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В Азии готовы рассматривать, клубы РПЛ – за, УЕФА не хочет ухода России. Детали перемещения РФС в АФК от Дюкова

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УЕФА УЕФА
Александр Дюков Александр Дюков
АФК
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Футбол Футбол

Переход РФС в Азию все ближе. Еще утром в пятницу в такой сценарий не очень верилось, но по итогам заседания исполкома впечатление изменилось.

Президент РФС Александр Дюков после исполкома подробно объяснил, на какой стадии сейчас вопрос выхода из УЕФА и присоединения к Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Для удобства мы разделили комментарии Дюкова по главным темам.

Почему РФС хочет перехода? Видят шанс для сборных и клубов

– Это окно возможностей для российского футбола, чтобы вернуться в официальные международные турниры.

Появится возможность проводить официальные матчи: клубам и сборным. Ее нам даст именно переход в азиатскую конфедерацию.

Это вопрос, который повлияет на развитие нашего футбола – по крайней мере, в ближайшие 10 лет.

На какой стадии решение? Еще обсуждают, решат до конца года, УЕФА не собирается снимать бан

– Нужно изучить все возможные последствия и потенциальные сценарии. Заседание по этому вопросу продолжится во вторник [27 декабря] по видеосвязи.

Во вторник и примем окончательное решение.

Мы общались с руководством УЕФА, искали возможности снять бан и отменить решения о приостановке нашего участия в турнирах. Сейчас в УЕФА не видят оснований для пересмотра решения, они в ожидании того, что политическая ситуация будет стабилизироваться. Там готовы обсуждать возвращение к турнирам наших юношеских команд – но гарантий нет. Да, мы договорились, что в мае в Волгограде пройдет турнир развития УЕФА, но там будут только Росси, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.

Плюсы европейского футбола понятны, но возвращение под большим вопросом, света в конце тоннеля мы не видим.

Но не исключено, что во вторник будет принято решение остаться в УЕФА.

Если бы нам объявили конкретный срок отстранения, мы бы конкретно обсудили, готовы ли ждать условно пять. А сейчас мы не знаем, сколько ждать. Мое мнение – много «за», много и «против». Очевидно, что с Европой мы расходимся: политика сейчас на первом месте, футбол – на втором.

Хотя УЕФА посылает сигналы о том, что они не хотят нашего выхода

В Азии нас вообще примут? Готовы рассматривать, но не гарантируют

– Азиатская конфедерация на данный момент готова нас принять.

Письменную гарантию дать – нет, но готовы рассмотреть обращение. А дальше решение будут принимать голосованием, понадобится большинство голосов за.

К ФИФА смена конфедерации формально не относится, но некое согласие получить все равно нужно. В любом случае надо воспользоваться окном возможностей до 31 декабря, тогда есть шансы поучаствовать в отборе к ЧМ-2026. Если не сделать этого сейчас, останется рассчитывать только на цикл сборных с 2027-го.

Если мы перейдем в Азию, это будет надолго. Никто не гарантирует, что, например, Япония или Австралия не откажутся с нами играть. Но там 48 ассоциаций: если три из них откажутся играть, им скажут – ну, не играйте. А когда в УЕФА таких больше половины, ситуация совсем иная.

Хотят ли в Азию клубы РПЛ? Подавляющее большинство – за 

– РФС провел опрос среди клубов и спонсоров.

Подавляющее большинство клубов поддерживает переход. Кто-то – полностью, кто-то – с оговоркой о том, что лучше играть, чем не играть совсем.

Многие начинают понимать: без официальных [международных] соревнований возрастают риски, что наши игроки будут менять гражданство. Некоторых уже активно уговаривают это сделать. 

Что будет дальше? 

Александр Дюков добавил, что у УЕФА просто нет четкого механизма по выходу из организации, в регламенте он не прописан.

Само уведомление, которое собираются отправить до 31 декабря, если решат покидать Европу, не означает автоматического выхода – все равно последует некая процедура, условия которой нужно будет выполнить.

В любом случае следующая ключевая точка – 27 декабря, финальный раунд обсуждений и итоговое решение о том, чего хочет РФС.

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Нужно ли РФС переходить в Азию?
11233 голосa
Да, нужно хотя бы попытаться
36%
Азиатская футбольная конфедерация
Нет, нужно ждать возвращения в турниры УЕФА
64%
УЕФА

71 комментарий

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last_guard
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Понятно, что именно футбол никому не интересен. Присосавшиеся к гос. бюджетной кормушке футбольные чиновники боятся потерять возможность пилить и воровать. Ведь если нет матчей сборных и еврокубков, то создавать видимость деятельности в РФС сложнее и больше половины нахлебников оттуда можно легко разогнать.
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Omega-3
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Не забываем, что все территории западнее российских границ контролируются Евросоюзом, поэтому, пока он не развалится, на восстановление нормальных спортивных отношений рассчитывать не стоит.
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Гоги^^^^
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Ответ King_X
Больные Даже если укахка двигаться в ту сторону, ечли вы хоть сколько-то разбираетесь в футболе - как можно эту дичь всерьёз обсуждать? Эт даже не лимит, это просто контрольный выстрел в рос футбол и его и так дышащую на ладан популярность Про то, какие деньги в УЕФА и какие в АФК - молчу Но самое ржачное будет, если эти клоуны-функционеры устроят переход в АФК, а тас никто не согласится играть 😂🤦🏻‍♂️
У нас в еврокубках способны конкурировать единицы. По уровню там максимум Зенит, Спартак и ЦСКА, и то далеко не всегда. Бюджеты не оправдывают результаты. Азия нам ближе по уровню.
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Stormbringer
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Ответ Sjølle II
Ну, на футболе жить не останавливается. Начнём с этого. Во-вторых, я не думаю, что это затянется на 10 лет. Учитывая тенденцию. США, например, ходатайствуют за допуск россиян на ОИ-2024. Значит, какой-то диалог и договорённости по непубличным каналам идут уже. В-третьих, не хочется играть в профессора Соловья, но я реально не вижу ни одного развития событий в России, чтобы Путин добрался до выборов 2024-го года. Я уже молчу про 2030-е года
Не скажу, что я хорошо к Путину отношусь, но вот это "ещё вот-вот, ещё чуть-чуть и Путин всё" - из каждого утюга уже лет пятнадцать слышно. Но за счёт чего он всё, помимо несокрушимой веры в этот факт, я так и не могу понять. И уж точно не благодаря плюшевой оппозиции, которая со временем лучше не становится. В условиях тотального отсутствия хоть какого-либо противовеса Путин может и до конца жизни просидеть элементарно.
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Silky Mitts
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Ответ Boban Moore
А какая организация захочет терять федерацию при деньгах, современных стадионах и возможностях? Так-то им грустно, что условный Газпром теперь будет спонсором азиатских футбольных турниров и трансляций, а не европейских :(
Не переоценивайте роль России в УЕФА или вы думаете, что они других спонсоров не смогут найти? Спешу разочаровать, это место уже занято OPPO.
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Omega-3
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Ответ Viktor_SV
А вдруг в Азии в противовес беднеющей Европе бум произойдёт и на уровне клубов и на уровне сборных? Мбаппе через 2 года в расцвете сил в какой-нибудь Шанхай Шеньхуа переберётся, а Холланд - в возрождённый Ариана Кабул.
Ну, бум-то вряд ли, но и такой разрухи, какая ожидается в ЕС, не будет.
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Santa-Barbara
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Ответ Аркадий Аркадич
Ахахаххахаха) Удачи)
Оставь номер телефона и адрес, раз не боишься. Будет легче тебя найти после падения режима.
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Sjølle II
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Ответ Batt Monner
Ну оке, вышла Украина на свои границы даже 91 года. Почему Путин после этого обязательно уйдет? Что является медиатором между этими событиями? Экономически даже под санкциями Путин может существовать плохо, но долго. СВО закончит, объявит победу, так большая часть народа обрадуется, что не надо идти на чмобилизацию и просто можно тихонько жить и смотреть матчи Зенит-Персеполис. Кто нет - того побьют и срок 20 лет
Ну, ты же понимаешь, что невозможно продать победу, когда украинский флаг над Крымом? Это ни один пропагандист не вытянет

