почти никакого. Но если прямо очень нужно, то залезть на рутуб, рыча и плюясь, можно, но возникает вторая проблема:
2. Матч ТВ - говно. Переход на рутуб - вопрос политизированный, как и почти все, в нашей жизни в последнее время, если бы забанили канал Матча - дело одно, а когда они уходят сами, да и не спросив мнения потребителей контента (бугага, а когда оно Матч интересовало), тут вопрос уже в принципе, а не только в удобстве потребления контента.
Так что пусть Жарков сам свои хайлайты смотрит.