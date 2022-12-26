Они решат, пойдет ли российский футбол в Азию

Уже во вторник.

27 декабря – ключевой день для развития российского футбола на много лет вперед. Исполком РФС примет принципиальное решение: оставаться в УЕФА или выходить из европейской ассоциации, чтобы двигаться в Азиатскую конфедерацию футбола.

Именно такой план – окончательно определиться во вторник, чтобы при решении в пользу Азии успеть к 31 декабря официально уведомить УЕФА – анонсировали после заседания исполкома РФС на прошлой неделе.

Финальный раунд обсуждений должны провести по видеосвязи, финализировать позицию РФС – тоже. Высказываться и голосовать будут члены исполкома.

Вот люди, от которых все зависит.

Александр Дюков, президент РФС

Никита Симонян, вице-президент РФС

Александр Алаев, президент РПЛ и вице-президент РФС

Евгений Гинер, вице-президент РФС и президент ЦСКА

Елена Ильюхина, вице-президент РФС, президент Федерации футбола и председатель совета директоров «Зенита»

Игорь Каменской, вице-президент и советник президента РФС

Эмиль Алиев, президент Ассоциации мини-футбола России

Денис Соловьев, вице-президент РФС, председатель комитета по маркетингу и президент Федерации футбола Московской области

Владимир Афанасьев, президент Футбольного союза «Приволжье»

Михаил Бочкарев, президент Союза федераций футбола Урала и Западной Сибири

Михаил Гершкович, председатель правления Объединения отечественных тренеров

Владимир Евтушенко, президент Союза федераций футбола «Сибирь»

Александр Зотов, гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов

Лом-Али Ибрагимов, президент Союза федераций футбола Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

Алексей Комаров, президент Федерации футбола «Золотое кольцо»

Владимир Крысин, президент Дальневосточного футбольного союза

Александр Мирзоян, президент Союза ветеранов футбола России

Полина Юмашева, председатель комитета женского футбола

Рустем Сайманов, гендиректор «Рубина»

Андрей Соколов, генеральный секретарь ФНЛ

Юрий Соловьев, председатель совета директоров московского «Динамо»

Леонид Федун

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий вышел из исполкома РФС по состоянию здоровья.

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; rfs.ru; fcdm.ru; rubin-kazan.ru