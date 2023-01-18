Похоже, Черышев все ближе к РПЛ. Есть и предложения, и желание «Венеции» продать

Впервые в Россию?

Денис Черышев в межсезонье ушел в «Венецию», а теперь все идет к тому, что останется ехать только в Россию. В Серии B не очень складывается – судя по всему, итальянский клуб готов отпускать россиянина.

В «Венеции» у Дениса всего пара удачных матчей. А в основном – травмы

Летом итальянское подписание удивило многих.

«Предложение от «Венеции» было самым убедительным, хотя вариантов у меня было много. Выбрал этот клуб, чтобы помочь ему и играть как можно чаще», – рассказывал Денис. Но похоже, что карьера в Италии скоро закончится.

Черышев выдал пару ярких матчей (например, вытащил игру с «Кальяри»), но в целом у экс-игрока сборной России получается так себе: всего 10 матчей в Серии B (только три – в старте), кроме двух ярких игр мало чем запомнился. Всего три гола и ассист – а также привычные проблемы с травмами.

Денис не играет с конца ноября, он пропустил уже почти два месяца из-за травмы бицепса бедра. Причем он в декабре возвращался в общую группу, но затем рецидив.

Из-за этого им не очень довольны в «Венеции»: казалось, что бывший игрок не последних клубов Ла Лиги должен помочь венецианцам вернуться в Серию А, но пока что команда не может выбраться из зоны вылета даже во второй лиге – какой тут камбэк в элиту.

В итальянском клубе всерьез думают о том, чтобы избавиться от россиянина. «У Черышева есть предложения из России. Возможен даже трансфер, – признавался спортдир «Венеции» Филиппо Антонелли. – Агенты рассказывали мне об интересе одной российской команды».

Прозвучали два варианта из РПЛ. Недавно его хотела чуть ли не вся лига

По информации Sport24, варианты Черышева в РПЛ – это «Сочи» и «Торпедо».

Москвичи, кстати, интересовались Денисом еще летом. «Давайте объективно: такой переход нам не под силу. Если только бесплатно согласится играть. Денис – качественнейший футболист, лучший бомбардир домашнего ЧМ, но мы не можем себе его позволить», – говорил на тот момент президент «Торпедо» Денис Маслов.

Этим же летом медиа писали, что Черышева дважды предлагали «Спартаку», но красно-белые отказались. Тогда же утверждали, что Денис общается с «Динамо», но позже эту информацию опровергли.

А вообще Черышева давно отправляют в РПЛ: его отец Дмитрий говорил, что Денис готов играть за «Спартак», сообщалось про интерес чуть ли не всех клубов Премьер-лиги – от «Зенита» до «Химок». Но никакой конкретики в России не было.

«У Дениса огромное желание приехать в Россию. Мы стали часто об этом говорить. Считаю, что у него огромные шансы приехать, играть и защищать цвета любого клуба, который будет в нем заинтересован», – рассказывал Черышев-старший в апреле, еще до «Венеции».

Похоже, сейчас и настанет то самое время.

Верите, что Денис еще зажжет? Ему только-только исполнилось 32.

Фото: facebook.com/veneziafc