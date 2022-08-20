«Ростов» косплеит «Вердер» – почти выиграл после 0:2 на 83-й. Только не забил пенальти на 96-й

Огонь.

«Ростов» засмотрелся на «Вердер» и вдохновился на маленькое чудо – отыграться с 0:2 против серьезного соперника. Роль «Дортмунда» отдали «Сочи».

За 10 минут до конца «Сочи» вел 2:0 и привозил команде Карпина первое поражение в сезоне. Хотя хозяева весь матч создавали опасные моменты: Уткин и Байрамян постоянно проверяли Адамова, а на 27-й минуте получили от Безбородова право на первый пенальти. Адамов вышел победителем в дуэли с Комличенко.

«Сочи» активно огрызался и под конец первого тайма тоже получил пенальти – Нобоа не простил ростовчан. Во втором тайме с суперголом включился Артур Юсупов. «Ростов» пропустил второй, так что шансов на успех почти не оставалось. Тем более что сочинцы продолжали давить и создавать моменты возле ворот Песьякова.

Так казалось до 83-й минуты. Воспитанник «Спартака» Степан Мельников набрал ход в глубине поля и не встретил сопротивления у штрафной. Мельников пробил с левой, когда до ворот оставалось метров 20 – и попал.

«Ростов» закипел – и на 92-й вбил еще один гол. Уткин загрузил со штрафного, а Комличенко выиграл воздух и пробил. Удача была на стороне ростовчан – автогол Артема Мещанинова и 2:2!

Хозяева хотели еще. Было так жарко, что даже вышедший на 73-й минуте Кравцов казался вымотанным. На 96-й он сбил Терентьева – и Безбородов поставил еще один пенальти. «Ростов» был в шаге от того, чтобы вырвать 3 очка, но Адамов перевел удар Уткина в штангу.

Счет так и остался ничейным – 2:2.

«В начале второго тайма неправильно стали играть, пытались быстрее отыграться. Сами знаете, поспешишь – кого-то там насмешишь, мы теряли много мячей, пропускали контратаки. Первый тайм был хороший, сделали многое, чтобы на табло были другие цифры. Не забивали, не реализовали даже пенальти. Счет на табло, думаю, сыграл злую шутку во втором тайме», – сказал после матча Карпин.

Похоже, кто-то очень хотел выиграть.