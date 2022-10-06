Форварда «Балтики» обвинили в жестоком избиении подруги. В России домашнее насилие декриминализировано

Ох.

Что случилось?

Девушка нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани обвинила его в домашнем насилии. Об этом сообщил журналист Сергей Ильев, который и поговорил с Кристиной Куддус. Ей 27, она КМС по гандболу, фитнес-эксперт и бодибилдер.

«Я не могу назвать его человеком, он неоднократно избивал меня, но сейчас это перешло все границы. Я больше не буду молчать и терпеть.

Он сломал мне нос. Намеренно. Я вернулась после операции, у меня был гипс – и он снова травмировал мне его. Вдавливал рукой со всей силы всем весом, стоя надо мной, также с ноги бил со всей силы по другим частям тела. На бедре огромная гематома, душил меня, угрожал, что задушит.

После того, как я вернулась из больницы в общую квартиру (он писал мне, что я могу спокойно вернуться и поговорить, что в квартире общая собака, которую надо везти в клинику), произошло второе нападение! Он снова ударил мне по носу, снова пошло кровотечение. Я успела вызвать полицию, после чего пыталась снять видео и написать друзьям о произошедшем. Чтобы я ничего не успела никому рассказать, в том числе в соцсетях, он разбил мне телефон в тотал!

Я в чужом городе совершенно осталась без связи, мне даже некому было позвонить. Не было ни одного контакта, все осталось в телефоне!

Я была не только его девушкой, еще агентом и личным тренером, которая полностью отвечала за его план питания, тренировочный план параллельно тренировкам «Балтики».

Он пытается перед всеми там выставить меня неадекватной дурой, рассказывает всем сказки о том, что он «случайно». Разве девушка, которая в отношениях с ним и полностью занимается его жизнью и карьерой, будет дважды вызывать наряд полиции, писать заявления и снимать побои, если он «случайно» задел меня? И гематома у меня на все бедро тоже, наверное, «случайно»? «Случайно» с мячом перепутал…ну разве это не абсурд?».

Как отреагировал клуб?

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин сначала прокомментировал ситуацию так: «Пока у нас не будет неопровержимых фактов, мы с какими-то официальными заявлениями выступать не будем. Как только будут понятны какие-то итоги, выступим с заявлением», – заявил директор клуба Кирилл Волженкин.

Но спустя полтора часа клуб заявил, что проводится внутреннее расследование, а Гогричиани отстранен от тренировок с основной командой на время этого расследования. Калининградская полиция также проводит проверку по поступившему заявлению.

Что мы знаем об игроке?

Гогричиани – 22 года, он воспитанник ЦСКА и сын легенды «Жемчужины» Гочи Гогричиани, который выступал за сочинский клуб в девяностых. Гогричиани-младший в прошлом сезоне играл за аутсайдера ФНЛ «Текстильщик» и стал лучшим бомбардиром команды с 8 голами. Этим летом его выкупила у ЦСКА «Балтика», с ним подписали контракт на три года.

Избиение произошло 2 октября, по словам девушки. После этого Гогричиани успел съездить с командой на матч Кубка России с «Пересветом», где впервые в сезоне вышел в старте (всего у него 5 матчей за новый клуб и нет результативных действий). А «Балтика» проиграла команде из Второй лиги и вылетела.

А что с законом о домашнем насилии в России?

В Госдуму РФ его пытаются внести последние 10 лет – было более сорока попыток, но ни один не прошел ни одного чтения. В 2017 году домашнее насилие в России частично декриминализовали: из Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность вместо уголовной.

Последнюю попытку предприняли в этом году, но против законопроекта высказались патриарх Кирилл и митрополит Тихон (Шевкунов), после чего их поддержали консервативные и близкие к РПЦ круги власти.

Документ, составленный еще в 2019 году, вводил определение «семейно-бытовое насилие» и предлагал в качестве меры защиты пострадавших судебные защитные предписания. Предполагалось, что такие предписания, выдаваемые судом, будут запрещать агрессору контактировать с жертвой, в том числе по телефону и через интернет. Также суд мог бы обязать обвиняемого покинуть общее с пострадавшим жилье на срок действия предписания.

Сам Кирилл публично критиковал закон, называя «семейно-бытовое насилие» зарубежным заимствованием. «Принятие соответствующих законов в зарубежных странах, видимо, создает в сознании наших законодателей некую зависимость от этих иностранных новаций, желание привести наши российские законы в соответствие с тем, что существует в других странах», – говорил он.

Поэтому сейчас домашнее насилие никак не выделяется в российском законодательстве. Административная ответственность – и никакой защиты жертвам.

Фото: ФК «Балтика»