Шоу ЦСКА со «Спартаком»: скандал, супергол и шикарный сюжет
ЦСКА и «Спартак» сыграли огненное дерби вничью – 2:2. Сюжет тут покруче, чем у «Реала» с «Барсой» или «Ливерпуля» с «Сити».
Игра разгонялась постепенно: один гол в первом тайме, камбэк и ответ из трех голов во втором.
Голы: странный, очень красивый, стильный и трудовой
Началось со странного эпизода, когда ЦСКА забил – а игроки «Спартака» нашли сразу несколько поводов спорить.
Больше всех – Роман Зобнин, он остановился и перестал контролировать мяч с просьбой притормозить и Милана Гайича. Не факт, что серб вообще это увидел и наверняка даже не понял.
«Как человек я все сделал правильно». Из-за Зобнина началась скандальная атака с голом ЦСКА – он уверен, что Гайич нарушил фэйр-плей
Гайич спокойно перехватил, атака дошла до Федора Чалова, а форвард разобрался с Михой Мевлей.
Спартаковцы говорили еще и про фол по ходу этой атаки, но все же основные вопросы к Зобнину – он повел себя странновато.
А Чалов впервые за карьеру забил «Спартаку» – Мевля, которого называли проблемным подписанием, эту характеристику оправдала.
После перерыва спартаковцы перевернули матч заменами: вышли в том числе Антон Зиньковский с Павлом Масловым (вместо Мевли), и они вдвоем в протоколе как соавторы ответного спартаковского мяча.
Но главная заслуга – конечно, Зиньковский. Он пробил из-за штрафной так классно, что у Игоря Акнфеева не было никаких шансов.
Всего через четыре минуты «Спартак» уже повел – тут самое главное на тесном участке рядом с флангом сделал Квинси Промес, он нашел вариант протолкнуть мяч на Александра Соболева.
Форвард «Спартака» разогнался, потом вовремя притормозил и пробил мимо Акинфеева.
У Александра продолжается голевая суперсерия, о ней чуть ниже.
Правда, этот спартаковский гол не стал победным, потому что еще раз включился официально лучший игрок матча – Федор Чалов.
Ему классно отдал верхом Иван Обляков, вышедший с задачей взбодрить атаку. Чалов шикарно подстроился и пробил головой от земли – дубль!
И финальный счет – 2:2, после которых теоретически можно, но совсем не хотелось бы говорить о судействе. Потому что и Обляков, и Зобнин, и Зайнутдинов с Рыбусем (герои интервью на «Матче»), например, признали, что исход все равно справедлив.
У Соболева мегасерия, а Чалов пробил заколдованного соперника
Ни «Спартаку», ни ЦСКА в нынешней турнирной ситуации не могла понравиться ничья.
• Такой исход в дерби – редкость, без победителя впервые с 2018-го (1:1). С тех пор в девяти матчах были четыре спартаковские победы и пять армейских.
• У ЦСКА всего одна победа в четырех последних матчах: обыграли только «Химки», перед этим «Торпедо» проиграли, а после сыграли вничью с «Динамо» и «Спартаком».
• «Спартак» шесть матчей подряд не проигрывает: после пяти побед (кубковый «Факел», «Локомотив», кубковый «Зенит», «Пари НН» и «Крылья «Советов») эта ничья.
• У Федора Чалова первые в карьере голы «Спартаку». А вообще в сезоне для форварда это девятый мяч за 13 игр. За четыре последних он забил пять раз – суперформа.
• Как и у Александра Соболева: спартаковский нападающий продлил голевую серию до восьми матч, с учетом в том числе сборной. На этом отрезке у него девять мячей.
Из-за этой ничьей увеличился отрыв «Зенита» – теперь чемпион в гонке за пятым подряд титулом впереди на семь очков. «Спартак» как раз идет вторым, ЦСКА вместе с «Ростовом» дальше – в восьми очках.
- Дата проведения
- 16 октября, 20.00, «ВЭБ Арена»
- Голы:
- 1:0 – 17 Чалов, 1:1 – 53 Зиньковский, 1:2 – 57 Соболев, 2:2 – 70 Чалов.
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ЦСКА –
Акинфеев, Набабкин, Виллиан Роша, Зайнутдинов, Гайич, Здьелар, Мендес, Мойзес, Медина (Обляков, 66), Чалов (Заболотный, 87), Карраскаль (Ермаков, 66).
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Спартак –
Селихов, Денисов (Чернов, 89), Мевля (Маслов, 46), Джикия, Хлусевич, Пруцев, Литвинов (Зиньковский, 46), Зобнин, Игнатов (Рыбус, 76), Соболев, Промес.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Павел Бедняков
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