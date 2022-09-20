Паспорт РФ для Малкома и Клаудиньо – зачем это бразильцам? Они смогут играть за сборную России?

Разбираемся, в чем смысл.

Две бразильских звезды «Зенита», Малком и Клаудиньо, хотят получить российское гражданство – их желание подтвердили в петербургском клубе.

« Малком и Клаудиньо действительно захотели получить российское гражданство, это их личная инициатива . Они попросили клуб проконсультировать их в данном вопросе, и мы со своей стороны отправили соответствующие письма о намерениях наших игроков в РФС и Минспорта. Ждем ответа, насколько это реально», – заявление «Зенита».

По информации журналиста Ивана Карпова (а она появилась раньше подтверждения), цель бразильцев том, чтобы футболисты смогли меньше тратить на налоги в России.

Давайте разбираться, реально ли это – и какой вообще смысл в получении российского паспорта.

Похоже, на налогах ничего не выиграть. Паспорт не поможет экономить

Сразу главный вывод: смысла в получении российского гражданства ради сокращения налогов нет.

Чтобы платить 13-процентные налоги в России, человеку достаточно просто быть налоговым резидентом РФ, а для этого нужно провести в стране не менее 183 дней в году. Гражданство роли не играет.

Есть и другой вариант – оформить бразильцев как высококвалифицированных специалистов (такой вариант предложили в комментариях). Тогда налоговая ставка составит 15%.

В этом направлении паспорт, судя по всему, никак не с пользой не применить – разобрались.

Как бразильцам сейчас вообще получить гражданство? Они же в России недавно

Получить само гражданство РФ – отдельный квест. Если делать это в общем порядке, нужно провести в стране непрерывно пять лет с видом на жительство (под непрерывностью тут понимается жизнь без выездов более, чем на три месяца в течение года). Ни Малком, ни Клаудиньо под этот критерий не подходят.

Но в 2020-м Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке вступления в гражданство. Теперь можно получить его быстрее – например, после года проживания по ВНЖ . Но для получения российского паспорта в особом порядке нужно выполнить некоторые критерии. Откинем очевидно невыполнимые в случае с бразильцами или пока не выполненные условия вроде рождения на территории стран бывшего СССР или брака с россиянкой.

Для Малкома и Клаудиньо самый очевидный к упрощенной процедуре – «обладание высокими достижениями в области науки, техники и культуры или обладание профессией либо квалификацией, представляющей интерес для РФ».

Чтобы попасть под этот пункт, нужно предоставить «мотивированное ходатайство заинтересованного федерального органа исполнительной власти или высшего должностного лица субъекта РФ о приеме заявителя в гражданство РФ». Собственно, поэтому «Зенит» и обратился в Минспорта, через них как орган исполнительной власти вопрос решить можно .

Марио Фернандеса, Ари и Гильерме, кстати, натурализовали в общем порядке, потому что тогда закона об упрощенном еще не существовало – а они уже долго играли в России.

Допустим, Малком и Клаудиньо получили паспорт. Они смогут сыграть за сборную России?

UPD: изначально в этой главе не исключалась вероятность игры Клаудиньо за сборную в будущем, но по словам юристов из SILA International Lawyers, такой вероятности нет

Даже смена гражданства точно не подарит сборной России этих футболистов прямо сейчас. Более того – скорее всего, не подарит совсем.

Клаудиньо и Малком играли за олимпийскую сборную Бразилии в Токио-2020, и это большая проблема.

«Даже при получении гражданства России, Клаудиньо не сможет выступать за национальную сборную России в соответствии с нормами ФИФА, – рассказывали в октябре прошлого года юристы из SILA International Lawyers, когда тему гражданства Клаудиньо подняли впервые. – Согласно пункту 3 статьи 5 Регламента по применению Устава ФИФА любой игрок, который принимал участие в матче официального соревнования любого уровня и в любом виде футбола за одну футбольную ассоциацию, не имеет права играть за сборную другой ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9 указанного Регламента.

«Официальным соревнованием», согласно определению, данному в Уставе ФИФА, является «соревнование сборных команд, организованное ФИФА или любой конфедерацией».

Клаудиньо, помимо товарищеских матчей, играл на ОИ-2020 в составе национальной сборной Бразилии. Футбольные турниры на ОИ 2020 являются соревнованием, организованным ФИФА, следовательно, футбольный турнир олимпиады является официальным соревнованием по смыслу Устава ФИФА.

При этом, ни одно из исключений из вышеуказанного общего правила, предусмотренное статьей 9 Регламента о применении Устава ФИФА, не применимо. Таким образом, Клаудиньо не имеет права сменить свое спортивное гражданство и выступать за национальную сборную России, а также любой другой страны, кроме Бразилии».

Малком – та же история. Кроме того, у него есть матчи за сборную Бразилии U20.

Более того, Но даже если бы у бразильцев не было официальных матчей, они бы все равно не помогли сборной России в ближайшие несколько лет. Поскольку у Малкома и Клаудиньо ранее не было оснований играть за сборную России (например, родственников в России или рождения здесь), для них работают общие критерии ФИФА: нужно прожить на территории страны не менее пяти лет после совершеннолетия. Соответственно, Малком смог бы сыграть за сборную не раньше 2024-го, Клаудиньо – не раньше 2026-го.

Возможно, Малком и Клаудиньо – вместе с «Зенитом» или сами по себе – придумали что-то настолько хитрое и изощренное, чего мы в этой истории не понимаем. Но пока все выглядит так, как будто это бессмысленное решение.

Фото: globallookpress.com/Nikolay Gyngazov/Global Look Press, Edgar Breshchanov/Global Look Press, Jia Haocheng/XinHua; РИА Новости/Александр Гальперин; premierliga.ru