Да и я по-другому логику строю. Добровольно без гарантий безопасности он не уйдёт, конечно. А его уйдут. Вот имеем факт выхода Украины на границы 91-го. Так же имеем факт, что Путин в холостую перемолол 100к человек профессиональной армии. Далеко не худших бойцов. Имеем вставшую раком экономику. Имеем опустошенные склады боеприпасов. Невозможность без чипов делать что-то своё. Я не представляю мотивацию генералитета далее исполнять его приказы, как главнокомандующего. Что военный генералитет, что чекистский. Ты можешь её придумать?) А невыполнение приказа - саботаж. Это уже ставит под вопрос легитимность Путина. И так далее, начинается раскручивание маховика. Политический кризис, разборки кланов, и так далее, и тому подобное
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Batt Monner
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Ответ Джон Джонон
Нужно ждать победы..
И над кем ты собрался побеждать
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karlsson27
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Ответ Viktor_SV
А вдруг в Азии в противовес беднеющей Европе бум произойдёт и на уровне клубов и на уровне сборных? Мбаппе через 2 года в расцвете сил в какой-нибудь Шанхай Шеньхуа переберётся, а Холланд - в возрождённый Ариана Кабул.
Предпосылок к этому никаких
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Джон Джонон
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Ответ Sjølle II
Нужно ждать смены власти на ту, с кем будут говорить. Вот и всё. Разумеется, это всё после воблы. РФС, Вы можете это публично не заявлять, но держите в голове это. Им будет по барабану, с кем говорить, главное, что это не Путин. Эта фамилия - это токсичное облако. Германия в конце 40-х тоже была в бане. Их вообще из ФИФА исключили. Люди восстанавливала страну, восстанавливали диалог с миром. Бан был в 42-м. В 48-м, по-моему, попытались вернуться. Их послали. В 52-м их вернули, в 54-м немцы выиграли кубок мира. И без Вилли Брандта и его покаяния, в целом, удалось наладить общение. Займитесь футболом. Здесь 10-ти летнего бана не будет. Моли недолго осталось. Попытайтесь вырастить молодежь, которая попытается после бана давать бой на молодежных ЧЕ и ЧМ. Не нужна никакая Азия. Достойно примите просто в голове то, что сейчас вот так. И проведите это окно с пользой. Россия - это Европа!
Нужно ждать победы..
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Vitalijus Bilevicius
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Ответ fantast1c
Почему никто не поднимает тему участия в турнирах без перехода в другую Конфедерацию? Катар играл на кубках трёх континентов совсем недавно. На дальнем востоке раньше хоккейный клуб играл в Азиатской Лиге Чемпионов. Можно же договориться и фактически остаться в УЕФА, но в качестве приглашённых команд принять в других первенствах. Если в таком виде нас там видеть не захотят, то никакого смысла о переходе нет вообще. Если такая тема не поднимается, то тогда это явная имитация бурной деятельности и демагогия. Каждый месяц будут съезды, собрания, но "единогласно не решат".
на двух, один из которых Копа, где считанное число команд и ровного числа команд в группах не бывает вообще. другой, кубок КОНКАКАФ, где серьезных команд Мексика, США, с натягом Коста Рика, теперь плюс Канада. Кроме того все прекрасно понимают, почему Катар там играл - потому что, как хозяин ЧМ был освобожден от отбора, а играть надо было. теперь уточни в качестве КЕМ, КУДА и, главное, ПОЧЕМУ приглашенных, ты рассамтриваешь сб. России?
