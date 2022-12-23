Переход РФС в Азию все ближе. Еще утром в пятницу в такой сценарий не очень верилось, но по итогам заседания исполкома впечатление изменилось.

Президент РФС Александр Дюков после исполкома подробно объяснил, на какой стадии сейчас вопрос выхода из УЕФА и присоединения к Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Для удобства мы разделили комментарии Дюкова по главным темам.

Почему РФС хочет перехода? Видят шанс для сборных и клубов

– Это окно возможностей для российского футбола, чтобы вернуться в официальные международные турниры.

Появится возможность проводить официальные матчи: клубам и сборным. Ее нам даст именно переход в азиатскую конфедерацию .

Это вопрос, который повлияет на развитие нашего футбола – по крайней мере, в ближайшие 10 лет.

На какой стадии решение? Еще обсуждают, решат до конца года, УЕФА не собирается снимать бан

– Нужно изучить все возможные последствия и потенциальные сценарии. Заседание по этому вопросу продолжится во вторник [27 декабря] по видеосвязи.

Во вторник и примем окончательное решение.

Мы общались с руководством УЕФА, искали возможности снять бан и отменить решения о приостановке нашего участия в турнирах. Сейчас в УЕФА не видят оснований для пересмотра решения, они в ожидании того, что политическая ситуация будет стабилизироваться. Там готовы обсуждать возвращение к турнирам наших юношеских команд – но гарантий нет. Да, мы договорились, что в мае в Волгограде пройдет турнир развития УЕФА, но там будут только Росси, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.

Плюсы европейского футбола понятны, но возвращение под большим вопросом, света в конце тоннеля мы не видим.

Но не исключено, что во вторник будет принято решение остаться в УЕФА .

Если бы нам объявили конкретный срок отстранения, мы бы конкретно обсудили, готовы ли ждать условно пять. А сейчас мы не знаем, сколько ждать. Мое мнение – много «за», много и «против». Очевидно, что с Европой мы расходимся: политика сейчас на первом месте, футбол – на втором.

Хотя УЕФА посылает сигналы о том, что они не хотят нашего выхода .

В Азии нас вообще примут? Готовы рассматривать, но не гарантируют

– Азиатская конфедерация на данный момент готова нас принять.

Письменную гарантию дать – нет, но готовы рассмотреть обращение . А дальше решение будут принимать голосованием, понадобится большинство голосов за.

К ФИФА смена конфедерации формально не относится, но некое согласие получить все равно нужно. В любом случае надо воспользоваться окном возможностей до 31 декабря, тогда есть шансы поучаствовать в отборе к ЧМ-2026. Если не сделать этого сейчас, останется рассчитывать только на цикл сборных с 2027-го.

Если мы перейдем в Азию, это будет надолго. Никто не гарантирует, что, например, Япония или Австралия не откажутся с нами играть. Но там 48 ассоциаций: если три из них откажутся играть, им скажут – ну, не играйте . А когда в УЕФА таких больше половины, ситуация совсем иная.

Хотят ли в Азию клубы РПЛ? Подавляющее большинство – за

– РФС провел опрос среди клубов и спонсоров.

Подавляющее большинство клубов поддерживает переход. Кто-то – полностью, кто-то – с оговоркой о том, что лучше играть, чем не играть совсем .

Многие начинают понимать: без официальных [международных] соревнований возрастают риски, что наши игроки будут менять гражданство. Некоторых уже активно уговаривают это сделать.

Что будет дальше?

Александр Дюков добавил, что у УЕФА просто нет четкого механизма по выходу из организации, в регламенте он не прописан .

Само уведомление, которое собираются отправить до 31 декабря, если решат покидать Европу, не означает автоматического выхода – все равно последует некая процедура, условия которой нужно будет выполнить.

В любом случае следующая ключевая точка – 27 декабря , финальный раунд обсуждений и итоговое решение о том, чего хочет РФС.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков