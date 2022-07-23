Похоже, Акинфеев отдал вторую голевую за 13 лет. Сравнялся с Нарубиным, еще 12 голкиперов в списке

Собрали всех.

Самый яркий момент матча ЦСКА и «Сочи» – ассист Игоря Акинфеева на Хорхе Карраскаля. Голкипер армейцев шикарно выбил мяч почти до штрафной соперника.

Хорхе реализовал момент, а камера выхватила улыбающегося Игоря. Ему не привыкать: голевая с сочинцами – не первая для Акинфеева в РПЛ.

Посчитать все передачи с самого начала карьеры невозможно, так как в доступе есть данные только с сезона-2009. Если брать точкой отсчета тот сезон, то это уже вторая голевая Игоря за 13 лет: первая была на Алана Дзагоева в матче с «Тереком» в чемпионате России-2010.

Многие фанаты армейцев ссылаются на статистику «Спорт-Экспресса» – по ней Акинфеев выдал восемь голевых в РПЛ. Похоже, это не совсем правда: в своем телеграм-канале Александр Дорский проверил все матчи, в которых Игорь делал ассисты (по мнению «СЭ») – и насчитал аж шесть предголевых вместо восьми ассистов.

В любом случае за последние 14 лет Акинфеев точно лидирует с двумя ассистами. Хотя он далеко не единственный вратарь, который ассистировал партнерам за эти годы.

Эдуардо Лобос, май 2009-го

Чилиец приехал в «Крылья» в 2005-м и на долгие годы застолбил место в основе. Всего Лобос отыграл за самарцев 142 матча, а голевая против ЦСКА так и останется одним из ярчайших моментов в его карьере.

Сергей Парейко, ноябрь 2009-го

Сергей провел в России около 200 встреч, но именно в «Томи» запомнился сильнее всего. Не только из-за голевой передачи в игре с «Химками» – голкипер уверенно играл на ленточке и пробить эстонца могли далеко не все.

Сергей Нарубин, май 2011-го

Кипер «Амкара» – единственный в этом списке, кто умудрился отдать сразу две ассиста, как и Акинфеев. В 2010-м Нарубина отправляли в «Спартак» многие слухи, но до конкретики дело так и не дошло.

Александр Беленов, сентябрь 2011-го

Беленов – признанный король пенальти, но во времена игры за «Кубань» отдать голевую передачу тоже мог. «Ахмат» (или тогда еще «Терек») подтвердит.

Андрей Синицын, ноябрь 2012-го

В те годы Андрей был в «Краснодаре» и даже претендовал на место в основе, но первый сезон в качестве основного вратаря провел только через 5 лет. Ассист в игре с «Динамо» останется одним из ярчайших моментов на его пути.

Сергей Нарубин, март 2013-го

Обещанное второе появление кипера «Амкара» в этом списке. Возможно, именно голевые Сергея продлевали команде жизнь, но еще через два года повторить успех он не сумел.

Ярослав Годзюр, октябрь 2015-го

В России Годзюр выступал с 2008 года, но никогда особо не выделялся. Последние годы Ярослав играл за «Урал» – хотя лучшие годы карьеры провел в Грозном. Голевая тоже оттуда.

Евгений Городов, август 2016-го

Городов – один из тех, кто помогал «Краснодару» еще на старте в Премьер-лиге. Он дебютировал в РПЛ в 2011-м, но больше запомнится семью сезонами в «Ахмате» – там Городов стабильно играл в основе и даже отдавал голевые передачи.

Сергей Рыжиков, июль 2017-го

Рыжиков – легенда «Рубина». В те годы Сергей уже заканчивал – и напоследок пополнил коллекцию великих сэйвов еще и одним ассистом.

Юрий Дюпин, апрель 2019-го

Юрий Дюпин появился в РПЛ в 2018-м – тогда встал в ворота умирающего «Анжи» и тащил так, что оказался в центре внимания всей лиги. Ассист за «Анжи» – платиновая ачивка.

Гиорги Шелия, март 2020-го

Во времена игры за «Тамбов» Шелия идеально вынес на гол Антона Килина. Позже кипер признался, что в брянском «Динамо» несколько раз выходил справа в атаке и получает удовольствие от игры в поле.

Антон Шунин, апрель 2022-го

Последний вратарь-ассистент РПЛ до Акинфеева – Шунин. Вратарь «Динамо» так сильно выбил мяч, что тот полетел за спину защитникам. Борьбу выиграл Тюкавин – он прошел до ворот и сделал все остальное. В 34 года Антон отдал первую голевую в карьере.

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев, Игорь Руссак