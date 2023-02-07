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«Матч ТВ» ушел с ютуба. Не хотят там работать из-за мартовских банов НТВ и ТНТ

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Теперь только рутуб.

Кто-то наверняка заметил: канал «Матч ТВ» на ютубе не обновляется уже неделю. На 24-минутном ролике о спорте в Челябинске – пауза, свежие хайлайты Серии А и Бундеслиги там уже не найти.

Во вторник стало ясно, в чем дело.

Оказывается, сами решили уйти. Говорят, работать с гуглом невозможно

Следом за инсайдом Baza о том, что не выкладывать на ютубе видео – решение высшего руководства, сопряженное с полным переходом на рутуб, канал обозначил свою позицию:

«В марте прошлого года корпорация Google незаконно заблокировала каналы «Газпром‑Медиа Холдинга» ТНТ и НТВ на YouTube, и по этим фактам мы инициировали судебные процессы. Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно», – ключевая фраза из комментария пресс-службы холдинга, с полностью сохраненными формулировками.

Да, отсылают к событиям 11-месячной давности: ютуб быстро отреагировал на обострение политической ситуации и раздал баны государственным и окологосударственным медиа в первых числах марта 2022-го.

Дальше в релизе уточнение, что с рутубом подобных проблем быть не может в принципе, потому что это российский ресурс, к тому же и принадлежащий «Газпром-Медиа».

И самореклама: напоминание, что аудитория рутуба за год утроилась, и что там все в порядке с системой монетизации.

Вероятно, запрет ввели 1 февраля. Но пойдут ли люди вообще на рутуб?

Кстати, кроме «Матч ТВ» семь дней нет контента и на странице телеканала «Пятница!».

Телеграм-канал Baza со ссылкой на источники пишет, что это игра на опережение: проекты «Газпром-Медиа» перестали выкладывать контент на ютубе, потому что готовятся к блокировке сервиса в России.

По такой логике, чтобы это не стало ударом в момент самого потенциального решения, миграцию запустили заранее. Baza утверждает, что гендиректор «Газпром-Медиа», бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров подписал распоряжение о запрете публикациф на ютубе – оно действует с 1 февраля.

В эту логику вписывается то, что последний ролик у «Матч ТВ» выложен 31 января.

А канал на рутубе заполнен контентом.

Большой вопрос – пойдет ли аудитория следом за контентом на новую (не такую знакомую, для многих не такую удобную) площадку? Или у «Матча» просто упадут просмотры?

Например, автор телеграм-канала «Русский маркетинг» Семен Ефимов считает, что риск остаться без аудитории очень велик:

«Очень грустно наблюдать, как некомпетентные действия одного человека убивают результаты работы сотен других, которые все эти годы создавали и развивали каналы на ютубе, – отреагировал он у себя в телеграме. – Как показывает практика, подобные «односторонние» инициативы ни к чему хорошему не ведут. В ГПМ наивно полагают, что аудитория пойдет за ними, но этого, уверен, не произойдет: пользователи ютуба очень любят эту площадку, и когда им, фактически, ставят ультиматум, ожидать их молчаливого согласия как минимум глупо.

В этом и заключается основная проблема тех, кто принимает такие решения: если они чем-то не пользуются, это не значит, что этим не пользуются простые смертные россияне. Ау, очнитесь, ребята, вы убиваете соцсети телеканалов. Вы дизморалите тех, кто работает в маркетинге внутри вашего холдинга, вы лишаете доли развлечений и отдыха тех, кто привык такой контент потреблять там, где ему это удобно, а не там, где решите вы».

У «Матч ТВ» на ютубе 3,5 миллиона подписчиков, с сентября 2015-го, когда канал начал работу, у него суммарно 1,7 млрд просмотров на платформе.

Заблокируют ли ютуб в России – пока неясно. Разговорам об этом почти год

С прошлой весны блокировку ютуба в России обсуждают постоянно – с разной интенсивностью. Разговор начался, когда гугл заблокировал несколько официальных государственных источников (например, каналы Минобороны РФ, «Думу ТВ») и медиа, связанных с государством.

В октябре основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность ютуба, а в январе заявил: «В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен».

При этом глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство свою позицию не изменило – ранее оно выступало против блокировки ютуба.

Вместе с угрозой блокировки появилась даже предполагаемая дата – 28 февраля. О ней говорилось в фэйковом телеграм-канале от лица директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Сама Мизулина выступила с опровержением в интервью ТАСС: «Заявление, распространенное от моего имени, о возможной блокировке YouTube в России 28 февраля не соответствует действительности».

Как будут привыкать клубы РПЛ? Пока не у всех есть даже каналы на рутубе

Главная сложность для тех, кто привык к ютубу «Матча» – где теперь смотреть хайлайты, в том числе игр РПЛ. Очевидно, они будут на рутубе, но еще канал распространяет видео через собственную платформу.

В ее плеере вы видите ролики на главной странице нашего сайта и в материалах Sports.ru, когда мы добавляем хайлаты для иллюстрации. Этот источник пострадать не должен, он никак не связан с ютубом.

Другой вопрос – клубы, у которых тоже все больше и больше видео. Само собой, в полном доступе остается ВК, но некоторые получше готовы и к перемещению на рутуб.

Как поднялся вопрос о блокировке ютуба, «Факел» напомнил подписчикам, что у него есть аккаунт на рутубе – видео появляются уже почти три недели: «Если вам неудобен YouTube, у нашего клуба появился канал на Rutube – видеоконтент теперь выходит еще и там, присоединяйтесь!»

Ютуб-канал «Ахмата» заблокирован еще с января 2021-го. «Без каких-либо оснований», как заявил сам клуб. Гугл тогда объяснил, что дело в санкционных списках, тем решением зацепило в том числе чеченский клуб и ММА-промоушен ACA. Теперь у «Ахмата» все больше видео в телеграм-канале.

В марте 2022-го из-за санкций заблокировали и официальный канал ЦСКА, клуб заявил о размещении видео на рутубе, но через месяц запустил ютуб-канал CSKA TV, названный как «не официально официальный».

Вообще из клубов РПЛ рабочие аккаунты на рутубе сейчас есть у «Зенита», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», «Факела» и «Оренбурга». Если мы кого-то пропустили – пишите в комментарии.

Фото: globallookpress.com/Pavel Kashaev; РИА Новости/Антон Денисов

Пойдете на рутуб вместо ютуба из-за «Матча»?
691 голос
Конечно, выбора-то нет
7%
Матч ТВ
Ради хайлатов – да, но ютуб все равно основной
16%
RUTUBE
Не пойду, перестану смотреть хайлайты
77%
YouTube

62 комментария

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Don_Krebs
Ответ Гусеконь
поведай если знаешь какое правило ютуба нарушали каналы.
1. Нарушение правил сообщества
размещение роликов, содержащих призывы к ненависти по национальному, половому, религиозному, возрастному признаку;

Опасный и вредный контент:
призывы к насилию, самоубийству, жесткому обращению с людьми или животными.

Открываете видео любого политического ток-шоу или выпуск новостей на любом госканале - что на телевидении, что в ютубе - и полный букет этих нарушений.

Не говоря о фейках госпропаганды. Ютуб блокировал фейки о коронавирусе, теперь также блокирует и росгосфейки о "СВО".

То есть блокировки абсолютно законны и обоснованы.
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Glukinho
Ответ Андрей Балабаев
Как же достали все эти пригожины, мизулины, володины и иже с ними. Когда уже дадут народу нормально жить.
Да живи, кто тебе не даёт. Я вот нормально живу.
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Valery Fan
Инсайды подъехали) максимум через пол года попробуют закрыть ютуб
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Максим Черкашин
Ответ Vlad Emelin
Сами у себя просмотры отобрали)
Да этим бюджетникам, просмотры не важны.:)))))
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Максим Черкашин
Microsoft создал mixer аналог Twitch и перетянул, купив популярных блогеров с твича на миксер. Аудитория на миксер не пошла, осталась на твиче. Microsoft закрыл миксер, блогеры вернулись на твич.:)))))))
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Юрий Костыгин
Ответ Ювенский Туринтус
Это будет одно из самых идиотских решений. Как бы парадоксально ни звучало, но именно благодаря ютюбу я узнаю о реальном отношении за рубежом к нашей стране, когда смотрю иностранные ролики, где упоминается Россия. Именно благодаря этой платформе я узнал, что отношение среди простых людей, в целом, более чем благожелательное. А видео с концертами нашей классики на ютюбе -- это просто инъекция патриотизма в чистом виде. Достаточно вбить на английском название некоторых произведений. В мире не просто боготворят Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, но знают даже такие детали из жизни наших композиторов, о которых и я не знал. Поляки (!) признаются в любви к нашей музыке и культуре под половецкими плясками Бородина ( концерт молодых музыкантов из Польши); итальянцы пишут, что только русские могли передать дух Италии ( итальянское каприччио Чайковского). Под танцем рыцарей Прокофьева просто карнавал комплиментов со всего мира. Это настоящая ниточка, которая связывает нас с остальным миром и дает какую-то надежду.
Поляки по глупости считают, что Polovtsian dances - это что-то про них.
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Santa-Barbara
Ответ Денис Бояров
А ещё на ютубе можно найти множество развлекательного контента с призывом убивать "русню", который не особо спешат удалять, несмотря на жалобы. Вбей в поиск хотя бы skverna, насладись музыкой. Да и причём тут "свой путь", если сейчас сам ютуб выпиливает неугодные каналы, объясняют же причину, почему Матч ушёл. Я конечно не отрицаю убогости рутуба, и согласен, что Матч тупо поступил, но вот этот жалобы на цензуру, ей богу. Цензура, особенно сейчас, есть везде.
Ну а что делать с захватчиками? Растелить красную дорожку?
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Rustam Guseynoff
Ответ АГОШКИН Алексей
А на рутубе этого нет? Просто ради эксперимента искал видео он вам не Димон его там нет,как и других остальных,которые не угодны власти-это не цензура?
Конечно нет, потому то там нет авторов этого высера и вряд ли когда то появятся)
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Слава Молотов
Вообще плевать
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Денис Бояров
Ответ Розе Ротенбергино
Ютуб - самая обширная библиотека с познавательным и развлекательным контентом для людей во всем мире. Вся информация доступна на любом языке. Один из лучших интернет-ресурсов. Надоели уже со своим путем. Заблокируют сто процентов.
А ещё на ютубе можно найти множество развлекательного контента с призывом убивать "русню", который не особо спешат удалять, несмотря на жалобы. Вбей в поиск хотя бы skverna, насладись музыкой. Да и причём тут "свой путь", если сейчас сам ютуб выпиливает неугодные каналы, объясняют же причину, почему Матч ушёл. Я конечно не отрицаю убогости рутуба, и согласен, что Матч тупо поступил, но вот этот жалобы на цензуру, ей богу. Цензура, особенно сейчас, есть везде.
+1
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ольга
Ответ Андрей Балабаев
Как же достали все эти пригожины, мизулины, володины и иже с ними. Когда уже дадут народу нормально жить.
А чем конкретно Пригожин мешает народу нормально жить?Ну высказал он своё мнение,и что изменилось для народа?На жизнь народа влияют мнения других людей
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Forza Juve
Ответ igoruhanov85
глупый опрос после поста, конечно...Почему только два варианта? Почему всегда крайности какие-то? Ютуб не перестану смотреть, но и, если понадобится обзор посмотреть - зайду на рутуб. Какие проблемы то?
и фан айди сделать не забудь
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Forza Juve
F
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АГОШКИН Алексей
Ответ Rustam Guseynoff
Видно, что ты как раз не работаешь с Ютубом. Спроси любого человека, который это делает, сколько на Ютубе заморочек с выкладыванием контента. Чего стоит только цензура и аффтарские права
А на рутубе этого нет? Просто ради эксперимента искал видео он вам не Димон его там нет,как и других остальных,которые не угодны власти-это не цензура?
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ALMAZ_and_GOLD
Ответ igoruhanov85
глупый опрос после поста, конечно...Почему только два варианта? Почему всегда крайности какие-то? Ютуб не перестану смотреть, но и, если понадобится обзор посмотреть - зайду на рутуб. Какие проблемы то?
Я так понимаю, что не обязательно заходить на рутуб. У них есть обзоры и на их сайтах.
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Rustam Guseynoff
Ответ Ruslan Bakanov
да уж, очень сложно работать с ютубом, делаешь видос и выкладываешь его на свой канал, трудность зашкаливает )
Видно, что ты как раз не работаешь с Ютубом. Спроси любого человека, который это делает, сколько на Ютубе заморочек с выкладыванием контента. Чего стоит только цензура и аффтарские права
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Вечно в бане
Ответ Аркадий Аркадич
Канал РФПЛ, кстати, продолжает постить видосы. Сегодня там обзор матча Спартак - Краснодар выложили. То есть лига не в курсе грядущих банов?) Хорош наркоманить уже, никто ютуб не заблокирует. От этого вреда больше, чем пользы.
«От этого вреда больше, чем пользы».
В контексте блокировки ютуба с этим тезисом согласен полностью. Только есть одна проблема: аргумент «от действия вреда будет больше, чем пользы», все чаще не останавливает от этих самых действий людей, принимающих решения.
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Rustam Guseynoff
Ай молодцы Спортс.ру. Классика либеральной журналистики. Опрос в котором все три варианта ответа намекают, что Рутуб это плохо, а вот Тытруба - совсем другое дело)))
Не зря говорят, что американская демократия - это три соломинки, торчащие из одного стакана Кока Колы. Адепты на Спортсе не дадут соврать.

Добавьте вариант ответа - "Мне нет разницы, где смотреть контент, лишь бы он был", так что ли, честнее будет
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velvetdust2008
Ответ GangstA
впн уже все умеют юзать, проблем никаких нет
За vpn для ютуба надо будет платить, причём много. 95% россиян не будут
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Вечно в бане
Ответ Michael Georgi
зачем такой злой?
А шариковы они все такие. Главное закрыть, а там посмотрим.
Что мешает сделать «свою нормальную площадку», не закрывая существующую, не очень понятно.
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Алексей Антипов
Ответ василий иванов
много у нас своего "нормального"? а ну список выдай.
Матрёшка, водка, балалайка, медведь, автомат Калашникова, баня))
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Ювенский Туринтус
Это будет одно из самых идиотских решений. Как бы парадоксально ни звучало, но именно благодаря ютюбу я узнаю о реальном отношении за рубежом к нашей стране, когда смотрю иностранные ролики, где упоминается Россия. Именно благодаря этой платформе я узнал, что отношение среди простых людей, в целом, более чем благожелательное. А видео с концертами нашей классики на ютюбе -- это просто инъекция патриотизма в чистом виде. Достаточно вбить на английском название некоторых произведений. В мире не просто боготворят Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, но знают даже такие детали из жизни наших композиторов, о которых и я не знал. Поляки (!) признаются в любви к нашей музыке и культуре под половецкими плясками Бородина ( концерт молодых музыкантов из Польши); итальянцы пишут, что только русские могли передать дух Италии ( итальянское каприччио Чайковского). Под танцем рыцарей Прокофьева просто карнавал комплиментов со всего мира. Это настоящая ниточка, которая связывает нас с остальным миром и дает какую-то надежду.
+5
-3
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Вечно в бане
Ответ igoruhanov85
глупый опрос после поста, конечно...Почему только два варианта? Почему всегда крайности какие-то? Ютуб не перестану смотреть, но и, если понадобится обзор посмотреть - зайду на рутуб. Какие проблемы то?
Проблемы две:
1. Рутуб - говно. Это если вкратце. Если более обширно, то ужасный плеер, и ООООЧЕНЬ много рекламы. Заходил несколько раз ради интереса, несравнимо даже с ютубом без премиума. А учитывая, что года три уже вообще все смотрю без рекламы (хотя сейчас рекламы на русских ip, вроде, вообще нет), пользоваться этим сервисом, желания нет почти никакого. Но если прямо очень нужно, то залезть на рутуб, рыча и плюясь, можно, но возникает вторая проблема:
2. Матч ТВ - говно. Переход на рутуб - вопрос политизированный, как и почти все, в нашей жизни в последнее время, если бы забанили канал Матча - дело одно, а когда они уходят сами, да и не спросив мнения потребителей контента (бугага, а когда оно Матч интересовало), тут вопрос уже в принципе, а не только в удобстве потребления контента.
Так что пусть Жарков сам свои хайлайты смотрит.
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Гекдениз Кардениз
Ответ GangstA
впн уже все умеют юзать, проблем никаких нет
единственный минус тв со смартом удобно включил что хочешь , а теперь очередные идиотские решения
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Иван Иванов
А он там был? 😳
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