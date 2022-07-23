Автор первого хет-трика сезона – Владимир Сычевой. Это кто? 🙄

Два года назад забивал за «Крымтеплицу».

Новый герой «Оренбурга» – Владимир Сычевой. Нападающий вышел в перерыве и за тайм положил три гола «Уралу» (3:0)!

Начал с первой же минуты: откликнулся на передачу из глубины, несколько раз качнул защитника и отправил мяч в сетку. Для гола понадобилось 18 секунд!

Через 20 минут Владимир оказался в нужном месте – и замкнул прострел с правого фланга.

Ну а на 77-й форвард закрыл все вопросы, подхватив мяч в штрафной и влепив от перекладины.

До Сычевого только пяти игрокам удавалось забить три гола после выхода на замену: это Евгений Титов, Дмитрий Кириченко, Алексей Медведев, Ивица Олич и Евгений Марков.

Интересно, что больше всего хет-триков залетало как раз в ворота «Урала» – теперь 18.

Сычевой недавно играл в Крыму и студенческой лиге, часто забивает после выхода на замену

Сычевому уже 26 лет, но о форварде страна узнала только сейчас.

Владимир родился в Симферополе, начинал в «Крымтеплице» из поселка Молодежное и еще два года назад получал награды за звание лучшего бомбардира крымской Премьер-лиги-2019/20.

А еще успевал играть в НСФЛ – судя по интервью, в студенческой лиге Сычевой бегал за КФУ.

В октябре 2020-го нападающий пошел на повышение: сменил «Крымтеплицу» на омский «Иртыш», где и началась его карьера на более серьезном уровне. В первом сезоне ФНЛ нападающий набрал 5+4 в 25 матчах, после чего свободным агентом перебрался в «Оренбург».

В новой команде Сычевой выступил примерно на том же уровне – 6+2 в 30 матчах. Этого хватило, чтобы помочь команде с выходом в РПЛ.

Владимир еще по ходу прошлого сезона проявил себя как джокер. В ноябрьском матче против «Томи» форвард вышел на 74-й минуте, а на 94-й принес «Оренбургу» победу 2:1. В апреле сверкнул против «Спартака-2»: вышел в перерыве, заработал пенальти и забил победный (3:2).

Сычевой ярко выходил на замену еще в «Крымтеплице». Есть даже видео!

В РПЛ Владимир дебютировал на прошлой неделе – тогда нападающему доверили только 16 минут. Но уже во втором матче форвард забил трижды за тайм.

Впереди игра со «Спартаком», где у нападающего есть все шансы получить место в старте. А ведь всего три месяца назад Сычевой геройствовал в матче со спартаковским дублем.