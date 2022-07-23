Похоже, Акинфеев отдал вторую голевую за 13 лет. Сравнялся с Нарубиным, еще 12 голкиперов в списке

Собрали всех.
Самый яркий момент матча ЦСКА и «Сочи» – ассист Игоря Акинфеева на Хорхе Карраскаля. Голкипер армейцев шикарно выбил мяч почти до штрафной соперника.
Хорхе реализовал момент, а камера выхватила улыбающегося Игоря. Ему не привыкать: голевая с сочинцами – не первая для Акинфеева в РПЛ.
Посчитать все передачи с самого начала карьеры невозможно, так как в доступе есть данные только с сезона-2009. Если брать точкой отсчета тот сезон, то это уже вторая голевая Игоря за 13 лет: первая была на Алана Дзагоева в матче с «Тереком» в чемпионате России-2010.
Многие фанаты армейцев ссылаются на статистику «Спорт-Экспресса» – по ней Акинфеев выдал восемь голевых в РПЛ. Похоже, это не совсем правда: в своем телеграм-канале Александр Дорский проверил все матчи, в которых Игорь делал ассисты (по мнению «СЭ») – и насчитал аж шесть предголевых вместо восьми ассистов.
В любом случае за последние 14 лет Акинфеев точно лидирует с двумя ассистами. Хотя он далеко не единственный вратарь, который ассистировал партнерам за эти годы.
Эдуардо Лобос, май 2009-го
Чилиец приехал в «Крылья» в 2005-м и на долгие годы застолбил место в основе. Всего Лобос отыграл за самарцев 142 матча, а голевая против ЦСКА так и останется одним из ярчайших моментов в его карьере.
Сергей Парейко, ноябрь 2009-го
Сергей провел в России около 200 встреч, но именно в «Томи» запомнился сильнее всего. Не только из-за голевой передачи в игре с «Химками» – голкипер уверенно играл на ленточке и пробить эстонца могли далеко не все.
Сергей Нарубин, май 2011-го
Кипер «Амкара» – единственный в этом списке, кто умудрился отдать сразу две ассиста, как и Акинфеев. В 2010-м Нарубина отправляли в «Спартак» многие слухи, но до конкретики дело так и не дошло.
Александр Беленов, сентябрь 2011-го
Беленов – признанный король пенальти, но во времена игры за «Кубань» отдать голевую передачу тоже мог. «Ахмат» (или тогда еще «Терек») подтвердит.
Андрей Синицын, ноябрь 2012-го
В те годы Андрей был в «Краснодаре» и даже претендовал на место в основе, но первый сезон в качестве основного вратаря провел только через 5 лет. Ассист в игре с «Динамо» останется одним из ярчайших моментов на его пути.
Сергей Нарубин, март 2013-го
Обещанное второе появление кипера «Амкара» в этом списке. Возможно, именно голевые Сергея продлевали команде жизнь, но еще через два года повторить успех он не сумел.
Ярослав Годзюр, октябрь 2015-го
В России Годзюр выступал с 2008 года, но никогда особо не выделялся. Последние годы Ярослав играл за «Урал» – хотя лучшие годы карьеры провел в Грозном. Голевая тоже оттуда.
Евгений Городов, август 2016-го
Городов – один из тех, кто помогал «Краснодару» еще на старте в Премьер-лиге. Он дебютировал в РПЛ в 2011-м, но больше запомнится семью сезонами в «Ахмате» – там Городов стабильно играл в основе и даже отдавал голевые передачи.
Сергей Рыжиков, июль 2017-го
Рыжиков – легенда «Рубина». В те годы Сергей уже заканчивал – и напоследок пополнил коллекцию великих сэйвов еще и одним ассистом.
Юрий Дюпин, апрель 2019-го
Юрий Дюпин появился в РПЛ в 2018-м – тогда встал в ворота умирающего «Анжи» и тащил так, что оказался в центре внимания всей лиги. Ассист за «Анжи» – платиновая ачивка.
Гиорги Шелия, март 2020-го
Во времена игры за «Тамбов» Шелия идеально вынес на гол Антона Килина. Позже кипер признался, что в брянском «Динамо» несколько раз выходил справа в атаке и получает удовольствие от игры в поле.
Антон Шунин, апрель 2022-го
Последний вратарь-ассистент РПЛ до Акинфеева – Шунин. Вратарь «Динамо» так сильно выбил мяч, что тот полетел за спину защитникам. Борьбу выиграл Тюкавин – он прошел до ворот и сделал все остальное. В 34 года Антон отдал первую голевую в карьере.
«В России ситуация лучше, чем в Колумбии». Карраскаль настолько счастлив, что начал сезон с 2+1
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев, Игорь Руссак
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