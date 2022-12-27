Отбор в Азии на ЧМ-2026 может быть очень долгим. Все гораздо сложнее, чем в Европе

Но шанс быстрой квалификации все-таки есть.

РФС затягивает с голосованием по переходу из УЕФА в АФК – планировали все решить 27 декабря, но случился еще один перенос. Должны проголосовать до 31 декабря.

Что будет, если Россия все-таки окажется в АФК и даже получит право отбираться на ЧМ-2026 через азиатскую квалификацию? Необычный опыт.

Азиатский отбор сильно отличается от привычной квалификации в Европе – в УЕФА максимум два раунда квалификации: стандартный групповой этап, где участвуют все команды, и стыковые матчи для вторых/третьих мест в группе. В Азии – с учетом расширения ЧМ с 32 команд до 48 – целых пять раундов, хотя лучшие команды могут гарантировать участие на ЧМ всего за два этапа.

Всего от АФК на ЧМ-2022 обязательно поедут 8 команд. Еще одна может присоединиться через межконтинентальный плей-офф.

Ознакомимся с регламентом.

Первый раунд: там точно не будет России

22 худших по рейтингу ФИФА сборных делятся на пары жребием, они проводят по два матча друг с другом дома и в гостях. 11 победителей проходят дальше.

Россия идет на 37-м месте в рейтинге ФИФА и на 5-м в Азии (после Японии, Ирана, Южной Кореи и Австралии). Это означает, что участие России в первом раунде исключено.

Самая сильная команда по текущему рейтингу УЕФА, которой придется начинать в первом раунде, – Гонконг (146-я позиция). Слабейшая сборная – Северные Марианские острова, которые еще не являются официальным членом ФИФА (хотя добиваются этого), но могут участвовать в отборе, поскольку отбор на ЧМ в Азии связан с отбором на Кубок Азии.

Другие команды: Кувейт, Индонезия, Йемен, Афганистан, Мальдивы, Тайвань, Мьянма, Сингапур, Непал, Камбоджа, Макао, Монголия, Бутан, Лаос, Бруней, Бангладеш, Пакистан, Восточный Тимор, Гуам, Шри-Ланка.

Второй раунд: старт всех фаворитов

Он начнется уже в ноябре 2023 года и продлится до июня 2024-го.

11 победителей первого раунда добавляются к 25 лучшим азиатским командам по рейтингу ФИФА, жеребьевка распределяет сборные на 9 групп по 4 команды, каждый проводит с каждым по два матча. Перед жеребьевкой команды разделены на корзины по актуальному рейтингу ФИФА. Тут все стандартно.

Россия попала бы в первую корзину, но непонятно, как бы ее появление сказалось на составе групп. Теоретически в одной группе может быть не 4, а 5 команд.

По текущему рейтингу ФИФА вторая корзина выглядела бы так: Узбекистан, Китай, Иордания, Бахрейн, Сирия, Палестина, Кыргызстан, Вьетнам, Ливан.

Потенциальные соперники из третьей корзины: Индия, Таджикистан, Таиланд, КНДР, Филиппины, Туркменистан, Малайзия и еще две лучших по рейтингу команды первого раунда.

В четвертой корзине – только победители из первого раунда.

Главная особенность – привязка к Кубку Азии. Две лучшие команды каждой группы (итого – 18) проходят в третий раунд отбора на ЧМ и гарантируют участие в финальной части Кубка Азии-2027. Две худшие команды каждой группы вылетают из отбора на ЧМ, но гарантируют участие в третьем (последнем) квалификационном раунде для попадания на Кубок Азии-2027.

Третий раунд: главный

В официальном перечне АФК именно этот этап считается основным, тогда как первые два называются предварительными. Растянется почти на год – с сентября 2024-го по июнь 2025-го.

18 оставшихся команд делят на 3 группы по 6 команд. Снова корзины по актуальному рейтингу ФИФА, снова каждый играет с каждым по два матча.

Как вы понимаете, теперь корзин всего 6, и в каждой по 3 команды. Это значит, что Россия вполне может оказаться только во второй корзине, если все команды, которые выше в рейтинге, успешно пройдут отбор. Тогда в группу сборная точно получит сильного соперника: Иран (20-е место в рейтинге ФИФА), Японию (24-е) или Южную Корею (25-е). Может, кого-то вытеснит Австралия (27-е).

Первые и вторые места каждой группы успешно проходят отбор, гарантируя участие на ЧМ-2026. Тут узнаем первые 6 сборных от АФК.

Команды с третьего и четвертого мест продолжают борьбу в следующем раунде. Их остается 6.

Команды с пятого и шестого мест прекращают борьбу.

Четвертый раунд: опять групповой этап

Тут все решится за сентябрь 2025-го.

6 команд делятся на 2 группы по 3 сборных, каждый играет с каждым.

Победители групп проходят на ЧМ. Команды, занявшие второе место, отправляются в следующий раунд. Команды, занявшие третье место, останавливаются и выбывают.

Пятый раунд: последний шанс в межконтинентальном плей-офф

Команды, занявшие вторые места в четвертом раунде, играют между собой. Матч всего один, без игр дома и на выезде.

Победитель попадает в межконтинентальный плей-офф. Он тоже будет в новом формате – участвуют шесть команд (1 из Азии, 1 из Южной Америки, 1 из Африки, 1 из Океании, 2 из Северной Америки), на ЧМ попадают две. Снова смотрим на рейтинг ФИФА: две лучшие команды пропускают первый раунд плей-офф, где оставшиеся четыре делятся на две пары. Победители первого раунда сражаются в финальном раунде против тех самых двух лучших команд по рейтингу. И уже эти победители после очень долгого пути получат путевки на ЧМ-2026.

Этот мини-турнир состоится в принимающей стране (или странах, пока не решили) ЧМ-2026. Предварительно – в ноябре 2025 года.

Фото: REUTERS/Matthew Childs; globallookpress.com/Nikku, Su Xiaopo; РИА Новости/Александр Вильф