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Иван Редин
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Это же такой шанс наконец то выиграть Лигу чемпионов!!!..............Азии...............
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Santa-Barbara
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Ответ Сергей Изотов
Пожалуйста, БарбАра-Санта! Билет в один конец в Гейропу купить?
С каких денег ты собрался мне билет покупать? Гробовые за сына получил?
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wredinall
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Ответ Burel
Лучше всех питерских в Гаагу отправить
Вот тогда то вся европа Россию полюбит да? Все санкции снимут , нато на восток двигаться перестанет, Русских на украине щемить перестанут, всё дело в Путине оказывается , о как
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Boban Moore
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Ответ Silky Mitts
То, что УЕФА не хочет ухода России - не более, чем интерпретация самого Дюкова, выдающего желаемое за действительное. Типа, сигналы ему посылают, а он ловит. Подмигивают, покашливают и делают непонятные жесты руками.
А какая организация захочет терять федерацию при деньгах, современных стадионах и возможностях? Так-то им грустно, что условный Газпром теперь будет спонсором азиатских футбольных турниров и трансляций, а не европейских :(
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Viktor_SV
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Ответ karlsson27
Уход в Азию очень неудачное решение, которое будет иметь последствия на многие десятилетия
А вдруг в Азии в противовес беднеющей Европе бум произойдёт и на уровне клубов и на уровне сборных? Мбаппе через 2 года в расцвете сил в какой-нибудь Шанхай Шеньхуа переберётся, а Холланд - в возрождённый Ариана Кабул.
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Batt Monner
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Ответ Sjølle II
Такой вариант будет, если Украину перестанут снабжать оружием. Если у них будет оружие, они будут наступать. Учитывая то, что вчера подписали бумагу на передачу каких-то крутых зенитно-ракетных комплексов, которые американцы ссали давать ранее, + подписана бумага, где на 23-й год американцы выделяют $40+ млрд зелени на военные нужды Украины, подозреваю, что останавливаться никто не собирается. Ну, да, под нейтральным флагом выступление. Как раньше
Ну оке, вышла Украина на свои границы даже 91 года. Почему Путин после этого обязательно уйдет? Что является медиатором между этими событиями? Экономически даже под санкциями Путин может существовать плохо, но долго. СВО закончит, объявит победу, так большая часть народа обрадуется, что не надо идти на чмобилизацию и просто можно тихонько жить и смотреть матчи Зенит-Персеполис. Кто нет - того побьют и срок 20 лет
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King_X
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Больные
Даже если укахка двигаться в ту сторону, ечли вы хоть сколько-то разбираетесь в футболе - как можно эту дичь всерьёз обсуждать?

