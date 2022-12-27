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Отбор в Азии на ЧМ-2026 может быть очень долгим. Все гораздо сложнее, чем в Европе

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Но шанс быстрой квалификации все-таки есть.

РФС затягивает с голосованием по переходу из УЕФА в АФК – планировали все решить 27 декабря, но случился еще один перенос. Должны проголосовать до 31 декабря.

Что будет, если Россия все-таки окажется в АФК и даже получит право отбираться на ЧМ-2026 через азиатскую квалификацию? Необычный опыт.

Азиатский отбор сильно отличается от привычной квалификации в Европе – в УЕФА максимум два раунда квалификации: стандартный групповой этап, где участвуют все команды, и стыковые матчи для вторых/третьих мест в группе. В Азии – с учетом расширения ЧМ с 32 команд до 48 – целых пять раундов, хотя лучшие команды могут гарантировать участие на ЧМ всего за два этапа. 

Всего от АФК на ЧМ-2022 обязательно поедут 8 команд. Еще одна может присоединиться через межконтинентальный плей-офф.

Ознакомимся с регламентом.

Первый раунд: там точно не будет России

22 худших по рейтингу ФИФА сборных делятся на пары жребием, они проводят по два матча друг с другом дома и в гостях. 11 победителей проходят дальше.

Россия идет на 37-м месте в рейтинге ФИФА и на 5-м в Азии (после Японии, Ирана, Южной Кореи и Австралии). Это означает, что участие России в первом раунде исключено.

Самая сильная команда по текущему рейтингу УЕФА, которой придется начинать в первом раунде, – Гонконг (146-я позиция). Слабейшая сборная – Северные Марианские острова, которые еще не являются официальным членом ФИФА (хотя добиваются этого), но могут участвовать в отборе, поскольку отбор на ЧМ в Азии связан с отбором на Кубок Азии.

Другие команды: Кувейт, Индонезия, Йемен, Афганистан, Мальдивы, Тайвань, Мьянма, Сингапур, Непал, Камбоджа, Макао, Монголия, Бутан, Лаос, Бруней, Бангладеш, Пакистан, Восточный Тимор, Гуам, Шри-Ланка.

Второй раунд: старт всех фаворитов

Он начнется уже в ноябре 2023 года и продлится до июня 2024-го.

11 победителей первого раунда добавляются к 25 лучшим азиатским командам по рейтингу ФИФА, жеребьевка распределяет сборные на 9 групп по 4 команды, каждый проводит с каждым по два матча. Перед жеребьевкой команды разделены на корзины по актуальному рейтингу ФИФА. Тут все стандартно.

Россия попала бы в первую корзину, но непонятно, как бы ее появление сказалось на составе групп. Теоретически в одной группе может быть не 4, а 5 команд.

По текущему рейтингу ФИФА вторая корзина выглядела бы так: Узбекистан, Китай, Иордания, Бахрейн, Сирия, Палестина, Кыргызстан, Вьетнам, Ливан.

Потенциальные соперники из третьей корзины: Индия, Таджикистан, Таиланд, КНДР, Филиппины, Туркменистан, Малайзия и еще две лучших по рейтингу команды первого раунда. 

В четвертой корзине – только победители из первого раунда.

Главная особенность – привязка к Кубку Азии. Две лучшие команды каждой группы (итого – 18) проходят в третий раунд отбора на ЧМ и гарантируют участие в финальной части Кубка Азии-2027. Две худшие команды каждой группы вылетают из отбора на ЧМ, но гарантируют участие в третьем (последнем) квалификационном раунде для попадания на Кубок Азии-2027.

Третий раунд: главный

В официальном перечне АФК именно этот этап считается основным, тогда как первые два называются предварительными. Растянется почти на год – с сентября 2024-го по июнь 2025-го. 

18 оставшихся команд делят на 3 группы по 6 команд. Снова корзины по актуальному рейтингу ФИФА, снова каждый играет с каждым по два матча.

Как вы понимаете, теперь корзин всего 6, и в каждой по 3 команды. Это значит, что Россия вполне может оказаться только во второй корзине, если все команды, которые выше в рейтинге, успешно пройдут отбор. Тогда в группу сборная точно получит сильного соперника: Иран (20-е место в рейтинге ФИФА), Японию (24-е) или Южную Корею (25-е). Может, кого-то вытеснит Австралия (27-е).

Первые и вторые места каждой группы успешно проходят отбор, гарантируя участие на ЧМ-2026. Тут узнаем первые 6 сборных от АФК.

