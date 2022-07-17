«Рад, что ушел из «Спартака». Глушенков шумно перебрался в «Крылья» и стал героем первого тура

Оформил 2+1.

Максим Глушенков – главный творец красивой победы «Крыльев» над «Оренбургом» (4:2). В межсезонье 22-летний игрок перебрался в Самару из «Спартака» (до этого был в аренде), раскритиковал красно-белых и зажег в первом же туре.

Оформил 2+1: завершил изящную атаку с семью пасами и сумасшедше забил в девятку

Перформанс Глушенкова начался в дебюте второго тайма: на 49-й минуте он зашел в штрафную и отдал голевую Роману Ежову. Так «Крылья» сравняли, но эта парочка даже не думала останавливаться. На 54-й самарцы устроили тики-таку: шесть задействованных игроков, 15 касаний мяча, семь передач и точный удар Глушенкова. На этот раз голевая – у Ежова.

А на 72-й Глушенков оформил шедевр: подработал мяч под левую и мощно ударил из-за штрафной в дальнюю девять.

«Глушенков на каждой тренировке забивает один такой мяч. Я удивлен был больше тому, что у него так мало таких голов в чемпионате. У него были моменты, но что-то да не срасталось. Максим в конце прошлого сезона набрал хорошую форму, семь голов за сезон – это хороший результат», – похвалил игрока главный тренер Игорь Осинькин.

Максим с радостью покинул «Спартак»: ему «надоели непонятки после сборов»

Глушенков перешел в «Спартак» из «Чертаново» в январе 2019-го: с этого момента он провел за московский клуб только 11 матчей и ничем не отметился. Весь прошлый сезон Максим отбегал за «Крылья» в аренде (7 голов и 2 ассиста за 28 матчей в РПЛ), а этим летом его все-таки выкупили.

Переезд Глушенкова сопровождался пачкой ярких цитат из интервью «Спорт-Экспрессу»:

• Сначала он выдал: «Я рад, что ушел [из «Спартака»]. Давно этого хотел. Мне в «Крыльях Советов» все нравится. Я хотел играть, с этим и связан мой уход».

• А затем добавил деталей:

– Мне надоели эти непонятки после сборов... Как только у меня появилась возможность покинуть команду, я сразу же это сделал.

– Что за непонятки?

– В «Спартаке» за последние два года поменялось четыре тренера. Или сколько? И смысл мне возвращаться после аренды, чтобы потом обратно куда-то уходить?

– То есть ты не понимал эту ситуации с частой сменой тренеров?

– Нет, мне все равно. Я же почти к тренерам и не привыкал. Почти всегда был в арендах.

• Если позовет ЦСКА, Глушенков, скорее всего, согласится: «Почему нет? Это мое дело. Я занимаюсь им (футболом) не ради фанатов, а ради себя. Это моя работа».

• Максим рассказал и о разнице в деньгах: «В Самаре я получаю намного больше, чем в «Спартаке». Сейчас люди могут подумать, что в «Спартаке» у меня было, условно говоря, 10 миллионов, а сейчас – 20. Нет, цифры пониже».

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; vk.com/fckssamara