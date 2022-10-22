Фомин забил 17-й пенальти в РПЛ подряд! Он повторил рекорд Пеева из «Амкара»

За всю карьеру только 2 промаха.

В матче «Динамо» и «Локо» (3:1) значимая отметка покорилась не только Федору Смолову (у него 100-й мяч в РПЛ). Еще радуемся за Даниила Фомина – он забил 17-й пенальти в Премьер-лиге подряд.

Фомин повторил рекорд экс-игрока «Амкара» Георги Пеева – все остальные забили в РПЛ меньше.

На всякий случай отметим: учитываются лишь футболисты, пробившие больше 7 раз.

За всю карьеру у Фомина 28 успешных попыток и 2 промаха – он долго тренировал пенальти с Беленовым

У Даниила всего два нереализованных пенальти в карьере – и оба за пределами РПЛ. Впервые Фомин не забил за «Краснодар-2» в матче с «Аланией» в сезоне-2014/15 – тогда он попал в штангу. А потом была драма в финале Кубка России-2021/22 – Фомин не забил «Спартаку» на последних секундах, и «Динамо» проиграло 1:2.

«Хотелось бы попросить у болельщиков «Динамо» прощения: я подвел свою команду. Прошу прощения у «Динамо», – сказал Фомин после матча.

Остальные 28 попыток были успешны. «Пока не приходилось бить пенальти при счете 3:0 или 4:0, когда нужно просто поставить точку в матче. Всегда либо ничья, либо проигрываем. И я подхожу с мыслью, что нужно сделать свое дело качественно и забить гол, чтобы не подвести тренеров и партнеров.

Я стараюсь анализировать игру вратарей. Больше всего волновался, когда шел бить Александру Беленову, потому что мы долго тренировали с ним пенальти, когда я выступал за «Уфу», – рассказывал Фомин в апреле 2022-го.

После игры с «Уфой» Даниил даже говорил, как непросто бить Беленову: «Вратарь меня хорошо знает. На тренировках он много моих пенальти отбивал, поэтому немножко волнительно было. Потом обсудили эти удары, но оставлю при себе детали разговора».

Пенальти, который бил Фомин, назначили по делу. С первым (когда бил Смолов) возникли вопросы, но и там все верно

На 31-й минуте после подачи в штрафную Фернандес рухнул в борьбе с Бариновым и не смог пробить с метра. Главный судья Павел Кукуян назначил пенальти – тогда показалось, что он ошибся, потому что эпизод с Бариновым на нарушение не тянул.

Но вскоре стало понятно, что Кукуян прав – настоящий фол просто не показали в эфире. «Пенальти назначен за руку Миранчука, но она не попала в трансляцию. Тем не менее ни у ВАР, ни у Кукуяна не было сомнений. Режиссер не на том акцент сделал», – из телеграм-канала «Але, рэф!»

Теперь вопросов по пенальти точно нет.

Фото: vk.com/fcdm_official; РИА Новости/Павел Бедняков