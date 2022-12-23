В Азии готовы рассматривать, клубы РПЛ – за, УЕФА не хочет ухода России. Детали перемещения РФС в АФК от Дюкова
Переход РФС в Азию все ближе. Еще утром в пятницу в такой сценарий не очень верилось, но по итогам заседания исполкома впечатление изменилось.
Президент РФС Александр Дюков после исполкома подробно объяснил, на какой стадии сейчас вопрос выхода из УЕФА и присоединения к Азиатской конфедерации футбола (АФК).
Для удобства мы разделили комментарии Дюкова по главным темам.
Почему РФС хочет перехода? Видят шанс для сборных и клубов
– Это окно возможностей для российского футбола, чтобы вернуться в официальные международные турниры.
Появится возможность проводить официальные матчи: клубам и сборным. Ее нам даст именно переход в азиатскую конфедерацию.
Это вопрос, который повлияет на развитие нашего футбола – по крайней мере, в ближайшие 10 лет.
На какой стадии решение? Еще обсуждают, решат до конца года, УЕФА не собирается снимать бан
– Нужно изучить все возможные последствия и потенциальные сценарии. Заседание по этому вопросу продолжится во вторник [27 декабря] по видеосвязи.
Во вторник и примем окончательное решение.
Мы общались с руководством УЕФА, искали возможности снять бан и отменить решения о приостановке нашего участия в турнирах. Сейчас в УЕФА не видят оснований для пересмотра решения, они в ожидании того, что политическая ситуация будет стабилизироваться. Там готовы обсуждать возвращение к турнирам наших юношеских команд – но гарантий нет. Да, мы договорились, что в мае в Волгограде пройдет турнир развития УЕФА, но там будут только Росси, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.
Плюсы европейского футбола понятны, но возвращение под большим вопросом, света в конце тоннеля мы не видим.
Но не исключено, что во вторник будет принято решение остаться в УЕФА.
Если бы нам объявили конкретный срок отстранения, мы бы конкретно обсудили, готовы ли ждать условно пять. А сейчас мы не знаем, сколько ждать. Мое мнение – много «за», много и «против». Очевидно, что с Европой мы расходимся: политика сейчас на первом месте, футбол – на втором.
Хотя УЕФА посылает сигналы о том, что они не хотят нашего выхода.
В Азии нас вообще примут? Готовы рассматривать, но не гарантируют
– Азиатская конфедерация на данный момент готова нас принять.
Письменную гарантию дать – нет, но готовы рассмотреть обращение. А дальше решение будут принимать голосованием, понадобится большинство голосов за.
К ФИФА смена конфедерации формально не относится, но некое согласие получить все равно нужно. В любом случае надо воспользоваться окном возможностей до 31 декабря, тогда есть шансы поучаствовать в отборе к ЧМ-2026. Если не сделать этого сейчас, останется рассчитывать только на цикл сборных с 2027-го.
Если мы перейдем в Азию, это будет надолго. Никто не гарантирует, что, например, Япония или Австралия не откажутся с нами играть. Но там 48 ассоциаций: если три из них откажутся играть, им скажут – ну, не играйте. А когда в УЕФА таких больше половины, ситуация совсем иная.
Хотят ли в Азию клубы РПЛ? Подавляющее большинство – за
– РФС провел опрос среди клубов и спонсоров.
Подавляющее большинство клубов поддерживает переход. Кто-то – полностью, кто-то – с оговоркой о том, что лучше играть, чем не играть совсем.
Многие начинают понимать: без официальных [международных] соревнований возрастают риски, что наши игроки будут менять гражданство. Некоторых уже активно уговаривают это сделать.
Что будет дальше?
Александр Дюков добавил, что у УЕФА просто нет четкого механизма по выходу из организации, в регламенте он не прописан.
Само уведомление, которое собираются отправить до 31 декабря, если решат покидать Европу, не означает автоматического выхода – все равно последует некая процедура, условия которой нужно будет выполнить.
В любом случае следующая ключевая точка – 27 декабря, финальный раунд обсуждений и итоговое решение о том, чего хочет РФС.
Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Да и я по-другому логику строю. Добровольно без гарантий безопасности он не уйдёт, конечно. А его уйдут. Вот имеем факт выхода Украины на границы 91-го. Так же имеем факт, что Путин в холостую перемолол 100к человек профессиональной армии. Далеко не худших бойцов. Имеем вставшую раком экономику. Имеем опустошенные склады боеприпасов. Невозможность без чипов делать что-то своё. Я не представляю мотивацию генералитета далее исполнять его приказы, как главнокомандующего. Что военный генералитет, что чекистский. Ты можешь её придумать?) А невыполнение приказа - саботаж. Это уже ставит под вопрос легитимность Путина. И так далее, начинается раскручивание маховика. Политический кризис, разборки кланов, и так далее, и тому подобное
Даже если укахка двигаться в ту сторону, ечли вы хоть сколько-то разбираетесь в футболе - как можно эту дичь всерьёз обсуждать?
Эт даже не лимит, это просто контрольный выстрел в рос футбол и его и так дышащую на ладан популярность
Про то, какие деньги в УЕФА и какие в АФК - молчу
Но самое ржачное будет, если эти клоуны-функционеры устроят переход в АФК, а тас никто не согласится играть 😂🤦🏻♂️
Ну, да, под нейтральным флагом выступление. Как раньше
Что-то я не понял. Какая связь между УЕФА и участием в ЧМ, который проводит ФИФА? Смысл переходить в АФФ имеется только с прицелом на позаследующий чемпионат Азии, который в 2027 пройдёт (на ЧА-2023 мы не успеваем). Принятие решения с допуском нашей сборной до следующего ЧМ - это ответственность ФИФА, а не УЕФА или кого-то ещё. Есть момент, что с нами в Европе многие откажутся играть отбор. Но это уже вопрос к тому насколько крепкие яйца у ФИФА - смогут ли они забанить в ответ всех отказников. В Азии с этим проще - там потенциальных отказников всего три: Австралия, Япония и РК. Постараться с ними развести.