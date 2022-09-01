После безумного хет-трика Игнатьева «Локо» осадили в Нижнем (0:2). Гильерме вернулся, но сломался в первом тайме

Мрачное начало сезона.

«Локо» ужасно стартовал в Кубке России: на групповой стадии пути РПЛ проиграл «Пари НН» – 0:2. И это после грандиозного хет-трика Ивана Игнатьева «Оренбургу», который вселял надежду на лучшее.

В Нижнем Новгороде (в РПЛ клуб идет на 13-м месте с одной победой) все решил дубль защитника Виктора Александрова. Ему всего 20 лет: числится в «Рубине», но на правах аренды играет за «Пари НН». В текущем сезоне Мир РПЛ Александров провел 5 матчей и собрал три желтые карточки.

Если вы думаете, что «Локо» играл полностью вторым составом, то это не так: почти полностью поменяли линию защиты, но, помимо Игнатьева, в старте вышли Магкеев, Карпукас, Раконяц, Баринов, Керк и Камано,

В Мир РПЛ «Локо» взлетел на 8 место – хотя начал с пяти туров без побед (как в 1996-м)

• В Нижнем «Локо» настигла новая неприятность. И да, она связана с Гильерме, который вышел на поле впервые с мая. На 33-й минуте он получил повреждение (держался за пах), пришлось покинуть поле. Его заменил 23-летний Андрей Савин – раньше играл в «Казанке», а теперь дебютировал за основу.

• В этом сезоне у москвичей всего две победы – над «Химками» (3:0) и «Оренбургом» (5:1) – при трех поражениях и трех ничьих.

• В связи с этим в РПЛ у «Локомотива» тоже все скромно: только восьмое место (9 очков). Отстают от третьего ЦСКА на пять баллов, а от лидирующего «Зенита» – на восемь.

• И это еще сильно помогли последние туры с разгромами «Химок» и «Оренбурга». А после пяти стартовых игр «Локо‎» страдал без побед в зоне переходных матчей. В российской истории так плохо начинали лишь раз – в 1996-м (тоже ноль побед и три очка после пяти туров).

Проблемы начались с поспешного увольнения Николича. У Гиздоля не было времени и ресурсов на перестройку

Проблемы «Локо» недавно подробно разбирал автор Sports.ru Илья Коваль. Ниже – несколько основных фрагментов:

«Выбор тренеров и время их смены – главный провал «Локо‎» после прихода Александра Плутника, Томаса Цорна и Владимира Леонченко.

Все началось с поспешной отставки Марко Николича в октябре 2021-го. Николич не работал по конспектам Ральфа Рангника – и его убрали после первого поражения в РПЛ-2021/22.

Плутника, Рангника и Цорна (ну и Леонченко) не смутило летнее продление контракта с Николичем, в котором «Локо‎» прописал три миллиона евро в качестве неустойки. В Москве Николич проделал качественную работу , команде точно не требовалась срочная смена тренера. Стиль, который Рангник и его помощник Ларс Корнетка прививали «‎Локо», требовал основательного донесения принципиально новых идей до игроков и соответствующей физподготовки.

Для таких перемен идеально подходит зимний перерыв, но Николича убрали за два месяца до него. Первая ошибка.

«Локо‎» не смог быстро найти хорошего тренера – так в Москве оказался Маркус Гиздоль, который сразу вызывал сомнения . Сначала Гиздолю активно помогали Рангник и Корнетка – получалось довольно бодро , «Локо» высоко и интенсивно прессинговал . Но Рангник быстро уехал в «‎МЮ», футболисты все реже выдерживали заданный темп, чаще получали травмы.

Так «Локо» предсказуемо посыпался .

Приглашение Циннбауэра усложнило структуру управления командой

«Летом в тренерский штаб «‎Локомотива» вошел Йозеф Циннбауэр , – пишет Коваль. – Его тренерские качества сложно оценить положительно – ЮАР вряд ли можно рассматривать всерьез, а в «‎Гамбурге» и «‎Санкт-Галлене» Циннбауэр работал давно, недолго и безуспешно.

Кажется, никто так и не понял – кто же теперь главный в «‎Локо»? У Комппера и Циннбауэра равные права или кто-то обладает решающим голосом? Кто отвечает за выбор тактики, замены, общение с игроками, за результат? Ответы на эти вопросы есть у Цорна, Плутника и футболистов «‎Локомотива»? Не уверен, что все назовут одну и ту же фамилию.

Это третья большая ошибка. Боссы «‎Локо» еще больше усложнили конструкцию: теперь у поля ходят два тренера. Видимо, игроки сами решают, кого слушать».

Следующий матч «Локо» пройдет в воскресенье – в Москву прилетает «Ахмат».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Джузеппе Маффиа