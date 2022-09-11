Кто играл и за «Спартак», и за «Зенит»? Мевля станет десятым в списке

Учитываем только новейшую историю.

«Спартак» подписал 32-летнего защитника Миху Мевлю – бывший игрок «Зенита» получил контракт на год с опцией продления на сезон. Она будет активирована автоматически, если словенец сыграет как минимум 90% матчей.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что Мевля возвращается в РПЛ как свободный агент – он еще не выходил на поле в этом сезоне за турецкий «Аланьяспор», и клуб отпустил его без компенсации.

«Спартаку» нужен был защитник на замену ушедшего в «Клермон» Максимилиано Кофрие. Миха – не самый очевидный вариант, ведь не проходил в основу даже в Турции, зато сообщалось, что словенец требует всего 750 тысяч евро за сезон.

В новейшей истории (после развала СССР) Мевля стал десятым футболистом в списке игравших и за «Зенит», и за «Спартак»

Вспомним девять предыдущих случаев.

Дмитрий Радченко

Радченко зацепил еще советский «Зенит», но уже российский «Спартак».

Индивидуальная статистика – в пользу спартаковского периода: в «Зените» забил 15 голов за 60 матчей, в «Спартаке» – 27 за 61. Со «Спартаком» и на командном уровне все было сильно: дважды стал чемпионом России и выиграл кубок страны. Получал шансы в сборной. В 1993-м уехал в Испанию и часто менял клубы («Расинг», «Депортиво», «Райо Вальекано», «Мерида», «Компостела»).

Вот что рассказывал Радченко о переходе из «Зенита» в «Спартак» интервью «Чемпионату»: «Я советовался с родителями, оставаться ли в «Зените» или переходить. На тот момент в «Зените» была сложная обстановка: поменялось много тренеров, с трудом выдержали конец сезона. У меня закончился контракт, а новый не предложили.

Все сложилось: ведущий нападающий «Спартака» Сергей Родионов уехал во Францию, Романцев рассчитывал на меня в молодой команде с Мостовым, Шалимовым, Карпиным и Поповым. Только в «Спартаке» я мог конкурировать с ЦСКА и киевским «Динамо»!.Даже отец, болельщик «Зенита», сказал, чтобы я выбирал «Спартак». И я рискнул: перешел зеленым пацаном к чемпиону!

Никаких проблем из-за перехода возникнуть не могло, тогда переезд не казался чем-то странным».

Василий Кульков

Защитник Василий Кульков переехал из Москвы в Санкт-Петербург в 1997-м. В «Спартаке» играл в два захода (1989-1991 и 1995-1997): застал еще чемпионство-1989 и шесть побед в группе ЛЧ-1995/96. Московский клуб впервые забрал Кулькова после рекомендации Олега Романцева – Василий тогда выступал за каширское «Динамо», которое регулярно играло против «Красной Пресни» Романцева. В «Зенит» позвал Анатолий Бышовец – и не прогадал: в 1999-м выиграли Кубок России.

За московский «Спартак» отыграл 93 матча и забил 4 гола (все мячи – еще в СССР), в «Зените» у него 2 мяча в 41 матче.

Максим Деменко

В 2000-м перешел из «Жемчужины» в «Зенит» – и за два сезона полузащитник забил 10 мячей. В 2003-м транзитом через «Ростсельмаш» оказался в «Спартаке» и там подорвал здоровье из-за допинга, пропустил целый год и дальше выступал только в командах родного краснодарского края.

«Спартак» стал последним большим клубом в карьере Деменко. Завершил карьеру футболист в 2013-м в составе новороссийского «Черноморца».

Павел Погребняк

Погребняк – воспитанник «Спартака», проведший в «Зените» 2,5 года. В Санкт-Петербурге Павел всегда будет своим: выигранная конкуренция у Фатиха Текке в 2007-м и 11 голов в РПЛ, яркие панчи в адрес «Спартака» и волшебный Кубок УЕФА-2007/08. Из-за дисквалификации Погребняк пропустил финал, но даже так стал лучшим бомбардиром турнира.

Период в «Зените» получился намного более успешным: Погребняк забил 39 голов в 90 матчах, а за «Спартак» отличился лишь дважды в 18 матчах. Павла постоянно отправляли в аренды (в «Балтику», «Химки» и в «Шинник»), где он за три сезона забил 25 голов.