Команды с третьего и четвертого мест продолжают борьбу в следующем раунде. Их остается 6.

Команды с пятого и шестого мест прекращают борьбу.

Четвертый раунд: опять групповой этап

Тут все решится за сентябрь 2025-го.

6 команд делятся на 2 группы по 3 сборных, каждый играет с каждым.

Победители групп проходят на ЧМ. Команды, занявшие второе место, отправляются в следующий раунд. Команды, занявшие третье место, останавливаются и выбывают. 

Пятый раунд: последний шанс в межконтинентальном плей-офф

Команды, занявшие вторые места в четвертом раунде, играют между собой. Матч всего один, без игр дома и на выезде.

Победитель попадает в межконтинентальный плей-офф. Он тоже будет в новом формате – участвуют шесть команд (1 из Азии, 1 из Южной Америки, 1 из Африки, 1 из Океании, 2 из Северной Америки), на ЧМ попадают две. Снова смотрим на рейтинг ФИФА: две лучшие команды пропускают первый раунд плей-офф, где оставшиеся четыре делятся на две пары. Победители первого раунда сражаются в финальном раунде против тех самых двух лучших команд по рейтингу. И уже эти победители после очень долгого пути получат путевки на ЧМ-2026.

Этот мини-турнир состоится в принимающей стране (или странах, пока не решили) ЧМ-2026. Предварительно – в ноябре 2025 года.

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Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?

Фото: REUTERS/Matthew Childs; globallookpress.com/Nikku, Su Xiaopo; РИА Новости/Александр Вильф

