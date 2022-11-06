У Головина 2 подряд победных гола красивыми ударами из-за штрафной. Сработала подсказка тренера

Он предсказал, что таких голов станет больше.

Александр Головин в этом сезоне наконец стал полноценным лидером «Монако». Российский полузащитник регулярно выходит в стартовом составе, ведет игру в центре поля (хотя тренер доверил ему более атакующую роль) и в последнее время начал забивать.

Против «Тулузы» Головин вышел в старте и забил сразу после перерыва. «Монако» давил, в итоге мяч отскочил на линию штрафной к Александру – тот прицелился и спокойно уложил в дальнюю девятку.

Вот его ударная позиция: ни один из трех соперников не накрывает – и Головин тут же пользуется.

Ну и вообще, Александр провел мощный матч: поучаствовал в 12 ударах – в половине случаев бил сам, в половине отдавал под удар одноклубнику, это личный рекорд .

Победный счет 2:0 оформил Бреэль Эмболо с передачи Такуми Минамино. Но именно мяч Головина принес «Монако» третью победу подряд. Всего же у россиянина 3+2 за 13 матчей чемпионата.

На прошлой неделе Саше удался очень похожий гол против «Анже» – там и позиция была схожа (перед штрафной чуть левее центра), и удар так же идеально полетел в дальнюю девятку.

Забавно, что тогда тренер «Монако» Филипп Клеман предсказал: Головин теперь будет чаще забивать такими ударами .

«Я рад за него! У него было много подобных шансов за последние недели, где ему нужно было бить. Мы с ним это обсудили, я показал ему моменты. Надеюсь, он сейчас начнет забивать больше подобных мячей – качества и опыт для этого у него есть».

Головин действительно стал бить спокойнее: в обоих случаях он получал мяч, уверенно подстраивался под удар и только потом исполнял. Возможно, секрет успеха как раз в этом спокойствии.

Теперь главное, чтобы за время чемпионата мира Саша не забыл, как нужно класть по девяткам!

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; кадры трансляции «Матч ТВ»