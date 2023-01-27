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Дзюба в ЦСКА – слух на полчаса. А мы ведь почти поверили после слов Владимира Федотова

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Cказал, что клуб следит за Артемом.

Вечер пятницы взбодрила цитата главного тренера ЦСКА Владимира Федотова – он сделал комплимент Артему Дзюбе, и это очень напомнило подготовку к подписанию форварда.

Что сказал тренер ЦСКА про Дзюбу?

В 19:28 по московскому времени в пятницу на сайте «Матч ТВ» появился комментарий Владимира Федотова, автор новости – Евгений Дзичковский.

Вот их мини-диалог целиком:

– Мне ничего неизвестно о том, что Дзюба может оказаться у нас, но мы следим за его попытками трудоустроиться. Пока вообще не хочется об этом говорить. В вопросе трансферов всегда есть поле для деятельности, но, как известно, они любят тишину.

– Уровень Дзюбы потенциально соответствует уровню ЦСКА?

– Человек играл в «Зените» и сборной России, конечно он соответствует нашему уровню, – цитата Федотова в точности так, как приведена у «Матч ТВ».

Само собой фразы «мы следим за его попытками трудоустроиться», «вопросы трансферов любят тишину» и «он соответствует нашему уровню» наверняка примерно все восприняли как косвенное подтверждение готовящегося перехода.

К тому же в новости еще до самой цитаты была авторская фраза: «По данным «Матч ТВ», ЦСКА рассматривает возможность подписания контракта с Дзюбой, в случае если аргентинский форвард Адольфо Гайч перейдет из московской команды в «Верону». 

Как тут можно было подумать о чем-то ином? Конечно, мы представили Артема Дзюбу в ЦСКА.

ЦСКА быстро опроверг: назвали заинтересованность однозначным вымыслом

Ровно 20:00 директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо у себя в телеграм-канале отреагировал – кстати, браво за молниеносную реакцию.

«Информация о заинтересованности ЦСКА в подписании Артема Дзюбы не имеет под собой абсолютно никаких оснований. Однозначный вымысел, в который еще и решили вплести слова Владимира Валентиновича, вежливо попытавшегося уйти от этого неожиданного вопроса про Дзюбу. Игрок высокого уровня, желаем успехов в поисках клуба, но это не имеет к ЦСКА никакого отношения», – слова Брейдо.

Итого – 32 минуты от многообещающей и неоднозначной новости до максимально четкого опровержения.

А что с Дзюбой на самом деле?

Как и все последние дни, Артем близок к подписанию с «Пари НН».

Правда, и сомнений становится все больше. Например, по пятничной информации «Чемпионата», медосмотр Дзюбы откладывали уже шесть раз, потому что у клуба так и нет окончательного решения – колеблются, нужно ли вообще подписывать игрока.

По данным источника, главное препятствие – не знаю, где найти деньги на зарплату форварда.

Детали зависшего перехода Дзюбы в «Пари НН»: вроде бы было близко, но все никак

А мог бы быть очень редкий случай: в истории российского футбола на топ-уровне за карьеру успели поиграть в «Спартаке», «Зените» и ЦСКА всего двое.

За «Зенит», «Спартак» и ЦСКА уже играли Широков и Дмитриев. У одного чемпионства с двумя клубами, у другого – с тремя

Дзюба к ним не присоединится (ну по крайней мере пока), а примеры такого набора в профайле есть.

Сергей Дмитриев: сначала «Зенит» (1982-88), потом ЦСКА (1989-90, 1991), возвращение в «Зенит» (1995-96), следом «Спартак» (1997). Итого в Петербурге 166 матчей и 53 гола, за армейцев 65 матчей с 24 голами, в составе красно-белых – девять игр и два мяча. 

Дмитриев – звездный нападающий «Зенита» 80-х. В 1984-м он помог ленинградцам впервые стать чемпионами, но через два года на искусственном (почти бетонном) газоне в Днепре сломал лодыжку. Мог бы поехать на ЧМ-1986, но из-за тяжелой травмы пропустил. Проблем из-за неправильно сросшейся кости потом было очень много.

Сергей ушел в «Динамо», а затем помог садыринскому ЦСКА вернуться из Первой лиги и выиграть последний чемпионат СССР. В 1997-м он после скитаний по зарубежным клубам перешел из «Тюмени» в «Спартак», искавший таранного форварда. Забил только «Тюмени» и «Кошице», а в конце 1997-го ушел и дал скандальное интервью о договорном характере матча «Зенит» – «Спартак» в конце сезона-1996. За это он получил дисквалификацию и пропустил первую половину 1998-го, но потом был на Евро-88 и стал серебряным призером.

Дмитриев – уникальный чемпион страны в составе и «Зенита», и ЦСКА, и «Спартака». В конце декабря он ушел из жизни, ему было 58 лет. 

Роман Широков: сначала «Зенит» (2008-14) и 29 голов в 130 матчах, затем короткие отрезки в «Спартаке» (2014-15, 20 матчей, один гол) и ЦСКА (2016, девять матчей, один гол).

В конце 90-х Широкова привлекали к тренировкам основы ЦСКА как самого талантливого дублера, а в начале нулевых он – в качестве наказания за нарушения режима – красил забор на армейской базе.

К середине нулевых Роман докатился до любительской лиги, но потом стремительно взлетел: «Зенит», сборная, Кубок УЕФА, бронза Евро, Суперкубок, MVP сезона.

Наигравшись в «Зените», Широков неожиданно перешел в «Спартак», но не блистал ни у Мурата Якина, ни у Дмитрия Аленичева. А последние полгода карьеры провел в родном ЦСКА, помог выиграть последнее золото РПЛ на сегодня.

***

А вы бы хотели видеть Дзюбу в ЦСКА? Или лучше пускай едет в Нижний?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Игорь Руссак; instagram.com/artem.dzyuba; pfc-cska.com

Дзюба в ЦСКА – хотели бы такого?
753 голосa
Да, отличный вариант
25%
ЦСКА
Пускай лучше тащит Нижний
33%
Пари НН
РПЛ – уже не его уровень
42%
Первая лига

17 комментариев

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Сергей Ёкотин
А может не стоит Нижнему его брать ибо есть проблемы с зарплатой, а могут появиться и в раздевалке?
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Илья Храпонов
походу только автору статьи привиделось, что все эти вбросы реальность))))))
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Serge_83
Пропустил первую половину 1998-го, но потом был на Евро-88 и стал серебряным призером. 🤔🤔🤔😂
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NikoVinkovic
Дзюбе нужно переходить в чемпионат Мексики.
Органично бы смотрелся в чемпионе - Пачуке, или мексиканском Зените - Тигрес УАНЛ.

Во-первых, по деньгам получится едва ли не так же как в России. Особенно у Тигрес.
Во-вторых, футбол здесь как будто создан для Дзюбы. Помедленнее даже РПЛ, много борьбы, умеющие живенько побороться в штрафной, замкнуть безнадёжный навес, подкараулить на опытп корявую игру обороны - здесь на вес золота. У Пуэблы есть, к примеру незаменимый форвард Фернандо Аристегьета, так вот, это Дзюба на минималках - большой, немного корявый, при этом умеющий всё выше на уровне середняка чемпионата. Человек, умеющий всё тоже самое, только ещё и с техникой и харизмой - разорвёт лигу.
В-третьих, я уже представляю, как он станет в доску своим среди латиносов, как будет заводить трибуны своим фирменным жестом и "Вамос", получит кликуху Эль Русо, сыграется с Товеном, Жиньяком и старым другом Кариокой, сходит на местные шоу, в которых обсмеёт свою же историю с мастурбацией и продолжит шутки про "короля Севера" (Тигрес с севера страны). Это он в России выглядит для болельщиков как клоун, в Мексике такая дурашливость и непосредственность мгновенно сделает его любимцев фанатов.
+2
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Владимир Попов
В цирк его
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Дмитрий Шумак
Дзюба уже как Русский Роналду, никому не нужен, каждый день слухи о нём и по моему уже всех утомил....
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Артем Иванов
Ответ Артем Иванов
проделки красно белых
В пятницу решили нервоза доставить)
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Артем Иванов
проделки красно белых
0
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Команда GANK
Артём сейчас по Подмосковью гоняет мяч
Апрелевка, Глаголево его места игр
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Jon976
Пусть лучше идëт на х##
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vulturecrow
поскорее бы уже этот рукамячист куда-нибудь свалил, чтобы перестали им спамить спортс.
0
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Чемпион Людей
самое интересное в этой "новости" - факт о чемпионствах Сергея Дмитриева с 3-мя разными клубами
+12
-1
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Дмитрий Турецкий
Ответ Вася Столяр
Мы просто не поняли. Следит за Дзюбой в том смысле, чтобы точно в клуб не попал
😁
+2
0
+2
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Вася Столяр
Мы просто не поняли. Следит за Дзюбой в том смысле, чтобы точно в клуб не попал
+18
0
+18
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Tresk2
Бабаев ему точно руку жать не будет.
+2
-1
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RembaXXX
В ЦСКА этого мерзкого персонажа быть не должно, пусть он хоть на уровне Ибрагимовича играть будет.
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-1
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garp
минусанул
не хочу видеть новости про Дзюбу
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