69 комментариев

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St. Brean
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Ответ teo_heel
Россия – самая что ни на есть ЕВРАЗИЯ. Олицетворение столкновения двух разных культур двух континентов.
если посмотреть на вторичные признаки Россия это Азиопа
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F_Totti
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Ответ Угловой буллит
Даже читать невозможно, когда всплывает череда названий стран ипа Заподног Тимор, Непала и пр. Это в какую выгребную яму нас хотят засунуть? Вернее и точнее - мы сами себя пихаем. Просто какой то позор и ужас. До чего докатились..
Хм. А кто ты такой, чтобы называть страны, которые очень слабо играют - выгребной ямой?
Почему так не считают - китайцы, японцы, корейцы, а ты - считаешь.
Тем более - в статье указано, что вероятнее всего, Россия не будет играть со слабыми командами.
А давай прежположим, что Россия выйграет у непала, лаоса, вьетнама, пройдет дальше и столкнувшись с Южной кореей, японией, ираном - не пройдет на ЧМ.
В таком случае - этот отбор все равно будет выгребной ямой?
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Призрачный Го
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Ответ ESHEIIR
США играет в КОНКАКАФ каждый год обыгрывает сборную Гондураса и других карликовых стран в южной Америке. И почти каждый раз отбираются га ЧМ и при этом им не мешает выходить в 1/8 стабильно. Так что не надо так драматизировать , мы же не сборная Канады в конце до концов. Наша сборная брала бронзу среди сильнейших сборных. Может мы вообще не выйдем в Азию
Это другое.
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Йозе_Марино
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Ответ Фёдор Кузнецов
Появится возможность развивать футбол там
Есть большой стадион в Красноярске, не такие большие в Хабаровске, Владивостоке. Похуже стадион в Южно-Сахалинске. Все требует вложений, но на первых парах играть можно. Ситуация примерно как в середине 00 со стадионами в Европейской части если убрать Лужники.
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Максат Тобыш
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Ну это старая схема отбора, с учетом роста мест, должны изменить схему.
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Пол Ганарара:
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Ответ Угловой буллит
Я не пойму - тут стебутся о России . как о сильном сопернике или реально режим " даунито" включили ? Нас узбеки с таджиками чуть раком не поставили -еле отскочили..Про какого " сильногосоперника " тут завывают" шко ло ло ?
смотри свой хоккей давай
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Пол Ганарара:
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Ответ sergy.doc
Смысл в этом всём если ЧМ 26 будет в США, где логика то?
включить обидку и продемонстрировать западному миру, что нам и без них норм
кстати, я где-то слышал, что после 2026 будут еще чемпионаты
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Kranmeister
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Всё как надо. Народная забава-считаем расклады!
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Пол Ганарара:
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то чувство, когда ты потерялся, и тебя приютили зерги
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Максат Тобыш
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Ответ Ocelot
ну там надо такой отбор проводить так как есть дофига маленьких стран участников типа Тимора, Марианских островов и тд. в Европе проще так как нет такого количества участников
В уефа самое большое кол- во членов, не бзди
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Йозе_Марино
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Что хорошо в этой федерации- в процессе отбора можно наиграть состав т к игр очень много и соперники часто проходные. В Европе так не получиться, при малейшей расслабленности можно отлететь от условной Македонии или Кипра.
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GODBALL
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Ответ #nikon
Набрать делегацию из бурят и якутов, они быстро договорятся.
Эс, наһаа ди
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sergy.doc
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Смысл в этом всём если ЧМ 26 будет в США, где логика то?
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Drony Planet
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Ответ мы есть чемпионы
Как Кремль скажет так и будет.
Правильно, холопы пусть молчат
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Sergey Spivak
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Ответ LLiriKK
Хотелось бы уже ясности. Я - за переход в Азию. Нам нужно играть, а обо всём остальном будем думать потом.
Вот у нас вся политика страны такая - сначала сделать фигню, а обо всём остальном будем думать потом.
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Угловой буллит
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Ответ LLiriKK
Хотелось бы уже ясности. Я - за переход в Азию. Нам нужно играть, а обо всём остальном будем думать потом.
Позиция терпилы. Образцовая. Ну с таким подходом можно понять и оправдать матросов в кругосветке, если они начнут на верхней палубе под хвост баловаться полсе пары месяцев без баб. Откуда столько упоротых идиотов ?
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Угловой буллит
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Я не пойму - тут стебутся о России . как о сильном сопернике или реально режим " даунито" включили ? Нас узбеки с таджиками чуть раком не поставили -еле отскочили..Про какого " сильногосоперника " тут завывают" шко ло ло ?
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Угловой буллит
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Даже читать невозможно, когда всплывает череда названий стран ипа Заподног Тимор, Непала и пр. Это в какую выгребную яму нас хотят засунуть? Вернее и точнее - мы сами себя пихаем. Просто какой то позор и ужас. До чего докатились..
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interfutbol
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Китай, Иран, Северная Корея, Вьетнам будут рады видеть Россию.
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boalx
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Ответ Alex Rhea
На самом деле норм тема, интересно будет поиграть с Ю. Кореей, Австралией, Японией (если те согласятся), Китаем, Таиландом. Просто УЕФА уже надоела, одни и те же соперники. По крайней мере приглашённой командой на Кубок Азии попросился бы за деньги в отбор (тот же Катар, Панама играли на Копе) в качестве доп команды. Я бы вообще отбор на ЧМ разок общим сделал для интереса, кто отобрался, тот и прошёл на ЧМ. Случайная жеребьёвка, 1/132 финала: Франция - Италия, Гайана - Пакистан и т.д. Кто выходит в 1/16 тот и на ЧМ едет, пусть хоть там останутся Сан-Марино, Лаос, Ботсвана, Германия, Бразилия, Эфиопия и т.д. Старые форматы уже очень надоели.
Можно монетку подкидывать. Правда, это хорошо забытое старое, не совсем новый формат. Зато быстро, и никакого ВАРа!
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Фёдор Кузнецов
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Ответ teo_heel
А где стадионы там? При всём уважении, за Уралом нормальных стадионов тупо НЕТ.
Появится возможность развивать футбол там
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Авл Агерий
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Ответ teo_heel
Как бы ЧМ-2026 будет в Северной Америке. Никак не в Европе-Азии.
А в 1942 году планировали в Бразилии или Аргентине. В результате ФИФА забанила немецких фашистов и никуда они не поехали. Так что никакого ЧМ-2026 для РФ не будет, если продолжаться варварские бомбёжки украинских городов.
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teo_heel
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Ответ spashef1989
Луч- енергия будет против вьетнама играть, а с более сильными уже по серьёзному
Одна проблема... Луч-Энергия перестала существовать пару лет назад.
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Vitto
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Ответ teo_heel
Россия – самая что ни на есть ЕВРАЗИЯ. Олицетворение столкновения двух разных культур двух континентов.
Азиопа.
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teo_heel
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Ответ Mishutka78
Вообще огонь схема + шанс сыграть со сборной Мальдивских островов (там болельщиков наших куча подтянется 😉) Ну и игры надо проводить в Новосибирске и Владивостоке !!!
А где стадионы там? При всём уважении, за Уралом нормальных стадионов тупо НЕТ.
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