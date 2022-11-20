Вы наверняка упустили: сыграла сборная России. 0:0 второй раз подряд

Россия провела новый товарищеский матч – на этот раз с Узбекистаном.

Результат тот же, что и в игре с Таджикистаном – 0:0.

Так теперь выглядит команда: в основе были Антон Шунин, Александр Сильянов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Андрей Мостовой, Александр Соболев и Арсен Захарян.

В первом тайме ситуация Россия смотрелась грустно: два удара, ни одного в створ. Соперник перед перерывом ответил опаснее: Эльдор Шомурдов отдал под удар – пришлось выручать Шунину.

Кипер Узбекистана Юсупов ответил классным сэйвом уже во втором тайме, когда Соболев бил под штангу.

В итоге у команды Валерия Карпина три удара в створ – соперник ответил одним. За два матча с Узбекистаном и Таджикистаном россияне попали в створ семь раз, ничего не забили.

Смотреть все это было тяжеловато.

Дмитрий Баринов доволен опытом: «Получили игровое время. В клубах люди отдыхали по 2-3 дня, а мы работали, как бы в тонусе. И две игры на ноль. А то, что не забиваем – надо у нападающих спрашивать. Соболев мог 3-4 забить. Здесь не забивает, а в «Спартаке» забивает».

Карпин провел 10-ю игру во главе сборной: шесть побед, три ничьих и поражение. Перед Узбекистаном тренер не допускал недооценки: «Вы говорите, что нынешние соперники ниже уровнем? А с кем мы играли выше нас уровнем? Хорватия? Вы считаете, что Узбекистан слабее Словакии и Словении? Я уверен, что нет. Может, даже сильнее».

После игры заявил, что чуть больше доволен вторым таймом, когда получилось хоть что-то в атаке. И добавил, что для красоты и агрессии впереди не хватает «фантазист» – говорит, игроки такие есть, но качеств своих они почему-то не показывают.

На прямой вопрос корреспондента «Матч ТВ» о том, были ли бы он доволен как болельщик двумя нулевыми ничьими сборной с такими соперниками, Карпин ответил, что не знает.

А мы вот знаем: на сборную России смотреть было грустно. Многие точно вообще не смотрели – поэтому легко могли даже не знать, что она играет.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов