Мощно.

«Спартак» разгромил «Сочи» и вышел на первое место в Мир РПЛ – это главный итог победы красно-белых со счетом 3:0.

Исход не был так очевиден в первом тайме: «Спартак» там ни разу не пробил в створ (и всего ударил трижды), меньше владел мячом – казалось, магия Гильермо Абаскаля растворилась. Даже будущий главный герой Квинси Промес после игры признал, что команда была слишком медленной.

Но во второй половине все перевернулось! Москвичи просто доминировали – 13:4 по ударам, 10 ударов из штрафной, 4 голевых момента (и 2 из них – не реализованные, по подсчетам Opta).

Такой напор подарил «Спартаку» лучший старт в истории!

Да-да, даже с учетом могучих девяностых.

Теперь у команды 13 очков при разнице мячей 14:3 – так мощно в первых пяти турах не было никогда.

• Это седьмой случай, когда красно-белые начинают с четырех побед и ничьей. Такое было четырежды при Олеге Романцеве (1992-й, 1994-й, 1997-й и 2000-й) и всего дважды в XXI веке (сезоны 2016/17 и 2018/19). Пяти побед в пяти первых турах у «Спартака» не бывало.

• Но этот сезон лучше, давайте сравнивать: разница забитых и пропущенных в предыдущих сезонах, когда на старте набирали 13 очков: 9:1, 13:5, 12:2, 8:2, 10:1, 5:1. Еще не бывало 11 мячей в плюсе.

«Спартак» лишь один раз забил в пяти первых турах больше (15) – в сезоне-1993, но тогда на старте набрал 12 очков, потому что в первом туре уступил «Ростсельмашу».

• Единоличным лидером после пяти туров «Спартак» предыдущий раз был как раз в сезоне-2016/17 – чемпионском. Тогда тоже был мини-отрыв в два очка, только не от «Зенита» (переживал кризис), а от ЦСКА.

В этом сезоне все сравнения тоже в пользу «Спартака»:

• Только красно-белые выиграли четыре матча, за счет этого и лидируют. Без поражений еще «Зенит», «Ростов» и «Динамо», но у них больше одной ничьей.

• Забили они больше всех: 14 мячей. Ближайшие по сумме голов – ЦСКА (12). Разница мячей тоже лучшая: у «Зенита» на два мяча хуже.

• Квинси Промес – лучший бомбардир РПЛ, у него шесть голов за пять туров. Вместе с ассистами еще внушительнее: восемь результативных действий, тоже лучший в лиге.

Кстати, победа над «Сочи» – 500-я для «Спартака» в чемпионатах России.

Дальше – очень любопытный календарь: «Динамо» и «Факел» в гостях, «Зенит» дома и выезд к «Ростову» (идет сейчас вровень с «Зенитом») – вот план на ближайший месяц.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Александр Вильф