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Похоже, Черышев все ближе к РПЛ. Есть и предложения, и желание «Венеции» продать

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Впервые в Россию?

Денис Черышев в межсезонье ушел в «Венецию», а теперь все идет к тому, что останется ехать только в Россию. В Серии B не очень складывается – судя по всему, итальянский клуб готов отпускать россиянина.

В «Венеции» у Дениса всего пара удачных матчей. А в основном – травмы

Летом итальянское подписание удивило многих.

«Предложение от «Венеции» было самым убедительным, хотя вариантов у меня было много. Выбрал этот клуб, чтобы помочь ему и играть как можно чаще», – рассказывал Денис. Но похоже, что карьера в Италии скоро закончится.

Черышев выдал пару ярких матчей (например, вытащил игру с «Кальяри»), но в целом у экс-игрока сборной России получается так себе: всего 10 матчей в Серии B (только три – в старте), кроме двух ярких игр мало чем запомнился. Всего три гола и ассист – а также привычные проблемы с травмами.

Денис не играет с конца ноября, он пропустил уже почти два месяца из-за травмы бицепса бедра. Причем он в декабре возвращался в общую группу, но затем рецидив.

Из-за этого им не очень довольны в «Венеции»: казалось, что бывший игрок не последних клубов Ла Лиги должен помочь венецианцам вернуться в Серию А, но пока что команда не может выбраться из зоны вылета даже во второй лиге – какой тут камбэк в элиту.

В итальянском клубе всерьез думают о том, чтобы избавиться от россиянина. «У Черышева есть предложения из России. Возможен даже трансфер, – признавался спортдир «Венеции» Филиппо Антонелли. – Агенты рассказывали мне об интересе одной российской команды».

Прозвучали два варианта из РПЛ. Недавно его хотела чуть ли не вся лига

По информации Sport24, варианты Черышева в РПЛ – это «Сочи» и «Торпедо».

Москвичи, кстати, интересовались Денисом еще летом. «Давайте объективно: такой переход нам не под силу. Если только бесплатно согласится играть. Денис – качественнейший футболист, лучший бомбардир домашнего ЧМ, но мы не можем себе его позволить», – говорил на тот момент президент «Торпедо» Денис Маслов.

Этим же летом медиа писали, что Черышева дважды предлагали «Спартаку», но красно-белые отказались. Тогда же утверждали, что Денис общается с «Динамо», но позже эту информацию опровергли.

А вообще Черышева давно отправляют в РПЛ: его отец Дмитрий говорил, что Денис готов играть за «Спартак», сообщалось про интерес чуть ли не всех клубов Премьер-лиги – от «Зенита» до «Химок». Но никакой конкретики в России не было.

«У Дениса огромное желание приехать в Россию. Мы стали часто об этом говорить. Считаю, что у него огромные шансы приехать, играть и защищать цвета любого клуба, который будет в нем заинтересован», – рассказывал Черышев-старший в апреле, еще до «Венеции».

Похоже, сейчас и настанет то самое время.

Верите, что Денис еще зажжет? Ему только-только исполнилось 32.

Лучший матч Черышева в Италии: 2+1 Черышева за полчаса. Забил через 2 минуты после выхода

Фото: facebook.com/veneziafc

10 комментариев

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шлеп нога
Вся карьера Черышева - это движение ко дну..!
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Виталий Чернов
Ответ Аталанта расправила плечи
Лучше закончить или Китай/США/арабы на пенсию.
Китай лимит, США, арабские страны берут только мировых звёзд для привлечения
и раскрутки внимания своих лиг. Может и играть толком не будут, но шума сколько по ним в прессе, рейтинги поднимаются. А Денис не известен особо кроме РФ.
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Виталий Чернов
Когда на пике был, говорил в РФ не ногой, хочу в Европе играть. Мог тогда жирный контракт с любым клубом РПЛ подписать, звездой был бы здесь. В итоге нигде не прижился в Европе, везде на лавке и в больнице и так по кругу.
Повезёт, если кто то подпишет его из РПЛ на пару лет, но риск большой, велика вероятность, что весь контракт на больничном отсидит.
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Макс Шева
10 игр 3 гола и 1 ассист ,в их клубе у единиц такие показатели.Может зп на них давит?
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TaR
Думаю Черышев сейчас скорее закончит, чем в Россию приедет. И деньгами тут не поможешь. Рад буду ошибиться, но не то время сейчас - приезжать сюда жившему только в Европе человеку
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Goatmesssi
Ответ Аталанта расправила плечи
Лучше закончить или Китай/США/арабы на пенсию.
С жестким лимитом в азии нафиг им нужен игрок который больше времени проводит в больнице чем на поле. Это нам всем просто дико повезло увидеть его талант на ЧМ18.
+1
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+1
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anastasia Krugova
Ответ Аталанта расправила плечи
Лучше закончить или Китай/США/арабы на пенсию.
кому он нужен там ? У него что есть имя за которое ему будет платить ?? таких игроков как он тысячи по всему миру ...Только РПЛ ,только за то что имеет нужный паспорт
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Winterburn
Когда стало окончательно ясно, что в Европе уже точно всё, сразу возникло огромное желание приехать в Россию)) А вы говорите у нас медицина плохая! очевидно же что человек едет продолжать лечение, видимо, за солидные деньги впридачу
+7
-1
+6
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Александр Константинович
К Дзюбе в Торпедо самое оно
+4
0
+4
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Аталанта расправила плечи
Лучше закончить или Китай/США/арабы на пенсию.
+5
0
+5
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