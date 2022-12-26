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Они решат, пойдет ли российский футбол в Азию

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Уже во вторник.

27 декабря – ключевой день для развития российского футбола на много лет вперед. Исполком РФС примет принципиальное решение: оставаться в УЕФА или выходить из европейской ассоциации, чтобы двигаться в Азиатскую конфедерацию футбола.

Именно такой план – окончательно определиться во вторник, чтобы при решении в пользу Азии успеть к 31 декабря официально уведомить УЕФА – анонсировали после заседания исполкома РФС на прошлой неделе.

Финальный раунд обсуждений должны провести по видеосвязи, финализировать позицию РФС – тоже. Высказываться и голосовать будут члены исполкома.

Вот люди, от которых все зависит.

Александр Дюков, президент РФС

Никита Симонян, вице-президент РФС

Александр Алаев, президент РПЛ и вице-президент РФС

Евгений Гинер, вице-президент РФС и президент ЦСКА

Елена Ильюхина, вице-президент РФС, президент Федерации футбола и председатель совета директоров «Зенита»

Игорь Каменской, вице-президент и советник президента РФС

Эмиль Алиев, президент Ассоциации мини-футбола России

Денис Соловьев, вице-президент РФС, председатель комитета по маркетингу и президент Федерации футбола Московской области

Владимир Афанасьев, президент Футбольного союза «Приволжье»

Михаил Бочкарев, президент Союза федераций футбола Урала и Западной Сибири

Михаил Гершкович, председатель правления Объединения отечественных тренеров

Владимир Евтушенко, президент Союза федераций футбола «Сибирь»

Александр Зотов, гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов

Лом-Али Ибрагимов, президент Союза федераций футбола Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

Алексей Комаров, президент Федерации футбола «Золотое кольцо»

Владимир Крысин, президент Дальневосточного футбольного союза

Александр Мирзоян, президент Союза ветеранов футбола России

Полина Юмашева, председатель комитета женского футбола

Рустем Сайманов, гендиректор «Рубина»

Андрей Соколов, генеральный секретарь ФНЛ

Юрий Соловьев, председатель совета директоров московского «Динамо»

Леонид Федун

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий вышел из исполкома РФС по состоянию здоровья.

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; rfs.ru; fcdm.ru; rubin-kazan.ru

Нужно ли РФС переходить в Азию?
43503 голосa
Да, нужно хотя бы попытаться
39%
Азиатская футбольная конфедерация
Нет, нужно ждать возвращения в турниры УЕФА
61%
УЕФА

51 комментарий

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Так говорил Батистута
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У всех должности, и лишь Федун - просто Федун. Федун Всея Руси.
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Don_Krebs
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Ответ Лев Эллис
типичные чиновники по Гоголю
Скорее по Босху
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Don_Krebs
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Какой-то паноптикум. Почти каждая рожа вызывает блевотный рефлекс, даже если не знать, кто они такие.
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Michael Boldyrev
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Ответ слесарь Гавриленко
Надеюсь голосование поименное и непременно с пояснением своей позиции. Для истории
Тут бы вставить фото Соловьева (тот который в статье, а не тот что во френче китайского пошива).
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Michael Boldyrev
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Ответ Eridan
Вы такие смешные, как будто не в России живете или только что родились. Кто и что там будет решать, демократию нашли чтоли? Там уже все давно решено, и эти отвратительные лица там ничего не решают.
Справедливости ради, автор заметки очень старался подобрать фотографии)
Ну, а так, да им всем скажут, что они там должны решить.
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ДМ-1чемпион
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Ответ Atsuktuvas
Посмотрим, что же такого выгодного азитатм, кроме "особого пути" будем предлагать... А договариваться - имеет именно такой смысл: должно быть выгодно ОБОИМ сторонам.
А что тут думать! Сейчас это уже происходит. То же самое на чём были договорённости с западом! Это ресурсы. Сейчас бешенными темпами идёт переориентация на азию. Азия растёт. И именно поэтому америка так бодается с Китаем.
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Лев Эллис
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Ответ Павел Николаев
Какие отвратительные рожи...
типичные чиновники по Гоголю
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paul-pavel
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Надежды нет. Все уже решено.
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Michael Boldyrev
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Единственное причесанное изображение в статье: "Газпромбанк. Инвестируйте без комиссии". У остальных фото .И фото - просто огонь. Хоть сейчас в рубрику "Красота дня".
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Великий фунфурье
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Ответ Мыкола
Нужно переходить! Будущее за Африкой и Азией. Тупые дети неспособны мыслить стратегически и на годы вперёд. Поэтому и ноют
Вы хоть уточните: на сколько лет вперёд, года 2-3, лет 10 или побольше? Путину 70 лет уже, не успеет будущего дождаться-то. :)
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Atsuktuvas
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Ответ ДМ-1чемпион
С Азиатами договариваться можно! Это не запад, который постоянно кидает, плюёт на свои же законы, ради политической конъюнктуры!
Посмотрим, что же такого выгодного азитатм, кроме "особого пути" будем предлагать... А договариваться - имеет именно такой смысл: должно быть выгодно ОБОИМ сторонам.
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Владимир Абрамов
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Ответ goshforever
Мне кажется, надо быть очень наивным, чтобы ожидать, что УЕФА сейчас резко возьмёт и допустит РФС до отбора на Евро-2024 или что-то ещё в том же духе. С точки зрения финансов и бизнесов у УЕФА выбор между футбольным рынком ЕС и футбольным рынком РФ. Выбор как бы понятный. Усидеть на обоих стульях у УЕФА не получится, правительства стран ЕС не дадут. Поэтому интрига лишь в том, как будут проходить процедуры в УЕФА, ФИФА и АФК.
Нужно быть наивным? Нет. Действовать надо, динамика должна быть. Скорее всего, ничего не получится. А может УЕФА само начнет искать компромисс под ковром, поскольку на стульях все-таки хочется усидеть. И что-то да выйдет. Может события будут располагать для такого давления. Может нет. Ну, посмотри. Отказаться от намерений можно в любой момент. А о репутации сейчас думать не приходится.
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Мишаня Кашников
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Ответ Владимир Абрамов
Ну, если бы все определяла игра в футбол, возможно. Но Россия это прежде всего большие спортивные арены, капиталовложения в проведение чемпионатов, спонсоры, стоимости. То, что впоследствии снова будет привлекать спонсоров. То, что мультиплицирует стоимости, увеличивая доходы. То, что делает трансляции привлекательными. Да, это не самый большой сегмент рынка. Но это сегмент, который таит потенциал. Отказаться от него может только отчаянный человек.
Тоже верно, но наши небожители почему то решили идти в Азию, или это блеф или там совсем недалекие люди ну то есть совсем рехнулись на фоне войны
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goshforever
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Ответ gb2022
ну Полина то ничего так
Представители ельцинской "Семьи" на любителя.
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hhd
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Господи, сколько там народу реально к футболу отношение имеет? Процентов 20? Остальные просто на красивых должностях? Я 3/4 этих людей в первый раз увидел только что.
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Silky Mitts
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Ответ Владимир Абрамов
Эти люди скорее всего во вторник стратегически ничего не решат. Другое дело тактика. Направив УЕФА письмо с уведомлением о намерении, совсем необязательно, что в итоге они устроят выход. Вполне возможно, что такой демарш запустит череду взаимных консультаций и поиска решений, сделает процесс двусторонним. Потому что как бы острословы не упражнялись, в России живет 145 миллионов человек. А всего вместе с ней в Европе 760 миллионов, и выход такого игрока уменьшит объем европейского футбольного рынка и его потенциал. Быть может, российские клубы и сборная смогут вернуться в турниры в хоть каком-то статусе. Может, не будет ничего и сохранится унылый статус кво, что плохой путь. Может, в конце концов будет реальный переход. Хотя сомневаюсь, что это можно провернуть за год. Но что делать. Вертись, коли хочешь жить.
Ну какого футбольного рынка, вы о чём? Россия что, поставщик сильных игроков для топ-лиг или РПЛ - крепкая лига с клубами, регулярно наводящими шороху в ЕК? УЕФА даже не заметили исключения России из рейтинга коеффициентов, просто поставили на её место Австрию и всё.
+2
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Мыкола
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Нужно переходить! Будущее за Африкой и Азией. Тупые дети неспособны мыслить стратегически и на годы вперёд. Поэтому и ноют
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goshforever
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Ответ Владимир Абрамов
Эти люди скорее всего во вторник стратегически ничего не решат. Другое дело тактика. Направив УЕФА письмо с уведомлением о намерении, совсем необязательно, что в итоге они устроят выход. Вполне возможно, что такой демарш запустит череду взаимных консультаций и поиска решений, сделает процесс двусторонним. Потому что как бы острословы не упражнялись, в России живет 145 миллионов человек. А всего вместе с ней в Европе 760 миллионов, и выход такого игрока уменьшит объем европейского футбольного рынка и его потенциал. Быть может, российские клубы и сборная смогут вернуться в турниры в хоть каком-то статусе. Может, не будет ничего и сохранится унылый статус кво, что плохой путь. Может, в конце концов будет реальный переход. Хотя сомневаюсь, что это можно провернуть за год. Но что делать. Вертись, коли хочешь жить.
Мне кажется, надо быть очень наивным, чтобы ожидать, что УЕФА сейчас резко возьмёт и допустит РФС до отбора на Евро-2024 или что-то ещё в том же духе.

