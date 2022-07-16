Рекордные 22 удара за тайм, свобода и веселье в чужой штрафной – эффектный старт Федотова в ЦСКА

«Урал» отделался двумя голами.

Владимир Федотов начал в ЦСКА с уверенной победы над «Уралом» – 2:0. Правда, красно-синие могли забить намного больше. Намнооого.

Так часто в первых таймах ЦСКА еще не бил (при системе «осень-весна»)

ЦСКА разрывал уже в первом тайме: поставили рекорд по ударам (22), но отличились только ближе к перерыву – новая 10-ка Иван Обляков точно пробил в дальний угол и, вероятно, передал привет Алану Дзагоеву (предыдущему обладателю номера) – отпраздновал, держась за заднюю поверхность бедра.

Подробнее тайм разобрал Александр Дорский в своем телеграм-канале. Главное:

• 22 удара за первый тайм – рекорд для ЦСКА при системе «осень-весна», до этого нанесли 20 ударов в первом тайме с «Волгой» в сезоне-2013/14 (тогда вели 2:0 уже к 7-й минуте).

• Также это рекорд для команд Федотова в Мир РПЛ. Для понимания контекста: даже в легендарном матче с детьми из «Ростова» «Сочи» пробил 21 раз!

• 17 ударов ЦСКА нанес из штрафной. Это тоже рекорд и для ЦСКА с сезона-2012/13, и для команд Федотова в первом тайме.

• Хорхе Карраскаль за тайм нанес 7 ударов. Больше он не бил ни в одной игре в России – до этого было по 6 ударов с «Локомотивом» и «Краснодаром», но за весь матч.

• Иван Обляков нанес 5 ударов. Больше он не бил ни в одном матче РПЛ в карьере, столько же было в трех полных матчах за ЦСКА.

В итоге ЦСКА нанес 31 удар – третий показатель для клуба как минимум с сезона-2009

Во втором тайме ударов стало чуть меньше (всего 9), но этого хватило, чтобы удвоить преимущество. На 64-й минуте Хорхе Карраскаль реализовал пенальти, который сам же и заработал.

Александр Дорский оценил дебют Владимира Федотова в цифрах.

Итог для ЦСКА:

• 31 удар за матч – третий показатель в истории ЦСКА с момента начала ведения статистики (сезон-2009);

• 22 удара из штрафной – рекорд ЦСКА и четвертый результат в истории РПЛ (без матча «Сочи» – «Ростов»);

• 58 касаний в чужой штрафной – рекорд ЦСКА и седьмой результат в истории РПЛ (без матча «Сочи» – «Ростов»);

• 2,74 xG без пенальти – 14-й результат в истории ЦСКА с момента появления продвинутой статистики (сезон-2014/15). В этом году ЦСКА создал более качественные моменты в матчах с «Локомотивом» и «Ростовом», а до этого – еще в марте 2019-го;

• Лишь два полевых игрока из стартового состава ЦСКА не нанесли ударов – Дивеев и Набабкин. У Мухина – один удар, у остальных – не менее двух.

Итог для Федотова:

• 31 удар – второй показатель для команд Федотова в РПЛ после матча «Сочи» – «Рубин» в прошлом сезоне (матч «Сочи» – «Ростов» не берем);

• 22 удара из штрафной – рекорд для команд Федотова в РПЛ (матч «Сочи» – «Ростов» не берем);

• 58 касаний в чужой штрафной – рекорд для команд Федотова в РПЛ (матч «Сочи» – «Ростов» не берем);

• 2,74 xG без пенальти – пятый результат для команд Федотова в РПЛ (матч «Сочи» – «Ростов» не берем). В топ-3 входят два матча «Сочи» Федотова против ЦСКА – 3,22 в ноябре 2021-го (4:1) и 3,03 в апреле 2021-го (2:1).

Шикарный старт в Москве для, возможно, лучшего тренера России прямо сейчас.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; vk.com/pfc_cska