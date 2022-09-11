«Локомотив» тонет: хуже стартовал только однажды, а «Факел» одержал первую победу в РПЛ

Проблемы.

«Факел» одержал первую победу в сезоне – обыграл не менее проблемный «Локомотив» (2:0). Оба клуба перед матчем в Воронеже остались без тренеров. Боссы «Локо» уволили Марвина Комппера, оставив главным Йозефа Циннбауэра, которого звали из-за лицензии. «Факел» уволил Олега Василенко, который вывел команду в РПЛ – хотя болельщики и даже игроки были против.

«Мы всей командой просили оставить Олега Петровича. Но решение уже было принято. Никто об этом не знал – нас поставили перед фактом. Это было шоком», – признал защитник «Факела» Кирилл Суслов.

Но первый матч без Василенко воронежцы вдруг выиграли – к матчу команду готовил Дмитрий Пятибратов.

Еще в первом тайме при счете 0:0 возник спорный момент: Брызгалов снес Керка у штрафной, а судья решил, что фол был за пределами. Сначала показалось, что Владислав Безбородов абсолютно прав – но после пары повторов появилось ощущение, что первый контакт все же был на линии штрафной.

Видимо, Безбородов посчитал его недостаточно сильным для того, чтобы Керк начал падать, в отличие от удара по ногам, который действительно был не на линии, а за ней.

Еще в первом тайме «Локо» забил – правда, красивый гол Гирано Керка не засчитали из-за справедливого офсайда.

А вот «Факел» под конец первого тайма загрузил со стандарта – отличился центрдеф Евгений Морозов, арендованный как раз у «Локо». В прошлом сезоне он играл в «Казанке».

Во втором тайме шикарно разобрался в чужой штрафной опорник Ираклий Квеквескири – прокинул мяч между двух соперников и пробил Худякова. Кажется, даже сам игрок не ждал от себя такого стильного гола.

«Локо» набрал всего 9 очков – и этого хватает только для 11-го места. Ниже только новички лиги и «Химки» с «Уралом».

Это один из худших стартов в современной истории клуба – в XXI веке хуже было только в сезоне-2016/17, когда «Локо» набрал 8 очков и после 9 туров шел на 13-м месте, в зоне стыков.

«Так часто происходит, когда команда всеми силами идет вперед, создает себе моменты, не всегда их использует. В конце первого тайма мы пропустили гол в раздевалку, потому что команда соперника играла внимательно и старалась использовать все свои шансы.

Во втором тайме бросили все свои силы в атаку, пошли вперед. К сожалению, в ситуации со вторым пропущенным мячом не разобрались в штрафной, неправильно расположились. После перерыва старались выровнять ситуацию.

Очень сложно играть против команды, которая стоит практически в полном составе в обороне, но у нас были шансы. В какой‑то мере от нас отвернулось футбольное везение», – оправдался Йозеф Циннбауэр после матча.

Фото: fclm.ru