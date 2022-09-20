Свая с пожеланиями, форма-шестеренка, сдача в 2025-м: «Торпедо» запустило стройку стадиона

Стоимость не раскрывается.

«Торпедо» начинает строительство нового стадиона. Символ старта – первая железобетонная свая длиной 10 метров, ее установили методом вдавливания. В мероприятии поучаствовали болельщики и ветераны «Торпедо».

18 и 19 сентября фанаты могли прийти и расписаться на первой свае нового стадиона – теперь там много автографов и красочных пожеланий.

В итоге все пришло к этому.

«Сегодня важный день для нашего клуба. Начинается активная фаза работ по строительству стадиона. Этому предшествовала серьезная подготовка, разработка многих сложных инженерных и технологических решений, корректировка некоторых параметров.

Так изначально в проекте стадиона 2014 года предусматривалось искусственное основное поле. После детальной проработки этого вопроса решение было изменено – поле будет натуральным. Уверен, что новый стадион станет настоящим домом для футболистов и болельщиков команды», – заявил председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский.

Церемонию посетил в том числе и нападающий Игорь Лебеденко.

«С постройкой нового стадиона будет новая глава в истории «Торпедо». Команда прошла тяжелые времена от любительской лиги до Премьер-Лиги. Сейчас идет строительство нового стадиона. Как бы смешно ни звучало, но и автобус тоже был куплен недавно. Идем в правильном направлении и надеемся, что на новом стадионе команда будет показывать хороший и стабильный результат в будущем», – сказал Лебеденко.

15-тысячную арену откроют в 2025-м. Форма будет напоминать шестеренку

Арену построят в форме стального кольца, вот что рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Торпедо – стадион с богатой историей, поэтому в основу архитектурного облика арены были заложены символы и элементы, ставшие частью ДНК клуба. Это читается в общем объеме здания и его деталях.

Например, стальное овальное кольцо, выполненное из навесного фасада с облицовкой перфорированными панелями, перекликается с шестеренкой – она украшала флаг «Торпедо». А изображения, выполненные перфорацией, отображают наиболее значимые моменты в истории клуба», – передает слова Кузнецова «Архсовет Москвы».

Еще одна деталь: ребристые края шестеренки обрамляют арену и возвышаются над нижней стилобатной частью, в которой архитекторы спрятали логотип клуба. Увидеть его можно будет во время аэросъемки – например, во время панорамных планов при трансляциях.

Арена будет вмещать 15 тысяч человек. Планируется четыре этажа плюс подземный. В составе комплекса предусмотрены вип-зоны, парковка, спортивная школа под южной трибуной, заведения общепита, пресс-центр, технических служб, центр управления стадионом, музей, магазин клубной атрибутики.

Крыши не будет – об этом рассказал гендиректор клуба Денис Маслов: «Давайте придем в себя. Проект утвержден, и чтобы переделать его, нужно еще полтора года. Поэтому стадион будет без крыши, но с навесом. Стадион с крышей – это удорожание проекта на 3 миллиарда рублей».

Реконструкция спорткомплекса подразумевает не только строительство новой арены, но и модернизацию всей территории. Обещают три тренировочных поля с искусственным газоном: 60х40 м рядом с улицей Восточная и на юге, 105х68 м – на западе.

Сколько все это стоит и когда сдадут объект?

В 2017-м РБК писал, что стоимость строительства составит 8 млрд рублей. При этом изначально в бюджет закладывали вообще 6, но с тех пор многое изменилось.

– Стоимость строительства стадиона – около 6 миллиардов рублей, как сообщалось пару лет назад?

– Нет. Гораздо больше, – отвечал «СЭ» председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский.

Точная сумма официально не раскрывается.

Новая арена должна появиться в 2025-м, хотя изначально говорили о 2024-м (год столетия клуба). Строительством занимается компания INGRAD – один из бизнес-проектов владельца «Торпедо» Романа Авдеева. В 2017-м его концерн «Россиум» выкупил 75,5% акций клуба.

Фото: torpedo.ru