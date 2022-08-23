Дзюба забил в Турции сразу же! Внес с линии в пустые ворота

Хотя партнеры замечали его мало.
Артем Дзюба дебютировал в чемпионате Турции за «Адана Демирспор» и сразу забил!
Нападающий из России вышел против «Фенербахче» в стартовом составе, первый тайм провел тускло, а в середине второго получился гол.
34-летний форвард с линии занес мяч в пустые ворота после паса Генри Оньекуру, партнера по атаке (Марио Балотелли не было даже в заявке), Артем опередил защитника Аттилу Салаи.
Могло показаться, что Дзюба украл гол у партнера, но с другой стороны, наш нападающий явно видел рядом защитника и для надежности вполне справедливо добил в ворота. Классно отпраздновал день рождения! Конечно же, покричал «Бамос!», когда мчал праздновать.
Артем забил пятый мяч в матче: сделал счет 2:3 – хотя первый тайм у него получился неудачным. И вообще это был всего второй его удар по воротам.
За первые 45 минут Артем лишь восемь раз коснулся мяча, причем пять из них – в первые 15 минут, а затем партнеры как будто забыли о существовании нового партнера – всего три касания за полчаса.
Гол явно раскрепостил Дзюбу и придал ему сил – он стал активнее участвовать в атаках, оттягивался к центру поля и не стеснялся быстро разыгрывать штрафные в центре поля, закидывая их на быстрых партнеров.
После гола Артем попал еще в один обсуждаемый эпизод – влетел во вратаря «Фенера» Алтая Байындыра. Правда, после того, как Дзюбу толкнул в спину защитник. Артем даже просил арбитра посмотреть видео на предмет пенальти, но ВАР нарушения не заметил.
«Адана Демирспор» больше тайма смотрелась совсем грустно – к 50-й минуте получила 0:3. Команда чуть больше владела мячом, но «Фенер» атаковал намного чаще и острее.
К тому же «Адана» дарила моменты. Например, второй гол пришел после глупого привоза: центрдеф Самет Акайдин обрезался в центре поля и устроил Эннеру Валенсии буллит. Ярослав Ракицкий пролетел в подкате раньше времени и дальше мог спасти только руками – не дотянулся и избежал красной.
Но потом все-таки схватил удаление. За очень грубый удар прямой ногой, шипами, в голеностоп – тут ВАР определился четко.
Дзюба отыграл 88 минут, его заменили уже при 2:4 – интрига ушла за шесть минут до конца основного времени.
Следующий матч у Артема – в субботу, 27 августа «Адана» принимает «Умраниеспор». Наверняка будет дебют перед своими болельщиками.
- Дата проведения
- 22 августа, 21.45, «Шюкрю Сараджоглу»
- Голы:
- 1:0 – 20, пенальти Валенсия, 2:0 – 41 Валенсия, 3:0 – 47 Зайц, 3:1 – 56, пенальти Бельханда, 3:2 – 66 Дзюба, 4:2 – 83 Алиоски.
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Фенербахче –
Байындыр, Лемос, Салаи, Луан Перес, Мор (Алиоски, 80), Линкольн (Осейи-Сэмюэл, 88), Арао (Юксек, 61), Зайц (Яндаш, 62), Кадиоглу, Валенсия, Дурсун (Росси, 61).
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Адана Демирспор –
Озбир, Свенссон (Йылдыз, 90), Ракицкий, Акайдин, Родригес, Инлер (Стамбули, 62), Бельханда, Ндиайе, Акинтола (Сари, 46), Дзюба (Ассомбалонга, 87), Оньекуру.
- Предупреждения:
- Акайдин (13), Бельханда (18), Акинтола (38), Арао (45), Зайц (49), Салаи (53), Оньекуру (67).
- Удаление:
- Ракицкий (82).
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Фото: Gettyimages.ru/Ali Atmaca/Anadolu Agency
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