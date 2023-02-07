«Матч ТВ» ушел с ютуба. Не хотят там работать из-за мартовских банов НТВ и ТНТ

Теперь только рутуб.

Кто-то наверняка заметил: канал «Матч ТВ» на ютубе не обновляется уже неделю. На 24-минутном ролике о спорте в Челябинске – пауза, свежие хайлайты Серии А и Бундеслиги там уже не найти.

Во вторник стало ясно, в чем дело.

Оказывается, сами решили уйти. Говорят, работать с гуглом невозможно

Следом за инсайдом Baza о том, что не выкладывать на ютубе видео – решение высшего руководства, сопряженное с полным переходом на рутуб, канал обозначил свою позицию:

« В марте прошлого года корпорация Google незаконно заблокировала каналы «Газпром‑Медиа Холдинга» ТНТ и НТВ на YouTube, и по этим фактам мы инициировали судебные процессы. Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно», – ключевая фраза из комментария пресс-службы холдинга, с полностью сохраненными формулировками.

Да, отсылают к событиям 11-месячной давности: ютуб быстро отреагировал на обострение политической ситуации и раздал баны государственным и окологосударственным медиа в первых числах марта 2022-го.

Дальше в релизе уточнение, что с рутубом подобных проблем быть не может в принципе, потому что это российский ресурс, к тому же и принадлежащий «Газпром-Медиа».

И самореклама: напоминание, что аудитория рутуба за год утроилась, и что там все в порядке с системой монетизации.

Вероятно, запрет ввели 1 февраля. Но пойдут ли люди вообще на рутуб?

Кстати, кроме «Матч ТВ» семь дней нет контента и на странице телеканала «Пятница!».

Телеграм-канал Baza со ссылкой на источники пишет, что это игра на опережение: проекты «Газпром-Медиа» перестали выкладывать контент на ютубе, потому что готовятся к блокировке сервиса в России.

По такой логике, чтобы это не стало ударом в момент самого потенциального решения, миграцию запустили заранее. Baza утверждает, что гендиректор «Газпром-Медиа», бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров подписал распоряжение о запрете публикациф на ютубе – оно действует с 1 февраля.

В эту логику вписывается то, что последний ролик у «Матч ТВ» выложен 31 января.

А канал на рутубе заполнен контентом.

Большой вопрос – пойдет ли аудитория следом за контентом на новую (не такую знакомую, для многих не такую удобную) площадку? Или у «Матча» просто упадут просмотры?

Например, автор телеграм-канала «Русский маркетинг» Семен Ефимов считает, что риск остаться без аудитории очень велик:

«Очень грустно наблюдать, как некомпетентные действия одного человека убивают результаты работы сотен других, которые все эти годы создавали и развивали каналы на ютубе, – отреагировал он у себя в телеграме. – Как показывает практика, подобные «односторонние» инициативы ни к чему хорошему не ведут. В ГПМ наивно полагают, что аудитория пойдет за ними, но этого, уверен, не произойдет: пользователи ютуба очень любят эту площадку, и когда им, фактически, ставят ультиматум, ожидать их молчаливого согласия как минимум глупо .

В этом и заключается основная проблема тех, кто принимает такие решения: если они чем-то не пользуются, это не значит, что этим не пользуются простые смертные россияне. Ау, очнитесь, ребята, вы убиваете соцсети телеканалов. Вы дизморалите тех, кто работает в маркетинге внутри вашего холдинга, вы лишаете доли развлечений и отдыха тех, кто привык такой контент потреблять там, где ему это удобно, а не там, где решите вы».

У «Матч ТВ» на ютубе 3,5 миллиона подписчиков, с сентября 2015-го, когда канал начал работу, у него суммарно 1,7 млрд просмотров на платформе.

Заблокируют ли ютуб в России – пока неясно. Разговорам об этом почти год

С прошлой весны блокировку ютуба в России обсуждают постоянно – с разной интенсивностью. Разговор начался, когда гугл заблокировал несколько официальных государственных источников (например, каналы Минобороны РФ, «Думу ТВ») и медиа, связанных с государством.

В октябре основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность ютуба, а в январе заявил: «В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен».

При этом глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство свою позицию не изменило – ранее оно выступало против блокировки ютуба.

Вместе с угрозой блокировки появилась даже предполагаемая дата – 28 февраля. О ней говорилось в фэйковом телеграм-канале от лица директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Сама Мизулина выступила с опровержением в интервью ТАСС: «Заявление, распространенное от моего имени, о возможной блокировке YouTube в России 28 февраля не соответствует действительности».

Как будут привыкать клубы РПЛ? Пока не у всех есть даже каналы на рутубе

Главная сложность для тех, кто привык к ютубу «Матча» – где теперь смотреть хайлайты, в том числе игр РПЛ. Очевидно, они будут на рутубе, но еще канал распространяет видео через собственную платформу.

В ее плеере вы видите ролики на главной странице нашего сайта и в материалах Sports.ru, когда мы добавляем хайлаты для иллюстрации. Этот источник пострадать не должен, он никак не связан с ютубом.

Другой вопрос – клубы, у которых тоже все больше и больше видео. Само собой, в полном доступе остается ВК, но некоторые получше готовы и к перемещению на рутуб.

Как поднялся вопрос о блокировке ютуба, «Факел» напомнил подписчикам, что у него есть аккаунт на рутубе – видео появляются уже почти три недели: «Если вам неудобен YouTube, у нашего клуба появился канал на Rutube – видеоконтент теперь выходит еще и там, присоединяйтесь!»

Ютуб-канал «Ахмата» заблокирован еще с января 2021-го. «Без каких-либо оснований», как заявил сам клуб. Гугл тогда объяснил, что дело в санкционных списках, тем решением зацепило в том числе чеченский клуб и ММА-промоушен ACA. Теперь у «Ахмата» все больше видео в телеграм-канале.

В марте 2022-го из-за санкций заблокировали и официальный канал ЦСКА, клуб заявил о размещении видео на рутубе, но через месяц запустил ютуб-канал CSKA TV, названный как «не официально официальный».

Вообще из клубов РПЛ рабочие аккаунты на рутубе сейчас есть у «Зенита», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», «Факела» и «Оренбурга». Если мы кого-то пропустили – пишите в комментарии.

Фото: globallookpress.com/Pavel Kashaev; РИА Новости/Антон Денисов