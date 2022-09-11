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«Локомотив» тонет: хуже стартовал только однажды, а «Факел» одержал первую победу в РПЛ

Йозеф Циннбауэр Йозеф Циннбауэр
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Проблемы.

«Факел» одержал первую победу в сезоне – обыграл не менее проблемный «Локомотив» (2:0). Оба клуба перед матчем в Воронеже остались без тренеров. Боссы «Локо» уволили Марвина Комппера, оставив главным Йозефа Циннбауэра, которого звали из-за лицензии. «Факел» уволил Олега Василенко, который вывел команду в РПЛ – хотя болельщики и даже игроки были против.

«Мы всей командой просили оставить Олега Петровича. Но решение уже было принято. Никто об этом не знал – нас поставили перед фактом. Это было шоком», – признал защитник «Факела» Кирилл Суслов. 

Но первый матч без Василенко воронежцы вдруг выиграли – к матчу команду готовил Дмитрий Пятибратов.

Еще в первом тайме при счете 0:0 возник спорный момент: Брызгалов снес Керка у штрафной, а судья решил, что фол был за пределами. Сначала показалось, что Владислав Безбородов абсолютно прав – но после пары повторов появилось ощущение, что первый контакт все же был на линии штрафной. 

Видимо, Безбородов посчитал его недостаточно сильным для того, чтобы Керк начал падать, в отличие от удара по ногам, который действительно был не на линии, а за ней.

Еще в первом тайме «Локо» забил – правда, красивый гол Гирано Керка не засчитали из-за справедливого офсайда. 

А вот «Факел» под конец первого тайма загрузил со стандарта – отличился центрдеф Евгений Морозов, арендованный как раз у «Локо». В прошлом сезоне он играл в «Казанке».

Во втором тайме шикарно разобрался в чужой штрафной опорник Ираклий Квеквескири – прокинул мяч между двух соперников и пробил Худякова. Кажется, даже сам игрок не ждал от себя такого стильного гола.

«Локо» набрал всего 9 очков – и этого хватает только для 11-го места. Ниже только новички лиги и «Химки» с «Уралом».

Это один из худших стартов в современной истории клуба – в XXI веке хуже было только в сезоне-2016/17, когда «Локо» набрал 8 очков и после 9 туров шел на 13-м месте, в зоне стыков. 

«Так часто происходит, когда команда всеми силами идет вперед, создает себе моменты, не всегда их использует. В конце первого тайма мы пропустили гол в раздевалку, потому что команда соперника играла внимательно и старалась использовать все свои шансы.

Во втором тайме бросили все свои силы в атаку, пошли вперед. К сожалению, в ситуации со вторым пропущенным мячом не разобрались в штрафной, неправильно расположились. После перерыва старались выровнять ситуацию.

Очень сложно играть против команды, которая стоит практически в полном составе в обороне, но у нас были шансы. В какой‑то мере от нас отвернулось футбольное везение», – оправдался Йозеф Циннбауэр после матча.

Факел – Локомотив 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
11 сентября, 15.00, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45 Морозов, 2:0 – 57 Квеквескири.
ФакелСвинов, Морозов, Суслов, Брызгалов, Дмитриев (Акбашев, 59), Мендель, Квеквескири (Шаваев, 74), Черов (Калинин, 59), Шляков (Магаль, 84), Гонгадзе (Максимов, 46), Аппаев.
ЛокомотивХудяков, Ненахов (Раконяц, 66), Едвай (Мампасси, 75), Магкеев, Тикнизян, Баринов, Куликов, Керк (Митай, 66), Миранчук (Марадишвили, 46), Камано, Игнатьев (Педриньо, 66).
Предупреждения:
Дмитриев (4), Суслов (18), Гонгадзе (30), Игнатьев (39), Баринов (63), Мендель (63).

У «Локомотива» все плохо. Клуб игнорирует реальность

Фото: fclm.ru

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