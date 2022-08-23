Дзюба забил в Турции сразу же! Внес с линии в пустые ворота

Хотя партнеры замечали его мало.

Артем Дзюба дебютировал в чемпионате Турции за «Адана Демирспор» и сразу забил!

Нападающий из России вышел против «Фенербахче» в стартовом составе, первый тайм провел тускло, а в середине второго получился гол.

34-летний форвард с линии занес мяч в пустые ворота после паса Генри Оньекуру, партнера по атаке (Марио Балотелли не было даже в заявке), Артем опередил защитника Аттилу Салаи.

Могло показаться, что Дзюба украл гол у партнера, но с другой стороны, наш нападающий явно видел рядом защитника и для надежности вполне справедливо добил в ворота. Классно отпраздновал день рождения! Конечно же, покричал «Бамос!», когда мчал праздновать.

Артем забил пятый мяч в матче: сделал счет 2:3 – хотя первый тайм у него получился неудачным. И вообще это был всего второй его удар по воротам.

За первые 45 минут Артем лишь восемь раз коснулся мяча, причем пять из них – в первые 15 минут, а затем партнеры как будто забыли о существовании нового партнера – всего три касания за полчаса.

Гол явно раскрепостил Дзюбу и придал ему сил – он стал активнее участвовать в атаках, оттягивался к центру поля и не стеснялся быстро разыгрывать штрафные в центре поля, закидывая их на быстрых партнеров.

После гола Артем попал еще в один обсуждаемый эпизод – влетел во вратаря «Фенера» Алтая Байындыра. Правда, после того, как Дзюбу толкнул в спину защитник. Артем даже просил арбитра посмотреть видео на предмет пенальти, но ВАР нарушения не заметил.

«Адана Демирспор» больше тайма смотрелась совсем грустно – к 50-й минуте получила 0:3. Команда чуть больше владела мячом, но «Фенер» атаковал намного чаще и острее.

К тому же «Адана» дарила моменты. Например, второй гол пришел после глупого привоза: центрдеф Самет Акайдин обрезался в центре поля и устроил Эннеру Валенсии буллит. Ярослав Ракицкий пролетел в подкате раньше времени и дальше мог спасти только руками – не дотянулся и избежал красной.

Но потом все-таки схватил удаление. За очень грубый удар прямой ногой, шипами, в голеностоп – тут ВАР определился четко.

Дзюба отыграл 88 минут, его заменили уже при 2:4 – интрига ушла за шесть минут до конца основного времени.

Следующий матч у Артема – в субботу, 27 августа «Адана» принимает «Умраниеспор». Наверняка будет дебют перед своими болельщиками.

Фото: Gettyimages.ru/Ali Atmaca/Anadolu Agency