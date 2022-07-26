ЦСКА нашел нового опорника. Он выбрал номер в честь Де Росси, провалился в Греции и стал капитаном «Партизана»

Денис Романцов поговорил с сербскими журналистами о Саше Здьеларе.

ЦСКА договорился с «Партизаном» о трансфере 27-летнего опорного хавбека Саши Здьелара. До перехода в белградский клуб он дважды – и безуспешно – пробовал заиграть за границей, в «Олимпиакосе» и «Мальорке».

В истории ЦСКА Саша станет седьмым сербом – после Горана Гуталя (4 матча в 1999-м), Предрага Ранджеловича, Милоша Красича, Зоран Тошича, дублера Уроша Чосича и Милана Гайича.

Что-то вроде Рахимича, лучший опорник сербской Суперлиги

Александар Глигорич, Mozzartsport.com: «Здьелар – это что-то вроде Рахимича. Классический опорник, много бегает, прирожденный лидер. Правда, иногда слишком агрессивен, но фанаты любят его за бесстрашный стиль игры.

Пасует он аккуратно, но в плане атакующих действий есть куда расти. Вы вряд ли дождетесь от него россыпи голов и результативных передач (6+21 в 197 матчах за «Партизан» – Sports.ru)».

Саша Тишич, Fudbalski Hram: «Партизан» уже несколько лет испытывает трудности, и Саша был лучом света в темном царстве. Очень надежный полузащитник с лидерским характером – потому и стал капитаном.

В завершающей фазе атак Саша не так хорош, но он и не нападающий. А лучший опорник сербской Суперлиги.

К нему, как и к другим чемпионам мира-2015, относятся в Сербии с особым трепетом. От той команды многого ждали, но как поколение они не оправдали авансов.

Думаю, болельщики ЦСКА полюбят Сашу за неравнодушие и самоотверженность».

Ездит на Volkswagen Golf 2, плакал после победы в дерби

Драган Чича, Sport klub television: «В Сербии он очень общителен с болельщиками. Часто привозит детям из его родного района (Падинска Скела – пригород Белграда – Sports.ru) майки и обувь. Он скромный, не любит выделяться. Ездит на Volkswagen Golf 2, давно снятом с производства.

Мне казалось, что за «Партизан» он иногда играл без особой мотивации, но переход в ЦСКА подтолкнет его к тому, чтобы показывать лучший футбол. Вряд ли он станет лидером ЦСКА, но наверняка принесет пользу: он, например, отлично удерживает мяч под давлением».

Стефан Смуда, B92 Sport: «Он четыре с половиной года играл за «Партизан» и стал самым авторитетным футболистом команды.

Ему поручали закрыть лучших игроков соперника – например, Марко Марина из «Црвены Звезды», – и Саша хорошо справлялся. Это способствовало победам – в том числе в еврокубках.

Правда, иногда он не сразу включался в игру и быстро получал желтую карточку, что приводило к неприятностям.

Он говорил мне, что хочет играть в топ-5 европейских лиг, но ЦСКА – тоже большой клуб для него. Хотя отсутствие еврокубков – это, конечно, минус.

Саша так и не выиграл с «Партизаном» чемпионат Сербии (ограничился двумя Кубками), но обыгрывал «Црвену Звезду» в дерби и после победы осенью 2019-го расплакался – из-за смерти дедушки».

Саша Здьелар – в интервью Стефану Смуде: «Он долго болел и умер за день до игры. Я поговорил с тренером и, думаю, принял правильное решение – играть. Дедушка хотел бы этого. Выйдя на поле, я пытался поддержать семью».

Играл с Гайичем в ОФК и золотой молодежке, а Чори Домингеса считает одним из лучших партнеров

Деян Станкович, Mozzartsport.com: «Саша – самый стабильный игрок «Партизана» последних двух лет. Силен в обороне, в единоборствах (особенно верховых), в понимании игры, но не ждите от него дриблинга – это не про Сашу.

Он вырос в бедной семье, но большинство из нас когда-то были бедны. Саша ведет очень профессиональный образ жизни, а под 16-м номером играет из-за Даниэле Де Росси (в ЦСКА этот номер свободен – Sports.ru). Всегда любил его и Стивена Джеррарда.

С Миланом Гайичем он выигрывал молодежный чемпионат мира-2015 и выступал за белградский ОФК. Потом они зарубались в нашем главном дерби «Партизан» – «Црвена Звезда».

Его зарубежный опыт не назовешь успешным, но поверьте: он достаточно силен, чтобы играть за границей. Саша – не волшебник, но трудолюбивый и солидный опорник. Думаю, российский чемпионат и более медленный темп подойдут ему».

Боян Маринкович, Sportal Srbija: «Саша – боец, настоящий олдскульный опорник. Пасует в основном назад или поперек поля, вперед – редко. Хотя у него неплохие диагонали.

Если он адаптируется к России, к другому стилю жизни и футболу, то заиграет во всю силу, но надо помнить, что его первый заграничный опыт – в «Олимпиакосе» (2015-2018: 28 матчей, 1 гол) – получился очень плохим».

Саша Здьелар – в интервью Hotsport и Obektiv: «Скачок из ОФК в «Олимпиакос» был слишком резким. В 20 лет я не был готов к давлению большого клуба. Никто из партнеров по новой команде ничего обо мне не знал, а в конкурентах у меня было четыре игрока сборных (например, Эстебан Камбьяссо). Мне было очень трудно – сейчас «Олимпиакос» не так силен, как тогда.

В итоге кое-что пошло не так, как я себе представлял, и пришлось уйти. Там происходили странные вещи, и я рад, что оттуда уехал. Но все равно это полезный опыт. Я встретил там важных для моей карьеры людей. Тренер Марку Силва сделал меня сильнее, а нападающий Чори Домингес – один из самых сильных футболистов, с кем я играл».

Жарко Сокич, Meridian Sport: «Саша зарабатывает в «Партизане» 800 тысяч евро в год, но его контракт – до 2023-го, а выкупная стоимость – всего 500 тысяч евро.

Болельщики любят его настолько, что весь стадион скандировал его имя, когда «Партизан» прошел «Сочи» в Лиге Конференций. Его уход станет большой проблемой для белградского клуба, который неудачно начал сезон. К тому же Здьелар – уже четвертый центральный хавбек, покидающий «Партизан» в этом году».

Фото: Gettyimages.ru/BSR Agency / Contributor; globallookpress.com/Tolga danali/ZUMAPRESS.com, Michal Kamaryt/CTK, Dimitrios Karvountzis/ZUMAPRESS.com