«Спартак» против «Зенита» в эпоху Федуна – какая статистика? «Зенит» лидирует везде

«Спартак» и «Зенит» закрыли эпоху игр в период владения «Спартаком» Леонида Федуна. Позади – 31 матч с большим числом драматичных историй.

Мы собрали главную статистику по играм «Спартак» – «Зенит» с 2004 года по август 2021-го.

• «Зенит» лидирует по победам: 17 против 10, еще 14 ничьих.

• Федун ушел из клуба в худший отрезок «Спартака» – сейчас команда страдает от серии в 10 матчей без побед (6 поражений, 4 ничьих). Последняя победа «Спартака» над «Зенитом» была аж в ноябре 2017-го (3:1).

• По ходу этой серии «Зенит» забрал крупнейший разгром в эпоху Федуна – 7:1 в октябре 2021-го. Тогда хет-трик оформил Александр Мостовой, еще забивали Клаудиньо, Азмун, Ерохин, Дзюба. У «Спартака» ответил лишь Промес.

У «Спартака» результат скромнее – 4:1 в 2006-м. Результат гарантировали Пьянович (дубль), Павлюченко, Баженов, хотя игра началась с автогола Ковальчука и 0:1.

По большим победам «Зенит» явно лучше: было и 5:1 в 2017-м (забивал даже Кокорин), и 5:0 в 2012-м (дубль Файзулина). И вот 4:0 – совсем недавно, Суперкубок России-2022 в июле 2022-го.

• Разгромы «Зенита» повлияли на разницу мячей – 80:54. Хотя с самым частым счетом все скучно – 1:1.

• Хорошее про «Спартак» – у клуба тоже была длиннющая серия без поражений в 9 матчей (5 побед, 4 ничьих). Туда же вошел отрезок в 4 победы подряд.

• А вот в лучших бомбардирах снова большой разрыв: Александр Кержаков 9 раз пробивал вратарей, у «Спартака» первое место удержал Роман Павлюченко (4). Федун ушел, так что его никто не обгонит.

• Многое объясняется вложениями в трансферы – отрыв «Зенита» составляет 280 млн евро (672,9 млн евро против 392,8). На исследуемом отрезке это два лидера российского футбола по закупке новичков. Никто не вкладывал больше.

• Отрыв «Зенита» по трофеям еще внушительнее. У «Спартака» – 3 (РПЛ-2016/17, Суперкубок России-2017, Кубок России-2021/22). У »Зенита» – 8 чемпионств РПЛ, 3 Кубка России, 7 Суперкубков России, Кубок УЕФА-2007/08 и Суперкубок УЕФА-2008.

Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Russian Look; Gettyimages.ru/Dima Korotayev/Epsilon