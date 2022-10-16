Шоу ЦСКА со «Спартаком»: скандал, супергол и шикарный сюжет

ЦСКА и «Спартак» сыграли огненное дерби вничью – 2:2. Сюжет тут покруче, чем у «Реала» с «Барсой» или «Ливерпуля» с «Сити».

Игра разгонялась постепенно: один гол в первом тайме, камбэк и ответ из трех голов во втором.

Голы: странный, очень красивый, стильный и трудовой

Началось со странного эпизода, когда ЦСКА забил – а игроки «Спартака» нашли сразу несколько поводов спорить.

Больше всех – Роман Зобнин, он остановился и перестал контролировать мяч с просьбой притормозить и Милана Гайича. Не факт, что серб вообще это увидел и наверняка даже не понял.

Гайич спокойно перехватил, атака дошла до Федора Чалова, а форвард разобрался с Михой Мевлей.

Спартаковцы говорили еще и про фол по ходу этой атаки, но все же основные вопросы к Зобнину – он повел себя странновато.

А Чалов впервые за карьеру забил «Спартаку» – Мевля, которого называли проблемным подписанием, эту характеристику оправдала.

После перерыва спартаковцы перевернули матч заменами: вышли в том числе Антон Зиньковский с Павлом Масловым (вместо Мевли), и они вдвоем в протоколе как соавторы ответного спартаковского мяча.

Но главная заслуга – конечно, Зиньковский. Он пробил из-за штрафной так классно, что у Игоря Акнфеева не было никаких шансов.

Всего через четыре минуты «Спартак» уже повел – тут самое главное на тесном участке рядом с флангом сделал Квинси Промес, он нашел вариант протолкнуть мяч на Александра Соболева.

Форвард «Спартака» разогнался, потом вовремя притормозил и пробил мимо Акинфеева.

У Александра продолжается голевая суперсерия, о ней чуть ниже.

Правда, этот спартаковский гол не стал победным, потому что еще раз включился официально лучший игрок матча – Федор Чалов.

Ему классно отдал верхом Иван Обляков, вышедший с задачей взбодрить атаку. Чалов шикарно подстроился и пробил головой от земли – дубль!

И финальный счет – 2:2, после которых теоретически можно, но совсем не хотелось бы говорить о судействе. Потому что и Обляков, и Зобнин, и Зайнутдинов с Рыбусем (герои интервью на «Матче»), например, признали, что исход все равно справедлив.

У Соболева мегасерия, а Чалов пробил заколдованного соперника

Ни «Спартаку», ни ЦСКА в нынешней турнирной ситуации не могла понравиться ничья.

• Такой исход в дерби – редкость, без победителя впервые с 2018-го (1:1). С тех пор в девяти матчах были четыре спартаковские победы и пять армейских.

• У ЦСКА всего одна победа в четырех последних матчах: обыграли только «Химки», перед этим «Торпедо» проиграли, а после сыграли вничью с «Динамо» и «Спартаком».

• «Спартак» шесть матчей подряд не проигрывает: после пяти побед (кубковый «Факел», «Локомотив», кубковый «Зенит», «Пари НН» и «Крылья «Советов») эта ничья.

• У Федора Чалова первые в карьере голы «Спартаку». А вообще в сезоне для форварда это девятый мяч за 13 игр. За четыре последних он забил пять раз – суперформа.

• Как и у Александра Соболева: спартаковский нападающий продлил голевую серию до восьми матч, с учетом в том числе сборной. На этом отрезке у него девять мячей.

Из-за этой ничьей увеличился отрыв «Зенита» – теперь чемпион в гонке за пятым подряд титулом впереди на семь очков. «Спартак» как раз идет вторым, ЦСКА вместе с «Ростовом» дальше – в восьми очках.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Павел Бедняков