«У меня к «Спартаку» ровное отношение. «Зенит» навсегда останется в моем сердце», – заключил Павел Погребняк в ноябре 2020-го.

Владимир Быстров

В 2009-м Быстров шумно перешел в «Зенит» – воспитанник питерцев, но именно в «Спартаке» стал звездой. Быстров на правом фланге «Спартака» с 2005-го по 2009-й – это скорость и дриблинг. «Спартак» терял лидера, который был в бешеной форме и проводил один из лучших сезонов карьере. В «Зените» Быстров начал ярко, но питерские фанаты его все равно недолюбливали.

В разное время Быстров расходился в показаниях по переходу.

В 2005-м заявлял, что с детства болеет за московскую команду: «Я родом из города Луга Ленинградской области. Но и я, и все мои друзья болели за «Спартак».

Однако спустя 13 лет высказывался иначе: «У меня не было особого желания переходить в «Спартак», – сказал Владимир Быстров в интервью Studio 21.

Роман Широков

Один из самых скандальных игроков за всю историю «Зенита» – Роман конфликтовал с Вячеславом Малафеевым, называл фанатов «Зенита» дебилами и некоторым из них обещал разбить лицо. Но с болельщиками «Спартака» отношения были еще хуже. За полтора года в Москве Широков отыграл всего 19 матчей, тут его так и не приняли.

Уже после завершения карьеры Роман Широков сказал: «За «Спартаком» я никогда не следил, он мне в принципе неинтересен, как и любая другая команда».

Артем Дзюба

В 2015-м проследовал по дороге Быстрова. Воспитанник красно-белых долго колесил по арендам, но по-настоящему заиграть в родном клубе все же не смог. В Питере нападающему дали 5-летний контракт и три млн евро. Переход принес Артему целую пачку трофеев: четыре чемпионства, два Кубка и четыре Суперкубка России. 85 голов за 181 матч – мощь. В «Спартаке» было 26 за 126.

О возвращении в родной клуб Дзюба никогда не думал, но до сих пор его уважает. Вот что он говорил в 2019-м в интервью ютуб-каналу «Рашен Football»: «Когда после чемпионата мира-2018 начались беспочвенные разговоры о возвращении в «Спартак», я сказал, что это невозможно. Меня многие партнеры в команде и друзья спрашивают, пошел бы я в «Спартак». Я говорю, что нет. Дважды в одну реку нет смысла входить. Я ушел достойно, никого не предавал и не оскорблял. Я ни разу не праздновал гол «Спартаку» и не буду этого делать».

Александр Кокорин

Легенда «Фиорентины» сейчас играет на Кипре, но всего два года назад он приходил в «Спартак» с надеждами заиграть в московском клубе. Не вышло, а Кокорин для «Спартака» запомнится голами в его же ворота за «Динамо» и «Зенит» – в Санкт-Петербурге провел чуть ли не лучшие годы карьеры.

Кокорин еще и неоднократно задевал «Спартак» в интервью. Например, в марте 2017-го после серии матчей без голов он сказал: «Ничего страшного, что пока мне не удалось забить, главное, чтобы «Зенит» догнал «Спартак». Кто будет забивать – неважно».

А в детстве, еще в академии «Локомотива», он и вовсе заявил: «Никогда не перейду в «Спартак».

Зелимхан Бакаев

Самый свежий пример. Зелимхана Бакаева проводили в «Зенит» только этим летом – ушел свободным агентом. У Зелимхана уже два трофея с разными клубами: в «Спартаке» зацепил Кубок России, а в «Зените» – Суперкубок. Но стабильного места в старте пока нет: Сергей Семак больше доверяет Мостовому и бразильцам.

«Я понимаю, что будет непросто, – сказал Бакаев после перехода. – Но ответить могу только своей работой: качественной игрой с полной самоотдачей. Однако эта история может сработать и в обратную сторону: буду играть плохо, и тогда о моем переходе вспомнят в другом свете».

Фото: fc-zenit.ru; spartak.com; Сергей Дроняев; Gettyimages.ru/Lars Baron/Bongarts, Dmitry Korotayev/Epsilon, Vladimir Rys/Bongarts; РИА Новости/Владимир Родионов, Алексей Даничев, Владимир Песня, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Михаил Куравлев, Рамиль Ситдиков