Он еще недавно играл за «Мебельщик» из Дятьково и не был на уровне ФНЛ. А теперь забивает «Краснодару» пушкой с 20 метров 😲

И ему 26 лет.

«Урал» проиграл третий матч подряд, но его первый гол в сезоне получился восхитительным. Автор Алексей Каштанов – 26-летний нападающий, который до Мир РПЛ не играл даже на уровне Первой лиги, зато побывал в чемпионате Крыма.

Красивая подработка, неимоверная сила, звон перекладины – без шансов для Матвея Сафонова

На 90-й минуте Каштанов воспользовался ошибкой Сергея Бородина, мастерски обработал мяч и зарядил с двадцати метров в девятку. Красоту голу добавил удар об перекладину, получилось так мощно, что звук было слышно в трансляции. Матвей Сафонов, который до этого сделал несколько ярких сэйвов, был бессилен.

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов оценил перфоманс с разных сторон: «При 0:1 он мог не отдавать Эрику Бикфалви, а пробить в дальний угол. У него хороший удар. Мне кажется, он там неправильное решение принял. В целом он боролся, бился, момент у него был. И сбрасывал он мячи, и головой там играл. Хорошую игру провел».

Каштанову уже 26, а он не играл даже на уровне Первой лиги. Серьезно!

Каштанов начал заниматься футболом в брянском «Динамо». Со временем попал в молодежный «Витязь», а уже в 2015-м попробовал взрослый футбол. Тогда он приехал в «Калугу» из ПФЛ: 1 гол за 13 матчей в сезоне.

Дальше мерцали еще более скромные клубы с прекрасными названиями: «Мебельщик» (базируется в Дятьково – брянская область), «Квант» (из Обнинска) и московский «Росич». В 2019-м Алексей даже заскакивал в бахчисарайский «Кызылташ», с которым играл в чемпионате Крыма. «Отличные условия, натуральные поля, шикарный климат, все благоволит для побед и голов!» – радовался Каштанов.

Но затем Алексей все-таки вернулся в ПФЛ: в сезоне-2020/21 провел 13 матчей за «Родину» и забил 5 голов. А вот по ходу следующего повздорил с тогдашним тренером команды Денисом Бояринцевым и на правах аренды отправился в «Волгу».

Вот подробности конфликта от самого Каштанова. «Ведем в очередной игре 3:0 и Никита Голдобин зарабатывает пенальти. Я прошу: «Давай пробью». Никита все же бьет сам и… не забивает. На следующий день на тренировке Бояринцев мне говорит, что своей просьбой я сбил настрой партнера и тот не реализовал пенальти.

В конце концов, меня держали на лавке даже после травмы партнера, когда я остался одним номинальным форвардом в команде. Бояринцев перешел на схему игры без форвардов. Но я-то очень хотел играть. К счастью, агент предложил вариант с «Волгой», и, посоветовавшись с семьей, я решил приехать в Ульяновск», – объяснял Алексей в ноябре 2021-го.

Каштанов иногда закипает и получает желтые за неспортивное поведение. За карьеру во Второй лиге нападающий набрал аж 11 предупреждений, голов за тот же период лишь в два раза больше – 22.

Вернувшись из «Волги», Каштанов снова поехал в аренду – только теперь в Премьер-лигу. И начал красиво.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын