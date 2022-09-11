Никто хуже не стартовал в РПЛ, чем сейчас «Торпедо». 85%, что вылетят

1 очко после 9 туров.

После поражения от почти так же страдающего «Урала» ситуация «Торпедо» стала совсем уж грустной.

Казалось, воскресная игра с соседом по последнему-предпоследнему месту – шанс торпедовцев, но в Екатеринбурге они получили 0:2 из-за дубля Эрика Бикфалви, и теперь новичок РПЛ смотрится совсем уж плачевно.

Ужас в цифрах: 1 очко после 9 туров, всего 2 собственных гола

Погружаемся на дно вместе с «Торпедо».

• После поражения от «Урала» старт черно-белых в этом сезоне – исторически самый плохой в истории РПЛ. У команды лишь одно очко после девяти туров, разница мячей 4:21. Единственное очко торпедовцы набрали в третьем туре, когда в гостях в Самаре забили первыми, но не удержали преимущество в игре с «Крыльями Советов».

• Только один раз у команды чемпионата России было всего одно очко после девятого тура – это тульский «Арсенал» в сезоне-2014/15 . «Арсенал» тогда вылетел с последнего места, но даже у них была разница лучше, чем у «Торпедо» сейчас – 2:18.

Кстати, это как раз тот сезон, когда из элитного дивизиона (причем по финансовым причинам сразу в ПФЛ) провалились и торпедовцы, они закончили на 15-м месте.

Правда, «Арсенал» после того жуткого старта во второй половине сезона даже выбирался из зоны прямого вылета, но все же сполз обратно на последнее.

• Три из четырех забитых у «Торпедо» остались в стартовых турах, а за последние шесть игр (включая одну кубковую) команда забила всего один мяч. Еще страшнее, что два из четырех – это автоголы соперников : в свои ворота забивали Ванья Дркушич из «Сочи» в первом туре (при счете 0:2, закончили 1:3) и Никита Кривцов из «Краснодара» (при 0:3, закончили 1:4).

• У «Торпедо» уже два разгромных поражения: 0:4 от «Динамо» и 1:4 с «Краснодаром», еще два раза они пропускали по три мяча и тоже проигрывали. Сухих поражений – пять в девяти турах.

«Торпедо» на 85% вылетит. Хотя Геркус уверен, что не вылетит

Футболисты «Торпедо» пытаются хоть как-то объяснить происходящее. Вратарь Егор Бабурин, который героически тащил пенальти в прошлом туре (хоть и с нарушениями), считает, что проблема в реализации. Например, в Екатеринбурге торпедовцы сами не забили пенальти.

Новичок Михаил Каймаков думает, что «Торпедо» слишком много сил тратит на оборону, поэтому и не получается в атаке.

Тому же «Уралу» помогла замена тренера – вместо Шалимова пришел Гончаренко, результатом стала победа над «Сочи» в кубке (2:0) и теперь положительный результат против «Торпедо». Проблема в том, что «Торпедо» тоже сменило и тренера, и даже руководство.

В середине августа на место гендиректора Дениса Маслова пришел Илья Геркус. Спортивного директора Максима Ляпина сменил 23-летний Георгий Менжинский – сын председателя совета директоров клуба. А главным тренером стал Николай Савичев (но де-факто тренирует Николай Ковардаев из дубля).

Новое руководство сменило вектор – вместо россиян набрали легионеров, преимущественно молодых и с Балкан.

«Торпедо» еще и не везет: в предыдущем туре удерживали ничью до последней минуты, но «Ростов» сначала получил ошибочный пенальти (ЭСК признала ошибку), а потом дважды его перебивал после спасений Бабурина.

С другой стороны, тому же «Зениту» проиграли всего 0:2, хотя петербургская команда пробила по воротам рекордные 38 раз – чтобы забить «Оренбургу» восемь голов, понадобилось всего 18 ударов.

Несмотря на все это, Илья Геркус сохраняет оптимизм: «У меня есть уверенность в том, что «Торпедо» не вылетит в этом сезоне. Ситуация улучшается. Команда работает ежедневно. Мы видим прогресс отдельными отрезками», – говорил гендиректор после поражения от «Краснодара» пару недель назад.

Но вот статистика не разделяет оптимизм Геркуса. Сайт FiveThirtyEight (суперкомпьютер анализирует важнейшие статистические показатели, а потом 20 тысяч раз симулирует сезон по методу Монте-Карло и выдает вероятность каждого события) считает, что «Торпедо» вылетит с вероятностью 85%.

И кажется, что любой другой итог после исторически худшего старта, будет просто чудом.

Фото: fc-ural.ru; torpedo.ru; РИА Новости/Александр Вильф