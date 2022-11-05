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«Ахмат» уничтожил много серий «Зенита» без поражений. Новых рекордов не будет

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Сезон без поражений – не в этот раз.

«Зенит» проиграл дома «Ахмату» 1:2. Команда Сергея Семака летела 0:2 уже на 8-й минуте, за оставшееся время лишь Андрей Мостовой забил однажды. 

Это поражение обрывает сразу несколько удивительно мощных серий.

• Самая мелкая серия – беспроигрышные матчи против «Ахмата», «Зенит» не уступал 12 матчей подряд. Последнее поражение – 7 мая 2017 года (0:1). Тогда команда из Грозного еще называлась «Тереком», «Зенит» возглавлял Мирча Луческу, а благодаря поражению чемпионом того сезона стал «Спартак».

Первое поражение «Зенита» в РПЛ-2022/23, конец серии из 15 матчей. «Зенит» был последней командой без поражений, долго держался «Ростов», но в 11-м туре именно «Зенит» остановил команду Валерия Карпина (3:1).

До рекорда по длительности беспроигрышной серии на старте чемпионата еще далеко. Но это достижение все равно принадлежит «Зениту» – 26 матчей подряд в сезоне-2010 при Лучано Спаллетти. Второе место у «Локомотива»-2005, который выдал 18 матчей именно со старта сезона.

Только в этих трех случаях команда РПЛ заканчивала первый круг без поражений. 

Закончилась и общая 15-матчевая беспроигрышная серия в РПЛ, не только со старта сезона. Формально эта серия совпадает с серией со старта сезона, поскольку в 30-м туре РПЛ-2021/22 «Зенит» проиграл «Пари НН».

Тут хватает команд впереди «Зенита». Рекорд принадлежит «Локомотиву»-2004 (27 матчей без поражений), дальше «Зенит» (26 матчей в 2009-2010 годах) и «Спартак» (26 матчей в 1993-м). До них еще нужно было долго не проигрывать.

Конец серии «Зенита» из 18 домашних матчей без поражений в РПЛ. В последний раз «Зенит» проигрывал дома «Сочи» (1:2) в октябре 2021-го – это 10-й тур РПЛ-2021/22. В истории чемпионатов России рекорд едва ли изменится, он принадлежит «Спартаку» (47 матчей без домашних поражений, 1992-1995). 

Зенит – Ахмат 1:2 (0:2, 1:0)
Дата проведения
5 ноября, 16.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Харин, 0:2 – Конате, 1:2 – 65 Мостовой.
ЗенитКержаков, Караваев (Мостовой, 46), Ловрен, Чистяков (Круговой, 32), Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос (Ерохин, 90), Вендел, Клаудиньо, Малком (Мантуан, 89), Сергеев (Кассьерра, 89).
АхматШелия, Быстров, Семенов, Швец, Богосовац, Тимофеев, Харин (Карапузов, 66), Камилов (Трошечкин, 56), Олейников (Журавлев, 78), Садулаев (Ильин, 56), Конате (Агаларов, 78).
Предупреждения:
Тимофеев (46), Дуглас Сантос (87).

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Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press

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