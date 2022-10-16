ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

Шоу ЦСКА со «Спартаком»: скандал, супергол и шикарный сюжет

Федор Чалов Федор Чалов
Антон Зиньковский Антон Зиньковский
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
ЦСКА ЦСКА
Спартак Спартак
Милан Гайич Милан Гайич
Роман Зобнин Роман Зобнин
Александр Соболев Александр Соболев
Футбол Футбол

ЦСКА и «Спартак» сыграли огненное дерби вничью – 2:2. Сюжет тут покруче, чем у «Реала» с «Барсой» или «Ливерпуля» с «Сити».

Игра разгонялась постепенно: один гол в первом тайме, камбэк и ответ из трех голов во втором.

Голы: странный, очень красивый, стильный и трудовой

Началось со странного эпизода, когда ЦСКА забил – а игроки «Спартака» нашли сразу несколько поводов спорить.

Больше всех – Роман Зобнин, он остановился и перестал контролировать мяч с просьбой притормозить и Милана Гайича. Не факт, что серб вообще это увидел и наверняка даже не понял.

«Как человек я все сделал правильно». Из-за Зобнина началась скандальная атака с голом ЦСКА – он уверен, что Гайич нарушил фэйр-плей

Гайич спокойно перехватил, атака дошла до Федора Чалова, а форвард разобрался с Михой Мевлей.

Спартаковцы говорили еще и про фол по ходу этой атаки, но все же основные вопросы к Зобнину – он повел себя странновато.

А Чалов впервые за карьеру забил «Спартаку» – Мевля, которого называли проблемным подписанием, эту характеристику оправдала.

После перерыва спартаковцы перевернули матч заменами: вышли в том числе Антон Зиньковский с Павлом Масловым (вместо Мевли), и они вдвоем в протоколе как соавторы ответного спартаковского мяча.

Но главная заслуга – конечно, Зиньковский. Он пробил из-за штрафной так классно, что у Игоря Акнфеева не было никаких шансов.

Всего через четыре минуты «Спартак» уже повел – тут самое главное на тесном участке рядом с флангом сделал Квинси Промес, он нашел вариант протолкнуть мяч на Александра Соболева.

Форвард «Спартака» разогнался, потом вовремя притормозил и пробил мимо Акинфеева.

У Александра продолжается голевая суперсерия, о ней чуть ниже.

Правда, этот спартаковский гол не стал победным, потому что еще раз включился официально лучший игрок матча – Федор Чалов.

Ему классно отдал верхом Иван Обляков, вышедший с задачей взбодрить атаку. Чалов шикарно подстроился и пробил головой от земли – дубль!

И финальный счет – 2:2, после которых теоретически можно, но совсем не хотелось бы говорить о судействе. Потому что и Обляков, и Зобнин, и Зайнутдинов с Рыбусем (герои интервью на «Матче»), например, признали, что исход все равно справедлив.

У Соболева мегасерия, а Чалов пробил заколдованного соперника

Ни «Спартаку», ни ЦСКА в нынешней турнирной ситуации не могла понравиться ничья.

• Такой исход в дерби – редкость, без победителя впервые с 2018-го (1:1). С тех пор в девяти матчах были четыре спартаковские победы и пять армейских.

• У ЦСКА всего одна победа в четырех последних матчах: обыграли только «Химки», перед этим «Торпедо» проиграли, а после сыграли вничью с «Динамо» и «Спартаком».

• «Спартак» шесть матчей подряд не проигрывает: после пяти побед (кубковый «Факел», «Локомотив», кубковый «Зенит», «Пари НН» и «Крылья «Советов») эта ничья.

• У Федора Чалова первые в карьере голы «Спартаку». А вообще в сезоне для форварда это девятый мяч за 13 игр. За четыре последних он забил пять раз – суперформа.

• Как и у Александра Соболева: спартаковский нападающий продлил голевую серию до восьми матч, с учетом в том числе сборной. На этом отрезке у него девять мячей.

Из-за этой ничьей увеличился отрыв «Зенита» – теперь чемпион в гонке за пятым подряд титулом впереди на семь очков. «Спартак» как раз идет вторым, ЦСКА вместе с «Ростовом» дальше – в восьми очках.

ЦСКА – Спартак 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
16 октября, 20.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 17 Чалов, 1:1 – 53 Зиньковский, 1:2 – 57 Соболев, 2:2 – 70 Чалов.
ЦСКААкинфеев, Набабкин, Виллиан Роша, Зайнутдинов, Гайич, Здьелар, Мендес, Мойзес, Медина (Обляков, 66), Чалов (Заболотный, 87), Карраскаль (Ермаков, 66).
СпартакСелихов, Денисов (Чернов, 89), Мевля (Маслов, 46), Джикия, Хлусевич, Пруцев, Литвинов (Зиньковский, 46), Зобнин, Игнатов (Рыбус, 76), Соболев, Промес.
Предупреждения:
Промес (8), Соболев (14), Мойзес (14), Хлусевич (19), Виллиан Роша (40), Литвинов (40), Чалов (76), Ермаков (81).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Павел Бедняков

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные