Селюк наезжает на Юрана – тот якобы вымогает у игроков деньги. Обвинений очень много

Этим летом «Химки» привезли настолько много игроков, что пришлось очищать состав от ненужных активов. Одна из жертв перестановок – нигерийский полузащитник Николас Анван, который сыграл всего 4 матча в прошлом сезоне и запомнился удалением против «Динамо» в феврале.

Решение понравилось не всем. Особенно Дмитрию Селюку – агенту игрока, который мощным спичем наехал на тренера «Химок» Сергея Юрана.

«По статистике Лоуренс – лучший в Мир РПЛ по многим показателям. Достаточно взять цифры InStat по тем же матчам с «Зенитом» и «Спартаком». У него статистика получше, чем у новичков «Химок» – и не только новичков. Все тренеры, против которых играл Лоуренс, скажут, что он – топ. Лишь с приходом Юрана Лоуренс стал не нужен.

Юран не может стать хорошим тренером, потому что ставит личные амбиции выше командных. По условиям договора того же Лоуренса нельзя во вторую команду сослать. У Мирзова, Коряна и Набиуллина та же ситуация. Зато у него сын в заявке, который выше ПФЛ нигде не играл.

Чему Юран может научить футболистов? Как деньги брать и водку пить?»

Селюк требует, чтобы Юрана проверили на полиграфе: брал ли он деньги с футболистов?

Агент начал наезжать на Юрана еще в начале июля – когда узнал, что от Анвана хотят избавиться и куда-нибудь продать.

«К сожалению, в «Химках» появился такой руководитель команды, как Юран. Он собирает деньги с футболистов, начиная от «СКА», приглашает игроков, которые ему платят, и ставит игроков, которые ему платят, – уверен Селюк.

Почему судьи проходят детектор лжи, и мы видим отстранения? Почему тренеры не проходят? Пусть Юран опровергнет мои слова и пройдет детектор лжи. Пусть РФС проведет с ним такое мероприятие и задаст главный вопрос – брал ли он деньги у футболистов? Если Юран не согласен, то пусть подает в суд на меня и проходит детектор лжи. Я сам готов пройти. Все футбольные люди про это знают.

Чтобы вы понимали, я лично устроил Юрана в «Штурм» – клуб из ЛЧ. Я представлял его интересы, помог в жизни. Сейчас очень жалею, что в свое время устроил эту гниду в такой хороший клуб».

Юран ответил на выпад очень просто – заявил, что вообще не знает, кто такой Селюк.

Агент снова выдал спич, где раскрыл еще больше деталей: «Как может меня не знать, если я его конец карьеры устраивал в футболе? Когда он был в «Шиннике» главным тренером, то делал то же самое, но подставил генерального директора. Его посадили за все эти махинации, когда Юран был главным. Гендиректора посадили, а Юрана – нет, хотя брал он. Время идет, методы не меняются.

Вот такие тренеры обучают наших футболистов. Чему могут обучить наших игроков люди, которые в спортивном костюме, в форме не стесняются покупать алкоголь?».

Мимо истории не смог пройти член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков. «Я говорил по этому поводу с командой и в 2020-м, и сейчас. Никто не подтвердил, что Юран просил деньги. У Селюка с Юраном, видимо, есть какие-то свои взаимоотношения, какая-то личная сложная история».

История не заканчивается: после матча с «Пари НН» Юрана спросили, почему Андреа Пирло в своем «Фатихе» оценил и пригласил Анвана, а Юран игнорировал футболиста. «Вас просили задать этот вопрос на пресс-конференции? Если попросили, то отвечу – я нашел игрока лучше», – сказал Сергей. .

Селюк уже наезжал на «Химки» – Гунько не доверял Конате

Селюк против тренеров своих клиентов – давняя традиция. Одна из последних стычек случилась в августе 2020-го: нападающий Мохамед Конате пошел в «Химки» – агент обещал, что Конате порвет РПЛ и вообще забьет даже больше игравшего в «Спартаке» Александра Кокорина.

Наполовину амбициозное предсказание Селюка сбылось – Конате правда забил больше, но порвать лигу с тремя голами не получилось. Виноватого нашли еще в начале – тренер Дмитрий Гунько. Селюк сказал, что самая большая заслуга Газизова в «Спартаке» за период его работы – избавление клуба от Гунько.

Селюк весь сентябрь проходился по тренеру и добавлял по спортдиру Сергею Егорову. После 2:7 от «Краснодара» не сдерживался: «7:2 – это понос. Я две недели назад сказал, что «Химки» взяли себе работать двух жуликов – Егорова и Гунько. Они сразу привели Куата, от которого «Оренбург» отказывался в ФНЛ. Так делали бизнес – и получали откаты. Сейчас их заменят, но я думал, что продержатся месяц хотя бы. Теперь эта парочка твикс вряд ли уже сможет работать в футболе», – цитировал Селюка Sport24.

Вскоре в «Химки» пришел Игорь Черевченко. Конате заиграл в основе, а Селюк восторгался тренером и прогнозировал, что того позовут в российский топ-клуб.

Проблемы не только с «Химками» – Селюк называл Гончаренко расистом

Летом 2020-го Виктор Гончаренко сильно забуксовал в ЦСКА, а Седрик Гогуа – клиент Селюка – никак не мог закрепиться в команде. Селюк говорил про Гончаренко весь сезон.

21 июня 2020-го. «Гончаренко хочет уйти – слава богу для ЦСКА. Увидел там определенную реакцию, что его нужно до конца сезона оставить. Но зачем оставлять до конца сезона? Есть Онопко, Овчинников. Они могут исполнять обязанности тренера до конца сезона, они будут пытаться что-то менять. Эта белорусская плеяда: Скрипченко, Гончаренко и так далее. Где сейчас Скрипченко? Его даже в Беларуси не берут. А здесь про него говорили, что это чуть ли не новый Клопп. Пора к Лукашенко, футбол поднимать».

31 июня 2020-го. «Я изначально думал, что у Гончаренко все получится в ЦСКА. Было видно его рвение к работе. Он так и остался детским тренером. Ему хорошо будет, если он снова вернется в «Уфу» или ту в команду, где стоит задача воспитать молодежь и выгодно продать ее. Это как раз работа Гончаренко».

В январе 2021-го. Селюк обвинял Гончаренко в расизме: «Я бы помог ЦСКА устроить Туре, но я думаю, что Виктор Гончаренко не очень любит выходцев из Африки. Мне так кажется».

18 марта 2021-го. «Гончаренко – неврастеник, мы видим по моментам поведения. Чем быстрее он уйдет, тем лучше».

Сам Гогуа про Гончаренко ничего плохого не говорил, но вставал на защиту своего агента: «Мой агент не сумасшедший. Он понимает футбол. Если мой агент что-то говорит, так оно и есть, онумный и знает, о чем говорит».

Селюк конфликтует даже с Гвардиолой

Вы наверняка помните, что Селюк, представляющий интересы Яя Туре, долго нападал даже на Пепа Гвардиолу из-за того, что тот якобы игнорировал ивуарийца и не выпускал его по надуманным причинам:

• «Это решение принял гениальный менеджер современности», – когда Пеп не включил Яя Туре в заявку на ЛЧ.

• «Гвардиола хороший тренер, но как человек – дерьмо».

• «Пеп улыбается вам, заставляет поверить, что он ваш лучший друг, а потом предает вас».

Гвардиола однажды даже заявил, что Яя не появится в составе «Сити», пока Селюк не извинится. Тогда в ситуацию пришлось вмешаться даже игроку: «Я хочу извиниться от своего лица и тех, кто представляет мои интересы, – перед руководством и людьми, которые работают в структуре. За недопонимания в прошлом».

В 2018-м, когда Туре ушел из «Сити», Селюк сообщил, что шаманы прокляли Пепа: «Бог все видит. Как ОН поступил с Яя, которому не давал возможности выйти на поле. Он настроил против себя Африку, многие африканские болельщики отвернулись от клуба. Я уверен, что многие африканские шаманы в будущем не дадут ему выиграть ЛЧ. Теперь на Гвардиоле африканское проклятье».

После вылета «Сити» от «Реала» в ЛЧ-2021/22 Селюк злорадствовал: «Я не шаман, конечно. Не знаю, как это точно работает. Но хочу сказать: когда на последней минуте 1:0 выигрываешь, потом пропускаешь два – можно задуматься. Очень хорошо знаю африканцев, а они – меня. Поэтому с нами шутить лучше не надо».

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов, Антон Денисов, Александр Вильф; youtube.com/MatchTV; vk.com/fckhimki_official;