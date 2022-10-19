«У него дырка в ноге». Ох, как же жестко Ненахов влетел в игрока «Химок» – это не красная?

Гогниев в шоке.

«Локомотив» переиграл кризисные «Химки» в Кубке России – 1:0 благодаря голу Антона Миранчука с пенальти.

Еще два мяча от Керка и Изидора отменили. Но даже это не самое главное.

На 24-й минуте защитник «Локо» Максим Ненахов зачем-то пошел в ураганный подкат и шипами заехал по голеностопу Немани Главчича. На повторах выглядело пугающе, но арбитр Алексей Амелин простил Ненахова и выписал защитнику желтую.

При этом горчичник Амелин решил дать только после подсказки ВАР.

После матча нога Главчича выглядела примерно так:

«Химки» – в шоке. Первым делом по Амелину проехался тренер Спартак Гогниев:

«Очень хорошая игра в нашем исполнении. Удаление должно было быть на 25‑й минуте, ногу игроку оторвали. Шипы были в ноге. Давай красную карточку, другая игра была бы. Мы владели полностью инициативой. Игрой доволен, результатом – нет.

Судья добавил четыре минуты, хотя он два раза смотрел ВАР. Ребятам надо отдать должное. В такой сложной психологической ситуации выходят и правильно делают. Выводы сделаем – голову пеплом посыпать смысла нет. Решения арбитров рассмотрят. Это повлияло очень на результат».

«У Главчича дырка в ноге. Посмотрите! А он его не удаляет», – эмоциональная добавка от Резиуана Мирзова.

Ненахов уже грубил в этом сезоне – но КДК отменил его красную

В матче с «Уралом» (2:4) Ненахов подкатился в Юрия Газинского и схватил удаление. Причем сначала арбитр Сергей Иванов показал желтую карточку, и только после просмотра ВАР заменил ее на красную.

Но КДК РФС встал на сторону игрока: посчитали, что арбитр ошибся, и отменили дисквалификацию.

А теперь немного деталей о пострадавшем. Главчичу 25 лет, он воспитанник «Партизана». Зимой за него заплатили чуть больше 100 тысяч евро, с 2019 года полузащитник был в хорватском «Славене». Контракт с «Химками» рассчитан до мая 2024-го.

В России Главчич пока не забивал: в этом сезоне РПЛ он провел всего 178 минут (еще 59 набрал в Кубке) и отметился ассистом с «Уралом» (1:2).

«Химки» идут на дно. Но Гогниев уходить не собирается

Теперь немного грустной статистики.

• «Химки» не побеждают 13 матчей подряд после ухода Сергея Юрана. Напомним, что Юран уволили в августе, а на его место пришел Николай Писарев. Его вскоре поменял Гогниев. С тех пор у команды 10 поражений и 3 ничьих – причем одна из них завершилась поражением по пенальти в Кубке.

• Команда Гогниева занимает предпоследнее место в РПЛ и набрала всего восемь очков. А следующий соперник – «Спартак».

В отставку Гогниев пока не собирается:

«У нас полное понимание с руководителями. В России ставят во главу угла результат – и результата можно по-разному добиться. Можно взять суперфутболистов. Можно взять тренера неизвестного и взять игроков. Работать с ними каждый божий день, – уверял тренер после ничьи с «Факелом».

Мы работаем с утра до вечера. Результат виден. Командная игра, отношение – они видны. Понимаю, когда нет результата, тренер подвисает. Только пришел в команду – сразу на выход. Мы так говорим. А кулуарные разговоры – мы на это не обращаем внимание».

Но мы знаем, что волнует вас на самом деле – нет, Юрана пока обещают не возвращать.

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ» ; РИА Новости/Алексей Филиппов