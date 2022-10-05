Как вам майка защитника «Уфы»? Объясняем, почему на ней чужой номер и откуда взялся пластырь

Очаровательный Кубок России.

«Уфа» обыграла «Кубань-Холдинг» в 1/32 Кубка России со счетом 1:0 – единственный мяч забил 21-летний Андрей Никитин, но главным героем соцсети выбрали его партнера.

Взгляните на футболку защитника Заурбека Плиева. Он вышел на поле в форме брата Константина, который пропускал матч из-за травмы. Чтобы перестраховаться, Заурбек заклеил букву «К».

Так выглядит идеальная маскировка.

У Заурбека в команде 26-й номер, под ним он был заявлен на игру, но почему-то (объяснений от клуба нет) вышел под третьим номером брата.

Стоп. А разве так можно?

Нет. Читаем пункт 12.8 регламента ФНЛ:

«Использование одного и того же номера различными футболистами или одним футболистом разных номеров в одном клубе в ходе первенства допускается в случае, если изменение осуществляется во второй регистрационный период с разрешения администрации ФНЛ по обращению. При этом замена номера допускается на номера, не используемые другим игроком на момент такой замены. Взаимная замена игровых номеров, используемых футболистами, не допускается».

Для Заурбека это уже не первый случай В 2017-м Плиев выступал за «Ахмат» и отыграл по тайму в разных футболках: сначала с третьим номером, затем с пятым. Арбитр встречи Владимир Сельдяков не посчитал это нарушением правил и разрешил остаться на поле.

Андрей Будогосский, тогдашний руководитель департамента судейства и инспектирования РФС, объяснял:

«Нет никакой ошибки бригады арбитров в этой ситуации. У Плиева, игравшего в первом тайме под номером три, оказалась разорванной футболка, в которой он не мог бы выйти на поле во второй половине игры. В перерыве матча она, естественно, была заменена на другую, но под номером пять, так как футболки под номером три в команде не оказалось.

В соответствии с разъяснениями международных судейских структур по подобным ситуациям, если у команды не оказалось новой футболки с номером игрока вместо пришедшей в негодность, а есть чистая футболка с другим номером или даже без номера, то судья разрешает этому игроку надеть ее. Но после завершения игры в протокол должна быть внесена запись о возникшей ситуации».

Пока неизвестно, будет ли разбирательство из-за матча «Уфа» – «Кубань-Холдинг», но уфимцы его, видимо, не боятся. Только отшучиваются в соцсетях: «А у тебя бывало такое, что старший брат берет твою классную футболку погонять?»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф