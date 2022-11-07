Зенитовцы вступились за Чистякова: публично Кержаков, Кузяев, Одоевский. Лично поддержали все – даже легионеры и Семак

«Домыслы и слухи порочат твою честь».

После неожиданного поражения от «Ахмата» (1:2) в «Зените» быстро нашли виновного – сообщалось, что в сливе игры заподозрили защитника Дмитрия Чистякова, который привез гол и оказался замененным на 32-й минуте. Игрока публично раскритиковали тренер Сергей Семак и генеральный директор Александр Медведев. Однако теперь на сторону Дмитрия встали одноклубники .

Первым с поддержкой выступил вратарь Михаил Кержаков, он играл в том самом матче против «Ахмата».

«Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы. Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека. Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьет по репутации человека . Димка, не вешай нос! Ты обязательно справишься с этим и станешь только сильнее!», – написал Кержаков в соцсетях.

Запись репостнул защитник «Зенита» Арсен Адамов и экс-одноклубник Магомед Оздоев (сейчас в турецком «Фатих Карагюмрюк») – с подписью «Полностью поддерживаю».

Другой вратарь «Зенита» Даниил Одоевский солидарен: «Чистый, с тобой. Открытый, честный и настоящий».

Лайки посту поддержки поставили многие футболисты «Зенита», в том числе иностранцы: Андрей Мостовой, Далер Кузяев, Малком, Деян Ловрен.

«Мы проигрываем и выигрываем вместе!» – отдельно написал Кузяев.

Публично нет обновлений о позиции Сергея Семака: изначально было впечатление, что он своего игрока не поддерживает – все началось с его критики Чистякова на пресс-конференции. Позже агент игрока Андрей Талаев добавил, что тренер «спокойненько дистанцировался». Но в понедельник он же уточнил, что поддержка от Семака есть:

«Как я понимаю, поддержка со стороны Сергея Семака у Димы все-таки есть. Вчера между ними состоялся разговор, по итогам которого, как я понял, они разошлись мирно, – рассказал Талаев «Фонтанке». – Самое главное, что у всей команды к Диме очень хорошее отношение. Все ему позвонили, все его поддержали. Многие журналисты писали: «Странно, что молчит команда». Но, мне кажется, что никого из команды просто не спросили об этой ситуации. Но в личном разговоре Диме позвонили или написали все . В том числе легионеры, что говорит о многом».

Напоминаем, что случилось. Чистякова отстранили после грубой ошибки – он готов на детектор лжи

Слабая игра Чистякова против «Ахмата» так расстроила Сергея Семака, что тот после матча несвойственно для себя решился на публичную критику:

«Что касается второго пропущенного гола, там Дима виноват на все сто. К сожалению, сегодня по какой-то причине Дима выглядел очень неуверенно».

Затем давление пошло со всех сторон. Геннадий Орлов поделился инсайдом о возможном уходе игрока из клуба: «На первый взгляд, сложно объяснить детский ляп Чистякова, когда его накрыл Конате. С другой стороны, возможно, защитник мыслями уже не в «Зените». Ведь и его агент, и он сам давали понять, что футболист недоволен игровой практикой. Не исключено, что зимой Чистяков сменит клуб. Поговаривают, что он может перейти как раз-таки в «Ахмат».

Вроде бы обычный слух – но генеральный директор «Зенита» Александр Медведев внезапно тоже высказался. С еще более суровым заявлением: «С такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за «Ахмат». Хочу обратить внимание, что публично, пусть даже не самому, а через агента, высказывать недовольство своим игровым временем и своей ролью в команде – это неприемлемо. И ни в какие ворота не лезет. В воскресенье будет серьезный разговор, и не только с Чистяковым. Такого трансфера [в «Ахмат»] исключать не могу».

Вскоре Медведев заявил, что состоялся «архисерьезный, принципиальный, мужской разговор», а защитник и вовсе выведен из основного состава.

Ситуация задела и «Ахмат», для «Чемпионата» высказался гендиректор Ахмед Айдамиров: «Устроить публичную обструкцию своему футболисту – это, конечно, дело личное. Здесь, как говорится, каждый начальник сам решает. Однако, разбираясь во внутренних делах, в контексте своих проблем, считаю недопустимым и неэтичным упоминать другой клуб – и тем более с учетом мнения «великого» инсайдера российского футбола Геннадия Орлова. Проигрывать надо уметь».

«Чемпионат» вечером после отстранения добавил деталей (да, тут все построено только на инсайдах, потому что объяснения «Зенита» пока совсем невнятные): руководство петербургского клуба подозревает, что Чистяков специально сыграл против «Ахмата» плохо – другими словами, речь о сливе/сдаче игры. Эту информацию передали два источника, близких к игроку, и один источник, имеющий отношение к клубу.

Источник Eurostavka сообщил, что Чистяков готов пройти проверку на детекторе лжи :

«Конкретной информации никакой нет. Никто Диме не объявлял это. Был разговор с Медведевым, где ему попытались преподнести, что он намеренно плохо сыграл с «Ахматом». На что он сказал, что готов пройти детектор [лжи], все, что угодно. Зная Чистякова, говорить, что он намеренно плохо играет… Люди просто не знают, сколько он работает. Это цирк».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Instagram