Аршавин наехал на Fan ID в эфире «Матч ТВ». А кто вообще за и против этого закона?

Собрали мнения по закону.

После четвертого тура Мир РПЛ в эфир «Матч ТВ» ярко ворвался Андрей Аршавин: выступил против введения Fan ID и заявил, что отменить закон можно только через «Прямую линию» с президентом.

«Пока этот закон работает против футбола. Я не вижу выхода. Кто его придумал, сидят слишком высоко. Они, понятно, к президенту не пойдут и не скажут: «Ой, извините, вы подписали, а мы так плохо придумали, давайте все вернем». Обычному люду не достучаться. Поэтому, я думаю, только «Прямая линия» с президентом может решить этот вопрос», – сказал Аршавин в программе Георгия Черданцева.

На ввод Fan ID реагируют по-разному: большинство экс-футболистов поддерживают мнение Аршавина, а депутаты неожиданно считают паспорт болельщика необходимостью.

«Чума для всех любителей футбола». Против Fan ID топят Кержаков, Газзаев и Карпин

Александр Кержаков: «Не вижу преимуществ Fan ID. Скорее всего, со временем это все оформится и народ будет ходить на стадионы, но наш футбол станет меньше доступен для туристов и тех людей, которые спонтанно решили пойти на футбол. Поэтому я противник Fan ID».

Валерий Карпин: «До сих пор не понимаю, зачем это нужно. Для кого это сделано? Если даже нам, тренерам и футболистам, нужен Fan ID. Что мы тут будем делать? Зачем? Из-за чего? У меня много вопросов».

Андрей Канчельскис: «Идиотские решения губят наш футбол, который и без того в яме. Fan ID – это чума для всех любителей футбола. Сначала она поразит несколько стадионов, а потом доберется до каждой спортивной арены. Бред».

Валерий Газзаев: «Я против, чтобы Fan ID был внедрен на российские стадионы. Клубы страдают финансово. Было ограниченное посещение зрителей во время коронавируса, сейчас Fan ID. Как выживать клубам?»

Защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий: «Кто-то приезжает в гости, а раньше вообще не ходил на футбол – как ему попасть на стадион? Как мы собираемся привлекать новых болельщиков, я не понимаю. Это отворачивает людей. Я без понятия, зачем это вводят. Я положительных аргументов не слышал. Если кто-то себя на стадионе плохо вел, не проблема найти по камерам».

«Спортсмен ты или министр – должен получить Fan ID». Поддерживают закон депутаты и минспорта России

Ирина Роднина: «Речи об отмене Fan ID быть не может. Закон принят, болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством. Понижение посещаемости на данный момент естественно, со временем это должно наладиться».

Николай Валуев: «Недовольство паспортом болельщиков и пониженная посещаемость после его введения – не повод как-либо пересматривать систему Fan ID или отменять ее. Эта ситуация напоминает картину с введением масочного режима в метро. Вначале тоже были возмущения и проблемы, а потом все нормально заработало. Так будет и здесь. Уверен, со временем все наладится».

Дмитрий Свищев: «Есть закон, и все люди, независимо от социального статуса и места работы, должны его исполнять. Спортсмен ты или министр – должен будешь получить Fan ID. Бойкотировать матчи – это не проявление любви к своему клубу. Любишь футбол, любишь клуб, любишь свою страну – пожалуйста, выполняй законодательство».

Первый замминистра спорта России Азат Кадыров: «Можно, сидя на диване, переводить билеты через личный кабинет на Госуслугах, а потом приезжать на стадион и смотреть футбол в безопасной обстановке. В будущем сервис будет только нарастать интересными опциями, которые помогут нашим гражданам комфортно чувствовать себя на футболе и не только».

Министр спорта России Олег Матыцин: «Российский опыт внедрения карты болельщика уникальный, мы успешно апробировали ее использование на многих соревнованиях. Опыт признан международным сообществом, в частности, футбольным. Система позволит нам обеспечить комфорт и дополнительную безопасность пребывания болельщиков».

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Есть еще нейтральная группа, мнение которой полностью отражает полузащитник «Химок» Денис Глушаков: «Не хочу углубляться в это. Есть правило, кто его отменит? Болельщиков я понимаю, но это не мне решать. Как будет, так будет».

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев, Александр Вильф, Евгений Одиноков