С точки зрения финансов и бизнесов у УЕФА выбор между футбольным рынком ЕС и футбольным рынком РФ. Выбор как бы понятный. Усидеть на обоих стульях у УЕФА не получится, правительства стран ЕС не дадут. Поэтому интрига лишь в том, как будут проходить процедуры в УЕФА, ФИФА и АФК.
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Великий фунфурье
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Ответ Atsuktuvas
У них, наверняка, есть план специальной футбольной операции. И всё будет идтить четко и по пунктам. Как обычно...
Угу. Через три дня войдут в АФК без всякого сопротивления, местные команды будут их встречать с цветами.

Ничему не учатся ведь, клоуны.
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Eridan
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Вы такие смешные, как будто не в России живете или только что родились. Кто и что там будет решать, демократию нашли чтоли? Там уже все давно решено, и эти отвратительные лица там ничего не решают.
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ДМ-1чемпион
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Ответ Atsuktuvas
У них, наверняка, есть план специальной футбольной операции. И всё будет идтить четко и по пунктам. Как обычно...
С Азиатами договариваться можно! Это не запад, который постоянно кидает, плюёт на свои же законы, ради политической конъюнктуры!
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Atsuktuvas
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Ответ ДМ-1чемпион
Потому-что я думаю уже договорились!
У них, наверняка, есть план специальной футбольной операции. И всё будет идтить четко и по пунктам. Как обычно...
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Владимир Абрамов
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Ответ Великий фунфурье
Угомонитесь, Европа только вздохнёт с облегчением.
Естественно. Если просто отрезать большой кусок карты к востоку всем сильно полегчает, да. Но нет, почему-то так это никогда не работает. И дело тут не в России как ненавистной кому-то сущности, а в том, что он действительно и объективно нужен. Рано или поздно рациональные соображения должны возобладать.
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goshforever
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Эти люди формально проголосуют за принятое ранее большими дядями решение. Вряд ли кто-то из них, кроме Дюкова, реально ездил в Катар или Среднюю Азию на переговоры.
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слесарь Гавриленко
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Надеюсь голосование поименное и непременно с пояснением своей позиции.
Для истории
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