Эт даже не лимит, это просто контрольный выстрел в рос футбол и его и так дышащую на ладан популярность
Про то, какие деньги в УЕФА и какие в АФК - молчу

Но самое ржачное будет, если эти клоуны-функционеры устроят переход в АФК, а тас никто не согласится играть 😂🤦🏻‍♂️
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karlsson27
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Уход в Азию очень неудачное решение, которое будет иметь последствия на многие десятилетия
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sigizmund
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Ответ ReneHoseman
играют, вообще-то, люди, а не квадратные километры. еще не слышал не про одного начальника, который отказался от квартиры на лазурном берегу, в пользу квартиры на гоа. по-моему, просто пытаемся пугать уефа, а уефа не боится:). если примут переход в азию, то создадут комиссию, которая будет изучать плюсы/минусы и затягивать переход. когда замиримся, комиссия тут же объявит: проделали большую работу, и выяснили, что лучше оставаться в европе:) какая нафиг азия, даже товарники перед началом сезона играем с европейцами, хотя в индонезии теплее.
Дык у вас там эти самые люди с утра и до вечера срут кирпичами на Европу. Чего мучиться? Надо восстанавливать связи с Вьетнамом, Кампучией, Лаосом. С Пхеньяном и Тегераном вон прям братские отношения. Это прекрасно. Это ислам, даосизм, тенгрианство, буддизм, маоизм, чучхэ...
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Гусеконь
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Ответ Ещё
Надо переходить. Унижаться и ждать подачек от мерзких европейцев с их двойными стандартами это какой-то ужас. Израиль бомбит Палестину и Сирию. Турция помогает бомбить Армению, сама бомбит Сирию. Азербайджан бомбит как признанные так и не признанные территории. Грузия вторгалась и в Осетию и в Абхазию. США и их союзники просто уничтожили в своё время Югославию, бомбили Афганистан, Ирак, Ливию, Йемен и тд. Индия имела военные конфликты с Пакистаном и Бангладешем. Про бесконечные прокси-войны я вообще молчу. И никто слова не сказал. Франция каждый год проводит военные операции в Африке по своему велению и хотению - почему они до сих не выкинуты ни от куда? Давайте уже сами решать свою судьбу. Не хотят? Ну и не надо. Сидеть годами и чего-то ждать это самое глупое что можно сделать. Да, азиатский футбол чуть ниже в среднем по уровню чем европейский, но он не стоит на месте и кто знает где кто окажется через 10-15 лет. Я бы с удовольствием поболел за сборную в условной Индии или том же Катаре. Заодно искупаться можно) Лучше чем в условной Австрии или Голландии, где делать по сути нечего, кроме как смотреть на архитектуру и пить пиво. Насмотрелись уже. Хватит уже ныть. Спорц превратился в секту каких-то предателей, которые любую новость о России воспринимаю негативно. Надоело. Провели отличный ЧМ дома - а, фу, распил и тд. Дошли до 14 - а, фу, тренер не тот. Едва не вышли напрямую на ЧМ, проиграв лишь на выезде на последней минуте бронзовым призерам текущего ЧМ - а, фу, играть не умеют. Сплошное нытьё и бред.
сейчас боты заминусуют.
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Nuraly Amirov
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Ответ Sjølle II
Ну, смотри. Украине останавливать поставки оружия не собираются. По капле, но идёт. Что-то копят. Открываем карту военных действий, смотрим. Линия фронта идёт за 80-100 км до сухопутного коридора до Крыма, через Запорожье и Донбасс. Там г. Мелитополь важен. Когда Украина забирает Мелитополь, оставшаяся часть Херсонской области и Крым в котле. Мост разрушен. Сколько это займёт времени? К лету/осени 2023-го, думаю, случится. Украина начинает готовиться и угрожать входом в Крым, Путин в ответ ядерным оружием. В этом коридоре, мне кажется, всё и решится
Так это почти год - уже долго, но ок, подождем лето-осень, там мб опять перенесется
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Sjølle II
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Ответ Batt Monner
Почему все не может затянуться на 10 лет? Просто длительный незатухающий конфликт с периодическими обстрелами. Ну и куча вариантов добирания Путина до 24 года и дальше, соббсна почему он должен уйти? На Западе даже не ставят такой цели. Индивидуальные спорстмены наверное смогут выступать, а сборная Россия - вряд ли
Такой вариант будет, если Украину перестанут снабжать оружием. Если у них будет оружие, они будут наступать. Учитывая то, что вчера подписали бумагу на передачу каких-то крутых зенитно-ракетных комплексов, которые американцы ссали давать ранее, + подписана бумага, где на 23-й год американцы выделяют $40+ млрд зелени на военные нужды Украины, подозреваю, что останавливаться никто не собирается.

Ну, да, под нейтральным флагом выступление. Как раньше
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Viktor_SV
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> В любом случае надо воспользоваться окном возможностей до 31 декабря, тогда есть шансы поучаствовать в отборе к ЧМ-2026.

Что-то я не понял. Какая связь между УЕФА и участием в ЧМ, который проводит ФИФА? Смысл переходить в АФФ имеется только с прицелом на позаследующий чемпионат Азии, который в 2027 пройдёт (на ЧА-2023 мы не успеваем). Принятие решения с допуском нашей сборной до следующего ЧМ - это ответственность ФИФА, а не УЕФА или кого-то ещё. Есть момент, что с нами в Европе многие откажутся играть отбор. Но это уже вопрос к тому насколько крепкие яйца у ФИФА - смогут ли они забанить в ответ всех отказников. В Азии с этим проще - там потенциальных отказников всего три: Австралия, Япония и РК. Постараться с ними развести.
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