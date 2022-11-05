«Ахмат» уничтожил много серий «Зенита» без поражений. Новых рекордов не будет

Сезон без поражений – не в этот раз.

«Зенит» проиграл дома «Ахмату» 1:2. Команда Сергея Семака летела 0:2 уже на 8-й минуте, за оставшееся время лишь Андрей Мостовой забил однажды.

Это поражение обрывает сразу несколько удивительно мощных серий.

• Самая мелкая серия – беспроигрышные матчи против «Ахмата» , «Зенит» не уступал 12 матчей подряд. Последнее поражение – 7 мая 2017 года (0:1). Тогда команда из Грозного еще называлась «Тереком», «Зенит» возглавлял Мирча Луческу, а благодаря поражению чемпионом того сезона стал «Спартак».

• Первое поражение «Зенита» в РПЛ-2022/23 , конец серии из 15 матчей. «Зенит» был последней командой без поражений, долго держался «Ростов», но в 11-м туре именно «Зенит» остановил команду Валерия Карпина (3:1).

До рекорда по длительности беспроигрышной серии на старте чемпионата еще далеко. Но это достижение все равно принадлежит «Зениту» – 26 матчей подряд в сезоне-2010 при Лучано Спаллетти. Второе место у «Локомотива»-2005, который выдал 18 матчей именно со старта сезона.

Только в этих трех случаях команда РПЛ заканчивала первый круг без поражений.

• Закончилась и общая 15-матчевая беспроигрышная серия в РПЛ , не только со старта сезона. Формально эта серия совпадает с серией со старта сезона, поскольку в 30-м туре РПЛ-2021/22 «Зенит» проиграл «Пари НН».

Тут хватает команд впереди «Зенита». Рекорд принадлежит «Локомотиву»-2004 (27 матчей без поражений), дальше «Зенит» (26 матчей в 2009-2010 годах) и «Спартак» (26 матчей в 1993-м). До них еще нужно было долго не проигрывать.

• Конец серии «Зенита» из 18 домашних матчей без поражений в РПЛ . В последний раз «Зенит» проигрывал дома «Сочи» (1:2) в октябре 2021-го – это 10-й тур РПЛ-2021/22. В истории чемпионатов России рекорд едва ли изменится, он принадлежит «Спартаку» (47 матчей без домашних поражений, 1992-1995).

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press