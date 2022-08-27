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Бывший форвард сборной ударил судью по лицу на детском турнире. Получил бан на год условно

детский футбол
судьи
Андрей Федьков
происшествия
Футбол Футбол

Помните Андрея Федькова?

На рубеже нулевых Андрей Федьков был одним из самых серьезных русских нападающих, прилично забивал за «Терек» и «Сокол». Вместе с саратовцами ворвался в Высшую лигу и стал одним из лучших бомбардиров сезона-2000 с 14 голами, положил три «Спартаку» в Кубке, после чего Олег Романцев даже пригласил его в сборную.

Федьков завершил карьеру в 2008-м, еще несколько лет поиграл на любительском уровне, после чего тренировал юниоров в родном Ростове-на-Дону.

А теперь влип в омерзительную историю. 

В матче детских «СШОР-8» (команда Федькова) и «Водника» 51-летний ветеран психанул: в конце первого тайма ударил судью головой в лицо и сорвал матч. Местный КДК дисквалифицировал Федькова до конца календарного года и прописал ему пожизненную условную дисквалификацию.

Теперь руководство академии должно отстранить тренера от работы с командами 2005, 2007 и 2014 годов рождения.

Судьи часто получают от игроков. А на детских турнирах даже от родителей 

Судьям периодически угрожают настоящими ударами – подтвердит и Леонид Слуцкий, который в начале нулевых выписал хук арбитру и чуть не получил пожизненное отстранение, и основатель команды «Сахалинец» Михаил Литвин. Недавно он психанул из-за спорного пенальти в конце матча и сначала обматерил судью на красную, а потом еще и ударил по лицу. Итог: полтора года дисквалификации. Босс судейства Павел Каманцев рассказал в интервью Sports.ru, что агрессия к судьям проявляется не только на взрослом уровне:

– Судьи РПЛ прошли детские соревнования, их после этого уже ничем не смутить. Там ни КДК нет, ни камер, ничего, тебя никто не защитит. К нам иногда приходят обращения о том, что происходит в региональных соревнованиях. Там иногда бывает очень жестко. До драк доходит.

– Избивают судью?

– Да. Бывают родители, которые, скажем так, сами не реализовались в футболе, а за счет детей пытаются эту реализацию получить. И 10-летних гоняют так, чтобы результат уже был.

– И эти родители бьют судью?

– Да они и между собой дерутся! Я вам так скажу: медиалига в регионах и в низших лигах существует давно, просто это никто не снимает.

Еще немного о Федькове: Романцев вызвал его в сборную, чтобы показать слабость

Федьков сыграл за сборную России два матча в 2001-м, но говорил, что Романцев позвал его вовсе не за качественную игру: «Это произошло под давлением общественности. Романцев же взял меня, чтобы показать: этот футболист для сборной не подходит. В итоге я отыграл первый тайм с югославами, потом вышел на 24 минуты во встрече с Люксембургом – и все».

Через два года после дебюта в сборной Федьков оказался с «Соколом» в первом дивизионе – клуб вылетел из-за финансовых проблем, и там Андрей приглянулся «Тереку», хотя уже собирался завершать карьеру. И выдал один из лучших сезонов – забил 38 голов, установив рекорд на 17 лет.

«Предыдущий рекорд Владимира Филимонова из «Звезды», 37 мячей, держался 11 лет, а мой – 17. Пора было его побить. Единственное что добавлю: не хочу умалять заслуг Сергеева, но когда я устанавливал рекорд, поля были совсем другого качества. Больше чем в половине городов играть приходилось в грязи. В сегодняшних условиях я, может, и 50 забил бы!» – объяснял Федьков.

В РПЛ тот «Терек» не задержался и вылетел через год. Правда, форвард полагает, что команду «плавили»: «Сказалось закулисье. Само руководство клуба испугалось: «Что мы будем делать в высшей лиге? Надо омолаживать состав». И решили обтесать обновленную команду в первой лиге».

Федьков любит вспоминать истории из прошлого, но об эпизоде с судьей ему говорить не захотелось: «Я в больнице лежу, сейчас ничего не могу, – ответил Федьков «Матч ТВ». – Ситуация с судьей? Не надо ничего, не будет никаких комментариев!»

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; vk.com/fc_novoshakhtinsk

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