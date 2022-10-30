Сыграли полсезона: «Зенит» в мощнейшем отрыве, «Спартак» взлетел, «Локо» и «Сочи» пикируют

«Краснодар» и «Зенит» закрыли первый круг Мир РПЛ-2022/23.

Давайте зафиксируем таблицу и отметим главное.

1️⃣ «Зенит» очень уверенно лидирует: вырванной победой над «Краснодаром» утвердили семь очков отрыва.

2️⃣ «Спартак» – самый заметный взлет по сравнению с итоговой таблицей прошлого сезона. Команда финишировала 10-й, а теперь идет на втором месте как главный конкурент в чемпионской гонке.

3️⃣ ЦСКА с Владимиром Федотовым поднялся относительно того, с чем заканчивали весной – третьи вместо итогового пятого. И единственные из топ-5 прошлого сезона, кто добился прогресса.

9️⃣ «Сочи» прилично упал: как раз после ухода Федотова, а также продаж Родригао и Матео Кассьеры в «Зенит» далеки от борьбы за медали.

1️⃣4️⃣ «Локомотив» проваливается жестче всех: застряли в зоне стыковых матчей, причем по делу.

Отрыв «Зенита» – насколько это мощно?

• Год назад «Зенит» тоже выиграл первый круг – опережали «Динамо» на четыре очка. Тогда у петербуржцев было два поражения: в октябре подряд от «Сочи» и «Арсенала».

• Предыдущий случай, когда победитель первого круга не выигрывал чемпионат – сезон-2020/21. Тогда ЦСКА был на одно очко впереди «Зенита», но уже в 16-м туре проиграл, затем дважды подряд сыграл вничью, выпустил петербуржцев вперед и позволил им взять титул. За восемь последних сезонов это единственный раз, когда чемпион первого круга не был чемпионом в итоге. До того как раз армейцы Леонида Слуцкого суперфинишем опережали «Зенит» в 2014-м.

• Отрыв «Зенита» в семь очков – рекорд для нынешней системы проведения. Раньше максимумом были шесть. Так отрывался «Спартак» в чемпионском сезоне-2016/17, в результате титул бронировали с 10-очковым преимуществом. Так же ЦСКА опережал «Ростов» в РПЛ-2015/16 – потом чемпионская гонка стала напряженнее, но армейцы дожали.

• Сам «Зенит» при системе осень/весна привозил максимум пять очков. Так было в сезоне-2018/19 – первом тренерском Сергея Семака, когда вторым шел «Краснодар». Причем тогда после 17-го отставание сокращалось до одного балла, но в итоге лидер больше не менялся, и зенитовцы забрали первый титул из актуальной серии. Таким же был отрыв к середине сезона у Андре Виллаш-Боаша перед золотом-2014/15.

• У «Зенита» был и более сильный отрыв – в 2010-м, когда в РПЛ играли еще по схеме весна/осень. В тот момент Лучано Спаллетти вел петербуржцев с 10-очковым запасом над ЦСКА и тоже без поражений.

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов