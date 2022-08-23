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Дзюба забил в Турции сразу же! Внес с линии в пустые ворота

Фенербахче Фенербахче
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Артем Дзюба Артем Дзюба
Адана Демирспор Адана Демирспор
Футбол Футбол

Хотя партнеры замечали его мало.

Артем Дзюба дебютировал в чемпионате Турции за «Адана Демирспор» и сразу забил!

Нападающий из России вышел против «Фенербахче» в стартовом составе, первый тайм провел тускло, а в середине второго получился гол.

34-летний форвард с линии занес мяч в пустые ворота после паса Генри Оньекуру, партнера по атаке (Марио Балотелли не было даже в заявке), Артем опередил защитника Аттилу Салаи.

Могло показаться, что Дзюба украл гол у партнера, но с другой стороны, наш нападающий явно видел рядом защитника и для надежности вполне справедливо добил в ворота. Классно отпраздновал день рождения! Конечно же, покричал «Бамос!», когда мчал праздновать.

Артем забил пятый мяч в матче: сделал счет 2:3 – хотя первый тайм у него получился неудачным. И вообще это был всего второй его удар по воротам.

За первые 45 минут Артем лишь восемь раз коснулся мяча, причем пять из них – в первые 15 минут, а затем партнеры как будто забыли о существовании нового партнера – всего три касания за полчаса.

Гол явно раскрепостил Дзюбу и придал ему сил – он стал активнее участвовать в атаках, оттягивался к центру поля и не стеснялся быстро разыгрывать штрафные в центре поля, закидывая их на быстрых партнеров.

После гола Артем попал еще в один обсуждаемый эпизод – влетел во вратаря «Фенера» Алтая Байындыра. Правда, после того, как Дзюбу толкнул в спину защитник. Артем даже просил арбитра посмотреть видео на предмет пенальти, но ВАР нарушения не заметил.

«Адана Демирспор» больше тайма смотрелась совсем грустно – к 50-й минуте получила 0:3. Команда чуть больше владела мячом, но «Фенер» атаковал намного чаще и острее.

К тому же «Адана» дарила моменты. Например, второй гол пришел после глупого привоза: центрдеф Самет Акайдин обрезался в центре поля и устроил Эннеру Валенсии буллит. Ярослав Ракицкий пролетел в подкате раньше времени и дальше мог спасти только руками – не дотянулся и избежал красной.

Но потом все-таки схватил удаление. За очень грубый удар прямой ногой, шипами, в голеностоп – тут ВАР определился четко.

Дзюба отыграл 88 минут, его заменили уже при 2:4 – интрига ушла за шесть минут до конца основного времени.

Следующий матч у Артема – в субботу, 27 августа «Адана» принимает «Умраниеспор». Наверняка будет дебют перед своими болельщиками.

Фенербахче – Адана Демирспор 4:2 (2:0, 2:2)
Дата проведения
22 августа, 21.45, «Шюкрю Сараджоглу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 20, пенальти Валенсия, 2:0 – 41 Валенсия, 3:0 – 47 Зайц, 3:1 – 56, пенальти Бельханда, 3:2 – 66 Дзюба, 4:2 – 83 Алиоски.
ФенербахчеБайындыр, Лемос, Салаи, Луан Перес, Мор (Алиоски, 80), Линкольн (Осейи-Сэмюэл, 88), Арао (Юксек, 61), Зайц (Яндаш, 62), Кадиоглу, Валенсия, Дурсун (Росси, 61).
Адана ДемирспорОзбир, Свенссон (Йылдыз, 90), Ракицкий, Акайдин, Родригес, Инлер (Стамбули, 62), Бельханда, Ндиайе, Акинтола (Сари, 46), Дзюба (Ассомбалонга, 87), Оньекуру.
Предупреждения:
Акайдин (13), Бельханда (18), Акинтола (38), Арао (45), Зайц (49), Салаи (53), Оньекуру (67).
Удаление:
Ракицкий (82).

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Фото: Gettyimages.ru/Ali Atmaca/Anadolu Agency

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